هاجر الداعشية تفضح أسرار التنظيم وطريقة تعذيب النساء باستخدام أداة تعرف باسم “العار” في الرقة
ترجمة صحيفة المرصد : كشفت إحدى نساء داعش كيف كن يستمتعن بتعذيب نساء أخريات أمام أفراد أسرهن ، في لواء جهادي مكون من نساء فقط في الرقة .
وأوضحت إحدى النساء والتي لم يعرف أي شيء عنها غير اسمها الأول “هاجر” ، وفقاً لموقع “الديلي ميل” ، أن الداعشيات البريطانيات كن أكثر المعذبين الساديين، ويفضلن استخدام أداة تعرف باسم “العار”، ويقال إنهن قادرين على إلحاق الألم “أسوأ من ألم الولادة” ، حسب وصفها.
وكانت هاجر البالغة من العمر 25 عاما من أول المجندات المنضمات إلى لواء الخنساء الإناث في عام 2014 .
وكان دور لواء الخنساء تأدية دور الشرطة الدينية، لضمان أن سكان الرقة، ما يسمى ب “العاصمة”، يتبع قواعدهم الصارمة.
وقالت هاجر : “لقد استمتعت به، استمتعت بتعذيب النساء السوريات – خاصة عندما كان آباءهن أو أزواجهن موجودين”.
وتضيف : “كما تعلمون، الأوروبيين أكثر سادية وعنف من الآخرين. فعلى سبيل المثال، تفتخر المقاتلات البريطانيات بالتعذيب الوحشي.
وقد تم الإبلاغ عن أداة “العض” كمفضلة لدى كبار أعضاء جمعية الخنساء ، وقد وصفت الأداة بأنها جهاز مماثل لفخ الصيد – قطع معدنية تشبه الفك مع الأسنان الحادة التي تقتطع من لحم الضحية.
كما كشفت هاجر عن التعذيب والقتل الذي تعرض له الطيار الأردني معاذ الكساسبة، والذي أذهل العالم بإعدامه الوحشي ، بعدما تم القبض عليه بعد تحطم طائرة مقاتلة من طراز اف -16 بالقرب من الرقة عشية عيد الميلاد عام 2014.
وفي كانون الثاني / يناير 2015، أصدر تنظيم داعش في العراق والشام فيديو مرعبا لحظة حرقه على قيد الحياة في قفص.
وتابعت هاجر : “ما زلت أتذكر كيف تم تعذيب أم سلامة وأم ريان. كان هذا التعذيب الأكثر وحشية الذي رأيته على الإطلاق. ”
فقد داعش ما يقدر بنحو 90 في المئة من أراضيه في العراق و 85 في المئة في سوريا نتيجة للحملات العسكرية، وبعضها بدعم من القوات الغربية.
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التعليقات
داعش صنايع الغرب واعوانها المجوس واليهود تعتبر فزاعه ليمررو عبرها ما يريدون من اهداف قريبة المدى وبعيدة المدى .. الله يحفظ الاسلام والمسلمين من كيد الاعداء والطابور الخامس الذي لايترك شارده او وارده.
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السياسه دوامه تدور من هو اليوم عدو غدا صديق والشواهد كثير لاننسى ان بعض الدول العلمانيه التي تعتبر مثال يحتذا به عند البعض هم من شاركو بأنشاء داعش ودعمها لهم بالعناصر القياديه وذالك لضرب سمعة الاسلام
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ابو المعرفات خنبوقه له تقريبا 4 او 5 سنوات ينبح بالمرصد ما غير شي على عقولنا . نحن كل شي نريده نفتح القوقل او وسائل التواصل الاجتماعي .بس ضغتين على الكيبورد يطلع ما في الاعماق + بروكسي بيطلع المسردب
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قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ
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لدى قلم احقيقه ***اما ان تكون اخونحي داعشي او ان تكون تدعم الحوثي وبشار النعجه وحزب الات ويران وهنا تكون انسان فاهم لا ثالث لهم عرفنك باابو يمن يامنافق لتقل لاتنكر انت ومعرفك الا حمر
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الشاعر هل هم اشد وحشية من النظم العربية على امتداد تاريخها القمعي
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الوحشية في التعذيب والقتل رفع شعارها هذا التنظيم الفاحش الذي أذل كرامة الانسان وداس عليها بنعاله فالمرأة الآمنة استُبيح شرفها وانتهكت عفتها والرجل تنحر رقبته ويرمى في الحفر مع البهائم . فهل مثل هذا )
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الان عرفتك ياقلم الحقيقه انت يمني !!! طيب ماسمعناك تعلق على الحوثي ولانعرف موقفك منه ومن حزب الشيطان وايران نرجوا ان نعرف الان وبكل صدق وامانه.
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حبذا تطلعنا على اسمك الحقيقي يا قلم الحقيقه لانه على مايبدوا انك تتحدث من موقع اشبه باصحاب القرار وان التوجيه يتم من عندك
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روح ابلع هواء هذا معرفي الأحمر ياجبان .اذا أنت رجل ضع لك معرف رسمي مثله وادخل الصحيفة.قلم الحقيقه ولائه المطلق لوطنه وحكومته السعودية لكن أنت من تكون؟.مجرد أخونجي تاليع لكلاب الأخوان أو الدواعش ارهابي
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تنظيم غريب الأطوار نفسيات
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ونساند الأكراد وندعم دولتهم المستقلة عن التراب التركي .نعامل الحكم التركي ونذيقه من نفس كأسه المر حتى يعرف أن بلادنا دولة قوية لايمكنه مع نظام قطر والأخونجية من خلفهم لي ذراعها هذا مايجب أن يفهمونه.
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ارجو متابعته ( قلم الحقيقه ) فهو كثير مايتهجم على الدين واهله وينتقد من بعيد بعض المواقف الرسميه والدينيه ***
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من العار أن نساند ونقف مع التركي الأخواني العميل ونحن نشاهده اليوم وقف مع العدو النظام القطري وأرسل جنوده ودباباته لنصرته وارساء نظام حكمه.يجب أن نعامله بالمثل ونناصر فتح الله غولن وندعم مناصريه.
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القاعدة ودعاش وغيرها لاتمثل الاسلام والمسلمين . نبراء الى الله منهم . ونحن ضدهم وضد كل فاسد في الارض
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ماذا رأت بلادنا من الأخونجية دواعش وأخوان . لم تسقط أقنعة الأخوان مثل ماسقطت بعد أن تحالفو مع النظام القطري ضد بلادنا وحكومتنا والدواعش قبلهم فجرو جوامعنا وقتلو جنودنا ثم يراد أن نسلم على رؤوسهم يخسون
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الدوله تقول لابد من تنحي بشار ويجي من يتشدق بالوطنية ويخالف سياسات الدولة
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لن يحكم الأوطان العربية أخونجية .
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أأأأأأأأرض العرب للعرب وحكامها عرب.
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الدبابات التركية وجنود أردوغان المرتزقة وكل الفصائل الأخونجية المتحالفة معه من الدواعش والأخوان بدعم مباشر من النظام القطري العميل المرتزق لن يطيب لها المقام فوق الأراضي العربية السورية سيتم نسفها .
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لعنت الله عليكم شغل ساديا في بنات الناس وكلهم في الاخير من الغرب نفس ماعملو في سجن أبو غريب في العراق بس بستار الدين ودواعش
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يقولون كذبا ان سقط بشار سيحكم سوريا المتشددين هم يعلمون ان ذلك لن يحصل ولكن للتغطية على السفاح وايجاد المبررات لاستمرار نهج ايران وحلفها سوريا متعدده الاديان والقوميات لن تعود كما كانت للنصيري فقط
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انتهت دويلة الدواعش في كل من سوريا والعراق ولله الحمد والمنة على نصره للمؤمنين الصادقين وليس للأخونجية الفاجرين الكافرين الكاذبين الارهابيين.بقيت دويلة الأخوان في قطر لابد من ازالة نظامها الارهابي .
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من ألف على رسول الرحمه انه قام بحرق بيوت من كان يصلي في بيته..ليس غريبا عليه ان يقوم بأعظم من ذلك 💚
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الدواعش حاضنتهم مجوس وصنيعة استخبارات غربية وروسية وجميع قادتهم العسكريين من الإستخبارات الروسية والطاجيكية والكازاخستانية والشيشان وليسوا بأسوأ من العلمانين الملحدين اعداء الله ورسوله مطايا الفرس
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حمدآ لله مثل هذه الصور المتوحشة المتخلفة وصاحباتها من عواهر الدواعش تم ازالتهم وابادتهم نهائيآ من فوق أرض مدن العالم المتحضر أجمع. وتم نسف جميع اللحى التي تقف معهم وتؤيدهم وتناصرهم ارسالية الى جهنم.
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قلم يهاجم اناس افتراضيين لا وجود لهم ولا تاثير ولا سلطة ويترك العدو الحقيقي المحارب لنا فعليا الان على الارض بل ويدافع عن حلفائهم في سوريا ؟
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ليش قلم ماهو مركز على الحوثي المحارب لنا على الارض ماشفته يهاجم الحوثي قط وليش يدافع عن ايران وحلفائها وليش متحمس ضد اهل السنه
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أكاذيبكم ومحاولتكم لوي عنق الصدق وحجب نوره ديدنكم رغم أنكم تزعمون أن الاسلام دينكم والقرآن كتابكم . لكنكم فجار كفار أخونجية من قطيع الدواعش والأخوان ليس لكم علاقة لابدين ولا بمؤمنين أخونجية للخلف در .
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لن ولن تكون هناك دولة أخونجية أخوانية في سوريا تحت لواء بني أخونج لاقائدها محيسني ولاقرضاوي ولاأردوغاني هذه المعلومة المؤكدة الموثقة كل أخونجي منكم يعلقها بلحيته مفهوم بني أخونج للخلف در هههههههه
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حتى الدواعش الذين قتلتهم قوات الأمن السعودية ايرانيين مجوس ههههههههه
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حتى الداعشي السعودي من هرب بأطفاله عندهم وسلمه لهم ايراني مجوسي هههههههه
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ليتهم سألوها كم بلعتي من المضادات الحيويه !!! اكيد الجواب بتقول سؤال صعب لااستطيع احصي كل المضادات الحيويه
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الأخونجي الداعشي وكبير خنازيرهم المدعو المحيسني قائد مايسمى بجبهة النصرة الدواعش سابقآ طبعآ هذا ايراني مجوسي وجميع من معه وتحت لواء عصابته هههههه .
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الوزير عادل الجبير يقول لامستقبل للأسد في سوريا عندك اعتراض.....
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الواضح هي جرائم ايران وحلقائها في كل مكان
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الدوله ولله الحمد تعرف من هم الدواعش وهي ضمن التحالف الدولي الذي سيقضي عليه كما قضي على اسلافهم القاعده،،كل العالم يعلم من اين اتوا،كلها سنه سنتين وينتهي خبرهم تماما وعندها تعود الحياه كما كانت نظيفه.
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تبي تقهر خنبوق ادع على المجوس والدواعش يرتفع ضغطه 400
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كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ,
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وينك عن خبر ايرآن قبل ساعتين ولا لوحة المفاتيح ماتكتب عربي في اخبار المجوس
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ايرآن لا تعادينا ولا تشكل خطرآ كاالاخونج 😴 لغز قلم الزيف!!
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نهاية الفلم تم قصفهم بالطائرات الروسية هم وعوائلهم وكبارهم وصغارهم ونسائهم وأطفالهم وشيوخهم فطارت جماجمهم ورؤوسهم وأدمغتهم وأصبحت الحافلات التي تقلهم أنهار دم ومقابر جماعية لهم الى جهنم وبئس المصير.
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لعنت الله عليك وعلى كل الدواعش وتدعون انكم على الشريعه الاسلاميه وتعذبون المساكين قدام اسرهم وتتمتعون بالتعذيب في ناس لاحول لهم ولاقوه لعنكم الله صغيركم وكبيركم والله الإسلام بري منكم ياشلة دشر حثاله
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ودك يزيدون تعذيب في هولاء المغفلين واللواتي المنقادون خلف سراب ... عقول مغسولة الحمد لله على نعمة العقل
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دواعش صناعه مجوسيه ونهاية الفلم يسلمون نفوسهم لحزب الشيطان
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طبيعي يالأخونجية تعلقون دواعشكم على شماعة النظام السوري وبعضكم خلع ثياب الدواعش من على جسمه ولبس بدلآ منها ثياب الأخوان.ونسيتم أو تناسيتم الارهابيين منهم بأسمائهم وصفاتهم داخل المملكة هل هؤلاء سوريين.
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عليكم من الله ماتستحقون يا داعش مفسدون في الأرض
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كل شئ ظهر وإنكشف داعش قالوا خلاص خلصنا وهم يسلمون أنفسهم لحزب الله الذي ركبهم باصات مكيفة ونقلهم من طرف سوريا إلى الطرف الآخر لينظموا إلى شبيحة النظام أمام سمع وبصر العالم ومازال عندنا من يقول داعش.
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حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولا قوة الا بالله
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قال الله تعالى(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) أسأل الله العظيم ان يرينا فيكم ياداعش عجائب قدرته امين
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