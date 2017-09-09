السر وراء نفوق عدد كبير من قطعان الإبل بشكل مفاجئ في السعودية!
صحيفة المرصد:تسببت كميات كبيرة من أعلاف سامة، في حالات نفوق بين عدد من قطعان الإبل في السعودية وإثارة الهلع بين مربي المواشي في المملكة، ما استدعى تدخل عدة جهات رسمية لكشف لغز حالات النفوق تلك.
وطمأنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، الخميس الماضي، مربي المواشي في محافظتي حفر الباطن والخفجي، والذين نفقت إبل من قطعانهم خلال الأيام القليلة الماضية، وقالت: “إن علفًا سامًا هو السبب في حالات النفوق تلك، وإنها صادرت كل كميات العلف السَّامة”.
وتقول تقارير محلية: “إن نحو مئة رأس من الإبل أُصيبت بتسمم غذائي مفاجئ، وإن 20 منها -على الأقل- نفقت في اليومين الماضيين قبل أن تتدخل فرق بيطرية تابعة لوزارة البيئة، وتبدأ بفحص الأعلاف، وأخذ عينات من الإبل النافقة والقطعان المصابة ومواقع النفوق”.
وكشفت وزارة البيئة أن نتائج فحص عينات أُجريت في مختبر التشخيص البيطري ومختبر الجودة التابعين لها، بيَّنت أن سبب النفوق هو وجود مادة دوائية في الأعلاف تسمّى “السلينيومايسن”.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وكيل الوزارة للثروة الحيوانية حمد البطشان قوله إن المادة الدوائية “السلينيومايسن” تستخدم في علاج بعض المواشي والحيوانات الأخرى من مرض “الكوكسيديا”، إلا أنها سامة للإبل.
وأكد البطشان أنه تم التحفظ على الأعلاف التي تسببت بنفوق الإبل، ومتابعة باقي الإجراءات عبر الهيئة العامة للغذاء بصفتها الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام الأعلاف، مؤكداً خلو الإبل من الأمراض الوبائية، وخلو الأعلاف من متبقيات المبيدات الحشرية، مع وجود تركيز طبيعي للسموم الفطرية في الحدود المسموح بها.
وتحتل الإبل مكانة خاصة في المجتمعات الخليجية كلها، بما فيها السعودية، لاسيما لدى البدو، فهي تمثل رابطاً مهماً في نفوس أبناء شبه الجزيرة العربية بينهم وبين حياة البداوة التقليدية التي تتلاشى مظاهرها شيئاً فشيئاً.
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التعليقات
نشوف في الفتره الانتقاليه الجايه بين الصيف والخريف وبيكون الحسم
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يجب على المسؤلين اعدامها فورا عن بكرة ابيها من غير استثناء حتى يقضي على الفايرس . انتبهوا ربما يطور الى وباء قاتل.
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الله يعوضهم خير
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اين مصدرها ؟ ومن اللي استوردها ومن اللي سمح لها بالدخول ؟ وان كانت زراعة محلية فمن اللي زرعها ؟
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على اهل الابل النافقه بسبب الاعلاف رفع دعوه اولا ضد وزارة الزراعه والمتعهد الرئيسي بالاعلاف والمتسبب بوفات الابل وتعويضهم ماديآ ومحاسبه المقصر
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على اهل الابل عدم السكوت ومحاكمه المتسبب وطلب تعويض عن كل راس من الابل توفي بسبب الاعلاف السامه لابد من رفعه دعوه قضائيه وتوكيل محامي وتقصي الحقايق حتى يطلع منهو المتسبب ومعاقبته ويتحمل القيمه
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فية توجة من الدولة ب ايقاف زراعة الاعلاف الخضراء والتي دخل عدد من (تجار المخدرات) في زراعتها وتوزيعها يعني الامر خطير
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{وما نرسل بالآيات إلا تخويفا} ****واليوم تنفق ابلنا جاء الوقت كي تعتبر ونتسغفر والله يعوض الملاك وكان يجب ان يتم الفحص قبل دخول الاعلاف السوق
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الله يعوض علىيهم خير يارب
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الجملات حلوه كتير يشربوا حليبها وياكلوا لحمها ويسافروا عليها
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ناقتي عندي تراى تسوى لميس/ناقتي في السوق مثل العيطموس/ناقتي راحت ضحيه من التيوس /غشنا بايع العلف جماع الفلوس
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الابل ما عاد منها فايده و ولى زمانها و لكن البدوات يحبونها عشان المليونات
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هذي اضرار الوجبات السريعه
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كائن غريب
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حزنا على بعض قطيع الإبل النافقه في جميع بقاع الأرض انه الوفاء الذي لايوجد عند بعض البشر
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هذه قطر عملت هذا العمل الخايس قبل أن ترحل جمالها وجملاتها من السعودية ووضعت السم فى رمال الصحراء أنصح أصحاب الجمال أقصد( الإبل) يرفعوا شكوى لمنظمة حقوق البعارين ونواديهم المقترحه وطلب تعويض مادي غاز
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وين وزارة الزراعة عن مراقبة الاسواق
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