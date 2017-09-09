احتجاجات ومحاضر لركاب تبوك والقصيم في مطار القاهرة..تعرف على السبب
صحيفة المرصد:تسبب إلغاء إحدى شركات الطيران لرحلاتها المتجهة لتبوك والقصيم دون إبلاغ الركاب لثورة عارمة في مطار القاهرة.
حيث شهدت صالة السفر بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة اليوم السبت تجمعا لعشرات الركاب المغادرين إلى تبوك والقصيم بالمملكة إحتجاجا ضد طيران نسمة لإلغاء رحلتيهم دون إبلاغهم أو تحديد موعد جديد للرحلتين .
صرحت مصادر بمطار القاهرة بحسب ما نشر موقع “صدى البلد” إستقبلت صالة السفر بالمبنى رقم 1 عشرات الركاب المغادرين على رحلتى طيران نسمة رقم 120 إلى تبوك و 140 إلى القصيم بالمملكة وفوجىء الركاب بإلغاء الشركة للرحلتين دون إبلاغهم أو تحديد موعد جديد للرحلتين .
وتجمع الركاب أمام مكتب الشركة بالمطار وحدثت مشادات بين الركاب والعاملين وتدخل رجال الأمن لتهدئة الركاب وإستدعاء مسئول شركة الطيران حيث قرر بأن كثافة التشغيل حالت دون تنفيذ الرحلتين وجارى تحديد موعد جديد لهما وقام عدد من الركاب بتحرير محاضر ضد شركة الطيران بشرطة السياحة .
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
عجلو بالجسر موضوعه غامض نبي تقارير وتاكيدات رسميه هل تمت خطوات جاده للتنفيذ ام لازال حبر على ورق نسمع فيه ولا شفنا شي الجسر مفيد للبلدين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
بسلامتها ام حسن . طالما الموضوع بعد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المفروض التكفل بالسكن والأكل والشرب لكل دقيقه تأخير علشان يكون الانضباط من اولاوياتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الموضوع في مطار القاهرة لكن ما تقوله وتهدف له جهل ومعروف مقصدك فعلا امثالك هم **** نحن نعيش بخير وننتقد النقد الهادف لكن من يصطاد في المياه العكره امثالك لا مكان لهم.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
كنت في سياحة لاندونيسيا سلملي علي مطار جاكرتا الدولي صرحتا انجاز عالمي نتمني ان نري مطارتنا العربية مثلها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
كويس انك ذكرتي اسم شركه الطيران هذا يدل على شجاعت هذه الصحيفه. عقبال ذكر اسماء الشركات الاخرى دون خوف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أمنيا وتعاملا هذا المطار يتذيل قائمة مطارات العالم الفوضى والتلاعب بالمقاعد وكل شيء تجده في هذا المطار حتى وإن كنت لا تحمل حجزا تستطيع الحصول على مقعد برشوة تقدم لأحد العاملين ويحرم صاحب المقعد الاصلي
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
كل من ينتقدشي بالبلد يعتبر ****.اكيد الخطاء من الركاب .سحقا لهم
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
أضف تعليق