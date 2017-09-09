بالفيديو:مواطنة تستغيث بالأمير محمد بن سلمان أقاربي هدموا بيتي وليس لي مكان غيره!
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لقطات لمنزل مهدود أجزاء منه, حيث اتهمت مواطنة بقرية المواريد بالمدينة المنورة أقارب لها بالاعتداء على منزلها وهدمه للاستيلاء عليه بالقوة، وذلك بسبب نزاع بينها وبينهم حول ملكية الأرض.
ووفقاً لموقع”عاجل”قالت السيدة :”لقد كان بيني وبين أشخاص من أقاربي مشاكل حدودية؛ حيث أرادوا أن يستولوا على منزلي بالقوة، وقد رفعت لإمارة المدينة المنورة عدد من المعاملات، حتى يحموني منهم، وقد أنصفتني الإمارة، فخرجت لجنة لرؤية الأمر، وبعدها صدر أمر بملكيتي للمنزل، وليس لأقاربي حق فيه، كما صدر أمر بتطبيق الأمر السامي رقم 571 على تملكي لمنزلي، والذي هو باسمي بتسعيرة من قبل الدولة ولكنهم، لم يرضوا بالحكم من قبل لجنة الأمير فيصل بن سلمان”.
وأضافت أم فهد أن أقاربها ضايقوها بشتى الطرق، حتى تخرج من المنزل، مؤكدة: “حتى ذهبت إلى جدة لأمر ما، فاستغلوا عدم وجودي بالمنزل فقاموا بهدمه بالكامل، وعندما حضرت إلى منزلي لم أجد غير حطام”.
ورفعت السيدة بشكوى إلى الشرطة لمعرفه المتسبب في هذا؛ لأنها كما تقول “لم يعد لها مسكن هي وزوجها المقعد”، وأن جميع أبنائها بالحد الجنوبي؛ حيث تطلب عودة حقها، متسائلة: “كيف يتم هدم منزل مواطنه من غير وجه حق، أريد إيصال صوتي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فليس لي مأوى الآن بعد ما حدث لمنزلي”.
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التعليقات
ناس تساعد وناس تهدم الانسانيه ماعرفنا لهه
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تعليق مخالف
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تقول جميع أبنائها بالحد الجنوبي هذه المفروض ساكنه بفلا 5 نجوم
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وَأمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ.
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الله يفرج همك. الاخوانجيه مافي قلوبهم رحمه والعياذ بالله.
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لا تحكمون على شخص حتى تسمعون منه فإن كان ظالماً بلابد من محاسبته وإن كان مظلوماً فلابد من إنصافه .
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ليش تستغيث الا يوجد بالبلد انظمة وقوانين تلجأ لها وتنصفها
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لو الام والاب كانو ماعندهم احد غير ابن او كذلك إذكان الأب معاق المفروض بعد النظر والمعرفه لحالتهم مايتم اخذهم للحدود لان يحتاجون ابنهم بأن يقضي حاجياتهم واذا احد امرض بأي وقت يجدون من يوديهم للمستشفى
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31 - ههههههه// اانت نتعرف الاحترام ،، ياليتك ساااكت ياخربان ،،
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اكيدعندهم ووواسطة في البلادية وووين العمدة وووين عمدة اهل الحي الشكو لله
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ترى فيه شرطه وفيه اماره وفيه محاكم غير منطقي علشان جدار نقول ولي العهد.
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أيش اللي أخذ الناس غير دعوة المظلوم.
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****رجال تتبرع بسكن لا الارمل والمطلقات وذكور تهدم بيوت الغلابة شتان بين الرجولة والذكورة حسبهم ربي قهروها على بيتها وكأن الدنيا دايمة لهم
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خطيب جمعة يقول في آخر الخطبة من نعم الله علينا فوز وتأهل المنتخب كلنا نحب الوطن ونفخر فيه بس المسجد والخطبة لها احترامها كيف كذا
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إذا صحت الرواية فيجب القبض فورا على جميع المتسببين ومحاسبتهم وإلزامهم بضمان الأضرار
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لكل من يفكر بالقتل احذر وش راح تستفيد سوف تكون برعب وتعدم وهناك عذاب القبر وجهنم فالحذر الحذر لكي لاتخسر دنياك واخرتك"خ
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ايش السالفة الكتاب كثرانين اللي بطالبون بالعلمانية ماعجبهم الشرع وشموله وصلاحه لكل زمان ومكان او يشوفون تنظيمات البشر افضل من حكم الشارع الحكيم
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صحيح مشاغل ولي العهد محمد بن سلمان كثيرة فهو يشغل حوالي 3 مناصب الله يوفقه لكل خير
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عاد وش استفدتو يا اقارب المرأة سوف تبنون ماتهدم على حسابكم ولكن هذه المرأة يمكن لن تسلم من شرهم والخوف لايوصل ل القتل💔
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يجب النضرفي عمدة اهل اي حي في الوطن اهل الحي لايعرفون عمدة الحي وعمدة الحي لايعرف مشاكل اهل الحي وعمدة الحي لايتفقد الحي في اليل والنهاروعمدة الحي كثيرالسفر ووكثيررحلة برية من يراقب عمل عمدة اهل الحي
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طيب راجعي الشرطة راجعي الامارة معقول ماعندهم حل المشكلة الله يعين ولي العهد فمشاغله كثيره في داخل البلاد وخارجها
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لو كل غني وملياردير وكل قادر يعطي أبناء مدينته بيت كان اللحين مافيه احد ماعنده بيت ويكون لك صدقه جارية
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ريما // نحمد الله بخير ،، الله يسعد اياامك يارب ،،
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والله إنه أمر مؤلم ، ياإخوتي إمرأة وأنتم أقارب ، كيف لو لجأت إليكم ولولم تملك أرض ،أليس من حق القرابة وحق المرأة أن تبحثوا لها مايحقق رغبتها حسب استطاعتكم ،، كيف بوضع فيه حق لها ؟
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اخونج وسرورية ذبحهم حب حكومة قطر الارهابية
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احيانا يكون فيه بيت قديم ويبنى ملاصق له بيت جديد ويكون الجدار واحد وهم لم يستأذنو صاحب البيت القديم بأن هل يبنون بيت بجدار مشترك والا لازم بأن يكون فيه مساحه قليلة فاضية بينهم ثم يبنى الجدار للبيت
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قطر السبب
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العنيد"شكرا لك ومسائك اسعد واجمل وجزاك الله خير وشلونك ان شاءالله بخير
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أبشري بالخير ياأم فهد **** وصوتك انشاالله يوصل لولي العهد
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انشرواااا المقطع يازوار المرصد ليوصل للمسؤلين ماهذا الظلم المتزايد ولا حول ولا قوة إلا بالله وإن شاء لله تجد من ينصفها من هالظلمة ويرجع لها حقوقها بينهم وردع أمثالهم ....
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مملكتنا حباها الله بمساحة شاسعه غير مملوكه لأحد >> من الأراضي المنبسطه والمنفرجه والمنفتحه لو كل شخص يعطونه 600م مانقص من الدولة شيء. نسأل الله أن يفرجها على هذه المسكينة وعلى جميع السعوديين
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لطمع ويالعياذ بالله وبعض القبائل الحريم مايرثون اما وصية جاهل او حبها لأهلها وخوفها من عواقب الزمان تعتبرهم عزوتها .حسبنا الله ونعم الوكيل؟؟
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هي تقول بيني وبين اقاربي مشاكل حدودية يمكن لهم شيء بسيط من البيت واقصد الأرض اللي تم عليها بناء البيت يمكن كم متر لاقاربها
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صدق من قال بعض الأقارب عقارب ؟؟
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لاحول ولاقوة الابالله
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ريما // أسعد مساااك يارب ،، وتحيااتي لك ،،
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الله يعينها ويسر امرها في جه مسوله عن ازالات البيوت المخالفه هذا تدعي على اقاربها يبدو ان فيه اسباب
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مواطنه والمنزل منزلهاوزوجهامقعدوالحكومة انصفتهاان هذامنزلهافعلا(كماتقول )وعايالهابالحدالجنوبي لقد مارس من هدم بيتها وتعدى على سلطة الحاكم والحكومه ووضع من هدم منزلهاوضع نفسه القاضي والحاكم (((معتدي) )
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المفروص الازالة ماتكون الابتواجد صاحب البيت غير كذا فوضه
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بعضهم يكون فيه نزاع بالبيت والسبب مافيه صك للبيت او للارض فيضيع الحق كل واحد يقول لي!
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صراحة اذا كان كلامها صحيح يا واسفاه شيء لايعقل ولا يكاد يصدق هل هذا يحصل في السعوديه فعلا! !!
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عيالها جنود بالحد الجنوبي وزوجها مقعد وبيتها هدموه أقاربها !!!حسبي الله على من هدموه إذا كان البيت صدق لها وحتى لو البيت مو لها زوجها مقعد كان تركتو لهم البيت حتى يجدو غيره
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هل نحن نعيش بغابه ؟ المفروض الشرطه تحضرممن تتهمينهم وتحقق معهم وتحيلهم للنيابه
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وينكم ياللي تعارضون عمل المراة وتعارضون قيادتها افزعولها هذه مواطنه تستحق الفزعه والمساعدة منكم
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