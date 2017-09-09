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الرئيسية / تعرف على قصة الأغنية التي أخفاها الفنان محمد عبده في مكتبه لمدة عامين..ثم حققت نجاحا كبيرا

تعرف على قصة الأغنية التي أخفاها الفنان محمد عبده في مكتبه لمدة عامين..ثم حققت نجاحا كبيرا

تعرف على قصة الأغنية التي أخفاها الفنان محمد عبده في مكتبه لمدة عامين..ثم حققت نجاحا كبيرا
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المرصد 16 2٬604 2 ساعتين

صحيفة المرصد:يوافق يوم 8 أيلول/ سبتمبر من كل عام ذكرى رحيل الموسيقار سامي إحسان الذي رحل عن الدنيا عام 2012 بعد أن كان أحد الأركان المهمة في الأغنية السعودية التي أثراها بألحانه، وتفرده الفكري والموسيقي.

وقد رافق الملحن سامي إحسان نجما الأغنية السعودية الراحل طلال مداح و فنان العرب محمد عبده في مشوارهما الطويل الممتلئ بالفن والموسيقى، فقدم مع “صوت الأرض” حوالي (60) لحناً من أشهرها “مرت”، “تعالي نقسم الشكوى” و “طال السكوت”.

أما رحلته مع فنان العرب حسبما نشر موقع “العربية.نت” فكانت تحمل منعطفات مهمة للنجمين (سامي ومحمد) وثالثهما الشاعر إبراهيم خفاجي، ويعتبر إحسان أن الانطلاقة الحقيقية له كملحن كانت عبر أغنية “إنت محبوبي”، وروى الموسيقار قصة هذه الأغنية في ظهور تلفزيوني مع الإعلامي بركات الوقيان، حيث قال: “في بيت محمد عبده كان الأستاذ إبراهيم خفاجي موجودا، وجيتهم أنا فقال لي خذ لحن هذا النص اللي هو “إنت محبوبي”، قلت له اكتب لمحمد عبده إني أنا ألحنها عشان لا يروح يغير رأيه، وكتب لي إياها والنص أنا محتفظ فيه، كذكرى جميلة لأول لحن يكون، ومحمد عبده أكد اللحن”.
كما ذكر أن أغنية “مالي ومال الناس” التي جمعت الثلاثي الكبير كان لها قصة أيضاً، فقد روى أنه مر بحالة لا توصف عندما كان في القسم الموسيقي في الإذاعة كعادته، فتوجه إلى إبراهيم خفاجي الذي يعمل في وزارة الزراعة بجدة، وقال له: “يا أستاذ إبراهيم عندي جملة موسيقية تقلقني”، فطلب منه خفاجي الخروج فوراً من العمل للبيت لكتابة النص، وتمت الكتابة والتلحين في 10 دقائق، وبعد ذلك عرضت على الفنان محمد عبده الذي تركها حبيسة أدراجه لمدة سنتين.

فسأله: “وش صار على الأغنية”؟ فرد عليه محمد عبده: “إنت محتاجها؟”، فقال له إحسان: “لا”، فطلب منه فنان العرب الانتظار ثم فاجأه بإطلاقها في حفلات صوت العرب بالقاهرة مع الفرقة الماسية، فسمعها فجأة بالإذاعة ولم يكن لديه خبر عن غنائها أو متى كتبت على النوتة أو التدرب عليها،وحققت نجاحاً كبيراً على المستوى العربي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 - مسمار
2017-09-09 13:08:39
اذا بلغ الرجل اربعين قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت بها على وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه ..!! الله يحسن لنا ولك الختام
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15 -
2017-09-09 12:44:52
اللهم اني اسألك حسن الخاتمة واسألك اللهم توبة نصوحا قبل الموت
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14 - عنزة وطارت
2017-09-09 12:12:40
مالها تبرير بدل ما تعتذر للناس تكابر عجبا لامركم المساجد بيوت الله لا يصح فيها مثل هذا الهرج وينك يالحجاج ما احوجنا لحكمتكم في معالجة هولاء البشر
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13 -
2017-09-09 12:06:34
يسمع للشعبيين وتعلم واخذ منهم وغنى خلاص من حبكم ولا عمره ذكرهم ويتعالى عليهم ؟؟
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12 -
2017-09-09 12:03:16
اغلب الحان عبده ***
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11 - كارهه الهيئة
2017-09-09 12:01:22
🍀🌸تحية لأسود هيئة الترفيه🌸🍀
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10 -
2017-09-09 11:57:48
وقفت اودعه والعين تدمع لابن سعيد غناها عبدالمجيد عليهم صابرا . يطري علي الوله وهي ألا ياحبيب الروح ياسلوتي ومناي للفنان فهد بن سعيد . حراج يامن يسوم لابن سعيد غناها عبده يامستجيب للداعي وغيرها كثير
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9 - عبادي الهلالي
2017-09-09 11:56:02
الشيب عنوان المنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــة وهو تاريخ الكبر وبياض شعرك موت شعــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك ثم أنت على الأثر فإذا رأيت الشيب عم لرأس فالحذر الحذر
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8 - فريدة شوقي
2017-09-09 11:49:36
هذه الايام نعيش فرحة فعاليات هيئة الترفيه التي غيرت وجه المملكة إلى الافضل وعوضتنا عن سنوات الضياع التي عشناها بدون هذه الحفلات والمهرجانات حتى اصابنا الاكتئاب والحزن //// الآن الكل عايش حياة سعيدة
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7 -
2017-09-09 11:47:01
تعليق مخالف
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6 - محمد الجعيد
2017-09-09 11:46:16
الله واكبر يا الاسرار اللي مخفيها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - سامبادوريا
2017-09-09 11:16:46
محمد عبده ماشاء الله فنان موهوب اغانيه القديمه لن تنسى ياما لها من ذكريات جميله شعر ولحن وصوت النتيجه ابداع
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4 - زائر المرصد
2017-09-09 11:15:19
نفس لا تحب الموسيقى وتتغنى بالشيلات هي نفس لا تتذوق الفن الراقي الجميل كنا صغار والكل لا يحرم الموسيقى ونتذوقها لذلك نحن اصحاب حس رفيع وادب في الحوار جميل ايام يا زمن
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3 - مواطن يحب الهياط
2017-09-09 11:10:52
محمد عبده اطرب الناس ورسم الرقصة الجميلة في مخيلات من يستمع لنغماته الطربية .. فشكرا من القلب لكل ماقدمته .. عكس خفافيش المنابر الذين زرعوا مناجل حصاد الرقاب وزرعوا الكراهية بين الناس ..
لا يعجبني(19) اعجبني(6)
2 - حساب المواطن 🇸🇦
2017-09-09 11:04:58
حديث الناس !!
لا يعجبني(9) اعجبني(8)
1 - حساب المواطن 🇸🇦
2017-09-09 11:04:24
تميم السبب
لا يعجبني(19) اعجبني(15)

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آخر تعليق
بواسطة : الحمدلله

الأخ مسمار تعليقك جميل ورائع...
بواسطة : فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ // الأية (النور) 36

إذا انت اردت تحويل منابر المساجد عن مسار علوم الدين والشرع ومايفقه الناس في أمور...
بواسطة : مسمار

اذا بلغ الرجل اربعين قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت بها على وعلى والدي...
بواسطة : زائرة

تعليق مخالف...
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