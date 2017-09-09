بالفيديو.. محمد بن راشد شاهد على زواج بواسطة “الروبوت” الذي يربط بين القاضي وأهل العروسين
صحيفة المرصد-سكاي نيوز:قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، إنه كان شاهدا على عقد قران غير اعتيادي.
وغرد الشيخ محمد بن راشد على حسابه في تويتر قائلا “كنت شاهداً على زواج غير اعتيادي لعريس وعروس من فريق عملي..”
وأرفق التغريدة بفيديو يظهر فيه وهو يشهد على القران الذي عقد “بواسطة الروبوت الذي يربط بين قاضي في محاكم دبي وأهل العروسين والشهود”.
وذكرت المعلومات الواردة في الفيديو، الذي نشره أيضا المكتب الإعلامي لدبي، أن “العريس والعروس من فريق مكتب محمد بن راشد”.
وقالت إنه “تم عقد القران في مركز خدمات 1″، الذي طورته الحكومة الإماراتية بالتعاون مع “تقنية الذكاء الاصطناعي واتسون لتقديم خدمات ذكية للجمهور”.
ويهدف المركز الواقع في أبراج الإمارات بدبي، وفق المصدر نفسه، “تجميع خدمات 14 جهة حكومية في زيارة واحدة مع موظف واحد”.
كنت شاهداً على زواج غير اعتيادي لعريس وعروس من فريق عملي ... pic.twitter.com/w2J3q4OdLH— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٩ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
الحمد لله عندنا تطبيق الشرع في السعودية من يقوم بعقد الزواج هو المأذون الشرعي المعتمد من وزارة العدل بوجود الشاهدين في موقع العقد ثم يصادق القاضي على ذلك ومن الشروط هو اخذ رأي الزوجة من قبل الشاهدين.
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مابقي إلا الدخول على الزوجه عن طريق الربوت الرجال في بيتهم والعروس في بيتها والجماع عن طريق الروبوت اللهم لك الحمد ع نعمه العقل
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حركات الصوفيه
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صراحة شيء رائع وتوفير جهد ووقت..
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في بث مباشر بينهم وبين قواتهم العسكرية في اليمن ) ويتكلمون معهم بطريقة بسيطه كيفكم وكيف الشباب عندكم وكيف الربع كلهم ومن العيدين ، قسم بالله موقف عظيم
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للأسف لماذا يستهون مجتمعنا بالمرأة رغم اننا اكثر شعب نلتزم بالدِّين الاسلامي
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وش الانسان مبدع وشغال بصمت ومطور مدينه بطريقه عجيبه عنده فكر وخيال واسع ليته عندنا ونطور جده ونخليها عالميه ونرحل الاجانب وندفع عمليه التنميه للامام بشباب الوطن فهم الاولي بكل شي وطني هو المجدوووو
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مخالف للسنة وللفطره
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محمد بن راشد يستحق شهادة مهندس الخليج
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الامارات ماشاءالله افعالهم تحدث عنهم. لايعرفون الكلام. يعملون بصمت لين صارت الدول الاخرى عندهم دول متخلفة محمد بن راشد عمل الذي لم يستطيع غيره فعله
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مبروك ل أمل ومبروك ل عمر . وعقبال البكاري والله يجعل حياتكم سعيده مديد
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ماشاء الله تبارك الله الله يحفظ الامارات وحكامها وشعبها دام عز الامارات.
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وندعوا ان لا يكون أبغض الحلال عن طريق تويتر او الانستقرام
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الزواج قبول واجاب ام مايجري الان هو اثبات حقوق اما ميخص وجود شخص شيخ للعقد فهو حتى يتاكد ان الزواج سليم شرعا ولاكنه ليس شرط لصحه الزواح
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دولة صغيرة لاكنها متطورة لديها ناس تعرف كيف تعمل وتنجز بدون اتخاذ قرارات مستعجلة وحماسية. فضت على الفساد قوانينها وانظمتها وضعها خبراء وجميعها سليمة وتساعد بتطور وخدمة البلد
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هناك من يحتاج ان يتنقل بين 14 موقع لإنهاء معاملة واحدة
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تعليق مخالف
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