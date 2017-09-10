رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / هاجر الداعشية تفضح أسرار التنظيم وطريقة تعذيب النساء باستخدام أداة تعرف باسم “العار” في الرقة

هاجر الداعشية تفضح أسرار التنظيم وطريقة تعذيب النساء باستخدام أداة تعرف باسم “العار” في الرقة

هاجر الداعشية تفضح أسرار التنظيم وطريقة تعذيب النساء باستخدام أداة تعرف باسم “العار” في الرقة
حجم الخط A A A
المرصد 60 3٬669 3 ساعات

ترجمة صحيفة المرصد : كشفت إحدى نساء داعش كيف كن يستمتعن بتعذيب نساء أخريات أمام أفراد أسرهن ، في لواء جهادي مكون من نساء فقط في الرقة .

وأوضحت إحدى النساء والتي لم يعرف أي شيء عنها غير اسمها الأول “هاجر” ، وفقاً لموقع “الديلي ميل” ، أن الداعشيات البريطانيات كن أكثر المعذبين الساديين، ويفضلن استخدام أداة تعرف باسم “العار”، ويقال إنهن قادرين على إلحاق الألم “أسوأ من ألم الولادة” ، حسب وصفها.

وكانت هاجر البالغة من العمر 25 عاما من أول المجندات المنضمات إلى لواء الخنساء الإناث في عام 2014 .

وكان دور لواء الخنساء تأدية دور الشرطة الدينية، لضمان أن سكان الرقة، ما يسمى ب “العاصمة”، يتبع قواعدهم الصارمة.

وقالت هاجر : “لقد استمتعت به، استمتعت بتعذيب النساء السوريات – خاصة عندما كان آباءهن أو أزواجهن موجودين”.

وتضيف : “كما تعلمون، الأوروبيين أكثر سادية وعنف من الآخرين. فعلى سبيل المثال، تفتخر المقاتلات البريطانيات بالتعذيب الوحشي.

وقد تم الإبلاغ عن أداة “العض” كمفضلة لدى كبار أعضاء جمعية الخنساء ، وقد وصفت الأداة بأنها جهاز مماثل لفخ الصيد – قطع معدنية تشبه الفك مع الأسنان الحادة التي تقتطع من لحم الضحية.

كما كشفت هاجر عن التعذيب والقتل الذي تعرض له الطيار الأردني معاذ الكساسبة، والذي أذهل العالم بإعدامه الوحشي ، بعدما تم القبض عليه بعد تحطم طائرة مقاتلة من طراز اف -16 بالقرب من الرقة عشية عيد الميلاد عام 2014.

وفي كانون الثاني / يناير 2015، أصدر تنظيم داعش في العراق والشام فيديو مرعبا لحظة حرقه على قيد الحياة في قفص.

وتابعت هاجر : “ما زلت أتذكر كيف تم تعذيب أم سلامة وأم ريان. كان هذا التعذيب الأكثر وحشية الذي رأيته على الإطلاق. ”

فقد داعش ما يقدر بنحو 90 في المئة من أراضيه في العراق و 85 في المئة في سوريا نتيجة للحملات العسكرية، وبعضها بدعم من القوات الغربية.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

60 - خارج المألوف
2017-09-10 02:50:32
داعش صنايع الغرب واعوانها المجوس واليهود تعتبر فزاعه ليمررو عبرها ما يريدون من اهداف قريبة المدى وبعيدة المدى .. الله يحفظ الاسلام والمسلمين من كيد الاعداء والطابور الخامس الذي لايترك شارده او وارده.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - مسلم غيور
2017-09-10 02:45:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - خارج المألوف
2017-09-10 02:41:31
السياسه دوامه تدور من هو اليوم عدو غدا صديق والشواهد كثير لاننسى ان بعض الدول العلمانيه التي تعتبر مثال يحتذا به عند البعض هم من شاركو بأنشاء داعش ودعمها لهم بالعناصر القياديه وذالك لضرب سمعة الاسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - مسلم غيور
2017-09-10 02:35:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - ادري
2017-09-10 02:31:29
ابو المعرفات خنبوقه له تقريبا 4 او 5 سنوات ينبح بالمرصد ما غير شي على عقولنا . نحن كل شي نريده نفتح القوقل او وسائل التواصل الاجتماعي .بس ضغتين على الكيبورد يطلع ما في الاعماق + بروكسي بيطلع المسردب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
55 - اللهم رحمتك
2017-09-10 02:20:40
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 -
2017-09-10 02:14:22
لدى قلم احقيقه ***اما ان تكون اخونحي داعشي او ان تكون تدعم الحوثي وبشار النعجه وحزب الات ويران وهنا تكون انسان فاهم لا ثالث لهم عرفنك باابو يمن يامنافق لتقل لاتنكر انت ومعرفك الا حمر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 -
2017-09-10 02:06:36
الشاعر هل هم اشد وحشية من النظم العربية على امتداد تاريخها القمعي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - الشاعر📝
2017-09-10 02:01:31
الوحشية في التعذيب والقتل رفع شعارها هذا التنظيم الفاحش الذي أذل كرامة الانسان وداس عليها بنعاله فالمرأة الآمنة استُبيح شرفها وانتهكت عفتها والرجل تنحر رقبته ويرمى في الحفر مع البهائم . فهل مثل هذا )
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
51 -
2017-09-10 01:49:13
الان عرفتك ياقلم الحقيقه انت يمني !!! طيب ماسمعناك تعلق على الحوثي ولانعرف موقفك منه ومن حزب الشيطان وايران نرجوا ان نعرف الان وبكل صدق وامانه.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
50 -
2017-09-10 01:39:42
حبذا تطلعنا على اسمك الحقيقي يا قلم الحقيقه لانه على مايبدوا انك تتحدث من موقع اشبه باصحاب القرار وان التوجيه يتم من عندك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 28,286 )
49 - قلم الحقيقه
2017-09-10 01:37:58
روح ابلع هواء هذا معرفي الأحمر ياجبان .اذا أنت رجل ضع لك معرف رسمي مثله وادخل الصحيفة.قلم الحقيقه ولائه المطلق لوطنه وحكومته السعودية لكن أنت من تكون؟.مجرد أخونجي تاليع لكلاب الأخوان أو الدواعش ارهابي
لا يعجبني(25) اعجبني(1)
48 - سامي
2017-09-10 01:37:42
تنظيم غريب الأطوار نفسيات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,286 )
47 - قلم الحقيقه
2017-09-10 01:34:03
ونساند الأكراد وندعم دولتهم المستقلة عن التراب التركي .نعامل الحكم التركي ونذيقه من نفس كأسه المر حتى يعرف أن بلادنا دولة قوية لايمكنه مع نظام قطر والأخونجية من خلفهم لي ذراعها هذا مايجب أن يفهمونه.
لا يعجبني(15) اعجبني(0)
46 -
2017-09-10 01:32:07
ارجو متابعته ( قلم الحقيقه ) فهو كثير مايتهجم على الدين واهله وينتقد من بعيد بعض المواقف الرسميه والدينيه ***
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
( عدد التعليقات 28,286 )
45 - قلم الحقيقه
2017-09-10 01:28:56
من العار أن نساند ونقف مع التركي الأخواني العميل ونحن نشاهده اليوم وقف مع العدو النظام القطري وأرسل جنوده ودباباته لنصرته وارساء نظام حكمه.يجب أن نعامله بالمثل ونناصر فتح الله غولن وندعم مناصريه.
لا يعجبني(15) اعجبني(0)
44 - من السنغال
2017-09-10 01:25:25
القاعدة ودعاش وغيرها لاتمثل الاسلام والمسلمين . نبراء الى الله منهم . ونحن ضدهم وضد كل فاسد في الارض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,286 )
43 - قلم الحقيقه
2017-09-10 01:24:32
ماذا رأت بلادنا من الأخونجية دواعش وأخوان . لم تسقط أقنعة الأخوان مثل ماسقطت بعد أن تحالفو مع النظام القطري ضد بلادنا وحكومتنا والدواعش قبلهم فجرو جوامعنا وقتلو جنودنا ثم يراد أن نسلم على رؤوسهم يخسون
لا يعجبني(15) اعجبني(0)
42 -
2017-09-10 01:20:53
الدوله تقول لابد من تنحي بشار ويجي من يتشدق بالوطنية ويخالف سياسات الدولة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 28,286 )
41 - قلم الحقيقه
2017-09-10 01:20:28
لن يحكم الأوطان العربية أخونجية .
لا يعجبني(15) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,286 )
40 - قلم الحقيقه
2017-09-10 01:19:20
أأأأأأأأرض العرب للعرب وحكامها عرب.
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,286 )
39 - قلم الحقيقه
2017-09-10 01:17:52
الدبابات التركية وجنود أردوغان المرتزقة وكل الفصائل الأخونجية المتحالفة معه من الدواعش والأخوان بدعم مباشر من النظام القطري العميل المرتزق لن يطيب لها المقام فوق الأراضي العربية السورية سيتم نسفها .
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
38 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 01:13:53
لعنت الله عليكم شغل ساديا في بنات الناس وكلهم في الاخير من الغرب نفس ماعملو في سجن أبو غريب في العراق بس بستار الدين ودواعش
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
37 -
2017-09-10 01:12:55
يقولون كذبا ان سقط بشار سيحكم سوريا المتشددين هم يعلمون ان ذلك لن يحصل ولكن للتغطية على السفاح وايجاد المبررات لاستمرار نهج ايران وحلفها سوريا متعدده الاديان والقوميات لن تعود كما كانت للنصيري فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
36 -
2017-09-10 01:12:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,286 )
35 - قلم الحقيقه
2017-09-10 01:11:12
انتهت دويلة الدواعش في كل من سوريا والعراق ولله الحمد والمنة على نصره للمؤمنين الصادقين وليس للأخونجية الفاجرين الكافرين الكاذبين الارهابيين.بقيت دويلة الأخوان في قطر لابد من ازالة نظامها الارهابي .
لا يعجبني(18) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 8,597 )
34 - الرحااال
2017-09-10 01:09:29
من ألف على رسول الرحمه انه قام بحرق بيوت من كان يصلي في بيته..ليس غريبا عليه ان يقوم بأعظم من ذلك 💚
لا يعجبني(15) اعجبني(0)
33 -
2017-09-10 01:07:37
الدواعش حاضنتهم مجوس وصنيعة استخبارات غربية وروسية وجميع قادتهم العسكريين من الإستخبارات الروسية والطاجيكية والكازاخستانية والشيشان وليسوا بأسوأ من العلمانين الملحدين اعداء الله ورسوله مطايا الفرس
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 28,286 )
32 - قلم الحقيقه
2017-09-10 01:07:03
حمدآ لله مثل هذه الصور المتوحشة المتخلفة وصاحباتها من عواهر الدواعش تم ازالتهم وابادتهم نهائيآ من فوق أرض مدن العالم المتحضر أجمع. وتم نسف جميع اللحى التي تقف معهم وتؤيدهم وتناصرهم ارسالية الى جهنم.
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
31 -
2017-09-10 01:06:56
قلم يهاجم اناس افتراضيين لا وجود لهم ولا تاثير ولا سلطة ويترك العدو الحقيقي المحارب لنا فعليا الان على الارض بل ويدافع عن حلفائهم في سوريا ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
30 -
2017-09-10 01:02:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
29 -
2017-09-10 01:02:37
ليش قلم ماهو مركز على الحوثي المحارب لنا على الارض ماشفته يهاجم الحوثي قط وليش يدافع عن ايران وحلفائها وليش متحمس ضد اهل السنه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 28,286 )
28 - قلم الحقيقه
2017-09-10 01:02:14
أكاذيبكم ومحاولتكم لوي عنق الصدق وحجب نوره ديدنكم رغم أنكم تزعمون أن الاسلام دينكم والقرآن كتابكم . لكنكم فجار كفار أخونجية من قطيع الدواعش والأخوان ليس لكم علاقة لابدين ولا بمؤمنين أخونجية للخلف در .
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,286 )
27 - قلم الحقيقه
2017-09-10 00:57:42
لن ولن تكون هناك دولة أخونجية أخوانية في سوريا تحت لواء بني أخونج لاقائدها محيسني ولاقرضاوي ولاأردوغاني هذه المعلومة المؤكدة الموثقة كل أخونجي منكم يعلقها بلحيته مفهوم بني أخونج للخلف در هههههههه
لا يعجبني(16) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,286 )
26 - قلم الحقيقه
2017-09-10 00:54:41
حتى الدواعش الذين قتلتهم قوات الأمن السعودية ايرانيين مجوس ههههههههه
لا يعجبني(9) اعجبني(2)
25 - الى قلم الزيف والدجل
2017-09-10 00:54:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,286 )
24 - قلم الحقيقه
2017-09-10 00:53:48
حتى الداعشي السعودي من هرب بأطفاله عندهم وسلمه لهم ايراني مجوسي هههههههه
لا يعجبني(10) اعجبني(2)
23 - ركاااان
2017-09-10 00:52:09
ليتهم سألوها كم بلعتي من المضادات الحيويه !!! اكيد الجواب بتقول سؤال صعب لااستطيع احصي كل المضادات الحيويه
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,286 )
22 - قلم الحقيقه
2017-09-10 00:51:27
الأخونجي الداعشي وكبير خنازيرهم المدعو المحيسني قائد مايسمى بجبهة النصرة الدواعش سابقآ طبعآ هذا ايراني مجوسي وجميع من معه وتحت لواء عصابته هههههه .
لا يعجبني(10) اعجبني(0)
21 - ت 8
2017-09-10 00:51:26
الوزير عادل الجبير يقول لامستقبل للأسد في سوريا عندك اعتراض.....
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
20 -
2017-09-10 00:50:27
الواضح هي جرائم ايران وحلقائها في كل مكان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 1,960 )
19 - نبرااس
2017-09-10 00:49:09
الدوله ولله الحمد تعرف من هم الدواعش وهي ضمن التحالف الدولي الذي سيقضي عليه كما قضي على اسلافهم القاعده،،كل العالم يعلم من اين اتوا،كلها سنه سنتين وينتهي خبرهم تماما وعندها تعود الحياه كما كانت نظيفه.
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
18 - قلم الزيف
2017-09-10 00:48:52
تبي تقهر خنبوق ادع على المجوس والدواعش يرتفع ضغطه 400
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - ركاااان
2017-09-10 00:47:41
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - ابو عبد الرحمن
2017-09-10 00:47:29
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ,
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
15 - قلم الزيف
2017-09-10 00:45:17
وينك عن خبر ايرآن قبل ساعتين ولا لوحة المفاتيح ماتكتب عربي في اخبار المجوس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 -
2017-09-10 00:44:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - خنبوق
2017-09-10 00:43:05
ايرآن لا تعادينا ولا تشكل خطرآ كاالاخونج 😴 لغز قلم الزيف!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,286 )
12 - قلم الحقيقه
2017-09-10 00:42:34
نهاية الفلم تم قصفهم بالطائرات الروسية هم وعوائلهم وكبارهم وصغارهم ونسائهم وأطفالهم وشيوخهم فطارت جماجمهم ورؤوسهم وأدمغتهم وأصبحت الحافلات التي تقلهم أنهار دم ومقابر جماعية لهم الى جهنم وبئس المصير.
لا يعجبني(10) اعجبني(0)
11 - ابوعبدالله
2017-09-10 00:39:39
لعنت الله عليك وعلى كل الدواعش وتدعون انكم على الشريعه الاسلاميه وتعذبون المساكين قدام اسرهم وتتمتعون بالتعذيب في ناس لاحول لهم ولاقوه لعنكم الله صغيركم وكبيركم والله الإسلام بري منكم ياشلة دشر حثاله
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
10 -
2017-09-10 00:35:09
ودك يزيدون تعذيب في هولاء المغفلين واللواتي المنقادون خلف سراب ... عقول مغسولة الحمد لله على نعمة العقل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - طلال
2017-09-10 00:31:33
دواعش صناعه مجوسيه ونهاية الفلم يسلمون نفوسهم لحزب الشيطان
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
( عدد التعليقات 28,286 )
8 - قلم الحقيقه
2017-09-10 00:30:57
طبيعي يالأخونجية تعلقون دواعشكم على شماعة النظام السوري وبعضكم خلع ثياب الدواعش من على جسمه ولبس بدلآ منها ثياب الأخوان.ونسيتم أو تناسيتم الارهابيين منهم بأسمائهم وصفاتهم داخل المملكة هل هؤلاء سوريين.
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
7 -
2017-09-10 00:26:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - ساهر 2017
2017-09-10 00:25:16
عليكم من الله ماتستحقون يا داعش مفسدون في الأرض
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
5 - خبير
2017-09-10 00:21:07
كل شئ ظهر وإنكشف داعش قالوا خلاص خلصنا وهم يسلمون أنفسهم لحزب الله الذي ركبهم باصات مكيفة ونقلهم من طرف سوريا إلى الطرف الآخر لينظموا إلى شبيحة النظام أمام سمع وبصر العالم ومازال عندنا من يقول داعش.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 -
2017-09-10 00:20:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
3 -
2017-09-10 00:17:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 - زائر
2017-09-10 00:15:58
حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
1 - محب لوطنه
2017-09-10 00:10:33
قال الله تعالى(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) أسأل الله العظيم ان يرينا فيكم ياداعش عجائب قدرته امين
لا يعجبني(4) اعجبني(7)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : كنكت

لا اشجع على التخريب ولا العنف ولكن والله العظيم اني شفت بعيني إشارة مرور يولع ال...
بواسطة : مهند البلغاري

الرجال دافع عن بلده وبناء الدولة النازية.....
بواسطة : سعد

يحط لها دعامات حتى ينتهي الشوط...
بواسطة : الحقباني

علم هياط بزران وتخلف درجة اولى ساهر وضع لحماية بعد الله الانفس والممتلكات التي ا...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

المرأة السعودية و حضورها الفاعل المشرف !
75 0
mm

علي الجمل

السياحة بين الواقع والمأمول!
346 31
mm

سمر المقرن

المرور ومشاهير سناب شات!
114 0
mm

جمال خاشقجي

أنا سعودي ولكن مختلف
309 3
mm

عبدالرحمن الراشد

ترمب على خط أزمة قطر
204 0
mm

مشعل السديري

يا ريتني مت وأنا صغيّر
169 0
mm

محمد بن سليمان الأحيدب

فزعة ليبرالي مع البائس الفقير!
137 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ابحثوا عن الآخر المختلف !
120 2
mm

محمد آل الشيخ

تفعيل تفوقنا الفني في صراعنا مع القطريين
258 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

اللا مركزية هي الصيغة الأنسب.. ولكن كيف!؟
160 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
160 3
mm

صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
612 4
mm

أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
394 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
199 3
mm

أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
294 11
mm

أحمد الشمراني

علِّم قطر
383 2
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
419 1
mm

أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
470 3
mm

أحمد الشمراني

السهلاوي والمعيوف السبب!
544 3
mm

أحمد الشمراني

بن قنة تكذّب خديجة..!
472 1
الاخبار الدولية
رسالة سرية تنسف رواية انتحار الزعيم الألماني “هتلر” وهذا ما كشفته

رسالة سرية تنسف رواية انتحار الزعيم الألماني “هتلر” وهذا ما كشفته

 المرصد 1 394 23 دقيقة
هاجر الداعشية تفضح أسرار التنظيم وطريقة تعذيب النساء باستخدام أداة تعرف باسم “العار” في الرقة

هاجر الداعشية تفضح أسرار التنظيم وطريقة تعذيب النساء باستخدام أداة تعرف باسم “العار” في الرقة

 المرصد 60 3٬669 3 ساعات
شاهد: فيلم وثائقي .. يكشف خفايا تورط إيران وحزب الله مع تنظيم القاعدة في هجمات 11 سبتمبر.. هذه الأدلة

شاهد: فيلم وثائقي .. يكشف خفايا تورط إيران وحزب الله مع تنظيم القاعدة في هجمات 11 سبتمبر.. هذه الأدلة

 المرصد 52 4٬028 6 ساعات
بالتفاصيل.. أمريكي يذبح زوجته وأطفاله الخمسة.. ويدلي باعترافات مثيرة: “حماتي يسكنها الشيطان”

بالتفاصيل.. أمريكي يذبح زوجته وأطفاله الخمسة.. ويدلي باعترافات مثيرة: “حماتي يسكنها الشيطان”

 المرصد 25 4٬021 7 ساعات
المرصد الرياضي
فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهدافه “الهاتريك”

فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهدافه “الهاتريك”

 د ب أ 1 1٬414 2 ساعتين
بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيف

بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيف

 المرصد 5 1٬777 5 ساعات
شاهد.. مانشستر سيتي يحقق أكبر انتصار في تاريخه على ليفربول

شاهد.. مانشستر سيتي يحقق أكبر انتصار في تاريخه على ليفربول

 المرصد 15 3٬485 7 ساعات
معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديو

معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديو

 المرصد 74 8٬762 يوم واحد
اخبار فنية
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 66 13٬188 10 ساعات
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

 المرصد 132 20٬706 19 ساعة
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

 المرصد 185 12٬927 3 أيام
ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

 المرصد 72 7٬770 3 أيام
اخبار منوعة
شاهد صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيس

شاهد صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيس

 وكالات 29 3٬069 2 ساعتين
شاهد ولادة طفلة ضخمة جدا في أستراليا – صور

شاهد ولادة طفلة ضخمة جدا في أستراليا – صور

 المرصد 23 6٬447 8 ساعات
بالفيديو.. محمد بن راشد شاهد على زواج بواسطة “الروبوت” الذي يربط بين القاضي وأهل العروسين

بالفيديو.. محمد بن راشد شاهد على زواج بواسطة “الروبوت” الذي يربط بين القاضي وأهل العروسين

 المرصد 27 4٬565 12 ساعة
هاجمها المغاربة بسبب السعودية.. مريم سعيد ترد : لن أسمح بالتطاول على دول شقيقة!

هاجمها المغاربة بسبب السعودية.. مريم سعيد ترد : لن أسمح بالتطاول على دول شقيقة!

 المرصد 75 10٬364 22 ساعة
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

 المرصد 42 1٬803 1 ساعة
فيديو: شاهد ردة فعل “مواطن” صادف مضاربة بين وافدين من كبار السن في الشارع !

فيديو: شاهد ردة فعل “مواطن” صادف مضاربة بين وافدين من كبار السن في الشارع !

 المرصد 43 10٬780 يوم واحد
شاهد.. سائق دباب يفشل في نشل حقيبة مواطن من يده أمام بنك بالرياض

شاهد.. سائق دباب يفشل في نشل حقيبة مواطن من يده أمام بنك بالرياض

 المرصد 56 9٬011 يومين
بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !

بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !

 المرصد 40 5٬338 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 5٬128 يومين
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬365 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬392 أسبوع واحد
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬348 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 46 14٬134 يوم واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬714 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬221 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬733 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

 BBC 9 2٬587 18 ساعة
“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

 وكالات 63 9٬389 يومين
خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

 المرصد 66 11٬820 يومين
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 7٬314 أسبوعين
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 3٬950 يومين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬445 6 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬425 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬589 أسبوع واحد
الاخيرة
الدفاع المدني يكشف تفاصيل مصرع وافد واحتراق 5 صهاريج وقود دفعة واحدة -فيديو

الدفاع المدني يكشف تفاصيل مصرع وافد واحتراق 5 صهاريج وقود دفعة واحدة -فيديو

 المرصد 2 1٬476 2 ساعتين
بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتها

بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتها

 العربية 20 6٬447 يومين
قريبا “واتس آب ” بفلوس!

قريبا “واتس آب ” بفلوس!

 المرصد 28 12٬417 3 أيام
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

 المرصد 47 8٬386 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 363 3٬368 17 ساعة