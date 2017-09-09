بالتفاصيل.. أمريكي يذبح زوجته وأطفاله الخمسة.. ويدلي باعترافات مثيرة: “حماتي يسكنها الشيطان”

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صحيفة المرصد: استأنفت محكمة في ولاية فلوريدا الأميركية محاكمة رجل بتهمة ذبح زوجته وأطفاله الخمسة في جريمة ارتكبها منذ 8 سنوات .

وتعود أحداث الواقعة لـ 18 سبتمبر عام 2009 حيث تلقت الأجهزة الأمنية في ولاية فلوريدا بلاغاً يفيد بالعثور على جثث ستة أشخاص، داخل شقتهم التي يقيمون بها بشمال نابلز.

وبانتقال قوة من الشرطة لإجراء المعاينات والفحوصات اللازمة تبين أن المجنى عليهم مصابون بطعنات في الرقبة ما أدى لوفاتهم وأن الجثث لكلاَ من ” غيرلين” 32 عاما، وأطفالها الخمسة: ميشزاتش 9 سنوات، ومارفن 6 سنوات، ومافين 5 سنوات، وميغان 3 سنوات، ومورغان 11 شهرا.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وأسفرت الجهود إلى أن “ميساك داماس”،41 عاما زوج السيدة ووالد الأبناء الخمسة وراء ارتكاب الواقعة وأنه فر هارباً إلى موطن أهله بعد وقوع الجريمة .

وتمكنت قوت الشرطة من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالته إلى جهات الاختصاص لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووجهت له تهمة القتل العمد وتم إحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت ضده حكم بالإعدام .

وتنازل داماس عن حقه في محاكمة هيئة المحلفين وحقه في أن يقدم محاموه أدلة تخفف الحكم، أو كذلك حضور شهود يمكن أن يمنعوا القاضي من عدم فرض عقوبة الإعدام عليه.

اعترافات المتهم أمام المحكمة

وقال داماس أمام المحكمة: “أنا أحب أهلي وزوجتي وأطفالي، لكن هذا الشيء حدث، وليس لدي تفسير لذلك. أتمنى لو كان لدي جواب، لكن هذا غير حاصل”. وأضاف أنه سوف يطلب من الخالق أن يغفر له، كما سيقول للعالم كله آسف لما جرى، مشيرا إلى أن لديه الكثير من الأسئلة التي تقلقه وليس لديه إجابات. وقال إنه ذهب إلى موطن أهله بعد الواقعة ليودعهم ، ومن ثم يعود ليبلغ عن نفسه.

كما اعترف بقتل عائلته لمراسل صحيفة نابولي المحلية، وقال ردا على سؤال حول سبب إقدامه على هذه الجريمة،: “الله وحده يعلم لماذا”.

“حماتي يسكنها الشيطان”

ثم عاد بإلقاء اللوم في جرائم القتل الستة التي ارتكبت على والدة زوجته التي وصفها بأنها مسكونة بالشيطان، وأن روحها الشريرة هي التي دفعته لارتكاب هذا الجرم المريع.

وقال للمراسل الصحفي إنه يطلب من هيئة المحلفين أن ترسله على الفور إلى فصيلة الإعدام، قبل أن يضيف أن أبنائه وزوجته لا ذنب لهم، قائلا: “الجميع أبرياء”.ومن ثم كرر المراسل السؤال له: “ولكن لماذا قتلتهم وهم أبرياء؟”أجاب قائلا: “إنه الشيطان.. لقد كان حاضرا، وعندما حصل ذلك كانت عيناي قد أغلقتا، والآن هما مفتوحتان”.

سبب تأخر المحاكمة

تأخرت محاكمة داماس بسبب الشك في كفاءته العقلية، في حين قال محاموه إنه عانى من إصابات في الدماغ في الماضي، وكان له تاريخ طويل من المرض العقلي، الذي بدأ خلال طفولته في هايتي.وكذلك هناك أيضا تحديات أمام قانون عقوبة الإعدام في ولاية فلوريدا.

وقد قضى قاضي الدائرة كولير فريد هاردت مؤقتا بمحاكمة داماس، ومن ثم انتظار قرار المحكمة العليا، ما إذا كانت قوانين وإجراءات عقوبة الإعدام في الدولة دستورية.

وقررت المحكمة في يناير الماضي، أنه من غير الدستوري السماح للقضاة بالتوصل إلى قرار مختلف بشأن عقوبات الإعدام، يخالف ما يراه المحلفون.

ويسعى المدعون العامون لعقوبة الإعدام وهو الأمر الذي طلبه داماس نفسه أن يلقى عقوبة الموت عاجلا.

