خطيب القصيم يرد على منتقدي خطبة “تأهل المنتخب”.. ويذكر موقف مماثل قبل 4 سنوات!

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صحيفة المرصد: رد خطيب الجامع الشمالي بمركز الدليمة بالقصيم على منتقدي خطبة الجمعة أمس التي تناولت تأهل الأخضر لكأس العالم 2018 بروسيا، معتبرًا أن هذا يعد إنجازاً للوطن، ومن نعم الله على المملكة.

وأوضح الخطيب محمد الحربي أنه لم يركز على تأهل المنتخب، وإنما أشاد بذلك في سياق الخطبة التي كان موضوعها “نعم الله على بلاد الحرمين”، وتطرق خلالها لعدة محاور من ضمنها نجاح الحج، واختتمها بتأهل المنتخب، مبينًا أن حب الوطن من الإيمان ووطني بعد ديني هو فوق رأسي في كل شيء، وأتمنى له الفوز في كل شيء، مستنكراً تركيز البعض على جزئية المنتخب وتجاهل بقية الخطبة.

ووفقاً لصحيفة “عين اليوم” أكد أن البعض يسعون لإثارة البلبلة في المجتمع من خلال تناول موضوعات وطرحها على نحو غير سليم، لافتاً إلى أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم طلب منه تسليم نسخة من الخطبة.

وذكر أنه سبق وتعرض لموقف مماثل قبل نحو أربعة أعوام بعدما تحدث في إحدى الخطب عن اليوم الوطني، وتم استدعاؤه من قبل الشؤون الإسلامية بالقصيم، وأحيل للإمارة التي أشادت بالخطبة بعد الاطلاع عليها كاملة.

وكان بعض المصلين كانوا قد اعترضوا على تناول الخطيب لانتصار المنتخب، مشيرين إلى أن الخطب يجب أن تركز على الوعظ والإرشاد.

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