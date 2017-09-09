وزير إماراتي يعلق على اتصال أمير قطر بـ “ولي العهد”.. “أبشروا بالخير”!

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صحيفة المرصد: علق الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على تلقي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا من أمير قطر الشيخ تميم يبدي فيه رغبته بالحوار، قائلًا “أبشروا بالخير”.

ونشر “قرقاش” تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» كتب فيها: «متى ما كانت المسألة في يد الأمير محمد بن سلمان، فأبشروا بالخير».

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