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الرئيسية / شاهد مواطن يخدع الطيور باستخدام “جهاز خاص” ومن ثم يصطادها في “عرعر” و “الحياة الفطرية” تعلق

شاهد مواطن يخدع الطيور باستخدام “جهاز خاص” ومن ثم يصطادها في “عرعر” و “الحياة الفطرية” تعلق

شاهد مواطن يخدع الطيور باستخدام “جهاز خاص” ومن ثم يصطادها في “عرعر” و “الحياة الفطرية” تعلق
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المرصد 15 2٬983 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تفاعلت الهيئة السعودية للحياة الفطرية مع “مقطع فيديو مصور” تداوله مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر استخدام أحد الأشخاص طريقة ماكرة لجذب الطيور ومن ثم اصطيادها في أحد منتزهات “عرعر”.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تم توثيقها بأحد المتنزهات العامة بعرعر، قيام أحد الأشخاص باستخدام “جهاز خاص” يُصدر أصواتاً تجذب الطيور ثم يقوم هذا الشخص باصطيادها.

وعلق “هاني محمد علي تطواني ـ ‏‏نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية” على المقطع المتداول، بـ “أن الصيد داخل المدن ممنوع نظاماً، مشيراً إلى أن أجهزة جذب الطيور يُمنع استيرادها وبيعها واستخدامها”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

15 - ريفيلينو
2017-09-09 20:54:24
اسراف وسفه وتدمير للبيئه من البدونز
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14 - فايز الشيباني
2017-09-09 20:38:54
الجراد إذا دخل حدود المملكة العربية السعودية يصبح هو الضحيه وليس المزراع لأن الشعب هو من يأكله وليس هو من يأكل الأخضر هههههههههه توي مأكل ضب و10 جرابيع ههههههههههه
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13 - الحق
2017-09-09 20:25:50
تعليق مخالف
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12 - محمد
2017-09-09 20:19:21
3 أبد طال عمرك قول لهم الجرذان فياقرا طبيعية وأقوى من الفياقرا وبتشوفهم يصيدون حتى في المجاري .
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11 - َ.
2017-09-09 20:16:48
الدجاج غالي
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10 - القبطان سلفر
2017-09-09 20:10:49
وش شفنا بالمقطع غير سيارة موقفة وشجر وصوت عصافير بس وين الصيد و وين الجهاز ؟؟؟ شكل الرجال ضاربة نومة وسط الجو الزين وصوت العصافير ويحسبونه يصيدها ههههههههههه
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9 - الفارس
2017-09-09 20:05:51
صيد الطيور هواية ومافيه شي الجميع تصداد الطيور بلاش تكبير للموضوع ياحنينين
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8 - الفارس
2017-09-09 20:04:26
وينك يامتحدث وزارة العمل شوف هذا يعذب الطيور هههههههههه
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7 - كلاش
2017-09-09 20:03:03
عاد داخل المدينه يكون فيه خطر على الناس ..لكن اطلع للبر وصيد على كيفك.واهم شي عدم الاسراف بالصيد..
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6 - سامي
2017-09-09 19:55:28
الله لا يوفقه
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5 - المر
2017-09-09 19:45:40
الصيد للي محتاج ماهو تقتل الطيور بدون اطعمها خذ اجرها الحمد لله الخير عم البلد
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4 - زائر من الكواكب
2017-09-09 19:41:52
في القطيف قضوا على الكلأب وفي جده قضوا على القطط واليوم يقلدون الأصوات في عرعر
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3 - تأبط شراَ
2017-09-09 19:38:18
ودي ان احد يقنعهم بأن الجرذان لحمها طيب حالها حال الجرابيع ..كود ينظفون البلد..
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2 - عرعر
2017-09-09 19:34:37
عرعر
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1 -
2017-09-09 19:33:25
قضوا على الحيوانات بالأرض راحوا للسماء ... كل شي وبلعتوه عساكم للسم وش من بطون هذي ؟!
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