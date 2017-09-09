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الرئيسية / تعاملت بصبيانية .. “الأنصاري”يهاجم قطر بعد تحريفها مكالمة أميرها.. وهذا ما قاله عن ولي العهد

تعاملت بصبيانية .. “الأنصاري”يهاجم قطر بعد تحريفها مكالمة أميرها.. وهذا ما قاله عن ولي العهد

تعاملت بصبيانية .. “الأنصاري”يهاجم قطر بعد تحريفها مكالمة أميرها.. وهذا ما قاله عن ولي العهد
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المرصد 7 796 25 دقيقة

صحيفة المرصد: علق سلمان الأنصاري رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية، السبت، على تحريف قطر تفاصيل مكالمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد . قائلاً ” أن قطر تعاملت بصبيانية “مؤكداَ أن ولي العهد لا يقابل الازدواجية إلا بالحزم والصرامة.
ونشر الأنصاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة قائلاً “باختصار، السعودية تلقت اتصال قطر وأعلنت بكل رقي تقديرها، وأنها ستعطي التفاصيل بعد التشاور، ثم تعاملت قطر كعادتها الصبيانية، فجاءها الحزم!”.
وتابع: “الشيء الذي لا يعرفه تنظيم الدولة القطرية هو أن الأمير محمد بن سلمان لا يقابل الازدواجية والكذب إلا بالحزم القاطع والصرامة الواضحة”.
وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت، فجر السبت، “تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به”، وذلك بعد حوالي ساعة من الإعلان عن الاتصال بين تميم بن أمير قطر وولي العهد.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

7 - الحقباني
2017-09-09 22:44:01
علم ايران تملي قرارات لقطر دون الرجوع إلى سيادتهم وهاذي نهاية الانتماء للمجوس علم
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6 - شبة الضو
2017-09-09 22:43:52
زود الملح يفسد الطبخة
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5 -
2017-09-09 22:42:41
الناس عارفه يا كل شئ
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4 - الحقباني
2017-09-09 22:38:54
علم ايران تملي قرارات لقطر دون الرجوع إلى سيادتهم وهاذي نهاية الانتماء للمجوس علم
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3 - زائر من الكواكب
2017-09-09 22:37:57
تعليق مخالف
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2 - عارف
2017-09-09 22:31:45
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1 - مقهى الخليج
2017-09-09 22:30:23
نسال الله قول الحق وافضل الكلام فرب لكلمة قالت لصاحبها دعني
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آخر تعليق
بواسطة : بلادي زوينا

شبشباتي تصبحين على خير...
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