الرئيسية / مراهق يقتل مواطنا وابنه بحوطة بني تميم.. وشرطة الرياض تحقق في ملابسات الجريمة!
مراهق يقتل مواطنا وابنه بحوطة بني تميم.. وشرطة الرياض تحقق في ملابسات الجريمة!
صحيفة المرصد: لقي مواطن وابنه مصرعهما اليوم بعد تعرضهما لطلق ناري من قِبل آخر جنوب غربي حوطة بني تميم (120 كم جنوب غربي حوطة بني تميم)، بسبب خلاف نشب بين مراهقين، ما دفع الشاب الذي في العقد الثاني من عمره لإطلاق النار على مواطن وابنه؛ أدى لمصرعهما مساء أمس الجمعة.
من جهتها باشرت شرطة الرياض، الحادث، وتشير المعلومات الأولية إلى تعرض المجني عليهما لإطلاق نار أدى لمصرعهما على بعد 120 كيلومترًا جنوب غربي حوطة بني تميم. وتحفظت الشرطة على أطراف القضية، ولا تزال التحقيقات جارية حول ملابسات الجريمة.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
15 - راشد2017-09-09 12:59:27
****حسبنا الله و نعم الوكيل في كل مجرم قاتل رمل الزوجة و يتم الاطفال هذا اذا اعترف بالجريمه يقتل خلال شهر مبزرة و سلاح مشكله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - فـاهـم الاعـيـبهـم2017-09-09 12:57:56
بعض الاباء يفزع مع ولده إذا شافه يتناشب دون أن يفهم سبب الخلاف وبعض الابناء يختلق مصيبه اذا ابوه قريب منه او اخوه الاكبر وفي ضل هذي يحصل من لا يحمد عقباه تلاقي الولد مضلوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - صدق الكلمه2017-09-09 12:53:39
السبب انتشار الاسلحة النارية بين الشباب ولابد من نقاط تفتيش مفاجئة على الطرقات والتركيز على المراهقين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - متابع2017-09-09 12:12:30
حادثةالقتل في إحدى الهجر التابعة للحوطة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - غازي بن شبيب2017-09-09 11:53:29
العياذ بالله قتل رجال وولده لاجل خلاف ، مافيه خوف من رب العالمين ؟ بعد كم سنه تشتغل الواسطات ويتعاطف الجميع مع القاتل ويمكن يخرج ويسوي احتفال كانه ذبح نعاج مو بني ادم نفس محرمه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
10 - الصريح جدا2017-09-09 11:44:35
اعوذ بالله *** للاسف ان القتل والجريمه انتشرت بكثره واصبحت ظاهره مخيفه ويجب ان يتم يتم سحب السلاح من جميع المواطنين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 -2017-09-09 11:28:56
لأ حول ولا قوة الا بالله هذا نتيجه طبيعيه لاقتناء السلاح وتركه في يد المراهقين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 - غصن اخضر2017-09-09 11:28:17
یجب اتخاذ اجراءت شرعیة فی محاکمة القتل والاسراع فی التنفیذ بعد بحث المشکله فاذا کان القاتل متهور ومن اجل یقال عنه انه شجاع فیقتص منه فی غضون شهور اما اذا کان هناک حدث کبیر فیجب التریض قلیلا
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
7 - شايب بروح الشباب2017-09-09 11:23:10
***يطبق الحد شرعا فى دين الهدى والصلاح بسن البلوغ.هذامجرم عابث منفلت فى يده سلاح قاتل.قصوه بلا واسطات.جبر الله كسر ذوى الشهيدين وصبرهما وعوضهما خيرا.رحمهما الله.والقتل للمجرم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 - مواطنة2017-09-09 11:15:57
بعد كم شهر بتطلع امه تبكبك ماعندي غيره و طيش شباب وقطوا لولدي طلعوه من السجن وبيطلع بعد اكتمال الدية نهاية دراما القتل عندنا نسال الله العافية اللهم احفظ ذريتنا مما ابتلاه
لا يعجبني(15) اعجبني(25)
5 - بنت الوطن2017-09-09 11:07:48
يا شرطة لا تعبين نفسك مع هذا المجرم السيف وبأسرع وقت مثل ما انها حياة الرجل وابنة في لحظة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
4 - شيخ مزيون2017-09-09 11:05:42
يجب ان يتم عمل تقييم نفسي وسلوكى قبل اعطاء رخصة سلاح حتى لا يستخدم لارتكاب جرائم
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
3 - عاشق سراب2017-09-09 10:50:59
كيف يحمل السلاح وين التفتيش . والا وين الرخصه والاستمارة😑
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
2 - مزاجي كذا2017-09-09 10:47:05
تعودنا على هل الاخبار الشباب عموما اذا احتضن مابين ام واب وخال وعم افلح واذا ترك ينفس فضبة على الشغالة والسواق فهنا تنفلت الاخلاق والصبر والحكمة اتحدى مراهق او مراهقة اهلهم يتحملونهم 10دقائق نقاش
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - زاااااير وماشي2017-09-09 10:44:10
طيب ادفنوه معهم وش ساجنينه له ريحو قلب من فقد آب واخ وزوجه فقدت ابنها وزوجها على طول قطو رأسه اذا ثبت انه القاتل على طول نتف وريحونا من الوجهات ودفع الملايين وقهر اهل المتوفين واجبارهم بالتنازل
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الحمدلله
الأخ مسمار تعليقك جميل ورائع...
بواسطة : فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ // الأية (النور) 36
إذا انت اردت تحويل منابر المساجد عن مسار علوم الدين والشرع ومايفقه الناس في أمور...
بواسطة : زائرة
تعليق مخالف...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
تنظيم داعش يصدر بيانا ويعلن موقفه من الأزمة القطريةالمرصد 141 12٬527 14 ساعة
وزير خارجية البحرين يكشف أحد أهم أسباب مقاطعة دول الأربع لقطرCNN 44 4٬846 14 ساعة
المرصد الرياضي
معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديوالمرصد 66 7٬106 12 ساعة
شاهد :كيف رد اللاعب السوري عمر ” خريبين” على موظف في مطار الرياض دعا بخسارة الهلال أمام العين!المرصد 109 8٬428 16 ساعة
فيديو: الجعيلان يتهم “النصر” بضرب اللحمة الوطنية..وإدارة النادي تتوعد بالردالمرصد 63 4٬692 يوم واحد
اخبار فنية
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !المرصد 82 9٬366 5 ساعات
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجابالمرصد 185 12٬804 يومين
ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟المرصد 72 7٬722 3 أيام
اخبار منوعة
هاجمها المغاربة بسبب السعودية.. مريم سعيد ترد : لن أسمح بالتطاول على دول شقيقة!المرصد 66 7٬663 9 ساعات
شاهد: مريم حسين تشعل حفلة صديقتها برقصة خليجية مثيرةالمرصد 43 8٬891 13 ساعة
بالفيديو شاهد لحظة إلقاء ناصر القصبي في المسبح في حفل زواج ابن أخيهالمرصد 67 13٬780 19 ساعة
بالصور .. تعرفوا على مذيعة برنامج ” The Voice ” الجديدةالمرصد 53 12٬237 يوم واحد
يوتيوب المرصد
فيديو: شاهد ردة فعل “مواطن” صادف مضاربة بين وافدين من كبار السن في الشارع !المرصد 42 8٬928 13 ساعة
شاهد.. سائق دباب يفشل في نشل حقيبة مواطن من يده أمام بنك بالرياضالمرصد 55 8٬917 يوم واحد
بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !المرصد 40 5٬279 يومين
شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمنالمرصد 34 10٬708 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 5٬037 يومين
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬356 7 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬366 أسبوع واحد
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬324 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 44 12٬906 20 ساعة
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬689 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬203 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬703 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعوديةBBC 4 1٬456 4 ساعات
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!المرصد 33 7٬302 أسبوعين
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 3٬869 يوم واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬431 6 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬421 7 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬583 أسبوع واحد
الاخيرة
بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتهاالعربية 18 6٬299 يوم واحد
قريبا “واتس آب ” بفلوس!المرصد 28 12٬387 3 أيام
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشانالمرصد 47 8٬368 3 أيام
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماًالمرصد 33 5٬189 4 أيام
كاريكاتير