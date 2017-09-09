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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
23 - ام شوشه منفوشه2017-09-09 10:53:11
باي عصر ي جحا
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22 - ام شوشه منفوشه2017-09-09 10:52:09
باي عصر انت ي جحا حواجبها تنفع لك شنب شخباؤي ذا البسي له خمس سنين من ايام المرحوم
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21 - ام شوشه منفوشه2017-09-09 10:50:54
احسن من تقص ولا تنمص تجمع حوتجبها وحواجب رفيجاتها وربيعاتها وتديك هيه تترجل فيها انت وال طايررين وع فكره الحواجب الكبيره الطويله العريضه صارت في مقدمه الموضه صارو يزرعون حواجب نسوان الليزر ما تضحك
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( عدد التعليقات 1 )20 - ابويوسف
الحمدلله اخوى فايز تزين ولا تشين مالنا الا الرضى وبشكل عام يارب لك الحمد الامور طيبه
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( عدد التعليقات 1 )19 - ابويوسف
مهما خذلتك الحياه لاتقول لبنت جربيني يمكن أعجبك عيب عليك انت آدمي منتب ***.
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18 - ام شوشه منفوشه2017-09-09 10:48:45
طيب،خذ حواجبها ولصقها شنب لك بدال،حلق بالمكينه****
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17 - فايز الشيباني2017-09-09 10:48:13
الجمال جمال الروح والحواجب نقصهم في الجلم
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( عدد التعليقات 1 )16 - ابويوسف
اصعب شخصيه هي شخصية البثر الطيب ' ماتعرف وشلون تتصرف معه ان زبدت له انبك ضميرك وان سكت عنه حامت كبدك
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15 - فايز الشيباني2017-09-09 10:45:36
أبو يوسف وش اخبارك مع الدنيا عساها زانه..?
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( عدد التعليقات 1 )14 - ابويوسف
- كان يوري زوجته صوره من جواله وجاته رساله من عبدالخالق حق المكيفات يقول وحشني حضنك 😍 ماتترقع هههههههههههه 😳😳😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 1 )13 - ابويوسف
حواجبها اكبر من شنب بعض الناس وتكتب : -انا فاتنه *☺* ^ اي فاتنه وانتي ﻟو تحركين ﺣواجبك 3 مرات بسرعه طرتي☺😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 1 )12 - ابويوسف
هلا ومرحبا بفايز
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11 - فايز الشيباني2017-09-09 10:42:08
اليوم الصبح في موضوع الدين الإسلامي والكهنوت أم شوشه المنفوشه يامال العافيه تفتي......?
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( عدد التعليقات 1 )10 - ابويوسف
عند العرب ، دامك مقفّي عيب ترجع وانا تايه بين أبيــــعك ، ولا أبــــيع العرب .
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( عدد التعليقات 1 )9 - ابويوسف
من عرفتك وأشوف الناس بـ طرف عين أحس إني : ملكت شي ما يملكونه ...❤
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8 - فايز الشيباني2017-09-09 10:37:33
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🌲🌱⚘🌷🌹🏵💮🌸💐🌺🌲🌱⚘🌷وين أم شوشه منفوشه.....?
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( عدد التعليقات 1 )7 - ابويوسف
تبعدنا الأمّاكن : ويربطنا شعُور يبعدنا كلام و تذكرنا أغنية
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( عدد التعليقات 1 )6 - ابويوسف
الغرور بالنفس لغم سينفجر ف صاحبه بعد حين 🍀
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( عدد التعليقات 1 )5 - ابويوسف
ليش البنت اذا سمعت شي ما عجبها تحط يدها على خصرها وتعطيها هزتين ؟ شكلهم يهزون افكارهم 🌚😂🏃♀️
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( عدد التعليقات 1 )4 - ابويوسف
ان شفت ماتكره من اللي تحبه كثير : ارحل ، قبل لا تشين اخلاقك وتكرهه !
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( عدد التعليقات 1 )3 - ابويوسف
ينام شوي يصحى شوي ، يتنهد .. تلين و سادته تقسى كذا العاشق إذا عاند ، يبي يرتاح لكن ، ما يبي ينسى .!
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( عدد التعليقات 1 )2 - ابويوسف
يقولون واحد اسباني تزوج موظفة قال لها نتفق من الاول .. مصروفات البيت علي انا والايجار عليج انتي .. بعد 20 سنة مات واكتشفت ان البيت باسمه .... 💔😂😂😂😂😂😂💔
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( عدد التعليقات 1 )1 - ابويوسف
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعدالله صباحنا وصبحكم بالخير والمسرات.
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آخر تعليق
بواسطة : ام شوشه منفوشه
باي عصر ي جحا...
بواسطة : ام شوشه منفوشه
باي عصر انت ي جحا حواجبها تنفع لك شنب شخباؤي ذا البسي له خمس سنين من ايام المرحو...
بواسطة : عاشق سراب
كيف يحمل السلاح وين التفتيش . والا وين الرخصه والاستمارة😑...
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