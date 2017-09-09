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وزير إماراتي يعلق على اتصال أمير قطر بـ “ولي العهد”.. “أبشروا بالخير”!

وزير إماراتي يعلق على اتصال أمير قطر بـ “ولي العهد”.. “أبشروا بالخير”!
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المرصد 50 3٬846 3 ساعات

صحيفة المرصد: علق الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على تلقي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا من أمير قطر الشيخ تميم يبدي فيه رغبته بالحوار، قائلًا “أبشروا بالخير”.
ونشر “قرقاش” تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» كتب فيها: «متى ما كانت المسألة في يد الأمير محمد بن سلمان، فأبشروا بالخير».

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

50 - علي العمري
2017-09-09 10:44:13
أهلا بالوحدة الخليجية بمعناها الحقيقي .... مشتاقين للتلاحم الصادق بين دولنا ...
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49 - مواطن
2017-09-09 10:42:58
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48 - جرهم
2017-09-09 10:40:12
ياخوي اش مشغلكم في رجوع قطر !! جعلها ماترجع !! ماخسرنا شي !!! هم الخسرانين اصحاب اليهود والمجوس يشبعون ب هم ثم سيرجعون يلعقون رجول سلمان الحزم !!!
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47 - منين اكلك يابطــه
2017-09-09 10:36:36
انهارت الكوفيرة
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46 - مواطن
2017-09-09 10:29:03
حنا دائماً مع ولاة امرنا وهم يشوفون الاصلح والأنسب وهم ادرى بالسياسه وتوقيت رجوع العلاقات دعو الامر لاهله
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45 -
2017-09-09 10:24:38
لو اوقفت قطر قناة الجزيره عن التعرض والتوقف اثارة الفتن صلح كل شي لكن قطر في سياسه ربما تكون هي الثمن لقبول امريكا بحمد
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44 - والنعم ب سيطره كفو والله ي الذيب
2017-09-09 10:22:10
2017-09-09 08:39:09 قلم النجف يلطم .. نعم ستلطم وتلطم وتضرب وجهك وجسدك قهراّ وحقداّ وحسداّ كثيراَ في المستقبل انت ومن هم على شاكلتك ياقلم ***.. خليجنا واحد ودربنا واحد اما انتم فلا بواكي عليكم
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43 -
2017-09-09 10:19:56
لا تكون انت القلم ابو يوسف ؟ قسم *** لا تقول !
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42 -
2017-09-09 10:19:28
قطر سياسته مثل ايران واسرائيل ولا امل في رجوعها ومن يعتقد غير واهم او عميل وشريك لقطر قطر تريد الحوار من اجل الحوار مثل اسراءيل وايران
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41 - منصور
2017-09-09 10:10:09
تعليق مخالف
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40 - زائر من الكواكب
2017-09-09 10:05:53
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 15,157 )
39 - ابويوسف
2017-09-09 10:04:55
انشاءالله هذا مانتمنى لخليجنا ان يعمه الاستقرار والوحده
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38 - جاي بس عشان اضحك على قلم الكوافيرة
2017-09-09 10:04:11
ايوه صمعينا صياحك يالكوافيره ههههههههههههههههه ياهي مغبونه غبن ههههههههههههه
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37 - زائر من الكواكب
2017-09-09 10:00:07
تعليق مخالف
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36 - طرقي
2017-09-09 09:58:04
الي يقول انا خليجي لابد تكون خليجي مو اخوانجي
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35 - طرقي
2017-09-09 09:57:20
أتمنى. ان يصدر امر ملكي يعطون الاخوان حق الخروج من السعوديه يروحون تركيا بلد العرق و ***ولا يروحون قطر بلد النفاق و الشقاق اهم شي لا يوطوط علينا اخونجي في المرصد ( برع ) هههه
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34 - متخصص فى التدريب
2017-09-09 09:54:46
وهل سمو الامير الفطن المدرك لكل مايدور فى حاجة لشخص غير سعودى ليعبر عن مكالمة حصلت او لم تحصل،عندنا رجالنا وهم اكفا واقدر ويعلمون بما يدور.ومحمد بن سلمان ذكى فطن.رجالنا ذوى حكمة وبعد نظر وهم على علم
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33 - طرقي
2017-09-09 09:54:43
ميزة الاخونجيه ملا عين الصلايب ، صاحين على طول هههههههه. مافيه ترضخ قطر غصب
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32 - طرقي
2017-09-09 09:52:41
الهم انصر وطننا و جنودنا و ولاة امرنا . بورما - الشيشان - أفغانستان ( لها شعوب تدعي لها )
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31 - تعددت معرفات قلم الطقاقة الحزينة
2017-09-09 09:48:23
29 - ↩ابو شدا↪ بدأت تخرج معرفات الكوافيرة مكسورة وحزينه ههههههههههههههههاي
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30 - أنا لا أحتاج معرف ..⁉️
2017-09-09 09:46:09
أنا الخليجي.. آنا الخليجي وافتخر إني خليجي.. وافتخر إني خليجي..
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29 - ↩ابو شدا↪
2017-09-09 09:44:42
27 جزاك الله خير الجزاء. علم المفلسين إن السياسه بيد القائد وما دونه يهرف بمالا يعرف.
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28 - خنبوقه
2017-09-09 09:43:09
قلتو يشتغل كوافير وصحفي قلم خنبوق
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27 - إستشاري صح
2017-09-09 09:40:29
دعوا السياسة لأهلها لأن حكي البعيد لا يفيد وبواطن الأمور لا يدركها معلق في صحيفة إكترونية لذلك ندعي الله أن يصلح الأحوال .
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26 - الجنرال
2017-09-09 09:37:15
اللهم انصر اخونا في بورما في كل مكان اللهم لاتجعل مصيبتنا في ديننا
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25 - ياشماتة ابله طازه فيك ياقلومه الطقاقة
2017-09-09 09:35:07
اي والله سمعينا صياحك ياقلم الطقاقة ههههههههههههههههه جلد في الليل والصباح .. اجلد الكلاب النائحة والمستأجرة
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24 - الخليج الفارسي
2017-09-09 09:33:17
قلم الحقيقه مغبون الطقاقه المصريه
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23 - فريدة شوقي
2017-09-09 09:32:34
النظام القطري مشتت والواضح انه يدار من اكثر من جهة لذلك نشاهد التخبط بالقرارات والتصرفات //// افتقادهم للمراعي أثر على مستقبلهم
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22 - ️ااببووححمموودد
2017-09-09 09:32:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - الخليج الفارسي
2017-09-09 09:31:37
قلم الحقيقه ي وجد الحال مغبون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - الخايج العربي
2017-09-09 09:24:38
سمعينا صياحك ونياحك وأنينكِ ياقلم الطقاقة فنياحك وأنينكِ يؤلمك ويطربنا لانامت عين الحسود
لا يعجبني(38) اعجبني(41)
19 - أجــواء / Ajw .. 🌸
2017-09-09 09:23:15
🙌 🙌 ✨ 💕
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
18 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-09 09:22:51
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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17 - الهابطي باشا
2017-09-09 09:21:13
ت13 انت حاقد على الامارات ومصر بقوه خخخخخخخخخ
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16 - رسام كلمة
2017-09-09 09:18:58
سحابة صيف وتعدّي وبنخلي الحقود يبكي
لا يعجبني(2) اعجبني(14)
15 - فــ 🔫ــرد
2017-09-09 09:14:53
دول الخليج ستكون اكثر تماسك وتلاحم من اي وقت مضى، وتماسك وتلاحم في كل المجالات والخونه والعملاء مالهم سوى اللطم
لا يعجبني(0) اعجبني(14)
14 - غرد يامغرد
2017-09-09 09:14:46
هههههههه حلوه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - إستشاري صح
2017-09-09 09:14:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
12 - صقر برقا
2017-09-09 09:13:45
يكفي ****ياقرقاش نحن اعلم بولاة امرنا من غيرنا فهم أهل الصفح والمكارم*****صبر وحسن تصرف هم قادتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
11 - ابراهيم
2017-09-09 08:59:54
خليجناواحدوالله يبعدعناكل الحاسدين والحاقدين *** الغوغاي هم كل شر
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
10 - نجم سهيل ⭐
2017-09-09 08:55:53
خليجنا واحد ، وشعبنا واحد ، يعيش يعيش ، الله أكبر ياخليجاً ضمنا الله أكبر ,, ستعود ان شاء الله دول الخليج على اتحاد وتلاحم كما عهدناه وعرفناه منذ الصغر ولو كره الحاقدون وكلاب المجوس
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
9 - هكتور
2017-09-09 08:46:39
الله يبشرك بالخير يا قرقاش قسم بالله انتم كفوووو ياهل الامارات وانعم فيكم ياعيال زايد ... وقت الشدايد نعرف اخواننا ..
لا يعجبني(7) اعجبني(14)
8 - مـستــ❌ــــر
2017-09-09 08:41:28
ان شاء الله ترجع الأمور كما كانت وليخسأ الخاسئون
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
7 - سيطرة
2017-09-09 08:39:09
قلم النجف يلطم .. نعم ستلطم وتلطم وتضرب وجهك وجسدك قهراّ وحقداّ وحسداّ كثيراَ في المستقبل انت ومن هم على شاكلتك ياقلم ***.. خليجنا واحد ودربنا واحد اما انتم فلا بواكي عليكم
لا يعجبني(0) اعجبني(15)
6 -
2017-09-09 08:36:26
الأمر بيد الله من قبل وبعد لا تعلقون آمالكم على المخلوقين
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
5 - بدران
2017-09-09 08:36:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-09 08:30:28
اللهم لم شملنا يارب العالمين فأحنا أخوه فأصلح ما بيننا يا الله .
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
3 - تعددت معرفات قلم الطقاقة في النيل من الدعاة والدفاع عن عملاء المجوس
2017-09-09 08:30:19
انجلطت الكوافيرة قلم من الخبر وموت بغيضك لان دول الخليج لا انت ولا معممينك يفرقون بينهم
لا يعجبني(2) اعجبني(14)
2 - مواطن
2017-09-09 08:28:47
وهو صادق دام المساءله في يد سيدي ولي العهد يبشرون بالخير
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
1 - احمد
2017-09-09 08:25:09
خير بإذن الله
لا يعجبني(2) اعجبني(3)

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آخر تعليق
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