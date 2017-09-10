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فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهدافه “الهاتريك”
صحيفة المرصد – د ب أ : قاد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة للانفراد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” خلال الفوز الكاسح على اسبانيول 5/صفر اليوم السبت في المرحلة الثالثة من المسابقة
وعلى ملعب كامب نو تقمص ميسي دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لبرشلونة في الدقائق 25 و35 و67 وتكفل جيرارد بيكيه بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87 قبل أن يختتم مهاجم أوروجواي لويس سواريز التسجيل في الوقت بدل الضائع.
وحقق برشلونة فوزه الثالث على التوالي لينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد تسع نقاط وتجمد رصيد اسبانيول عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.
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التعليقات
1 - مقيم بالسعودية2017-09-10 01:07:39
البرشلوني وبس والباقي خس ☆
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الرجال دافع عن بلده وبناء الدولة النازية.....
بواسطة : سعد
يحط لها دعامات حتى ينتهي الشوط...
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