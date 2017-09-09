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وزير إماراتي يعلق على اتصال أمير قطر بـ “ولي العهد”.. “أبشروا بالخير”!
صحيفة المرصد: علق الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على تلقي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا من أمير قطر الشيخ تميم يبدي فيه رغبته بالحوار، قائلًا “أبشروا بالخير”.
ونشر “قرقاش” تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» كتب فيها: «متى ما كانت المسألة في يد الأمير محمد بن سلمان، فأبشروا بالخير».
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متى ما كانت المسألة في يد الأمير محمد بن سلمان، فأبشروا بالخير.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
50 - علي العمري2017-09-09 10:44:13
أهلا بالوحدة الخليجية بمعناها الحقيقي .... مشتاقين للتلاحم الصادق بين دولنا ...
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49 - مواطن2017-09-09 10:42:58
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48 - جرهم2017-09-09 10:40:12
ياخوي اش مشغلكم في رجوع قطر !! جعلها ماترجع !! ماخسرنا شي !!! هم الخسرانين اصحاب اليهود والمجوس يشبعون ب هم ثم سيرجعون يلعقون رجول سلمان الحزم !!!
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47 - منين اكلك يابطــه2017-09-09 10:36:36
انهارت الكوفيرة
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46 - مواطن2017-09-09 10:29:03
حنا دائماً مع ولاة امرنا وهم يشوفون الاصلح والأنسب وهم ادرى بالسياسه وتوقيت رجوع العلاقات دعو الامر لاهله
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45 -2017-09-09 10:24:38
لو اوقفت قطر قناة الجزيره عن التعرض والتوقف اثارة الفتن صلح كل شي لكن قطر في سياسه ربما تكون هي الثمن لقبول امريكا بحمد
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44 - والنعم ب سيطره كفو والله ي الذيب2017-09-09 10:22:10
2017-09-09 08:39:09 قلم النجف يلطم .. نعم ستلطم وتلطم وتضرب وجهك وجسدك قهراّ وحقداّ وحسداّ كثيراَ في المستقبل انت ومن هم على شاكلتك ياقلم ***.. خليجنا واحد ودربنا واحد اما انتم فلا بواكي عليكم
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43 -2017-09-09 10:19:56
لا تكون انت القلم ابو يوسف ؟ قسم *** لا تقول !
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42 -2017-09-09 10:19:28
قطر سياسته مثل ايران واسرائيل ولا امل في رجوعها ومن يعتقد غير واهم او عميل وشريك لقطر قطر تريد الحوار من اجل الحوار مثل اسراءيل وايران
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41 - منصور2017-09-09 10:10:09
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40 - زائر من الكواكب2017-09-09 10:05:53
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( عدد التعليقات 15,157 )39 - ابويوسف
انشاءالله هذا مانتمنى لخليجنا ان يعمه الاستقرار والوحده
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38 - جاي بس عشان اضحك على قلم الكوافيرة2017-09-09 10:04:11
ايوه صمعينا صياحك يالكوافيره ههههههههههههههههه ياهي مغبونه غبن ههههههههههههه
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37 - زائر من الكواكب2017-09-09 10:00:07
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36 - طرقي2017-09-09 09:58:04
الي يقول انا خليجي لابد تكون خليجي مو اخوانجي
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35 - طرقي2017-09-09 09:57:20
أتمنى. ان يصدر امر ملكي يعطون الاخوان حق الخروج من السعوديه يروحون تركيا بلد العرق و ***ولا يروحون قطر بلد النفاق و الشقاق اهم شي لا يوطوط علينا اخونجي في المرصد ( برع ) هههه
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34 - متخصص فى التدريب2017-09-09 09:54:46
وهل سمو الامير الفطن المدرك لكل مايدور فى حاجة لشخص غير سعودى ليعبر عن مكالمة حصلت او لم تحصل،عندنا رجالنا وهم اكفا واقدر ويعلمون بما يدور.ومحمد بن سلمان ذكى فطن.رجالنا ذوى حكمة وبعد نظر وهم على علم
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33 - طرقي2017-09-09 09:54:43
ميزة الاخونجيه ملا عين الصلايب ، صاحين على طول هههههههه. مافيه ترضخ قطر غصب
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32 - طرقي2017-09-09 09:52:41
الهم انصر وطننا و جنودنا و ولاة امرنا . بورما - الشيشان - أفغانستان ( لها شعوب تدعي لها )
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31 - تعددت معرفات قلم الطقاقة الحزينة2017-09-09 09:48:23
29 - ↩ابو شدا↪ بدأت تخرج معرفات الكوافيرة مكسورة وحزينه ههههههههههههههههاي
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30 - أنا لا أحتاج معرف ..⁉️2017-09-09 09:46:09
أنا الخليجي.. آنا الخليجي وافتخر إني خليجي.. وافتخر إني خليجي..
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29 - ↩ابو شدا↪2017-09-09 09:44:42
27 جزاك الله خير الجزاء. علم المفلسين إن السياسه بيد القائد وما دونه يهرف بمالا يعرف.
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28 - خنبوقه2017-09-09 09:43:09
قلتو يشتغل كوافير وصحفي قلم خنبوق
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27 - إستشاري صح2017-09-09 09:40:29
دعوا السياسة لأهلها لأن حكي البعيد لا يفيد وبواطن الأمور لا يدركها معلق في صحيفة إكترونية لذلك ندعي الله أن يصلح الأحوال .
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26 - الجنرال2017-09-09 09:37:15
اللهم انصر اخونا في بورما في كل مكان اللهم لاتجعل مصيبتنا في ديننا
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25 - ياشماتة ابله طازه فيك ياقلومه الطقاقة2017-09-09 09:35:07
اي والله سمعينا صياحك ياقلم الطقاقة ههههههههههههههههه جلد في الليل والصباح .. اجلد الكلاب النائحة والمستأجرة
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24 - الخليج الفارسي2017-09-09 09:33:17
قلم الحقيقه مغبون الطقاقه المصريه
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23 - فريدة شوقي2017-09-09 09:32:34
النظام القطري مشتت والواضح انه يدار من اكثر من جهة لذلك نشاهد التخبط بالقرارات والتصرفات //// افتقادهم للمراعي أثر على مستقبلهم
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22 - ️ااببووححمموودد2017-09-09 09:32:18
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21 - الخليج الفارسي2017-09-09 09:31:37
قلم الحقيقه ي وجد الحال مغبون
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20 - الخايج العربي2017-09-09 09:24:38
سمعينا صياحك ونياحك وأنينكِ ياقلم الطقاقة فنياحك وأنينكِ يؤلمك ويطربنا لانامت عين الحسود
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19 - أجــواء / Ajw .. 🌸2017-09-09 09:23:15
🙌 🙌 ✨ 💕
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18 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-09 09:22:51
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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17 - الهابطي باشا2017-09-09 09:21:13
ت13 انت حاقد على الامارات ومصر بقوه خخخخخخخخخ
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16 - رسام كلمة2017-09-09 09:18:58
سحابة صيف وتعدّي وبنخلي الحقود يبكي
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15 - فــ 🔫ــرد2017-09-09 09:14:53
دول الخليج ستكون اكثر تماسك وتلاحم من اي وقت مضى، وتماسك وتلاحم في كل المجالات والخونه والعملاء مالهم سوى اللطم
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14 - غرد يامغرد2017-09-09 09:14:46
هههههههه حلوه
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13 - إستشاري صح2017-09-09 09:14:38
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12 - صقر برقا2017-09-09 09:13:45
يكفي ****ياقرقاش نحن اعلم بولاة امرنا من غيرنا فهم أهل الصفح والمكارم*****صبر وحسن تصرف هم قادتنا
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11 - ابراهيم2017-09-09 08:59:54
خليجناواحدوالله يبعدعناكل الحاسدين والحاقدين *** الغوغاي هم كل شر
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10 - نجم سهيل ⭐2017-09-09 08:55:53
خليجنا واحد ، وشعبنا واحد ، يعيش يعيش ، الله أكبر ياخليجاً ضمنا الله أكبر ,, ستعود ان شاء الله دول الخليج على اتحاد وتلاحم كما عهدناه وعرفناه منذ الصغر ولو كره الحاقدون وكلاب المجوس
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9 - هكتور2017-09-09 08:46:39
الله يبشرك بالخير يا قرقاش قسم بالله انتم كفوووو ياهل الامارات وانعم فيكم ياعيال زايد ... وقت الشدايد نعرف اخواننا ..
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8 - مـستــ❌ــــر2017-09-09 08:41:28
ان شاء الله ترجع الأمور كما كانت وليخسأ الخاسئون
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7 - سيطرة2017-09-09 08:39:09
قلم النجف يلطم .. نعم ستلطم وتلطم وتضرب وجهك وجسدك قهراّ وحقداّ وحسداّ كثيراَ في المستقبل انت ومن هم على شاكلتك ياقلم ***.. خليجنا واحد ودربنا واحد اما انتم فلا بواكي عليكم
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6 -2017-09-09 08:36:26
الأمر بيد الله من قبل وبعد لا تعلقون آمالكم على المخلوقين
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5 - بدران2017-09-09 08:36:25
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4 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-09 08:30:28
اللهم لم شملنا يارب العالمين فأحنا أخوه فأصلح ما بيننا يا الله .
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3 - تعددت معرفات قلم الطقاقة في النيل من الدعاة والدفاع عن عملاء المجوس2017-09-09 08:30:19
انجلطت الكوافيرة قلم من الخبر وموت بغيضك لان دول الخليج لا انت ولا معممينك يفرقون بينهم
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2 - مواطن2017-09-09 08:28:47
وهو صادق دام المساءله في يد سيدي ولي العهد يبشرون بالخير
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1 - احمد2017-09-09 08:25:09
خير بإذن الله
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بواسطة : ام شوشه منفوشه
باي عصر ي جحا...
بواسطة : ام شوشه منفوشه
باي عصر انت ي جحا حواجبها تنفع لك شنب شخباؤي ذا البسي له خمس سنين من ايام المرحو...
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