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شاهد مواطن يخدع الطيور باستخدام “جهاز خاص” ومن ثم يصطادها في “عرعر” و “الحياة الفطرية” تعلق
صحيفة المرصد : تفاعلت الهيئة السعودية للحياة الفطرية مع “مقطع فيديو مصور” تداوله مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر استخدام أحد الأشخاص طريقة ماكرة لجذب الطيور ومن ثم اصطيادها في أحد منتزهات “عرعر”.
وأظهر مقطع الفيديو، الذي تم توثيقها بأحد المتنزهات العامة بعرعر، قيام أحد الأشخاص باستخدام “جهاز خاص” يُصدر أصواتاً تجذب الطيور ثم يقوم هذا الشخص باصطيادها.
وعلق “هاني محمد علي تطواني ـ نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية” على المقطع المتداول، بـ “أن الصيد داخل المدن ممنوع نظاماً، مشيراً إلى أن أجهزة جذب الطيور يُمنع استيرادها وبيعها واستخدامها”.
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التعليقات
15 - ريفيلينو2017-09-09 20:54:24
اسراف وسفه وتدمير للبيئه من البدونز
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14 - فايز الشيباني2017-09-09 20:38:54
الجراد إذا دخل حدود المملكة العربية السعودية يصبح هو الضحيه وليس المزراع لأن الشعب هو من يأكله وليس هو من يأكل الأخضر هههههههههه توي مأكل ضب و10 جرابيع ههههههههههه
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13 - الحق2017-09-09 20:25:50
تعليق مخالف
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12 - محمد2017-09-09 20:19:21
3 أبد طال عمرك قول لهم الجرذان فياقرا طبيعية وأقوى من الفياقرا وبتشوفهم يصيدون حتى في المجاري .
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11 - َ.2017-09-09 20:16:48
الدجاج غالي
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10 - القبطان سلفر2017-09-09 20:10:49
وش شفنا بالمقطع غير سيارة موقفة وشجر وصوت عصافير بس وين الصيد و وين الجهاز ؟؟؟ شكل الرجال ضاربة نومة وسط الجو الزين وصوت العصافير ويحسبونه يصيدها ههههههههههه
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9 - الفارس2017-09-09 20:05:51
صيد الطيور هواية ومافيه شي الجميع تصداد الطيور بلاش تكبير للموضوع ياحنينين
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8 - الفارس2017-09-09 20:04:26
وينك يامتحدث وزارة العمل شوف هذا يعذب الطيور هههههههههه
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7 - كلاش2017-09-09 20:03:03
عاد داخل المدينه يكون فيه خطر على الناس ..لكن اطلع للبر وصيد على كيفك.واهم شي عدم الاسراف بالصيد..
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6 - سامي2017-09-09 19:55:28
الله لا يوفقه
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5 - المر2017-09-09 19:45:40
الصيد للي محتاج ماهو تقتل الطيور بدون اطعمها خذ اجرها الحمد لله الخير عم البلد
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4 - زائر من الكواكب2017-09-09 19:41:52
في القطيف قضوا على الكلأب وفي جده قضوا على القطط واليوم يقلدون الأصوات في عرعر
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3 - تأبط شراَ2017-09-09 19:38:18
ودي ان احد يقنعهم بأن الجرذان لحمها طيب حالها حال الجرابيع ..كود ينظفون البلد..
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2 - عرعر2017-09-09 19:34:37
عرعر
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1 -2017-09-09 19:33:25
قضوا على الحيوانات بالأرض راحوا للسماء ... كل شي وبلعتوه عساكم للسم وش من بطون هذي ؟!
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