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شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !
صحيفة المرصد: قامت الفنانة البحرينية حلا الترك بعمل جلسة تصوير جديدة وحصدت الصور التي نشرتها حلا تعليقات متنوعة بين المدح والانتقاد، حيث وجد البعض أنها تعمدت الظهور بشكل أكبر من عمرها الحقيقي. هذا وقد وقعت خلافات كبيرة بين حلا وبين زوجة والدها الفنانة المغربية دنيا بطمة وتبادلا الاتهامات.
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التعليقات
53 - جرهم2017-09-09 10:50:08
سؤال ؟؟ ماذاتريد كل من تخرج مفاتنها ليراها الناس !!****
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52 - ...2017-09-09 10:45:10
وجههاا بارد ومكرووه ...
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51 - @@@@@2017-09-09 10:42:33
تشتهر الأنثى و يذيع صيتها و تكثر أموالها في حالة إظهار مفاتنها و عمل حركات تجذب الذكور إليها فيما عدا ذلك نادراً ما تنجح الأنثى و الأدلة كثيرة جداً .
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50 - شئ محزن وأليم أن ترتسم الطفولة بصورة مغايرة لنسيج الفطرة و البراءة2017-09-09 10:41:24
نتمنى ألا يكون عمر فقدان الهوية وسنين الضياع --
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49 - نسمه2017-09-09 10:30:19
فريدة شوقي 👉 ذكر غير سعودي
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48 - َ.2017-09-09 10:19:19
الله يوفقها ويصلح حالها بس مافيه داعي تصور نفسعا كذا
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47 - أبو عبد الله الغامدي2017-09-09 10:18:58
تعليق مخالف
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46 - الغامدي2017-09-09 10:12:05
38 الاجابه على سوالك انك تربيت على قيم ومبادي غير الى تربى عليها غيرك فما تراه غير مناسب لاهلك غيرك يراه شي طيبعي
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45 - مش عارف ليه2017-09-09 09:49:53
ودي اعرف ليش البنات يكبرو بسرعه هل الجينات اللي عندهم هي نفس الجينات الحيوانيه تجد الحيوانات تكبر بسرعه .
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44 - أريتري مواليد دار التوحيد والعزة2017-09-09 09:46:41
للأسف تم سرقة طفولة هذه الفتاة وأهلها من قادة وعرابين الانفتاح على الغرب والتغريب للأجيال الشابة وسيقدم لهم الدعم المالي والمعنوي والاعلامي فالهدف واضح تقديم نماذج ناجحة في طريق التغريب للمجتمع
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43 - اسمرعبرالملكـــي2017-09-09 09:40:14
ماشاءالله عليها البنت كتكوته جميلة في عز النضوج مثل الفاكهة***
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42 -2017-09-09 09:39:44
ياناس اتركو هالضعيفه بحالها بين مطرقة وسندان والديها، مسكينه
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41 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-09 09:39:26
الحمد لله 🏳انه لم تنكشف إلا هذه الصور 🏳اخشى أن الخافي كان أعظم 🏳الله يستر عورات المسلمات😢
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40 - ابوسعد2017-09-09 09:38:26
اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمت اهل البيت الرقصوا بس البنت توها صغيرة يا شباب وكل صغير يكبر ويستوي
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39 - فريدة شوقي2017-09-09 09:36:45
التقدم الحاصل لهذه الشابه هي خروجها من وصاية والدها إلى اعتمادها على نفسها وتحديدها لمستقبلها ومسارها الفني بإرادتها دون تنفيذ أوامر احد لذلك الغاء الولاية دائما يأتي في مصلحة المرأة
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38 - متخصص فى التدريب2017-09-09 09:32:28
انا مازلت فى حيره وعدم قدرة على فهم ان يرضى اب او زوج او اخ او حتى قريب بظهور فتاة بنت من اسرته تعرض جسمها ومفاتنها امام الخلق؟مالغرض؟فلوس؟الحصول على عمل؟الشهرة المرضيه؟ضياع الدين لديهم؟ مالهدف؟
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37 - سعد2017-09-09 09:27:53
تعليق مخالف
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36 - متخصص فى التدريب2017-09-09 09:08:25
عندما يكون الاب لاهيا والاسرة مفككه وغسيلها ***ينشر بين الخلق،يكون الناتج من تلك الاسر ضياع وهلاك وخيبة فى الدنيا والاخره.مالذى يحصل فى دول المنطقه؟فعلا شىء يبشر بضياع وهلاك حتمى ات.؟
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35 - سي كومبليه2017-09-09 09:07:46
اللى من نظر للصورة وتهيضت غرائزة انصحك بمراجعة مستشفى شهار في اقرب فرصة لانه لديك اعتلال نفسي في مراكز المخ وربما ضمور واضمحلال في خلاياك العصبية ستؤدي بك للبلاهة في فترة ليست ببعيدة وشكرا..
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34 - محمد2017-09-09 09:06:11
الله يهديها
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33 - خالدي2017-09-09 08:53:34
لبااااانية
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32 - الى ام شوشه2017-09-09 08:52:37
فعلاً يبيلك ***
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31 - ام شوشه منفوشه2017-09-09 08:45:26
تعليق مخالف
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30 - ام شوشه منفوشه2017-09-09 08:43:02
ما بعد عمر الطفوله بعده مشعاب
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29 - ام شوشه منفوشه2017-09-09 08:39:49
تعليق مخالف
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28 - ام شوشه منفوشه2017-09-09 08:38:23
بلدها راضي وبلدها هيج يلبسون أبوها راضي***
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27 - ام شوشه منفوشه2017-09-09 08:36:51
***********
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26 - ام شوشه منفوشه2017-09-09 08:35:03
ما بتلبس عشان الاخونج بناتك برا بالبكيني فضحونا خلو البنت تعيش طفولتها بعيد عن امراضكم النفسيه
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25 - ام شوشه منفوشه2017-09-09 08:34:13
ان وضعت قالو اوفر ليش تحط لمين تحط ون ما حطت يووه شيفه***
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24 - ام شوشه منفوشه2017-09-09 08:33:28
ان حطت مكياج ما عجبتهم ون ما حطت هم ما عجبتهم يعني البنيه ما تكبر***
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23 - ام شوشه منفوشه2017-09-09 08:32:26
فشلتونا الله يفشلكم
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22 - ام شوشه منفوشه2017-09-09 08:32:08
أوسلو الشهوه من قلوبكم وغسل قلوبكم ***
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21 - ام شوشه منفوشه2017-09-09 08:31:40
باقي طفله والبنات ي 15-16-14+13--يحطون ميك أب
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20 - عبدالرحمن الشهري2017-09-09 08:26:12
تعليق مخالف
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19 - عبدالرحمن الشهري2017-09-09 08:22:19
*** .اتقين الله يا فتيات الاسلام فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب بلا عمل وسوف يكون جسدك هذا اذا عريتيه طريق لك للنار فاغلقي هذا الطريق تسلمين في الدنيا والاخرة
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18 - صنيدح2017-09-09 08:22:09
ونعم التربيه هذي التربيه ولابلاش لاحول ولاقوة الابالله اللهم اصلح لنا ذرياتنا واجعلنا مستورين طائعين لك مجتنبين معصيتك
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17 - النابلسي2017-09-09 08:19:47
لا تعليق اخر الزمن فتن كقطع الليل . من علمها ان ذلك ليس عيبا من علمها ان ذلك حرية من علمها ان ذلك لا يحرمها الجنة. كان الله بعون الخراف ويا كثرهم . كدش سلاسل طيحني تشبه بالغرب . مبروك استوينا
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16 - 🌺.(هذا👈رأيي).🌺2017-09-09 08:18:20
عيب على من يسكت عن بناتهم يطلعن كذا بالسناب شات حتى ولو بصوتها وعيب على من يصور نفسه وعائلته من بيته
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15 -2017-09-09 08:16:14
الام من هونيك إذا كان رب البيت بالدف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص وفي بلد ؟ واخذوها ارتزاق وينشئ ناشئ الفتيان فينا على ماكان عوده ابوه / ي ابوه لابوه لابو ك
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14 - ملقووف2017-09-09 08:12:20
حــــلآ : الستر زين .... اللهم لاتجعل الدنيا اكبر همنا . واستر عوراتنا وعورات بناتنا .
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13 - جلو2017-09-09 08:10:10
تعليق مخالف
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12 -2017-09-09 08:09:32
الله يعين الشعب
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11 - عالم غريب عجيب2017-09-09 08:08:52
مايستحون أهلها وغيرها أن تنشر بنتهم نفسها بملابس *** ومايستحون بعض اللي عندنا بناتهم تطلع بالسناب
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10 - منقاش2017-09-09 08:01:07
اللهم لا تبتلينا واحسن خواتيم اعمالنا
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9 - محماس السادس عشر2017-09-09 07:56:44
أويلاه يا عم ، هههههههههههه أمزح
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8 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-09 07:54:57
أشفق على هذا الطفلة أسال الله يحفضك من كل مكروه .
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7 - حنين2017-09-09 07:53:58
الحمد لله على نعمة الإسلام الله يستر علينا في الدنيا والآخرة.
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6 - منصور2017-09-09 07:52:10
الله يهديها لطريق الحق ويهديناجميعا
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5 - سمير نجد2017-09-09 07:51:50
اللهم أسترنا فوق الارض و تحت الأرض و يوم العرض .
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4 - مسطول على طول2017-09-09 07:51:33
واضح ان طريقها ***اللهم لاشماته
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3 - قديمة وتمشي علينا2017-09-09 07:51:27
أستوى الكباب باقي نشوي البعير وتكمل الرصة
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2 -2017-09-09 07:45:43
تو ما نضجت واصبح العود ريّان
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1 - hima2017-09-09 07:45:05
ماشاءالله تبارك الله,زي العسل,الله يحرسها.
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آخر تعليق
بواسطة : ام شوشه منفوشه
باي عصر ي جحا...
بواسطة : ام شوشه منفوشه
باي عصر انت ي جحا حواجبها تنفع لك شنب شخباؤي ذا البسي له خمس سنين من ايام المرحو...
بواسطة : عاشق سراب
كيف يحمل السلاح وين التفتيش . والا وين الرخصه والاستمارة😑...
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