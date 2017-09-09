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اكتشاف خلل في آيفون 8 قبل أيام من إطلاقه !

اكتشاف خلل في آيفون 8 قبل أيام من إطلاقه !
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المرصد 13 2٬850 4 ساعات

صحيفة المرصد : أفاد تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن أشخاص مطلعين، أن هاتف آيفون 8 الذي من المتوقع أن تقوم الشركة بكشف النقاب عنه يوم الثلاثاء ضمن حدثها المزمع عقده بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول الحالي، يعاني من خلل تقني، من شأنه أن يؤدي إلى نقص في الإمدادات الطويلة وتأخير عملية الشحن، عند بدء طلب الجهاز في وقت لاحق من هذا الشهر من قبل العملاء.

وبحسب التقرير، إن هذا الخلل قد يؤدي إلى انتكاسة لمدة شهر تقريباً في الجدول الزمني للتصنيع، مما يعني تجاوز فترة المبيعات الأولية وإضعاف التوقعات المتعلقة بمبيعات فترة عطلة نهاية السنة. كما انخفضت أسهم الشركة بشكل طفيف بعد ظهر الخميس، في أعقاب تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” الذي أوضح أن هاتف آيفون الجديد البالغ سعره حوالي ألف دولار أميركي قد يعاني من تأخيرات في الشحن بسبب التعقيدات المتعلقة بنوعية شاشات العرض الجديدة.

ويبدو أن الشركة تواجه صعوبة في محاولتها تضمين أجهزة استشعار بصمات الأصابع الخاصة بميزة معرف اللمس Touch ID في شاشة الهاتف الجديد، ويأتي هذا التقرير بعد توقع العديد من محللي وول ستريت تأخر هاتف آيفون الجديد، بما في ذلك المحلل الرئيسي مينغ تشي كو، المحلل لدى شركة “كي جي آي سيكيوريتي” KGI Securities، الذي أفادت تقاريره الموجهة للمستثمرين بأن الشركة تعاني من صعوبات في عملية التصنيع.

ويتوقع أن يتم تزويد هاتف واحد على الأقل من الهواتف الجديدة، التي تنوي شركة آبل الإعلان عنها ضمن الحدث الخاص بها، بشاشة من نوع OLED، وهي شاشات عرض ذات نوعية تسمح للهواتف بالحصول على شاشات منحنية الأطراف مثل هواتف شركة سامسونغ من فئة غالاكسي، ويتواجد في الوقت الحالي عدد قليل من الشركات، بما في ذلك سامسونغ، القادرة على تصنيع كميات كبيرة من شاشات OLED بأحجام مختلفة مخصصة للهواتف.

ويوضح التقرير أن ميزة معرف اللمس لن تكون جزءا من جهاز آيفون الجديد الذي جرى إعادة تصميمه، وذلك بعد ظهور العديد من الشائعات حول إمكانية قيام شركة آبل بالتخلص من جهاز استشعار بصمات الأصابع، التي ظهرت لأول مرة على الهواتف الذكية في عام 2013، بحيث أنه لن يتم تضمين الماسح الضوئي لبصمات الأصابع.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - شرهتك على اللي بيشرية
2017-09-10 01:02:44
ﻻتزعلون اصدق ما يزعل منهههههههه
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12 -
2017-09-10 00:38:39
نوكيا ابو كشاف افضل جوال ياليت ترجع نوكيا يكفيك خرائط مجانا بدون نت مدى الحياه
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11 - مراقب
2017-09-10 00:03:03
هههه والله مارح أشتريه خله يرجع عشان الشركة تعرف كيف تصنع جوالات مالها قيمة
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10 -
2017-09-10 00:02:55
هناك من يستغل أننا لانستطيع قراءة ماخلف الصدور فيمارس أبشع أساليب العبث ~ نسي أن الله عليم بذات الصدور آلمنا..وأستهان بخالقنا
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9 -
2017-09-09 23:48:37
كم نخشاك يا أيها الخذلان أنت الذي تُبقي أحلامنا بعيدة عنا فَنحرص بأن لا نحلم ولا نتأمل
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8 -
2017-09-09 23:45:09
في وقتنا هذا : النيه الطيبه “غباء” والخبث “ذكاء” ! والأبتسامة “مصلحه” !
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7 -
2017-09-09 23:42:46
2 ليش
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6 - متألق بسماح
2017-09-09 23:42:00
العالم وصلت لايفون 10 وابل لسه بتنزل ايفون 8 😶
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5 - فكر معي في تقنية تضاهي الانترنت
2017-09-09 23:35:05
أتساءل دائماً ما هي التقنية الجديدة التي ستخرج لتجعل من التلفزيون والهاتف و(الانتر نت بالذات) شيء من الماضي، من هو صاحب الفكرة التكنولوجية الجديدة التي ستهز عرش الإنترنت ؟ أم سيقف العالم على النت فقط؟
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4 - ابو حمدان
2017-09-09 23:25:56
خلل ولا ملل بطلنا الجنان الاول كل مانزل جديد شرينا خلاص مافي بلوس بلوس بلوس
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3 - فايز
2017-09-09 23:21:11
عجلو علينا طفشت من الايفون 7
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
2 -
2017-09-09 23:20:03
الايفون افضل الجوالات على الإطلاق
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
1 - Cch8
2017-09-09 23:18:18
انتشر في الاسواق النسخة الصينية المقلدة طبق الأصل .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)

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