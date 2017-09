لجين عمران متهمة بالتآمر مع مذيعة قناة الجزيرة بقطر .. والسبب!-فيديو

.. 🚫اولا .. فبركة اشاعه انه تم القبض علي في دبي و بانني املك 700 مليون و في الواقع انا في اجازه و جريدة عكاظ نفت الاشاعه و كذبتها .. 🚫ثانيا .. اتهامي بالأمس بأنني ارهابيه و أثير الفتنه و عمل حمله ضدي و تصدري التريند في تويتر .. 🚫اليوم و قبل قليل فبركة محادثه حقيره مزعومه بيني و بين إحدى مذيعات الجزيره .. 💡بالعقل و المنطق .. احتمالية القاء كلمة امير دولة الكويت حفظه الله هل يعقل انه لن يراها الناس و لن يسمعوا عنها في حال اشغلتهم!!! .. لو هناك كلمه .. ستنتشر في كل القنوات الفضائية و السوشال ميديا و سيراها الجميع .. .. فلماذا استغلال و استغفال الناس كما لو كانو اغبياء !! .. كل الاشاعات تهون إلا ما يتعلق بالوطن و أمنه 🚫🚫🚫 خط أحمر 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 .. القانون سيأخذ مجراه في كل حال لأننا لسنا في غابه .. و حسبي الله و نعم الوكيل

