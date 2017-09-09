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الرئيسية / مواطن يشكو مسؤول بتهمة القذف والتشهير عبر “الواتساب”..والأخير يرفض حضور التحقيق!

مواطن يشكو مسؤول بتهمة القذف والتشهير عبر “الواتساب”..والأخير يرفض حضور التحقيق!

مواطن يشكو مسؤول بتهمة القذف والتشهير عبر “الواتساب”..والأخير يرفض حضور التحقيق!
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المرصد 3 1٬093 1 ساعة

صحيفة المرصد:رفض “مسؤول” الحضور للتحقيق معه بعد أيام من استدعائه من شرطة محافظة جدة,وذلك لاتهامه بـ”القذف”، و”التشهير” بحق مواطن، حيث أبلغ عمدة الحي برفضه الحضور دون إبداء الأسباب.

ووفقاً لـ”عين اليوم”تعود التفاصيل إلى تقدم  مواطن ببلاغ لقسم الشرطة يفيد بتعدي مسؤول عليه بـ”القذف”، و”التشهير” من خلال إرسال رسائل إلكترونية عبر “الواتساب” من جواله تتضمن اتهامه له بعدم الأمانة، وغيرها من العبارات الأخرى.

فيما أكدت شرطة جدة على ضرورة حضور “المسؤول”، وفي حال عدم حضوره سيترتب عليه إصدار أمر بالقبض والاحضار عملا بالمادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية.

وتضمن بلاغ المواطن ضد “المسؤول السابق” بأنه عمل على التشهير به، إضافة إلى رسائل عدة، والتي تعد من جرائم نظام المعلوماتية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ، والتي تنص عليها الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من النظام.

والجدير بالذكر أن المواطن طالب بإثبات جميع مزاعم “المسؤول” كادعائه أن بعض القضاة قال له إن سمعتي بالمحكمة سيئة، وبعضهم نصحه بالابتعاد عنه لكي لا أدخله في أنفاق ودهاليز لا نهاية لها، إضافة إلى رد اعتباره وتعويضه ماديا لما لحقه، ولحق أبناءه، وأسرته من إساءة وتجريح.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

3 -
2017-09-09 16:45:47
تعليق رقم 2 // يكاد المريب ان يقول خذوني ههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -
2017-09-09 16:35:19
من يتهمك بأنك أخونجي ف عليك المبادرة فوراً برفع قضية عليه ولاتتهاون مع الذي يتهمك باطلاً
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 - زمن يخوف
2017-09-09 16:23:54
الواتساب والسناب شات والانستقرام من عرفناها والمشاكل كثرانه من تفكك وتشتت و ابتزاز و عبث و قيل وقال و همز ولمز اعوذ بالله الناس ماترحم
لا يعجبني(1) اعجبني(7)

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آخر تعليق
بواسطة : معيض

حلوة حلاوة الكرك...
بواسطة : ابويوسف

‏نبضات قلبٍ ما هدت و انت موجود ‏ماظنتي تركد ،، ليا صرت غايب ! ☹️🚶🏻🎵...
بواسطة : هنطش

هرب الي الخارج طبيعي الله يستر عليه ويعود لنا مره اخرى بي مهنة اخرى...
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅

مسكين ياللي ،،،،،متلهف على اللي ،،،،،عمره مابص ولا حيبص ليك،،،،،،خلك مع اللي ،،،...
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