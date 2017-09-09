بالفيديو.. محمد بن راشد شاهد على زواج بواسطة “الروبوت” الذي يربط بين القاضي وأهل العروسين

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صحيفة المرصد-سكاي نيوز:قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، إنه كان شاهدا على عقد قران غير اعتيادي.

وغرد الشيخ محمد بن راشد على حسابه في تويتر قائلا “كنت شاهداً على زواج غير اعتيادي لعريس وعروس من فريق عملي..”

وأرفق التغريدة بفيديو يظهر فيه وهو يشهد على القران الذي عقد “بواسطة الروبوت الذي يربط بين قاضي في محاكم دبي وأهل العروسين والشهود”.

وذكرت المعلومات الواردة في الفيديو، الذي نشره أيضا المكتب الإعلامي لدبي، أن “العريس والعروس من فريق مكتب محمد بن راشد”.

وقالت إنه “تم عقد القران في مركز خدمات 1″، الذي طورته الحكومة الإماراتية بالتعاون مع “تقنية الذكاء الاصطناعي واتسون لتقديم خدمات ذكية للجمهور”.

ويهدف المركز الواقع في أبراج الإمارات بدبي، وفق المصدر نفسه، “تجميع خدمات 14 جهة حكومية في زيارة واحدة مع موظف واحد”.