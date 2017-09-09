بالفيديو والصور:شاهد إعصار “إيرما ” يكتسح منطقة الكاريبي ويتسبب في دمار هائل!
صحيفة المرصد-وكالات:خلف إعصار “إيرما” الذي اكتسح منطقة الكاريبي ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 250 كلم/ساعة أمس الجمعة، دمارا عارما وخسائر بشرية ومادية جسيمة في العديد من جزر الكاريبي وتسبب بمقتل 17 شخصا قبل أن يواصل طريقه إلى كوبا، حيث أعلن المركز الأميركي، السبت، لمراقبة الأعاصير أن قوة الإعصار إيرما اشتدت مجددا إلى الدرجة الخامسة القصوى ليل الجمعة مع بدء الإعصار المدمر باجتياح جزيرة كوبا.
وانتشرت الفيديوهات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر وبشكل واضح آثار الإعصار التدميرية الهائلة.
ودخل الإعصار الضخم جزيرة كوبا من منطقة كاماغوي ارتسيبيلاغو، ولم تكن عينه تبعد عن العاصمة هافانا سوى 190 كلم وعن مدينة ميامي الأميركية سوى 480 كلم.
وأضاف أن الإعصار المدمر ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها إلى 260/ساعة ويتقدم باتجاه الغرب بسرعة 20 كلم/ساعة، في مسار من شأنه أن يزيد الأخطار المحدقة بسببه بولاية فلوريدا الأميركية.
وبحسب حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا لأرقام الدفاع المدني الكوبي، غادر قرابة مليون شخص منازلهم في هذه المناطق كإجراء وقائي، سواء للإقامة عند أقارب لهم في مناطق آمنة أو في ملاجئ حكومية.
وبلغت سرعة الرياح على الساحل الشرقي لكوبا حوالي 95 كلم/الساعة، لكن الأمطار الغزيرة أدت إلى فيضانات في المناطق الساحلية في هولغين وغوانتنامو.
والخميس، أعلنت كوبا إجلاء نحو 10 آلاف سائح معظمهم من الكنديين من منتجعاتها الساحلية ورفعت إنذار الكوارث لأقصى درجاته، استعدادا لوصول الإعصار إيرما.
ومن المتوقع أن تتجنب هافانا الأسوأ، إذ تعتبر خارج نطاق الخطر بحسب مسار الإعصار الحالي، لكن تم وضعها في نطاق إنذار الإعصار كإجراء وقائي.
ويعتبر إعصار إيرما، الذي يتقدم بسرعة 24 كلم في الساعة، أشد من الإعصار المعروف باسم “لويس” الذي ضرب جزيرة سان مارتان عام 1995، أو حتى “هوغو” الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا في غوادولوب عام 1989، كما أنه أقوى من الإعصار هارفي الذي ضرب تكساس ولويزيانا في الآونة الأخيرة، والذي أدى إلى مقتل 42 شخصا في حصيلة أخيرة.
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200 MPH Irma Hurricane Winds. Be prepare this is the way fight #IrmaHurricane #Irma2017 #IrmaMiami #IrmaFlorida #IrmaPR #IrmaStorm pic.twitter.com/cUDBCq5hjP— GamesWarehouses (@GamesWarehouses) ٦ سبتمبر، ٢٠١٧
Cameras on the @Space_Station peered over two major hurricanes today: #Jose & #Irma. See the view from 250 miles up: https://t.co/fmeqWQPlqN pic.twitter.com/0bGHQEfPtU— NASA (@NASA) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
افتحو التبرعات امريكا تغرق ساعدوها ياعرب انتم أهل لي الفزعات والنخوات ات ات ات وانا اول واحد عطوني حساب افانكا
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لا مشكله فيه من يسدد الفاتورة عنهم ويدفع لهم التعويضات المناسبة هذا هو الصديق وقت الضيق
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الله يبارك فيه ويزيده
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يبكي عند كل جدار وعند كل شجره -- يقلب في كل تحفه مكسورة وكل صورة مجروحة ثم يرحل -- يرحل كما ترحل السنين الحزينة
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اللهما دمر امريكا الصهيونية وعملاءهم والمجوس الروافض واذنابهم فأنهم لا يعجزونك
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ومع الأسف الثمن ربما يكون باهظ جدا جدا
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جند من جنود الله .الغرب الكافر سبب دمار وحروب الشرق الاوسط والبلاد الاسلامية .
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أجواء جميله الله يرزقنا المطر لكن بيوتهم خشب وزنق ما تتحمل
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14 أحسن النية. خبر يقولك الامارات ترسل مساعدات لاتكون نيتكم سيئة
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11اعتقد ان تفسير الاية الكريمه ففسقو فاالفسق عدم شكر الله على نعمه مثل حمار في وقت الجاهليه شبع من نعمة الله وقال ياالله اني ماجزاك الافي سواد هذا الجبل فاسلطه الله عليه في وقته وتدمرالله يدمرماتبقامن
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وستحدث إفلاس وإنهيارات في شركات التأمين تستوجب تدخل البنوك المركزية والحكومة الفدرالية//
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اللهم زد وبارك في تهديم رأس الكفر قتلة المسلمين
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سبحان الله هذا ما عملتوة في العراق وسوريا وكل الدول ان الله له جند والاعصار هم جند الله سبحان الله يارب دمرهم وزلزلهم ونظف الارض منهم عباد الشيطان
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وليس من تعتقد (****) // الغمز واللمز ماله داعي // لا تتابع قنوات التحريض
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1يتحملها المجوس عبادة القبوروالوجوه
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1 - الفارس 2017-09-09 15:24:39 ياترى من بيتحمل قيمة اعادة التعمير ؟!🤔🤔
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قال تعالى " وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا "
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تعليق ١ . الله يهديك يا الفارس نحن لها ..
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كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25) // الأية الكريمة الأحقاف
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نحن نسميه " أمر الملك القدوس "
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اعوذبك ربي من غضبك ربي لاتحملنا مالاطاقت لنابه واعفوعنا وارحمنا واغفرلنا انته مولانا
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﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ اللهم ارضي عن ابوبكر وعمرو وعثمان وعلي
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تعليق رقم 2. هو نفسه خرم الخقيقة ***الروافض المجوس واذنابهم
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تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
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2 ممكن سبب هالدمار واحد جالس يلطم ياهوسين
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هذ الإعصار مثل قلم الحقيقه اكتسح بني اخوانج.
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ياترى من بيتحمل قيمة اعادة التعمير
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