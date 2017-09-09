شاهد مواطن يخدع الطيور باستخدام “جهاز خاص” ومن ثم يصطادها في “عرعر” و “الحياة الفطرية” تعلق

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صحيفة المرصد : تفاعلت الهيئة السعودية للحياة الفطرية مع “مقطع فيديو مصور” تداوله مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر استخدام أحد الأشخاص طريقة ماكرة لجذب الطيور ومن ثم اصطيادها في أحد منتزهات “عرعر”.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تم توثيقها بأحد المتنزهات العامة بعرعر، قيام أحد الأشخاص باستخدام “جهاز خاص” يُصدر أصواتاً تجذب الطيور ثم يقوم هذا الشخص باصطيادها.

وعلق “هاني محمد علي تطواني ـ ‏‏نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية” على المقطع المتداول، بـ “أن الصيد داخل المدن ممنوع نظاماً، مشيراً إلى أن أجهزة جذب الطيور يُمنع استيرادها وبيعها واستخدامها”.

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