بالفيديو:مواطنة تستغيث بالأمير محمد بن سلمان أقاربي هدموا بيتي وليس لي مكان غيره!

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لقطات لمنزل مهدود أجزاء منه, حيث اتهمت مواطنة بقرية المواريد بالمدينة المنورة أقارب لها بالاعتداء على منزلها وهدمه للاستيلاء عليه بالقوة، وذلك بسبب نزاع بينها وبينهم حول ملكية الأرض.

ووفقاً لموقع”عاجل”قالت السيدة :”لقد كان بيني وبين أشخاص من أقاربي مشاكل حدودية؛ حيث أرادوا أن يستولوا على منزلي بالقوة، وقد رفعت لإمارة المدينة المنورة عدد من المعاملات، حتى يحموني منهم، وقد أنصفتني الإمارة، فخرجت لجنة لرؤية الأمر، وبعدها صدر أمر بملكيتي للمنزل، وليس لأقاربي حق فيه، كما صدر أمر بتطبيق الأمر السامي رقم 571 على تملكي لمنزلي، والذي هو باسمي بتسعيرة من قبل الدولة ولكنهم، لم يرضوا بالحكم من قبل لجنة الأمير فيصل بن سلمان”.

وأضافت أم فهد أن أقاربها ضايقوها بشتى الطرق، حتى تخرج من المنزل، مؤكدة: “حتى ذهبت إلى جدة لأمر ما، فاستغلوا عدم وجودي بالمنزل فقاموا بهدمه بالكامل، وعندما حضرت إلى منزلي لم أجد غير حطام”.

ورفعت السيدة بشكوى إلى الشرطة لمعرفه المتسبب في هذا؛ لأنها كما تقول “لم يعد لها مسكن هي وزوجها المقعد”، وأن جميع أبنائها بالحد الجنوبي؛ حيث تطلب عودة حقها، متسائلة: “كيف يتم هدم منزل مواطنه من غير وجه حق، أريد إيصال صوتي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فليس لي مأوى الآن بعد ما حدث لمنزلي”.

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