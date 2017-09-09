رغم قرار منعه من السفر…هروب طبيب متهم بالتسبب في بتر قدم طفل

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صحيفة المرصد:أبلغت إدارة المتابعة في صحة المدينة المنورة، ولي أمر الطفل “نايف” الذي بُترت قدمه منذ شهرين في مستشفى الملك فهد؛ بأنها تأكد لديها مغادرة الطبيب الذي يجري التحقيق معه، إلى المملكة رغم منعه من السفر.

وأوضحت الإدارة لوالد الطفل (عبدالله الجابري) أنها في انتظار ملف القضية من جدة للتحقق في كيفية هروب الطبيب رغم صدور قرار بمنعه من السفر.

فيما قال الجابري إن “الطبيب المسؤول عن العملية أدلى بمعلوماته في الجلسة الأولى بالتحقيق، لكن إدارة المتابعة في صحة المنطقة أبلغته مؤخرًا أنها لم تستطع التوصل إليه بعد ذلك لاستكمال بعض الأوراق، وأنه تبين لها أنه غادر المملكة، رغم صدور قرار بمنعه من السفر”، وفقًا لما نشرته صحيفة الوطن.

وكان الجابري تقدم بشكوى إلى الشؤون الصحية، متهمًا مستشفى الملك فهد بالتسبب في بتر رجل ابنه البالغ من العمر 13 عامًا، عقب علاجه من كسر في قدمه، وهو ما أدى إلى توقف الدم من الجريان في الرجل المصابة، وتسبب ذلك في بترها، فأصدرت الشؤون الصحية قرارًا بمنع الطاقم الطبي من السفر.

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