مصر.. دعوى قضائية تطالب السيسي بإلزام قطر بـ”الاعتذار والتعويض”

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صحيفة المرصد:أحال مجلس الدولة في مصر، اليوم السبت، دعوى قضائية تطالب قطر بـ”التعويض عن الأضرار، التي لحقت بمصر وشعبها، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها على مدار الفترة الماضية، بدعم الجماعات الإرهابية” إلى هيئة المفوضين لإعداد الردّ القانوني بشأنها.

وكان المحامي المصري، حميدو البرنس، أقام الدعوى القضائية رقم 52174، مطالباً الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بإلزام قطر بالاعتذار للشعب المصري، وتعويضه عن الخسائر التي لحقت به، كذلك أسر الشهداء من الجيش والشرطة، الذين دفعوا أرواحهم نتيجة العمليات الإرهابية على مدار الفترة الماضية بدعم من قطر.

وجاء قرار مجلس الدولة اليوم أثناء نظر أولى الجلسات، بعد أن أوضحت الدعوى “الدور القطري في التآمر على مصر واحتضانها للجماعات الإرهابية ودعمها لها بالمال والسلاح”، واصفة ما حدث بـ”أنه جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صريح لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، التي تحظر على الدول التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي”، بحسب الدعوى.

وقال البرنس في دعواه: “من حق مصر أن تتخذ كافة وسائل التقاضي الدولية ضد قطر لمحاسبتها على جرائمها ضد مصر ومطالبتها بتعويضات مادية عمّا لحق بمصر من أضرار”.

يذكر أن العلاقات المصرية القطرية تمرُّ بمرحلة توتر بالغة نتيجة الموقف الحالي للدول الأربع المقاطعة لقطر، السعودية، والإمارات، والبحرين، بالإضافة إلى مصر، ومطالبتها بالتخلي عن دعم الجماعات الإرهابية وتدخلها في شؤون الدول الأخرى.

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