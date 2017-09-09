شاهد: فيلم وثائقي .. يكشف خفايا تورط إيران وحزب الله مع تنظيم القاعدة في هجمات 11 سبتمبر.. هذه الأدلة
صحيفة المرصد: بثت قناة “العربية” مساء الجمعة، فيلم وثائقي جديد بمناسبة الذكرى الـ16 لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر، سلطت خلاله الضوء على الدور الذي لعبته إيران في تلك الهجمات، عبر شكل من أشكال الدعم الذي قدمته للقاعدة، بحسب إفادات عدد من الاختصاصيين الأميركيين.
أكد أحد المختصين أن الدور الذي لعبته إيران وحزب الله كان أساسياً ومركزياً، لدرجة أن ذاك الهجوم الدامي لم يكن ليقع لولا دور إيران وحزب الله وتوجيههما.
وقدم الفيلم الوثائقي الذي جرى تصويره أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية،العديد من الآراء المدعمة التي تثبت التورط الإيراني في الهجوم.
ويستند الفيلم الوثائقي إلى وقائع عدة بينها القرار الذي اتخذته محكمة فيدرالية أميركية عام 2016 وقضى بتغريم إيران عشرة مليارات ونصف المليار دولار بسبب تورطها في دعم منفذي اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وفي ذلك إدانة إضافية للدور الإيراني الناشط في دعم الجماعات الإرهابية .
وأشار الفيلم إلى تاريخ العلاقة بين القاعدة وإيران، موضحاً أن العلاقة بدأت منذ انطلاق القاعدة وتعززت بتقديم إيران الخبرة والدعم اللوجستي والميداني من خلال أجهزتها والقادة العسكريين لميليشيات حزب_الله، ومن عمليات القاعدة ضد سفينة يو. أس. أس. كول في اليمن مرورا بالهجوم الانتحاري على السفارة الأميركية في نيروبي وصولا إلى 11 سبتمبر 2011.
وأظهر الفيلم أن العلاقية بين القاعدة وإيران لم تتأثر العلاقة بالمتغيرات السياسية والإقليمية، بل أثبتت أنها علاقة متينة ومستمرة أخذت أشكالاً عدة منذ رحيل بن لادن وظهور تنظيم “داعش”.
وأكد باحث أميركي مشارك في الفيلم، أن المهم لدي إيران ليس المبدأ ولا العقيدة، فكل من يتعاون معها هو موضع ترحيب، ذلك أنها تعتبره حصانا من أحصنة عدة تراهن عليها في حروبها.
يشار إلى أنه تم تقديم الفيلم بمشاركة عدد من الشخصيات التي تابعت مجريات التحقيق في اعتداءات 11 سبتمبر وشخصيات أمنية معنية بالملف الإيراني ونشاطات تنظيم القاعدة قبل قتل زعيمه أسامة بن لادن في أبوت آباد.
التعليقات
العبو غيرها كل شي اصبح مكشوف تريدون ان نصدقكم كلا والف كلا قلتو من صدام العين وقتلتم النساء والاطفال العراقين ثم ينكشف الامر وبعدين قلتم من القاعده وبعدين ليبيه وقطر وايران اصبحو الناس اكثر وعي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
غريبه طيب ليش ضحايا أحداث 11 سبتمبر لماذا لا يطالبون بمقاضاة ايران ونعويضهم. ولماذا نحن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قالوا في بادي الأمر بن لادن وبن لادن سعودي ثم قالوا إيران وحزب الله ثم الآن قطر وقد سبق أن دمروا دولتين لايوجد منها واحد شارك اومتهم ... إمريكا تلعب على العالم وتؤجج فتن وصراعات وهي المسئولة عن ١١/9
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
، أن((قطر)) )متورطة فى هجمات «11 سبتمبر» وغيرها من الهجمات الإرهابية الكبرى، مشيرا إلى أن «قطر قامت بايواء
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
والله ما فجرها إلا بوش أكبر إرهابي ع وجه الأرض كيف لا وهو من دمر دوله كامله كيف لا وهو قتل المسلمين في أفغانستان والعراق أقسم بالله ان امريكا هي العدو الاول للمسلمين أم إيران فهي تنفذ الأوامر فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
١١ سبتمبر عبارة عن تخطيط ايراني وتدريب من حزب الله وتنفيذ من الاخوان المسلمين (القاعده) وتمويل من قطر.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
هذا الفلم حطوه في حلق جماعه الكونجرس وقانونهم الجاستا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يعني انتاج اميريكي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
معروف عن المجوس الروافض واذنابهم إشاعة الفوضى في العالم وحبهم لإراقةالدماءالبريئة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم ارنا بإيران واعوانهم عجايب قدرتك من كوارث وزلازل وبراكين وشتت شملهم وفرق جمعهم واقطع نسلهم واقضي على شبابهم ورجالهم وارنا بهم يوم اسود عاجلاً غير اجل امين امين امين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
إسرائيل خططت .. وإيران تبنت ونفذت .. وقطر موّلت .. وأمريكا رحبت وتفجرت .. عليكم إنتقام العزيز الجبار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سوبرماركة المعادي تتقدم بخالص العزاء للشعب الأمريكي..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ومع كل هذا تظل علاقة إيران بأمريكا علاقة قوية ومتية لا تتأثر بالهتافات المشروخة (الموت لأمريكا) ولا بتجميد الأرصدة لإيران ولا بالتهديدات الرومانسية التي تظهر في قوالب عدة فهي مجرد عتب المحب على حبيبه.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أمريكا عارفه وإيران عارفه والعالم بأسره يعرف بأن امريكا وايران من خطط لهذا وزج بأسماء السعوديين والهدف هوا استنزاف السعودية مالياً وتفكيكها وتمكين إيران من المقدسات الإسلامية.لكن لن يكون ذلك بأمر الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا اصدق قناة ****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
مستحيل مستحيل يكتب حرف وطني الحبيب ومااحب سواه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
ايرآن لا تعادينا ولا تشكل خطرآ كاالاخونج اضحك مع غير البشر😂
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
أضف تعليق