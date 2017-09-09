لجين عمران متهمة بالتآمر مع مذيعة قناة الجزيرة بقطر .. والسبب!-فيديو

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صحيفة المرصد: عبرت الإعلامية السعودية لجين عمران، عن استيائها من الأكاذيب والأحاديث المفبركة التي نُقلت على لسانها مؤخرًا، مع إحدى مذيعات قناة الجزيرة بخصوص المصالحة مع قطر.

وأكدت لجين أنها ستتقدم ببلاغ رسمي لكي يتخذ القانون مجراه ضد كل من أساء إليها ونشر محادثات مفبركة، حسبما أعلنت على حسابها على Instagram.

وأوضحت ان هناك حملة أثيرت ضدها تتهمها بالارهاب واثارة الفتنة، مبينة أن هذا الاتهام جعلها تتصدر الترند في تويتر.

ولفتت لجين الى جملة الاشاعات التي تعرضت لها مؤخرًا، موضحة أنه سبق وفبركوا لها اشاعة أنه تم القبض عليها في دبي و بأنها تملك 700 مليون، مضيفة: “كما فبركوا محادثه حقيره مزعومه بيني و بين إحدى مذيعات الجزيره”.

وتابعت: “كل الاشاعات تهون إلا ما يتعلق بالوطن و أمنه، خط أحمر، القانون سيأخذ مجراه في كل حال لأننا لسنا في غابه، و حسبي الله و نعم الوكيل”.

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