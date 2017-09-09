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احتجاجات ومحاضر لركاب تبوك والقصيم في مطار القاهرة..تعرف على السبب

احتجاجات ومحاضر لركاب تبوك والقصيم في مطار القاهرة..تعرف على السبب
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المرصد 8 1٬589 50 دقيقة

صحيفة المرصد:تسبب إلغاء إحدى شركات الطيران لرحلاتها المتجهة لتبوك والقصيم دون إبلاغ الركاب لثورة عارمة في مطار القاهرة.

حيث شهدت صالة السفر بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة اليوم السبت تجمعا لعشرات الركاب المغادرين إلى تبوك والقصيم بالمملكة إحتجاجا ضد طيران نسمة لإلغاء رحلتيهم دون إبلاغهم أو تحديد موعد جديد للرحلتين .

صرحت مصادر بمطار القاهرة بحسب ما نشر موقع “صدى البلد” إستقبلت صالة السفر بالمبنى رقم 1 عشرات الركاب المغادرين على رحلتى طيران نسمة رقم 120 إلى تبوك و 140 إلى القصيم بالمملكة وفوجىء الركاب بإلغاء الشركة للرحلتين دون إبلاغهم أو تحديد موعد جديد للرحلتين .

وتجمع الركاب أمام مكتب الشركة بالمطار وحدثت مشادات بين الركاب والعاملين وتدخل رجال الأمن لتهدئة الركاب وإستدعاء مسئول شركة الطيران حيث قرر بأن كثافة التشغيل حالت دون تنفيذ الرحلتين وجارى تحديد موعد جديد لهما وقام عدد من الركاب بتحرير محاضر ضد شركة الطيران بشرطة السياحة .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 -
2017-09-09 12:58:14
عجلو بالجسر موضوعه غامض نبي تقارير وتاكيدات رسميه هل تمت خطوات جاده للتنفيذ ام لازال حبر على ورق نسمع فيه ولا شفنا شي الجسر مفيد للبلدين
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7 - على قولتهم
2017-09-09 12:41:24
بسلامتها ام حسن . طالما الموضوع بعد
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6 - صقر العروبه
2017-09-09 12:40:45
المفروض التكفل بالسكن والأكل والشرب لكل دقيقه تأخير علشان يكون الانضباط من اولاوياتهم
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5 - تعليق رقم 1 عدو نفسك
2017-09-09 12:37:38
الموضوع في مطار القاهرة لكن ما تقوله وتهدف له جهل ومعروف مقصدك فعلا امثالك هم **** نحن نعيش بخير وننتقد النقد الهادف لكن من يصطاد في المياه العكره امثالك لا مكان لهم.
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4 - ابو ماجد
2017-09-09 12:34:27
كنت في سياحة لاندونيسيا سلملي علي مطار جاكرتا الدولي صرحتا انجاز عالمي نتمني ان نري مطارتنا العربية مثلها
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3 - ابو تميم
2017-09-09 12:32:28
كويس انك ذكرتي اسم شركه الطيران هذا يدل على شجاعت هذه الصحيفه. عقبال ذكر اسماء الشركات الاخرى دون خوف
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2 - مطار القاهرة هو الأسوأ عالميا
2017-09-09 12:28:20
أمنيا وتعاملا هذا المطار يتذيل قائمة مطارات العالم الفوضى والتلاعب بالمقاعد وكل شيء تجده في هذا المطار حتى وإن كنت لا تحمل حجزا تستطيع الحصول على مقعد برشوة تقدم لأحد العاملين ويحرم صاحب المقعد الاصلي
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1 - هولاءالمنتقدون اعداء الوطن
2017-09-09 12:25:20
كل من ينتقدشي بالبلد يعتبر ****.اكيد الخطاء من الركاب .سحقا لهم
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آخر تعليق
بواسطة : الحمدلله

الأخ مسمار تعليقك جميل ورائع...
بواسطة : فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ // الأية (النور) 36

إذا انت اردت تحويل منابر المساجد عن مسار علوم الدين والشرع ومايفقه الناس في أمور...
بواسطة : مسمار

اذا بلغ الرجل اربعين قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت بها على وعلى والدي...
بواسطة : زائرة

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