تغريدة مشجع ياباني أثارت اهتمام السعوديين..ماذا قال عندما شاهد الجماهير تصلي في الملعب-صورة

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صحيفة المرصد:أثار مشهد الجماهير السعودية وهي تؤدي الصلاة داخل ملعب الجوهرة خلال لقاء اليابان اهتمام ودهشة أحد الجماهير اليابانية الذي حضر اللقاء.

وكتب المشجع الياباني تعليقا على هذا الموقف على حسابه على تويتر: مشهد عظيم أن ارى الجمهور السعودي عندما حان وقت الصلاة الكل غادر الملعب وبدأ بالصلاة.

ثم تابع : حسنا شكرا سأعود لكم في المملكة العربية السعودية مرة أخرى..شكرا للسعودية.

وتفاعلت الجماهير السعودية مع تغريدة المشجع الياباني حيث بادلوه المشاعر الطيبة ولكن باللغة العربية حيث قال أحدهم:تأهلنا لكأس العالم خير..المهم التقيد بعقيدتك وتبرزها كهوية تعتز فيها وتفتخر

أما الأخر قال:” الإسلام دين تسامح ومحبة ودين رحمة دائما”.

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