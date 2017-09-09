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مصر.. دعوى قضائية تطالب السيسي بإلزام قطر بـ”الاعتذار والتعويض”

مصر.. دعوى قضائية تطالب السيسي بإلزام قطر بـ”الاعتذار والتعويض”
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المرصد 39 1٬529 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أحال مجلس الدولة في مصر، اليوم السبت، دعوى قضائية تطالب قطر بـ”التعويض عن الأضرار، التي لحقت بمصر وشعبها، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها على مدار الفترة الماضية، بدعم الجماعات الإرهابية” إلى هيئة المفوضين لإعداد الردّ القانوني بشأنها.

وكان المحامي المصري، حميدو البرنس، أقام الدعوى القضائية رقم 52174، مطالباً الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بإلزام قطر بالاعتذار للشعب المصري، وتعويضه عن الخسائر التي لحقت به، كذلك أسر الشهداء من الجيش والشرطة، الذين دفعوا أرواحهم نتيجة العمليات الإرهابية على مدار الفترة الماضية بدعم من قطر.

وجاء قرار مجلس الدولة اليوم أثناء نظر أولى الجلسات، بعد أن أوضحت الدعوى “الدور القطري في التآمر على مصر واحتضانها للجماعات الإرهابية ودعمها لها بالمال والسلاح”، واصفة ما حدث بـ”أنه جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صريح لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، التي تحظر على الدول التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي”، بحسب الدعوى.

وقال البرنس في دعواه: “من حق مصر أن تتخذ كافة وسائل التقاضي الدولية ضد قطر لمحاسبتها على جرائمها ضد مصر ومطالبتها بتعويضات مادية عمّا لحق بمصر من أضرار”.

يذكر أن العلاقات المصرية القطرية تمرُّ بمرحلة توتر بالغة نتيجة الموقف الحالي للدول الأربع المقاطعة لقطر، السعودية، والإمارات، والبحرين، بالإضافة إلى مصر، ومطالبتها بالتخلي عن دعم الجماعات الإرهابية وتدخلها في شؤون الدول الأخرى.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

39 - مقيم بالسعودية
2017-09-09 19:06:46
لاوالله هههههههههههه يعني اشرب فنجان قهوة تركي وتعدل لك بس رايح اشوف موضوع تاني بيكفي صورة السيسي محرك إحسايسي ههههههههههههههه هخلي سلمى تشوف لي الحظ في الفنجان انهار ده ههههه سلام
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38 - إستشاري صح
2017-09-09 19:04:01
تعليق مخالف
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37 - الحق
2017-09-09 19:00:53
يقول تعويض اجل داخل على طمع وعرف المقاطعه بتنتهي فقال اطلع بكم ريال
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36 -
2017-09-09 19:00:40
من الآخر عاوز كم يا معلم 😂
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35 - حلمي
2017-09-09 18:56:45
تعليق 28 كذبت انت سيساوي ولست مقيم في الساعوديه قال تحط قطر تحت اباطها ياعمي الحج لولا وقفة البطل اردوقان مع دول الخليج لرأينا من مسافة السكة العجب
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34 - زائر من الكواكب
2017-09-09 18:53:43
عدوك جنبك أقرب من قطر..
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33 - نزيع ولا ما نزيعش
2017-09-09 18:53:37
وعاوز كم الباشه كم مليار دولر يعني انا اتوقع عاوز 25‎%‎ من ايرادات الغاز القطري مدى الحياة، ولكن هل ستوافق قطر... لا اعتقد
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32 - مقيم بالسعودية
2017-09-09 18:47:35
يعني لو واحد او حده او بنقول ميه غلط من دول الخليج نعادي الخليجي كلو ونشتم في الصالح والبطال شويت تفكير انا مش عارف انتم حتى من نفسيكم متضايقين برغم احسن حياة وعيشه عندكم مشكله في التدبير والتخطيط فقط
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31 - .
2017-09-09 18:37:40
ولائي لله ثم لمليكي ولبلادي ولبلدان الخليج اما مصر وجميع من سكن على قارة افريقيا ف انها خارج ولائي الا بالدين والعروبة اما تلميعٍ لها ف الف لا عندكم مندوبها بالمرصد قلم الحقد والضغينه وفهد12 والرخّال
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30 - الفارس
2017-09-09 18:37:23
28 والله كذبت مصر لاتقدر ولاتحترم احد فاكر اخلاقهم في موضوع صنافير وتيران. وقطر خليجيه وشعبها اهلنا
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29 - .
2017-09-09 18:36:53
ولائي لله ثم لمليكي ولبلادي ولبلدان الخليج اما مصر وجميع من سكن على قارة افريقيا ف انها خارج ولائي الا بالدين والعروبة اما تلميعٍ لها ف الف لا عندكم مندوبها بالمرصد قلم الحقد والضغينه وفهد12 والرخّال
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28 - مقيم بالسعودية
2017-09-09 18:33:33
ياعم مصر لو عاوزه تحط قطر تحت باطها والله في لمحة بصر الاحترام والتقدير لكل من خادم الحرمين الشريفين اناهي والامر على الجميع في دول الخليج والعالم الإسلامي انتم تتكلموا زي مش عارف لكن رزق الهبل على.؟
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27 - الفارس
2017-09-09 18:31:16
ناس مايعطون وجه تذكرون قبل سنة مشكلتنا معهم بسبب جزرنا تيران وصنافير ايش عملوا سب وشتم ماسلم منهم المواطن السعودي ولا المسؤل
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26 - سعيد الشهراني
2017-09-09 18:18:31
لا بارك الله الله في حمد ولا في *****
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25 - احمد
2017-09-09 18:17:48
فلوس امال فلوس
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24 - مصري
2017-09-09 18:04:06
طيب يا محامي مفكرتش في الاف الشهداء من المصريين والاف المعتقلين ظلما ***
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23 - تعليق 16
2017-09-09 18:01:25
الله يصلح بالك كيف قطر ماتعترف بمصر كدوله ( مصر حضارة 7000 سنه مصر فيها احد العجائب السبع . مصر شعبها 100 مليون جيشها 2 مليون . انت شخص غائب عن الوعي . قطر وشعبها تعتبر شقه في اسيده زينب . الله يصلحك
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22 - هاشم
2017-09-09 17:50:58
قطر قضايآ وقانونيآ تقدر تخفس بمصر قطر تبنى الملفات ضد مصر بالمحاكم الدولية واتوقع العام القادم يصدر حكم من محكمه لاهاي الدولية بمحاكمه روس الاجرام
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21 - رؤية 2060
2017-09-09 17:50:04
المصري يبي فلوس تعويض مادي
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20 - هنطش
2017-09-09 17:49:42
دا الريس عبدالفتاح السيسي زعيم مصر إلي عاوزة يسويه مسلم عربي شجاع زاهد ربنا ينصرك يا أذكى رجل عربي
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19 - هاشم
2017-09-09 17:48:16
تعليق مخالف
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18 -
2017-09-09 17:47:56
بس اهجدوا للتعويض ولا اعتذار
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17 - الفارس
2017-09-09 17:46:59
مهما حصلت خلافات مع قطر فهم يضلون اهلنا يعني فكونا من مشاكلكم وترانا ماحنا ناقصينكم ****
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16 - هاشم
2017-09-09 17:44:44
سهل ارفع دعوه على اي شخص لكن صعب تكسب دعوه مصدرها كذب وزور وقطر ماتعترف بمصر كا دوله ولا قضاء والمحاكم الغربيه تطلب دليل قاطع ومصر لاتملك دليل فيحق لقطر مقضاه مصر دوليآ اذا لم تثبت مادعت
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15 - راعي القلاده
2017-09-09 17:44:19
تعليق مخالف
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14 - هاشم
2017-09-09 17:40:41
للمعلوميه اي دولة عربيه او شرق اوسطيه ماتقدر تعاقب دوله ثانيه والسبب ان هاذي الدول****
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13 - هنطش
2017-09-09 17:38:23
تعليق مخالف
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12 - هاشم
2017-09-09 17:37:51
كل انسان يحق له يحلم ومصر تحلم بمعاقبه قطر طيب لو قالت قطر بلطو البحر ماذا تفعل مصر
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11 -
2017-09-09 17:37:40
تعليق مخالف
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10 - tea tea
2017-09-09 17:36:26
محامي اسمه البرنس يا عمي سوالف افتح يا سمسم
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9 -
2017-09-09 17:31:08
اقول اسحب محاميك من شوشته وتوكل على الله الشعب الخليجي الآن مثقف وواعي وفاهم ولا احد يستطع يضحك عليه فالسذاجة اللي مضت ذهبت دون عودة نحن بعصر العلم والمعرفه والحضارة
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8 -
2017-09-09 17:27:42
يحليلكم
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7 - المزيني
2017-09-09 17:21:52
بعدين في شي ازريت افهمة الحين عندكم بدل القناة قمر صنااعي ونص مصر شغالة مذيعين توك شو ويعدون كلمة وشوي يطلع سوبر مان مصري واخرتها قناة وحدة **** وش موضوعك انت وياة والبرنس ههه
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( عدد التعليقات 15,182 )
6 - ابويوسف
2017-09-09 17:21:14
حكمنا لكم بالتعويض المعنوى فقط لاغير مادو مافيش
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5 - الشمري
2017-09-09 17:20:33
اعتذار علي ايه ****
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4 -
2017-09-09 17:16:17
دول الخليج أخوة وأبناء عمومه وسوف تنتهي هذه الازمة ع خير باذن الله ابعدودنا عن مشاكل مصر ****
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3 - نابليون
2017-09-09 17:15:21
شر البلية ما يضحك ايها المحامي المصري ،، عموما الرز القطري بعيد عن جميع قضاياكم واطماعكم ، اذا على المحاسبة فـ يجب محاسبتكم على 11 سنة من الحصار للشعب الفلسطيني واغراقهم بالماء في الخنادق
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2 - بدر صالح
2017-09-09 17:13:10
تعليق مخالف
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1 - المزيني
2017-09-09 17:12:48
المحامي المصري، حميدو البرنس اية هييييييييين والله لو يجتمع محامين خلجين يرفعون قضايا على طولة لسان لاعلام المصري ولعب سياستها يمكن نبيعكم الهرم
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