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طائرة أمير الكويت تتسبب بتذمر وانزعاج الرئيس الأمريكي !-صور

طائرة أمير الكويت تتسبب بتذمر وانزعاج الرئيس الأمريكي !-صور
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المرصد 15 5٬155 2 ساعتين

صحيفة المرصد:شكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن طائرة الرئاسة الأمريكية التي تقلّه والتابعة لسلاح الجو الأمريكي “أصغر” من طائرة أمير الكويت التي حطَّ بها في واشنطن هذا الأسبوع.

ووفقاً لما جاء في تقرير نشرته مجلة “بوليتكو” الأمريكية، أبدى ترامب انزعاجه من كون أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح استقل طائرة أكبر حجماً من تلك التي يتنقل بها رؤساء واشنطن.

وجاء هذا التذمر الرئاسي خلال اجتماع ودّي عقده الرئيس الأمريكي مع وفدين ديمقراطيين من الكونغرس حول مشروع نفق بقيمة 30 مليار دولار.

وأوضح التقرير الصحفي أن ترامب أتبع إشادته بالديمقراطيين حيال المساعدات المخصصة لإغاثة المناطق المتضررة بإعصار “هارفي”، بملحوظة حول طائرة أمير الكويت. وذكر التقرير: “كان معجباً جداً بطائرة الأمير، لكنه أشار إلى أنها أطول من طائرته ربما بـ100 قدم “.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

15 - ادري
2017-09-09 18:58:32
***ترامب تارك شعبه وشارد من الاعصار وجالس بالكويت وش يسوي . اترك قضايا العرب يحلوها لوحدهم . اما قال تعالى . فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
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14 -
2017-09-09 18:20:14
الصحيح حط بها وايس حطبها
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13 -
2017-09-09 18:12:17
3 - سلمو 2017-09-09 17:01:52 طيارته اكبر لانه اوقف الحل العشكري هههههههههههه أاااااااه يا بطني منك يا شلمو عجبتني "العشكري"""
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12 - ماجد
2017-09-09 18:11:47
يا ***الي عينه على الطائرة تبي تنظر العين إلى أشياء أخرى
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11 - السبيعي
2017-09-09 18:00:54
تحية اعجاب لصحيفتي المفضله المرصد ولا تستغربون اني اضعها في صفحتي المفضلة حبيت انقلها من خلال تعليقات القراء لاعجابي الشديد بمهنيتكم وقيادة الاستاذ العريفي
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10 -
2017-09-09 17:52:34
شف يا صديقي ترمب لا تقلق ..حنا تلقى عندنا اطول سفره واضخم مزاين واعلى برج وافخم وليمه واغلى ناقه واسمن تيس وافضل ديك واطلق شاعر ..وووووووو الخ والقائمه تطول ..جت الله يهديك على 100 قدم؟؟؟؟!!!!
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9 - متخصص فى التدريب
2017-09-09 17:28:11
طرمب يتضايق من ذبان وجهه ومن كل العاملين معه ويطيرهم واحد خلف واحد.يقضى وقته فى ملاعب الجولف اكثر من مكان عمله،يجيد حلب الفلوس ،وبنته وصهره مثله،امير الكويت يعلمه السياسه والحنكه والدبلوماسيه.
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( عدد التعليقات 2,152 )
8 - ابونواف...
2017-09-09 17:27:43
تعليق مخالف
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7 - قلم الحقيقه
2017-09-09 17:23:53
ابشر يتراب بنعطيك طياره والله ايام التكنلوجيا والي لو الحرب رجل لرجل لقيت المجاهدين داعسين علي خشوم العجم
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6 - هذا المتذمر خلقه
2017-09-09 17:21:52
خلوه يذكر الله .
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5 - متخصص فى التدريب
2017-09-09 17:18:54
يظل امير الكويت السياسى الدبلوماسى المحنك رجل ذو حكمة وبعد نظر ورزانة الحكيم الذى عمل كسياسى عقودا طويلة فى احلك الظروف،يتكلم بحكمة وعلم وهدوء هادف.بعيد نظر حكيم.سياسى دبلوماسى خبير محنك.
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4 - وطني حماه الله
2017-09-09 17:05:11
الله يرحم الملك فهد ياصباح الكويت جزء من نسيجنا الخليجي اذا *** الشكوى لله ياهلنا بالكويت ولكم الله وحنا معكم شعب واحد كما شعب قطر كلنا سلمان ومحمد رغم أنف كل حاقد
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3 - سلمو
2017-09-09 17:01:52
طيارته اكبر لانه اوقف الحل العشكري
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2 - أبو معاذ
2017-09-09 16:53:50
هذا اللي يقول قطر وافقت على 13 شرط ! جاي يدور امجاد سياسية على حسابنا
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1 - هذه عقلية رئيس دولة عظمى أو عقلية مراهق
2017-09-09 16:52:06
ودي في طياره تطيرك من البيت الأبيض ويفتك العالم
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آخر تعليق
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