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تصريحات أمير الكويت بشأن أزمة قطر تخلط الأوراق وتثير جدلاً واسعاً

تصريحات أمير الكويت بشأن أزمة قطر تخلط الأوراق وتثير جدلاً واسعاً
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إرم نيوز 32 3٬476 2 ساعتين

صحيفة المرصد- قحطان العبوش – إرم :أشعلت تصريحات لأمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الخليجية والعربية وحتى العالمية وفي مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، بعد أن تم فهمها بطريقتين متناقضتين.

قطر مستعدة لتلبية المطالب الـ13

وكان الأمير قال حرفياً في مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة متأخرة من ليل الخميس الماضي، إن قطر وافقت على البنود الـ13 التي اشترطتها دول المقاطعة الأربع لإنهاء مقاطعتها للدوحة.

كما قال الصباح في إجابة عن سؤال آخر بالمؤتمر الصحفي الذي عقد في البيت الأبيض بواشنطن، إن قطر “مستعدة لبحث البنود الـ13 التي قدمتها دول المقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر”.

وإضافة للبث المباشر والمسجل للمؤتمر الصحفي الذي بدت فيه تصريحات أمير الكويت متناقضة، جاءت وكالة الأنباء الكويتية لتعزز من ذلك التناقض بنشرها تصريحات الأمير عبر تغريدات بحسابها في “تويتر”.

وكتبت الوكالة الرسمية في تغريداتها: “أمير البلاد: قطر مستعدة لتلبية المطالب الـ13 والتحدث مع الجميع فيما يتعلق بالخلافات مع الأطراف الخليجية”، و “أمير البلاد: قسم كبير من المطالب الـ13 سيحل إلا أن كل ما يمس أمور السيادة غير مقبول لدينا”، و”أمير البلاد: تلقينا جوابًا قطريًا يؤكد الاستعداد لبحث المطالب الـ13”.

وفاجأت تصريحات الصباح المتابعين للأزمة الخليجية التي تمتد تداعياتها لخارج الإقليم بسبب مكانة منطقة الخليج السياسية والاقتصادية والدينية، ووجدت وسائل الإعلام نفسها في حيرة حول كيفية التعامل مع كلام الصباح.

ونشرت محطات تلفزة خليجية وعربية في شريطها الإخباري عناوين عاجلة عن قبول قطر بشروط دول المقاطعة؛ ما يعني حل الأزمة الخليجية، قبل أن تتراجع عن تلك العناوين مع ورود تصريحات أخرى للصباح في تجاه مغاير.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل والارتباك ذاته، حيث يتصدر الوسمان (قطر تعود للخليج بكل حب) و (قطر ترضخ لشروط الدول الأربع) قائمة الترند في “تويتر” بعدة بلدان خليجية.

دوينات المغردين الخليجيين متناقضة أيضًا

وبدت تدوينات المغردين الخليجيين متناقضة أيضًا، فبينما يبدي البعض فرحه بانتهاء الأزمة الخليجية، يقول فريق آخر إن قطر لن تتراجع عن سياستها، فيما يرى فريق ثالث في موقف الكويت انحيازًا للدوحة.

وقالت الكاتبة السعودية سمر المقرن معلقة على تصريحات أمير الكويت: “سحابة صيف لم تمطر علينا سوى الغبار والأتربة.. أهلًا قطر، فبرغم الخلاف تبقى روابط الأخوة لا يفكها الخصام ولا الزعل”.

وكتب صاحب حساب “تركي الشلهوب” الذي تثار تكهنات عن كونه حساباً تابعاً لقطر رغم ادعائه أنه سعودي: “قطر تعود للخليج بكل حب لأنه ليس من مصلحتها أن تبقى بعيدة عن دول الخليج، وأيضًا ليس من مصلحة الخليج أن تبتعد قطر عنه فمرحبًا بقطر وأهل قطر”.

وخرج وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في تصريحات حول مستجدات الأزمة الخليجية قائلاً: “ما فهمناه من كلام أمير الكويت أنه يجب أن يكون هناك آلية للحوار”، مضيفًا أن “الحل ينبغي أن يكون من خلال الحوار ومبنيًا على أسس لا تمس السيادة، ومتفقًا مع القانون الدولي، ولا يصح أن يكون الحل على شكل إملاءات على طرف دون آخر، وإنما التزامات جماعية”.

وتعكس تصريحات الوزير القطري التي نقلتها قناة “الجزيرة”، الثبات في موقف الدوحة من الأزمة الخليجية بعكس ما سببته تصريحات أمير الكويت التي أوحت في جانب منها بأن هناك تغييرًا في موقف قطر.

الخيار العسكري

من جانبها، أكدت الدول المقاطعة لقطر، أن الخيار العسكري “لم يكن مطروحًا بأي حال” في الأزمة الخليجية، كما ذكر أمير الكويت في تصريحاته.

وأعربت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) فجر الجمعة، عن “أسفها على ما قاله أمير الكويت بشأن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري”، مشددة على أن “الخيار العسكري لم ولن يكن مطروحًا بأي حال”.

وأضاف البيان أن “تصريحات وزير الخارجية القطري بعد تصريح أمير الكويت تؤكد رفض قطر للحوار إلا برفع إجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربع لحماية مصالحها بشكل قانوني وسيادي”.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الخارجية الكويتية بيانًا رسميًا في الساعات المقبلة لتوضيح ما قصده أمير الكويت بالضبط، وما إذا كان هناك تقدم سري أو علني في حل الأزمة الخليجية عن طريق وساطة الكويت التي تدعمها واشنطن.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

32 -
2017-09-09 19:08:06
قالت العرب منذ زمن ( ارسل حكيما ولا توصيه )
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31 - عموري
2017-09-09 18:59:55
تصريح امير الكويت لخبط الاوراق
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30 - ابو فيصل - جده
2017-09-09 18:48:13
تصريح امير الكويت كان منحاز لقطر وعقد الامور
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29 - ماجد
2017-09-09 18:43:03
امير الكويت لخبط توسطة بأقوال ماسوف عليها الدول الاربع المقاطعه لقطر لم تحسب حساب 1% بتدخل عسكري امير الكويت ريح و ارتح مابي توسط بعد ان تبين كيد قطر للسعوديه بشكل خاص
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28 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-09 18:25:42
الشيخ كب العشاء😂
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27 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-09 18:22:39
اتركوا السياسة للمختصين هم أعلم بها منا دورنا هو الدعاء بأن يصلح الله أحوال المسلمين وأن يجمعهم على الحق
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26 -
2017-09-09 18:16:38
سأعود إلي صومعتي حتى إشعار آخر
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25 - ابو محمد السبيعي
2017-09-09 18:15:48
للاسف الشديد الكويت بتصريحاتها لخبطت الاوراق وحتى ميولها واااضح مع قطر من البدايه المفروض وقفت مع السعوديه
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24 - ما أدري
2017-09-09 18:11:42
بالأمس كانت الصواريخ تسقط علينا . دفاعا عن الكويت. واليوم أمير الكويت يقول ( هناك شروط من الدول الأربع نحن الكويتيون لا نقبلها ) ... نسيتوا وقفتنا معكم ..
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23 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-09 18:08:27
أكثر شخص يعرف الكوايته هو أنا 🏳لكن للأسف لو صدحت بالحق هنا لن يتم نشر ما أقول 🏳رغم أن الجميع يعلم علم اليقين 🏳أن ما سأتفوه به هو الحقيقة بل هو الصواب👌
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
22 - طريخم تركستاني
2017-09-09 18:01:26
فعلاً تصريحات مربكة غير مفهومة فيها كثير من المغالطات ربما عامل السن هنا يلعب دور لهذا في شؤون الدول والسياسة يجب ان يكون المسؤول متقد ذهنياً وبدنياً وعلى درجة عالية من اللياقة
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21 - محمد
2017-09-09 18:00:57
قطر مركز إدارة خيانة وتفتيت الدول العربية وهي مجرد منفذ لتعليمات البيت الأبيض .
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20 - اقول
2017-09-09 17:50:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
19 - عمار
2017-09-09 17:49:36
تصحيح ...... سمو الشيخ صباح رجل خانه التعبيرونية بأذن الله طيبه
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18 - عمار
2017-09-09 17:47:03
6 - فاهم صح 2017-09-09 17:33:57 تعليقك ينم عن ضحل تفكيرك الذي لايتعدى اصابع قدميك نصيحه تابع قصص ماكماوس ونام بدري
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17 - متخصص فى التدريب
2017-09-09 17:45:25
فى نظرى لو ترك الامر للحكماء من القادة كسلمان الحزم وامير. الكويت الخبير بالسياسه وملفاتها،واهدافهم الخيره لصالح المنطقه لحلت المشكلات وازيلت العقبات****
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16 - عزيز
2017-09-09 17:44:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - النمس
2017-09-09 17:42:28
سمو الشيخ صباح رجل خانه نية بأذن الله طيبه ولانزكيه على الله ولكن بعض الأحيان من الفرحه يخون الأنسان التعبير احيانا ولكن اجمال تصريحه كان واضح جدآ للعقلآ امام خفاف العقل فلا عزاء لهم
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14 - إلى تعليق رقم 1
2017-09-09 17:40:56
الخليج إلى مستقبل كبير لأن فيه من المتعلمين و المثقفين ألكم الكبير . ولكن السؤال هو بلدك وشعبك إلى أين !!
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13 - مسمار
2017-09-09 17:40:30
نحتاج الى هيئه خليجيه مستقله تسمى هيئة ادارة الازمات افرادها من المشهود لهم برجاحة العقل والحكمه مسؤليتها حل مايطرا من ازمات في البيت الخليجي بعيد عن دول الغرب ودول الجوار وتحكيمها وقرارها ناافذ!!
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12 - ))صوت المواطن)))
2017-09-09 17:39:35
يامعود فك عمرك وريح راسك ورح تمشى فى فيلجا فصل الخليج اليوم ازعاج يحتاج مرشد طلاب حازم
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11 - قطر تقول اهلا وسهلا بالعلاقات والحوار البناء
2017-09-09 17:38:40
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - متابع المرصد
2017-09-09 17:37:48
( وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا )
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9 -
2017-09-09 17:35:32
الحل بيد الملك سلمان عاش سلمان
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
8 - ماجد
2017-09-09 17:34:29
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - نايف
2017-09-09 17:33:58
ياليتنا من حجنا سالميني كان الذنوب الي بالاول خفيفات *****
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6 - فاهم صح
2017-09-09 17:33:57
مع كل الاحترام والتقدير لامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ****دام الكويت تضررت من قطر لماذا المهادنة معها كل شي مقبول الا مواضيع الامن والارهاب تعتبر خطوط حمراء
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5 - متخصص فى التدريب
2017-09-09 17:33:51
كل الجماهير لاتعلم حتى جزء من الالف مما يعلمه قادة بلداننا واطلاعهم على دقايق امور كلنا لايعلمها.فجعجعتنا عاطفية فارغه،وكلام حاكم او حكام متمرسين وقادة عارفين حتما له هدف وبنى على قواعد نجهلها.لننتظر.
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( عدد التعليقات 2,152 )
4 - ابونواف...
2017-09-09 17:33:47
قطر توقع ولكن تنقض تعهداتها وتخالفها سيادة الدول تتم باحترام المعاهدات لذا الدول المقاطعة ستشهد العالم على اتفاقية مع قطر ومن الممكن توثيق الاتفاقية في الامم المتحدة لتكون ملزمة للطرفين بظوابط أمامية
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 - tea tea
2017-09-09 17:32:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
2 - الهنووف
2017-09-09 17:27:08
وجع راس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - نابليون
2017-09-09 17:25:52
الخليج الى أين ؟؟؟؟
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آخر تعليق
بواسطة : خارج المألوف

عندي سوال للكاتب هل والديك علمانيين؟؟؟؟!!!! ياكاتب انت تبغى ترضي مين في هالدنيا...
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