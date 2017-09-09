رغم “تحريف” وكالة الأنباء القطرية.. هل بدأت نهاية أزمة المقاطعة؟
صحيفة المرصد:بدت أزمة مقاطعة قطر أقرب للحلّ أكثر من أي وقت مضى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، فبعد إعلان عن اتصال مفاجئ بين أمير قطر ووليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، سرى تفاؤل بقرب حلٍ نهائي للأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
غير أن آمال التسوية سرعان ما تبددت مع ظهور بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية لتقديم الرواية القطرية لما دار في الاتصال بين أمير قطر، ووليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأثارت هذه الرواية القطرية غضب السعودية على ما يبدو، ووصفتها أنها “تحريف” من السلطات القطرية للحقائق.
ويرى مراقبون أن الدوحة جاءت بهذه الرواية لحفظ ماء الوجه أمام مواطنيها، وإخفاء الرضوخ بعد شهور من التعنت والمكابرة.
وحاولت وكالة الأنباء القطرية الإيحاء ضمنا أن السعودية هي من قام بالمبادرة، دون الإشارة لقيام الشيخ تميم بالاتصال وإبداء رغبته بالجلوس لطاولة الحوار.
وردّ مصدر مسؤول في الخارجية السعودية بالقول إن الدوحة قامت بـ”تحريف مضمون الاتصال (…) بعد دقائق من إنهائه، فالاتصال كان بناءً على طلب قطر وطلبها للحوار”، بينما قالت قطر إنه “جرى بناء على طلب من الرئيس الأمريكي” دونالد ترامب، وإن أميرها “وافق على طلب وليّ العهد بتكليف مبعوثين من كل دولة لبحث الأمور الخلافية بما لا يتعارض مع سيادة الدول”.
ورغم التبدد السريع لآمال التسوية يرى محللون أن الاتصال الهاتفي بين أمير قطر ووليّ العهد إشارة في حدّ ذاتها إلى بداية نهاية الأزمة.
ويقول “كريستيان اولريكسن” الباحث في معهد بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس:”إن حصول الاتصال، وتقديم العرض لإجراء حوار مهمان بحدّ ذاتهما”.
ومن المرتقب أن تشهد الساعات المقبلة مزيداً من المواقف المعلنة لطرفي الأزمة أو الوسطاء فيها، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والكويت، ما سيوضّح مآلات التسوية والتي هي مرهونة هذه المرة باستجابة قطر للطلب السعودي الجديد القاضي بضرورة صدور تصريح من الدوحة “توضح فيه موقفها بشكل علني” في إشارة إلى التراجع عن “التحريف.”
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التعليقات
تاريخ قطر معروف بالغدر والخيانه دائم تنقض العهود يجب الحذر والانتباه منهم
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من الناحية الاقتصادية والاجتماعية و السياسية كلهم خسرانيين فالجميع متمسك بموقفه ولا اعتقد ان قطر ستتنازل عن موقفها وستطول القضية والله يفرجها من عنده
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قطر من بداية الازمة قالت انها ترحب بالحوار ولا تقبل بالاملاءات والدول الاربعة تبغى قبول لشروطها ١٣ دون رفض اي شرط وبعدها يتم وضع الاتفاقيه والتوقيع دون حوار
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لا أحب الخوض في السياسة فلها أهلها المختصين فيها لكن كثير من التصريحات تصب تستفز وتصنع المكابرة والعناد فيجب التواضع والاحساس بالأخرين حتى لا تأخذ الطرف الأخر العزة بالاثم وهذا منهج شرعي
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في نهاية الامر سوف تركع قطر للسعوديه
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ت6 نافخ كير ومثير فتنه يدس السم في العسل لايرغب في تقارب الشعوب لذلك يظرم النار بقبيح كلامه ولايريد الخير لخليجنا ولا للاسلام والمسلمين بئس الرأي رأيك وبئس القول قولك !!
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مسكين هههههه
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فـــديتا عــــينه ✨✨
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انت شخص مريض قلب وعقل . ومنهو انت حتى تقبل قطر رجليك واياديك . بعض الناس مقامه من نطق لسانه . وقطر بلد وشعب اخوان ومنا وفينا . ان حصل صلح فهذا شيء طيب وان ما حصل صلح فكل عزيز وفي مكانه .
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الجاهل عدو نفسه من يوم شفت صورته وهو عاري علمت ان الجاهل عدو نفسه
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قلنا ونعيد ونكرر لان التكرا يعلم (الح.) لن ترجع علاقتنا بقطير لحد ما 1يقبل الايادي والارجل 2يعتذر من عمانه السعوديه ومصر والامارات والبحرين 3ينفذ الاوامر ال13 4يقول اتوب..بعدها (نبدأ نفكر) فالعلاقات
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إنشاء الله تنتهي الأزمة 🏳ودنا نحضر عندهم كأس العالم 👌👀
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