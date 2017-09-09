احتجاجات ومحاضر لركاب تبوك والقصيم في مطار القاهرة..تعرف على السبب

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صحيفة المرصد:تسبب إلغاء إحدى شركات الطيران لرحلاتها المتجهة لتبوك والقصيم دون إبلاغ الركاب لثورة عارمة في مطار القاهرة.

حيث شهدت صالة السفر بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة اليوم السبت تجمعا لعشرات الركاب المغادرين إلى تبوك والقصيم بالمملكة إحتجاجا ضد طيران نسمة لإلغاء رحلتيهم دون إبلاغهم أو تحديد موعد جديد للرحلتين .

صرحت مصادر بمطار القاهرة بحسب ما نشر موقع “صدى البلد” إستقبلت صالة السفر بالمبنى رقم 1 عشرات الركاب المغادرين على رحلتى طيران نسمة رقم 120 إلى تبوك و 140 إلى القصيم بالمملكة وفوجىء الركاب بإلغاء الشركة للرحلتين دون إبلاغهم أو تحديد موعد جديد للرحلتين .

وتجمع الركاب أمام مكتب الشركة بالمطار وحدثت مشادات بين الركاب والعاملين وتدخل رجال الأمن لتهدئة الركاب وإستدعاء مسئول شركة الطيران حيث قرر بأن كثافة التشغيل حالت دون تنفيذ الرحلتين وجارى تحديد موعد جديد لهما وقام عدد من الركاب بتحرير محاضر ضد شركة الطيران بشرطة السياحة .

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