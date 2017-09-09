شاهد: فيلم وثائقي .. يكشف خفايا تورط إيران وحزب الله مع تنظيم القاعدة في هجمات 11 سبتمبر.. هذه الأدلة

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صحيفة المرصد: بثت قناة “العربية” مساء الجمعة، فيلم وثائقي جديد بمناسبة الذكرى الـ16 لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر، سلطت خلاله الضوء على الدور الذي لعبته إيران في تلك الهجمات، عبر شكل من أشكال الدعم الذي قدمته للقاعدة، بحسب إفادات عدد من الاختصاصيين الأميركيين.

أكد أحد المختصين أن الدور الذي لعبته إيران وحزب الله كان أساسياً ومركزياً، لدرجة أن ذاك الهجوم الدامي لم يكن ليقع لولا دور إيران وحزب الله وتوجيههما.

وقدم الفيلم الوثائقي الذي جرى تصويره أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية،العديد من الآراء المدعمة التي تثبت التورط الإيراني في الهجوم.

ويستند الفيلم الوثائقي إلى وقائع عدة بينها القرار الذي اتخذته محكمة فيدرالية أميركية عام 2016 وقضى بتغريم إيران عشرة مليارات ونصف المليار دولار بسبب تورطها في دعم منفذي اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وفي ذلك إدانة إضافية للدور الإيراني الناشط في دعم الجماعات الإرهابية .

وأشار الفيلم إلى تاريخ العلاقة بين القاعدة وإيران، موضحاً أن العلاقة بدأت منذ انطلاق القاعدة وتعززت بتقديم إيران الخبرة والدعم اللوجستي والميداني من خلال أجهزتها والقادة العسكريين لميليشيات حزب_الله، ومن عمليات القاعدة ضد سفينة يو. أس. أس. كول في اليمن مرورا بالهجوم الانتحاري على السفارة الأميركية في نيروبي وصولا إلى 11 سبتمبر 2011.

وأظهر الفيلم أن العلاقية بين القاعدة وإيران لم تتأثر العلاقة بالمتغيرات السياسية والإقليمية، بل أثبتت أنها علاقة متينة ومستمرة أخذت أشكالاً عدة منذ رحيل بن لادن وظهور تنظيم “داعش”.

وأكد باحث أميركي مشارك في الفيلم، أن المهم لدي إيران ليس المبدأ ولا العقيدة، فكل من يتعاون معها هو موضع ترحيب، ذلك أنها تعتبره حصانا من أحصنة عدة تراهن عليها في حروبها.

يشار إلى أنه تم تقديم الفيلم بمشاركة عدد من الشخصيات التي تابعت مجريات التحقيق في اعتداءات 11 سبتمبر وشخصيات أمنية معنية بالملف الإيراني ونشاطات تنظيم القاعدة قبل قتل زعيمه أسامة بن لادن في أبوت آباد.

