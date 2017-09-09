خطيب القصيم يرد على منتقدي خطبة “تأهل المنتخب”.. ويذكر موقف مماثل قبل 4 سنوات!
صحيفة المرصد: رد خطيب الجامع الشمالي بمركز الدليمة بالقصيم على منتقدي خطبة الجمعة أمس التي تناولت تأهل الأخضر لكأس العالم 2018 بروسيا، معتبرًا أن هذا يعد إنجازاً للوطن، ومن نعم الله على المملكة.
وأوضح الخطيب محمد الحربي أنه لم يركز على تأهل المنتخب، وإنما أشاد بذلك في سياق الخطبة التي كان موضوعها “نعم الله على بلاد الحرمين”، وتطرق خلالها لعدة محاور من ضمنها نجاح الحج، واختتمها بتأهل المنتخب، مبينًا أن حب الوطن من الإيمان ووطني بعد ديني هو فوق رأسي في كل شيء، وأتمنى له الفوز في كل شيء، مستنكراً تركيز البعض على جزئية المنتخب وتجاهل بقية الخطبة.
ووفقاً لصحيفة “عين اليوم” أكد أن البعض يسعون لإثارة البلبلة في المجتمع من خلال تناول موضوعات وطرحها على نحو غير سليم، لافتاً إلى أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم طلب منه تسليم نسخة من الخطبة.
وذكر أنه سبق وتعرض لموقف مماثل قبل نحو أربعة أعوام بعدما تحدث في إحدى الخطب عن اليوم الوطني، وتم استدعاؤه من قبل الشؤون الإسلامية بالقصيم، وأحيل للإمارة التي أشادت بالخطبة بعد الاطلاع عليها كاملة.
وكان بعض المصلين كانوا قد اعترضوا على تناول الخطيب لانتصار المنتخب، مشيرين إلى أن الخطب يجب أن تركز على الوعظ والإرشاد.
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التعليقات
إذا انت اردت تحويل منابر المساجد عن مسار علوم الدين والشرع ومايفقه الناس في أمور دينيهم // فغيرك يريد تسيس خطب المساجد وتحويل المنابر الى ابواق لتيارات سياسية // ما قام به هذا له ابعاد لا تحمد عقباها/
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لوكان خطبة الجمعة ضد ناصر القصبي أو قناة mbc أوهيئة الترفيه أوعمل المرأة. كان مجدوا وأمتدحووشيدوالخطبة .لاكن فيها شئ يرفع سمعة الوطن عند العالم فهم ضده.ماهو الافضل في نظركم رفع الرؤوس أوقطع الرؤوس???
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الخطبة لاشك لتعليم الأحكام وامور الشرع ولكن يجب كذلك طرح هموم المجتمع كمعاناة الشباب من فراغ-بطالة-تعصب والتوعية باهمية التزامنا بأنظمة البلد والتحذير بخطر المخدرات -التفحيط والاحداث الاخرى وهي كثير،
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أسمع كتاب الله زين // بيوت ترفع ليذكر فيها اسمه // المساجد بنص القرأن بنيت لذكر اسم الملك الجبار // ويكون ذلك بأربع أمور لاخامس لهم // تبي تتحدث عن كورة وماشابه أطلع خارج المسجد وتحدث على كيفك//
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الدنيا مشقلبة .. ماهذا ..يا الشؤون الإسلامية اللي في القصيم .. خطيب يتحدث عن اليوم الوطني ويساهم في غرس الإنتماء الوطني وتستدعيه وتحيله للأمارة بعد .
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يجب احترام المساجد وما يقال فيها والخطب لا تتجاوز مايهم المسلمين اماالتفاهات فمكانها خارج المسجد والا فانتظروا الاسواء وسياتي من يتحدث عن انجازات المطربين والممثلين وغيرهم من حث...المجتمع
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الحمدلله والشكر ياخسارة كانك تشوف تأهل المنتخب من نعم الله ع بلادنا ***
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طيب يامطوع يامحترم وينك عن النصر يوم وصل للعالمية وحقق اكبر انجاز للوطن بوصول اول نادي سعودي عربي للعالمية
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من دخل المسجد فهو مقبل على الله والواجب حث الناس على ماينفعهم في آخرتهم واصلاح دنياهم والكوره امر عادي تنافس شريف وصحه للجسم فقط لا علاقة له بالمسجد والخطبه
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اهنيك على هذا الموضوع جزاك الله الف خير ولا تلتفت الى اهل الحقد والحسد.
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هذا الامام نسي سلوكيات سيئه في المجتمع وذهب لكرة القدم والمنتخب اين الحديث عن السلوكيات السيئه في المجتمع الهياط علي النعمه التفحيط وعدم احترام المراة وكبار السن وايذاء الجار
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كان اتكلام عن الاسكان الذي هو شغل الشاغل للمواطن
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صيادوا الفرص .....
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أعداء السعادة المتاسلمين يكرهون السعادة للعباد والبلاد !! نعم يجب ان نفرح لتأهل منتخبنا للمونديال ويجب حمد الله وشكره
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ما عاد لقي ما يقوله لهم من كثر المكرر والمنقول فقام بحشوا الكوره في الموضوع والمشكله انه استطرد
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الاخونج عديمي الوطنيه هم من ينتقدون الخطبه..هم من يكرهون الوطن من أجل خلافتهم البائسه
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شنو اللي مخفيها اسرار نووية اكيد هلس وهياط
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خطبتك ياحربي حلوه وزينه حيل كونك تدعو لمنتخبنا الوطني هذه مافيها شي البته هذه وطنيه وتشكر أنت شيخ وسطي ولايهون الجميع أنت وسطي ماعندك ايدلؤجيا راديكالية ولايهون الجميع عامه وهم وسطيون شكراحفاد قظاعه.
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لاتلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله وهذا جاي وفي يوم الجمعه وخطيب يتكلم عن كورة
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***.الله يرحم الأمه الاسلاميه
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اهنيه على هذه الخطبه لأن الخطبه تتحدث عن الحدث وهو ماجاء في خطبته فلا ضير ولا ضرار فأتمنى من الجميع عدم النعيق في رجل من رجال الدين. والإكثار من الاستغفار لعل الله يغفر لكم.
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ماعندك دليل شرعي . الناس تعرف الخطاء من الصح وتعرف من يريد الشهرة من منبر المسجد
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أصل الرياضة ليس لها علاقة في المساجد.
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نضحك على المعممين وخطبهم ويجيك يفشلنا قدام العالم
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طيب تكلم عن نعم الله من الأسواق وغيرها
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ترا الرياضة لا فيها صحة بدنية ولا هم يحزنون.. والدليل . السلحفاة طول عمرها رابضة في مكانها وتعيش حوالي 150 سنة . أما الأرنب طول عمره وهو ينطنط وما يعيش أكثر من 5 سنوات .
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خلاص الكلام هذا خرج من القصيم المقدسه. خلاص كلام صحيح
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أقترح على هذا الخطيب في الجمعة الجاية . يجب معه صفيرة . وبدل ما يقول الله أكبر للركوع أو السجود . ينفخ في الصفيرة . إزززطططط ...
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والله قرفت من الكورة وأخبارها. وين ما تروح أخبارها تحيطك من كل جانب . أما وقد وصل الأمر أن ألقاها حتى في صلاة الجمعة . فهذا شيء خطير .
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ياسيدي العلوم الشرعية لها وزارتها وعلمائها وهيئاتها وهم لهم القول الفصل في ما تحتوي عليه الخطب والمحضرات وغيرها//الموضوع ليس له علاقه بالوطن والوطنية فكلنا خدام للوطن// الموضوع هل خطبك تتفق مع الشرع//
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لاتستغربوا نحن في زمن العجائب والبزرنة تماماً مثل أغنية علّم قطر قمة البزرنة ****
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لوتحدث عن اهانة المرأه وانها الضعيفه وانت يي السيد ويجب تقويمها وانها لا تصلح للعمل وليست عضو نافع في المجتمع لصفقوا له واشادوا بخطبته يكون في علمكم ان حب الوطن من الايمان وليس مجرد تراب كما ذكر احده
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ياسيدي الإمارة ليست المرجعية ولاصاحبة القدرة لتقييم أداء الأمة وتوافق ماورد في خطبهم مع الكتاب والسنة //
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اعطوه جائزة نوبل للتبرير والتملص والتملق.يابن الحلال حب الوطن لايحتاج لمزايدات وكلام فاضى.الخطابه وإعتلاء المنابر يجب أن لاتكون إلا للمقتدر علما وفقها وورعا.حب الوطن ماهو بترديد نشيد.إتقوا الله تفقهو
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تكلم عن نجاح الحج لاتكلم عن المنتخب ****المفروض تحذر شؤون المساجد اامة المساجد بعدم التطرق الى الكرة والاندية في خطبهم
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خطب الجمعة شرعت لتذكير الناس بامور دينهم وليست لاامور الدنيا التافهة بكرة بيحطونك في المنتخب تشجع في المدرجات كلنا نحب لوطننا الخير ولاكن لكل مقام مقال
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كفو هذا وطني للنخاع...هذا المفروض يكون قدوة..كافؤه
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لو تكلم عن مذابح الروهينجا في مينمار كان استرلك . من الكلام الفاضي
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في كل الاحوال مبروووك الشهره 😂
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لو جلس ببيته استر له
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ترك أمور الدنيا والخطب النافعة وجالس يتكلم عن الماضي الكأس،المباره الي خلصت الى مستوى منحدر وصلتو
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ههههه اما عاد ***
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