لجين عمران متهمة بالتآمر مع مذيعة قناة الجزيرة بقطر .. والسبب!-فيديو
صحيفة المرصد: عبرت الإعلامية السعودية لجين عمران، عن استيائها من الأكاذيب والأحاديث المفبركة التي نُقلت على لسانها مؤخرًا، مع إحدى مذيعات قناة الجزيرة بخصوص المصالحة مع قطر.
وأكدت لجين أنها ستتقدم ببلاغ رسمي لكي يتخذ القانون مجراه ضد كل من أساء إليها ونشر محادثات مفبركة، حسبما أعلنت على حسابها على Instagram.
وأوضحت ان هناك حملة أثيرت ضدها تتهمها بالارهاب واثارة الفتنة، مبينة أن هذا الاتهام جعلها تتصدر الترند في تويتر.
ولفتت لجين الى جملة الاشاعات التي تعرضت لها مؤخرًا، موضحة أنه سبق وفبركوا لها اشاعة أنه تم القبض عليها في دبي و بأنها تملك 700 مليون، مضيفة: “كما فبركوا محادثه حقيره مزعومه بيني و بين إحدى مذيعات الجزيره”.
وتابعت: “كل الاشاعات تهون إلا ما يتعلق بالوطن و أمنه، خط أحمر، القانون سيأخذ مجراه في كل حال لأننا لسنا في غابه، و حسبي الله و نعم الوكيل”.
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.. 🚫اولا .. فبركة اشاعه انه تم القبض علي في دبي و بانني املك 700 مليون و في الواقع انا في اجازه و جريدة عكاظ نفت الاشاعه و كذبتها .. 🚫ثانيا .. اتهامي بالأمس بأنني ارهابيه و أثير الفتنه و عمل حمله ضدي و تصدري التريند في تويتر .. 🚫اليوم و قبل قليل فبركة محادثه حقيره مزعومه بيني و بين إحدى مذيعات الجزيره .. 💡بالعقل و المنطق .. احتمالية القاء كلمة امير دولة الكويت حفظه الله هل يعقل انه لن يراها الناس و لن يسمعوا عنها في حال اشغلتهم!!! .. لو هناك كلمه .. ستنتشر في كل القنوات الفضائية و السوشال ميديا و سيراها الجميع .. .. فلماذا استغلال و استغفال الناس كما لو كانو اغبياء !! .. كل الاشاعات تهون إلا ما يتعلق بالوطن و أمنه 🚫🚫🚫 خط أحمر 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 .. القانون سيأخذ مجراه في كل حال لأننا لسنا في غابه .. و حسبي الله و نعم الوكيل
التعليقات
كثر الاضواء تجيب المصيبة لانة يحس المشهور انة محمي وان الكل اصبح يتقرب من لحين تركتي عملك السابق عليك أن ترتاحي باقي االعمر اسف اقولك بان على وجهك اثار السنين مهما عملتي او قالو لك لازلتي وكانك صغيرة
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ابو يمن ****. اكبر همنا
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هههههههه ,,,شماته فيك هههههههههه اللهم زدها
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خلاص لجين انتهى وقتك. اتركي مجال لغيرك **
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الزوج الصالح في قناة الجزيرة..
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من الآخر تراك أزعجتينا يالجين بحفلاتك والحين بمشاكلك
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خوش انتماء مرة واضح الانتماء **** وش تلحقين وش تخلين هههه تقاضين هيئة المياه والكهربا في دبي ولا تقدمين بلاغ وش معنى انت الي دارت عليك الإشاعات اسألي نفسك اول .
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هزلت والله انتهت قضايا الامه معاد بقي الا هي
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الله يرزقك الزوج الصالح .
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مافيه دخان من غير نار.
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ستظل لجين تاج راس الكل بأخلاقها وانتماءها لوطنها ومهما فعل الحاسدون فثقتنا فيك اكبر من مؤامراتهم الدنيئة فأتني بنت السعودية ورمزها والشعب كله واقف معاك
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