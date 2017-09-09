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شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !
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المرصد 53 5٬622 3 ساعات

صحيفة المرصد: قامت الفنانة البحرينية حلا الترك بعمل جلسة تصوير جديدة وحصدت الصور التي نشرتها حلا تعليقات متنوعة بين المدح والانتقاد، حيث وجد البعض أنها تعمدت الظهور بشكل أكبر من عمرها الحقيقي. هذا وقد وقعت خلافات كبيرة بين حلا وبين زوجة والدها الفنانة المغربية دنيا بطمة وتبادلا الاتهامات.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

53 - جرهم
2017-09-09 10:50:08
سؤال ؟؟ ماذاتريد كل من تخرج مفاتنها ليراها الناس !!****
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52 - ...
2017-09-09 10:45:10
وجههاا بارد ومكرووه ...
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51 - @@@@@
2017-09-09 10:42:33
تشتهر الأنثى و يذيع صيتها و تكثر أموالها في حالة إظهار مفاتنها و عمل حركات تجذب الذكور إليها فيما عدا ذلك نادراً ما تنجح الأنثى و الأدلة كثيرة جداً .
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50 - شئ محزن وأليم أن ترتسم الطفولة بصورة مغايرة لنسيج الفطرة و البراءة
2017-09-09 10:41:24
نتمنى ألا يكون عمر فقدان الهوية وسنين الضياع --
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49 - نسمه
2017-09-09 10:30:19
فريدة شوقي 👉 ذكر غير سعودي
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48 - َ.
2017-09-09 10:19:19
الله يوفقها ويصلح حالها بس مافيه داعي تصور نفسعا كذا
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47 - أبو عبد الله الغامدي
2017-09-09 10:18:58
تعليق مخالف
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46 - الغامدي
2017-09-09 10:12:05
38 الاجابه على سوالك انك تربيت على قيم ومبادي غير الى تربى عليها غيرك فما تراه غير مناسب لاهلك غيرك يراه شي طيبعي
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45 - مش عارف ليه
2017-09-09 09:49:53
ودي اعرف ليش البنات يكبرو بسرعه هل الجينات اللي عندهم هي نفس الجينات الحيوانيه تجد الحيوانات تكبر بسرعه .
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44 - أريتري مواليد دار التوحيد والعزة
2017-09-09 09:46:41
للأسف تم سرقة طفولة هذه الفتاة وأهلها من قادة وعرابين الانفتاح على الغرب والتغريب للأجيال الشابة وسيقدم لهم الدعم المالي والمعنوي والاعلامي فالهدف واضح تقديم نماذج ناجحة في طريق التغريب للمجتمع
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43 - اسمرعبرالملكـــي
2017-09-09 09:40:14
ماشاءالله عليها البنت كتكوته جميلة في عز النضوج مثل الفاكهة***
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42 -
2017-09-09 09:39:44
ياناس اتركو هالضعيفه بحالها بين مطرقة وسندان والديها، مسكينه
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41 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-09 09:39:26
الحمد لله 🏳انه لم تنكشف إلا هذه الصور 🏳اخشى أن الخافي كان أعظم 🏳الله يستر عورات المسلمات😢
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40 - ابوسعد
2017-09-09 09:38:26
اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمت اهل البيت الرقصوا بس البنت توها صغيرة يا شباب وكل صغير يكبر ويستوي
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39 - فريدة شوقي
2017-09-09 09:36:45
التقدم الحاصل لهذه الشابه هي خروجها من وصاية والدها إلى اعتمادها على نفسها وتحديدها لمستقبلها ومسارها الفني بإرادتها دون تنفيذ أوامر احد لذلك الغاء الولاية دائما يأتي في مصلحة المرأة
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38 - متخصص فى التدريب
2017-09-09 09:32:28
انا مازلت فى حيره وعدم قدرة على فهم ان يرضى اب او زوج او اخ او حتى قريب بظهور فتاة بنت من اسرته تعرض جسمها ومفاتنها امام الخلق؟مالغرض؟فلوس؟الحصول على عمل؟الشهرة المرضيه؟ضياع الدين لديهم؟ مالهدف؟
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37 - سعد
2017-09-09 09:27:53
تعليق مخالف
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36 - متخصص فى التدريب
2017-09-09 09:08:25
عندما يكون الاب لاهيا والاسرة مفككه وغسيلها ***ينشر بين الخلق،يكون الناتج من تلك الاسر ضياع وهلاك وخيبة فى الدنيا والاخره.مالذى يحصل فى دول المنطقه؟فعلا شىء يبشر بضياع وهلاك حتمى ات.؟
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35 - سي كومبليه
2017-09-09 09:07:46
اللى من نظر للصورة وتهيضت غرائزة انصحك بمراجعة مستشفى شهار في اقرب فرصة لانه لديك اعتلال نفسي في مراكز المخ وربما ضمور واضمحلال في خلاياك العصبية ستؤدي بك للبلاهة في فترة ليست ببعيدة وشكرا..
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34 - محمد
2017-09-09 09:06:11
الله يهديها
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33 - خالدي
2017-09-09 08:53:34
لبااااانية
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32 - الى ام شوشه
2017-09-09 08:52:37
فعلاً يبيلك ***
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31 - ام شوشه منفوشه
2017-09-09 08:45:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - ام شوشه منفوشه
2017-09-09 08:43:02
ما بعد عمر الطفوله بعده مشعاب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - ام شوشه منفوشه
2017-09-09 08:39:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - ام شوشه منفوشه
2017-09-09 08:38:23
بلدها راضي وبلدها هيج يلبسون أبوها راضي***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
27 - ام شوشه منفوشه
2017-09-09 08:36:51
***********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - ام شوشه منفوشه
2017-09-09 08:35:03
ما بتلبس عشان الاخونج بناتك برا بالبكيني فضحونا خلو البنت تعيش طفولتها بعيد عن امراضكم النفسيه
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25 - ام شوشه منفوشه
2017-09-09 08:34:13
ان وضعت قالو اوفر ليش تحط لمين تحط ون ما حطت يووه شيفه***
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24 - ام شوشه منفوشه
2017-09-09 08:33:28
ان حطت مكياج ما عجبتهم ون ما حطت هم ما عجبتهم يعني البنيه ما تكبر***
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
23 - ام شوشه منفوشه
2017-09-09 08:32:26
فشلتونا الله يفشلكم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
22 - ام شوشه منفوشه
2017-09-09 08:32:08
أوسلو الشهوه من قلوبكم وغسل قلوبكم ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
21 - ام شوشه منفوشه
2017-09-09 08:31:40
باقي طفله والبنات ي 15-16-14+13--يحطون ميك أب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
20 - عبدالرحمن الشهري
2017-09-09 08:26:12
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - عبدالرحمن الشهري
2017-09-09 08:22:19
*** .اتقين الله يا فتيات الاسلام فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب بلا عمل وسوف يكون جسدك هذا اذا عريتيه طريق لك للنار فاغلقي هذا الطريق تسلمين في الدنيا والاخرة
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18 - صنيدح
2017-09-09 08:22:09
ونعم التربيه هذي التربيه ولابلاش لاحول ولاقوة الابالله اللهم اصلح لنا ذرياتنا واجعلنا مستورين طائعين لك مجتنبين معصيتك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - النابلسي
2017-09-09 08:19:47
لا تعليق اخر الزمن فتن كقطع الليل . من علمها ان ذلك ليس عيبا من علمها ان ذلك حرية من علمها ان ذلك لا يحرمها الجنة. كان الله بعون الخراف ويا كثرهم . كدش سلاسل طيحني تشبه بالغرب . مبروك استوينا
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16 - 🌺.(هذا👈رأيي).🌺
2017-09-09 08:18:20
عيب على من يسكت عن بناتهم يطلعن كذا بالسناب شات حتى ولو بصوتها وعيب على من يصور نفسه وعائلته من بيته
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15 -
2017-09-09 08:16:14
الام من هونيك إذا كان رب البيت بالدف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص وفي بلد ؟ واخذوها ارتزاق وينشئ ناشئ الفتيان فينا على ماكان عوده ابوه / ي ابوه لابوه لابو ك
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
14 - ملقووف
2017-09-09 08:12:20
حــــلآ : الستر زين .... اللهم لاتجعل الدنيا اكبر همنا . واستر عوراتنا وعورات بناتنا .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
13 - جلو
2017-09-09 08:10:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 -
2017-09-09 08:09:32
الله يعين الشعب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
11 - عالم غريب عجيب
2017-09-09 08:08:52
مايستحون أهلها وغيرها أن تنشر بنتهم نفسها بملابس *** ومايستحون بعض اللي عندنا بناتهم تطلع بالسناب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
10 - منقاش
2017-09-09 08:01:07
اللهم لا تبتلينا واحسن خواتيم اعمالنا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
9 - محماس السادس عشر
2017-09-09 07:56:44
أويلاه يا عم ، هههههههههههه أمزح
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
8 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-09 07:54:57
أشفق على هذا الطفلة أسال الله يحفضك من كل مكروه .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
7 - حنين
2017-09-09 07:53:58
الحمد لله على نعمة الإسلام الله يستر علينا في الدنيا والآخرة.
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
6 - منصور
2017-09-09 07:52:10
الله يهديها لطريق الحق ويهديناجميعا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - سمير نجد
2017-09-09 07:51:50
اللهم أسترنا فوق الارض و تحت الأرض و يوم العرض .
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
4 - مسطول على طول
2017-09-09 07:51:33
واضح ان طريقها ***اللهم لاشماته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - قديمة وتمشي علينا
2017-09-09 07:51:27
أستوى الكباب باقي نشوي البعير وتكمل الرصة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -
2017-09-09 07:45:43
تو ما نضجت واصبح العود ريّان
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
1 - hima
2017-09-09 07:45:05
ماشاءالله تبارك الله,زي العسل,الله يحرسها.
لا يعجبني(9) اعجبني(1)

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