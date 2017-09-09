السياحة بين الواقع والمأمول!
بقلم : علي الجمل
عندما غادرت بلدي المملكة العربية السعودية شعرت بمشاعر الغربة والتي يشعر بها اخوتنا المقيمين لدينا والذين يعملون في القطاع الخاص غالبا، وتذكرت قربتي وأصدقائي وزملائي في العمل فقلت الحمد لله على النعم التي نتقلب بها (ليل نهار)
واحترت عندما شاهدت صناعة السياحة للبلدان التي ذهبت إليها من حيث حسن الإستقبال والبشاشة ولطافة التعامل .بخلاف التسهيلات في أي مرفق أذهب إليه أنا ومن بمعيتي من عائلتي فقلت لدينا أعظم سياحة وذلك لوجود الحرمين الشريفين.
ولكن هذه سياحة دينية لها أصولها وطقوسها وقادتنا أولوها كامل الرعاية والإهتمام ولا ينكر ذلك الأمر إلا حاقد أو مظلل، لكن ماأعنيه في هذا المقال هو( كيف نصنع السياحة في بلدنا القارة والمتنوع وفق الرؤية2030 فأنا أجزم بأن قادة هذا البلد قد رسموا وخططوا وتم عقد مئات من ورش العمل ، وأطلعوا على تجارب الدول التي يتجه إليها الناس في وجهاتهم السياحية وكل مسئول قد سافر مئات المرات وشاهد بأم عينه مايتم تقديمه من خدمات سياحية وشاهد حسن الترتيب والأداء والجهود المبذولة ، وعند إطلاعي على معظم البرامج السياحية والتي أقيمت في بلدي في جميع مدن المملكة ، رأيت حراك شبابي وهمة وحسن إستقبال للوفود الزائرة لكن ماينقصنا فعلا هو( إستغلال طبيعة كل منطقة بما تملكة من طبيعة خلابة كالمناطق الجنوبية، والمنطقة الوسطى كعاصمة وتنوع بها من ثقافة وفكر وكعاصمة بها كل مقومات السياحة إداريا وإجتماعيا وثقافيا وتاريخيا وأمكنة متعددة ومتنوعة لما لها من مساحات شاسعة في بلدي الكبير والذي أكن له كل ولاء وحب وكمشاعر، ولو عددت عن كل مدينة في بلدي لما أوفيتها في مقالي هذا عما بها من وجهات سياحية وكشاهد فقط استشهد بة مدائن صالح والمنطقة الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية كل منطقة بها مابها من الجمال والاماكن كوجهات سياحية،وقد إطلعت على معظم البرامج في جميع مناطق المملكة ورأيت أنها برامج غنائية، أو ثقافية كسوق عكاظ،ولكن ينقصنا الشئ الكثير يعرفة كل من سافر وشاهد وأرتحل بين عواصم العالم والوجهات السياحية والتي مر بها(آمل سرعة التخطيط والإنجاز ممن يقوم بهذا الأمر في بلدي فالمال موجود والأماكن موجوده والرجال موجودين والشباب بهم النشاط والهمة ،علينا البدء من حيث انتهى به الآخرون في بلادهم وأخذ كل جديد وتقنية فالسائح ذكي ويختار الأجود في رحلته ويملك الخيارات إلى أين يتجه هو وأسرته خططوا وأنجزوا فالجهود تلمس بسرعة وكونوا وجهه للسياح فالإقتصاد المتنوع لايمكن بنائة بين يوم وليلة يحتاج إلى جهود جبارة ووقت و حسن آداء وقوة في إتخاذ القرار.
التعليقات
موضوع جدآ رائع ونحتاج ان نتكلم بخصوص السياحة في الغربيه حيث جمال بحرها وليمكن ممارسة السباحة وذالك لوجود مناطق قد استثمرت فلايمكن دخول العامه لسباحة مقارنة لدول سمحت للعامه بدخول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
السياحه الداخليه خاصه في الجنوب تتمتع باجواء رائعه ولاكن تنفر الناس الى الخارج بسبب اسعار الفنادق والشقق الخياليه يجب ان يكون هناك مراقبه من وزارة التجارة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المشكله تكمن في المنطقه الغربي والتي تطل على اجمل شواطئ لاكن اين يوجد مناطق لممارسة السباحة للاسف الشاليهات محتكرة اجمل الشواطئ مقارنة ببلدان اخرا رغم وجود الشاليهات والفنادق الى انه يمكن للعامه بدخول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فعلا يجب أن نركز على (الاستثمار) في السياحة ليس فقط تنويعها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
دون شك ان العناية بالسياحة مطلب وقد اشار الكاتب وفقه الله الى الجهود التي تبذل في هذا المجال وفي بلادنا مواقع سياحية كثيرة تحتاج منا فقط الى تشجيع القطاع الخاص لولوج هذا المجال الذي قد لايكون جاذبا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نعم والف نعم ومن قال أحسنت فقد أحسنت .قدمت موضوعا مهما من كل النواحي سعادة الدتور والكاتب المجيد.. أجدت صنعا واحسنت قولا واصبت اختيارا .ممايجعلني على ثقة بأنه سينال حقه من إهتمام الجهات المعنية.سلمت.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أصبت اخي واخطأت عند ذكرك سياحة دينية ولكن تستطيع ان تقول ان لدينا جميع مقومات السياحة ولكن ينقصنا توفير الخدمات والمستوى العالمي الذي يبهر كثير من الابصار بما يحقق رغبات الكثير ولكن أين هيئة السياحة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
احسنت ايها الكاتب ...كلام جميل ينبئ عن نظرة تفاؤل لمستقبل هذا البلد الجميل الذي يستحق منا كل اهتمام .مزيدا من الرؤى حتى يتحقق لنا مانرتجيه من 2030..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
احسنت اخي الكريم مطلوب مزيداً من الاهتمام من هيئة السياحه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
احسنت اخي الحبيب فعلاً السياحه في بلادنا لم تنال الاهتمام المطلوب رغم ماتنفه الدوله ولكن نحتاج مزيد من الجهود المخلصه وزيادة ثقافة المجتمع للتعامل مع السواح
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أضف تعليق