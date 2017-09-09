شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

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صحيفة المرصد: قامت الفنانة البحرينية حلا الترك بعمل جلسة تصوير جديدة وحصدت الصور التي نشرتها حلا تعليقات متنوعة بين المدح والانتقاد، حيث وجد البعض أنها تعمدت الظهور بشكل أكبر من عمرها الحقيقي. هذا وقد وقعت خلافات كبيرة بين حلا وبين زوجة والدها الفنانة المغربية دنيا بطمة وتبادلا الاتهامات.

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