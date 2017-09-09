طائرة أمير الكويت تتسبب بتذمر وانزعاج الرئيس الأمريكي !-صور

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صحيفة المرصد:شكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن طائرة الرئاسة الأمريكية التي تقلّه والتابعة لسلاح الجو الأمريكي “أصغر” من طائرة أمير الكويت التي حطَّ بها في واشنطن هذا الأسبوع.

ووفقاً لما جاء في تقرير نشرته مجلة “بوليتكو” الأمريكية، أبدى ترامب انزعاجه من كون أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح استقل طائرة أكبر حجماً من تلك التي يتنقل بها رؤساء واشنطن.

وجاء هذا التذمر الرئاسي خلال اجتماع ودّي عقده الرئيس الأمريكي مع وفدين ديمقراطيين من الكونغرس حول مشروع نفق بقيمة 30 مليار دولار.

وأوضح التقرير الصحفي أن ترامب أتبع إشادته بالديمقراطيين حيال المساعدات المخصصة لإغاثة المناطق المتضررة بإعصار “هارفي”، بملحوظة حول طائرة أمير الكويت. وذكر التقرير: “كان معجباً جداً بطائرة الأمير، لكنه أشار إلى أنها أطول من طائرته ربما بـ100 قدم “.

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