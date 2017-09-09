المرأة السعودية و حضورها الفاعل المشرف !

بقلم : أ.د.صالح بن سبعان

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لقد إستطاع نصفنا الآخر أن يشق طريقه وبإقتدار في كل المجالات وأصبح مؤهلاً لأن يلعب دوراً أكبر من الذى حددناه له وسجناه فيه، ولقد شعرت بالفخر، بل وبالإمتنان لهذا النفر من السيدات الفاضلات اللاتى أثرن إعجاب ضيوفنا بمستواهن العلمى والفكرى، وذلك اثناء مشاركتي في احد المؤتمرات العلمية ، لأنهن كشفن للجميع وجهاً سعودياً حضارياً كانوا يجهلونه،.

واعتقد أننا فى حاجة لأن نفرق بين الشرع الإسلامى وبين العرف الاجتماعى،لأن الإسلام الذى أطلق حرية الإنسان وفجر طاقاته الروحية والفكرية والإبداعية، لا يمكن أن يدعو إلى الحجر عليه، أو إلى إصابة المجتمع الإسلامى بشلل (نصفي)، وهو الذى قال رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: خذوا (نصف) دينكم من هذه الحميراء.

وإلا فكيف نأخذ (نصف) ديننا من عاجز ؟!

على كلٍ: أكدت المرأة السعودية جدارتها لأن تلعب دوراً محورياً في حياتنا العامة، وأكثر فاعلية…!!’

( المرأة السعودية ) ,,,, من خلال حضورها الفاعل القوي.

لقد إستطاع نصفنا الآخر أن يشق طريقه وبإقتدار في كل المجالات وأصبح مؤهلاً لأن يلعب دوراً أكبر من الذى حددناه له وسجناه فيه، ولقد شعرت بالفخر، بل وبالإمتنان لهذا النفر من السيدات الفاضلات اللاتى أثرن إعجاب ضيوفنا بمستواهن العلمى والفكرى، وذلك اثناء مشاركتي في احد المؤتمرات العلمية ، لأنهن كشفن للجميع وجهاً سعودياً حضارياً كانوا يجهلونه،.

واعتقد أننا فى حاجة لأن نفرق بين الشرع الإسلامى وبين العرف الاجتماعى،لأن الإسلام الذى أطلق حرية الإنسان وفجر طاقاته الروحية والفكرية والإبداعية، لا يمكن أن يدعو إلى الحجر عليه، أو إلى إصابة المجتمع الإسلامى بشلل (نصفي)، وهو الذى قال رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: خذوا (نصف) دينكم من هذه الحميراء.

وإلا فكيف نأخذ (نصف) ديننا من عاجز ؟!

على كلٍ: أكدت المرأة السعودية جدارتها لأن تلعب دوراً محورياً في حياتنا العامة، وأكثر فاعلية…!!