رغم قرار منعه من السفر…هروب طبيب متهم بالتسبب في بتر قدم طفل
صحيفة المرصد:أبلغت إدارة المتابعة في صحة المدينة المنورة، ولي أمر الطفل “نايف” الذي بُترت قدمه منذ شهرين في مستشفى الملك فهد؛ بأنها تأكد لديها مغادرة الطبيب الذي يجري التحقيق معه، إلى المملكة رغم منعه من السفر.
وأوضحت الإدارة لوالد الطفل (عبدالله الجابري) أنها في انتظار ملف القضية من جدة للتحقق في كيفية هروب الطبيب رغم صدور قرار بمنعه من السفر.
فيما قال الجابري إن “الطبيب المسؤول عن العملية أدلى بمعلوماته في الجلسة الأولى بالتحقيق، لكن إدارة المتابعة في صحة المنطقة أبلغته مؤخرًا أنها لم تستطع التوصل إليه بعد ذلك لاستكمال بعض الأوراق، وأنه تبين لها أنه غادر المملكة، رغم صدور قرار بمنعه من السفر”، وفقًا لما نشرته صحيفة الوطن.
وكان الجابري تقدم بشكوى إلى الشؤون الصحية، متهمًا مستشفى الملك فهد بالتسبب في بتر رجل ابنه البالغ من العمر 13 عامًا، عقب علاجه من كسر في قدمه، وهو ما أدى إلى توقف الدم من الجريان في الرجل المصابة، وتسبب ذلك في بترها، فأصدرت الشؤون الصحية قرارًا بمنع الطاقم الطبي من السفر.
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التعليقات
سافرو بنات من غير علم اهلم فكيف بطبيب السفر سهل وكأنك مسافر على طريق صحراوي فقط ....طيب واذا سافر الطبيب الان عندكم المستشفى او المستوسف صحيح معماملتك بطول مثل مدة التحويلات الي بالشوارع لانهاية لها
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للاسف يخرج من البلاد وهوممنوع من السفر ولدية قضيةمنظوره ذهب حق الطفل والعوض على الله وباقي كثير من الجزارين عندماغلط مواطن على طبيب اجنبي تعاطف مع الطبيب الوزير ولكن الان من يأخذ حق الطفل المظلوم
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منع السفر يعني التعميم عنه لكافة المطارات والمنافذ بعدم تمكينه من السفر - واجزم انه لم يتم اعداد تعميم منع السفر وانما كان الامر كلام من وزارة الصحة - والد الطفل انصحك التوجه للامارة وتقديم شكوى حالا
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المنع من السفر اجراء روتيني تقوم به الصحة ولا يفعل الا بعد مخاطبة ادارة الجوازات بادراج اسم الطبيب من الممنوعين نن السفر . الشغلة نظام مو كلام .
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قبل فترة مطار القاهرة رفض دخول مواطن مصري لان ماعنده تأشيرة خروج من مطار جدة بعد البحث دخل الصالة ببطاقة عامل نظافة وبعدها على الطيارة بمؤامرة من موظفي رسميين والان دكتور مدان وغيره كثير تهريب ملايين
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والله مالوم اللي يتهجمون على الاطباء لان وزارة الصحه موفره له الحمايه . ومعطيته الأمان. لاكن اقول اي طبيب يقصر او يخطي اخذ حقك من قريب واللي يصير يصير وش هالمهزله
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يارجال جاك بشهاده مزوره . ماهو عاجز لايرجع لبلده بطريقه غير نظاميه او بحرف الواو . صارت السعوديه وشعبها تجارب اظنهم يروحون لبلدهم يقولون معنى خبره من السعوديه
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صدقوني كثير من الأطباء أو غيرهم شهادات مزورة ادفع فلوس تاخذ دكتوراه كل حاجه بفلوس
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كيف طلع الخيانه في بعض القطاعات وين الجوازات
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الطبيب المتسبب اثبت ان هناك تسيب وام التسيب وابو التسيب معشعش.والا كيف ممنوع من السفر يهرب؟ممنوع من السفر وجواز سفره فى جيبه؟؟فهمونا انه لايوجد تسيب؟كيف سافر؟بدون جواز؟سباحه؟او بدرون خاصه تشعلق فيها و
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ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه جاوب ياوزير الصحه ياللي تحمي الجزارين اللي جايبنهم .... فعلا المواطن لم يساوي شي ولا قيمة له
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ياكثر اخطاء الاطباء لو معلم شفت الهاشتاقات والتعليقات والحسد
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