تغريدة مشجع ياباني أثارت اهتمام السعوديين..ماذا قال عندما شاهد الجماهير تصلي في الملعب-صورة
صحيفة المرصد:أثار مشهد الجماهير السعودية وهي تؤدي الصلاة داخل ملعب الجوهرة خلال لقاء اليابان اهتمام ودهشة أحد الجماهير اليابانية الذي حضر اللقاء.
وكتب المشجع الياباني تعليقا على هذا الموقف على حسابه على تويتر: مشهد عظيم أن ارى الجمهور السعودي عندما حان وقت الصلاة الكل غادر الملعب وبدأ بالصلاة.
ثم تابع : حسنا شكرا سأعود لكم في المملكة العربية السعودية مرة أخرى..شكرا للسعودية.
وتفاعلت الجماهير السعودية مع تغريدة المشجع الياباني حيث بادلوه المشاعر الطيبة ولكن باللغة العربية حيث قال أحدهم:تأهلنا لكأس العالم خير..المهم التقيد بعقيدتك وتبرزها كهوية تعتز فيها وتفتخر
أما الأخر قال:” الإسلام دين تسامح ومحبة ودين رحمة دائما”.
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مشجع ياباني حضر لمباراة #السعودية_اليابان وشاهد الجماهير وهي تؤدي الصلاة، وكتب تعليقه على حسابه بتويتر: "مشهدٌ عظيم.."
.#الصلاة
– pic.twitter.com/l2TlEaJjRW
— الأكثر مشاهدة (@TopSaudiNews2) ٦ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
الهلال نادي سعودي ويمثل جميع الوطن والعنيد تجرد من وطنيته الرخمه
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ت3 تحياتي لك اخي الكريم.
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ما نبي كلام نبي افعال تنمية هالبشر و مشاريع على ارض الواقع و ليس مشاريع و همية بنسوي و نفعل بلد تريليونات و ما في شي يجعلنا نتامل و نعتز به
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كلام كبير وموزون . فعلا بعض المساجد تجد فيها الاجانب اكثر من اهل البلد
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21// على ***
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ليت البعض منايغارعلى هويته ويترك التغريب
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الجمهور السعودي عددهم بهذه المبارة 60،000 👀ماشاءالله ___المشجع الياباني لو دعيتوه لدخول الإسلام وكان اهديتوه قران مترجم لان القران اللي بلغة العربية لايهدا لكافر لان لايمسه الا المتطهرون المسلمون
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نعم في جميع أرجاء الوطن يرفع النداء وتقام الصلاة // // حتى تقام الصلاة
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التعليم والمنهاج الوسطيه. هيه. من علمنا. هذا. لا ربي المنهاج كله. غلو وتشداد وعلينا. تغيره. الي الوسطيه قبل فوات الاوان.
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مالك خيار إلا أن تصلي (*__*) أو لا تصلي وتموت وتدخل النار
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العنيد نظف قلبك من الحقد يارخمه
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الله اكبر ولله الحمد .. الحمدلله على نعمة الاسلام
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هذا الفعل يغيض المنافقين وأهل البدع شبابنا متمسك بدينه وعقيدته محب لوطنه السعودية بلاد الحرمين وبلاد التوحيد هذا من أثر مناهجنا الوسطية المعتدلة يشاهد المبارة ويصلي لله دركم من شباب سعودي مبدع وطيب
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لست متاع للكرة لكن وصلني فديوا تكبير الجماهير فعلمت أن شباب الشعب السعودي مازال محافظا على هويته وقيمه الدينيه فالحمدلله فسرني فوز المنتخب فكل مايسر وطني والشعب السعودي يسرني الشعب السعودي متدين
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كويس ما يعرف كلام اللبراليين السعوديين وقدحهم في العقيده.
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يارب تدخل اليابان واهله في الاسلام لانهم ان دخلوا الاسلام سينتفع جميع المسلمين منهم بأذن الله وبكرمه وسيسخرهم للامه الاسلاميه في الصناعات العسكرية وفيه التطور التكلنوجي ؟؟
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ليت الله يعطي اذناب الفرس قلم الحقد ،، وفهد12،، وفريده شوقي ،، الرخاال مثل نظافة قلب اليابانين ؟؟
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من قلبه معلق بالصلاة حتى لو كان على فراش المرض يسارع لأدائها المشجعون غالباً يفرطون في أكثر من صلاة من أجل البقاء في المدرجات ومن يصلي منهم فهم قلة .
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قلوله والله انهم تتطوروا وسبقونا بمراحل
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تصلي في الملعب 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 بدون تعليق. افضل. ممكن الي جاب الفوز الصلاه. هذي
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هذا *** لي يقول المهم التقيد بعقيدتك وتبرزها المفروض يدعوه إلى الإسلام بدل هذا الكلام
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يصلي البعض وتسقط عن الاغلبية بالملاعب
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الحمد لله على نعمة الاسلام صراحة الشعب السعودي افتخر فيه من جهة الصلاة واتضح لي ذلك عندما ذهبت لدبي وجدت جميع العوائل السعودية تصلي في كل مكان في الحدائق وعلى الطريق طبعا وفي المساجد الله يثبتنا
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اللهم انصر الإسلام والمسلمين
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اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا.
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نحن قوم اعزنا الله بالاسلام ... ومهما ابتغينا العزة بدونه اذلنا الله ... عمر بن الخطاب
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طبعا هذا الشي لايرضي قلم النجف ومن هم على شاكلتة يريدون يشوهون صورة الاسلام باللطم وضرب الوجوه وشق الرأس حتى تنزف دمائهم على وجوهم وكأنهم دراكولا
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والله اننا في احسن حال والحمد لله ونتمنى من الله ان يهدِ البعض لتصنيف مجتمعنا الطيب مابين علماني واخونجي ووو وعلى سبيل المثال قلم الحقد والنميمة وفرخته الملازمه له فهد12والرخال هؤلاء هم الفتنة بذاتها
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الأخ مسمار تعليقك جميل ورائع
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اللهم ادم علينا نعمة الاسلام صوره انعدمت في كثير من الدول وبلادنا ولله الحمد هي مصدر اشعاع لنور الاسلام فله الحمد والشكر والثناء الحسن
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اليابانيون من الشعوب الراقيه نهظو بعد دمار وتفوقو بعد انكسار واصبحو من اعظم الشعوب تقدما وانتصار !!
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