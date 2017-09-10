الرئيسية / شاهد صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيس
شاهد صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيس
صحيفة المرصد – وكالات : دخلت الروسية إيكاتيرينا ليسينا موسوعة غينيس للأرقام القياسية كصاحبة أطول ساقين في العالم.
ووفقا لقياسات موسوعة غينيس، فإن طول الساق الأيسر لإيكاتيرينا يبلغ 132.8 سنتميتر، فيما بلغ طول ساقها الأيمن 132.2 سنتميتر، في حين بلغ طول جسم الفتاة مترين وخمسة سنتميترات.
وكانت إيكاتيرينا البالغة 29 عاما لعبت ضمن المنتخب الروسي لكرة السلة في الفترة بين العامين 2006-2009. وبعد إنهائها المشوار الرياضي عام 2014 أصبحت نجمة على أغلفة مجلات الموضة والجمال.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
29 - سعد2017-09-10 03:02:48
يحط لها دعامات حتى ينتهي الشوط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - مقيم بالسعودية2017-09-10 02:54:14
وانت مصدق دا طول وراتي كلو عمليات تطويل في المستشفات هههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - ابو رياض2017-09-10 02:52:24
ولابسة كعب بعد ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - بعدي2017-09-10 02:39:43
هذة يوم كانت طفلة أمها ترضعه وهي حاطة رجل على رجل مايمديها تمدد رجليها بيتعثرون في رجليها ههههههههههه ألطول عز وبس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - أبو العز الدمشقي2017-09-10 02:39:40
ولك هذا الجمال ماهو جمال البلاستيك الأسود هههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -2017-09-10 02:38:27
الطول ثلث الجمال بس مترين لا ماهو من الجمال البنت حلاتها ماتتعدى 175 في الطول ولا تقل عن 160 بس خلقت ربي محد يقول فيها شيء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - مقيم بالسعودية2017-09-10 02:14:25
ههههههه هههههههههههههههه شايفك يامكوس :-):-):-):-)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 -2017-09-10 02:11:42
ت20 واحد كااااش من بلاد الواق واق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 -2017-09-10 02:09:14
٧ و ١٤ 🤔😁
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - معيض2017-09-10 02:08:23
طويله مره من يتزوجها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - ع الشمري2017-09-10 02:07:33
الله يعين اللي بيتزوجه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ٣2017-09-10 01:56:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -2017-09-10 01:54:28
11 - اويلي على الجمال والطول// رح تزوجها او لازم تكون غني حتى تتزوجها ههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 -2017-09-10 01:48:16
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - مقيم بالسعودية2017-09-10 01:45:21
لاوالله ههههههههههههه رحمة مين يابو رحمه عادي مش معاقه بنتريق طول بس بعض الأحيان بيكون زايد حبتين والناس تحب تهزر قول انك من باب سنفور ياسنفور انتا ههههههههههههه هههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
14 -2017-09-10 01:44:57
صدقت ي 7 بزر ولقت لها سالفة وقامت ترددها بهبل الناس مالهم علاقة تفكين عقدك عليهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - ياجوج وماجوج2017-09-10 01:44:22
اخبار 2030 😁
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 -2017-09-10 01:36:15
ت8 عندنا يأخذونها طقطقة ومسخرة وتهكم وتجريح واستخفاف واستهانة وعندهم يأخذونها برحمة ولطافة وإنسانية وإحتواء وتشجيع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 -2017-09-10 01:36:02
اويلي على الجمال والطول
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
10 - زائر منفس2017-09-10 01:34:30
يالربع . والله سيقاني اطول من سيقانها شوي بشوف ........... والله مدري بس كأنها اطول
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
9 - زائر2017-09-10 01:30:16
نشرت صورتها على فيسبوك.. زاخاروفا ترتدي ملابس محتشمة خلال زيارتها للسعودية / وهذي مطلعه سيقانه الله يصلحك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 -2017-09-10 01:29:18
قريبتي تشبهها ونفس السيقان بس جماعتنا ماخذينها طقطقة ومصخرة ههههههههههههههههههههه لو هي عندهم كان دخلت للموسوعة
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
7 -2017-09-10 01:25:33
ت١ الله يأخذك كانك قرفتينا مسكينة مريضة نفسية ومعقدة
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
6 - مقيم بالسعودية2017-09-10 01:23:42
دي جسمها في غرفة النوم وسيقنها مع البلوكنه في الشارع ههههههههههههههههههههههههههه ههههههه
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
5 - بابلو2017-09-10 01:19:45
هذي تضرب بالسقف
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
4 - راشد2017-09-10 01:18:48
هذه رجل متحول لأنثى
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
3 - الحقباني2017-09-10 01:18:35
علم ان بسال هل هذا ممكن تنجيب حقباني الاني متحج واحد تخرف تمر سبحان يقول ان طويل نحني ظهر قبل القصير علم
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
2 - مقيم بالسعودية2017-09-10 01:18:07
دي تنفع لعبدو الحلاق نفس الساقين والشكل هههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههه ههههههههههه الله يدكرك بالخير
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
1 - @2017-09-10 01:17:12
بكره يتزوجها خليجي ثري .. ويتركون الدرة المصونة الحلوى المغلفة .. هذا التناقض بعينه
لا يعجبني(8) اعجبني(7)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : مهند البلغاري
الرجال دافع عن بلده وبناء الدولة النازية.....
بواسطة : سعد
يحط لها دعامات حتى ينتهي الشوط...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
رسالة سرية تنسف رواية انتحار الزعيم الألماني “هتلر” وهذا ما كشفتهالمرصد 1 399 23 دقيقة
هاجر الداعشية تفضح أسرار التنظيم وطريقة تعذيب النساء باستخدام أداة تعرف باسم “العار” في الرقةالمرصد 60 3٬671 3 ساعات
بالتفاصيل.. أمريكي يذبح زوجته وأطفاله الخمسة.. ويدلي باعترافات مثيرة: “حماتي يسكنها الشيطان”المرصد 25 4٬021 7 ساعات
المرصد الرياضي
فيديو: ميسي يقود برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على إسبانيول … شاهد أهدافه “الهاتريك”د ب أ 1 1٬417 2 ساعتين
بالفيديو : الشباب يهزم الباطن بهدف نظيفالمرصد 5 1٬778 5 ساعات
شاهد.. مانشستر سيتي يحقق أكبر انتصار في تاريخه على ليفربولالمرصد 15 3٬485 7 ساعات
معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديوالمرصد 74 8٬762 يوم واحد
اخبار فنية
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟المرصد 66 13٬189 10 ساعات
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !المرصد 132 20٬706 19 ساعة
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجابالمرصد 185 12٬927 3 أيام
ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟المرصد 72 7٬770 3 أيام
اخبار منوعة
شاهد صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيسوكالات 29 3٬073 2 ساعتين
شاهد ولادة طفلة ضخمة جدا في أستراليا – صورالمرصد 23 6٬449 8 ساعات
بالفيديو.. محمد بن راشد شاهد على زواج بواسطة “الروبوت” الذي يربط بين القاضي وأهل العروسينالمرصد 27 4٬565 12 ساعة
هاجمها المغاربة بسبب السعودية.. مريم سعيد ترد : لن أسمح بالتطاول على دول شقيقة!المرصد 75 10٬366 22 ساعة
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”المرصد 42 1٬808 1 ساعة
فيديو: شاهد ردة فعل “مواطن” صادف مضاربة بين وافدين من كبار السن في الشارع !المرصد 43 10٬780 يوم واحد
شاهد.. سائق دباب يفشل في نشل حقيبة مواطن من يده أمام بنك بالرياضالمرصد 56 9٬011 يومين
بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !المرصد 40 5٬338 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 5٬128 يومين
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬365 أسبوع واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬392 أسبوع واحد
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬348 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 46 14٬134 يوم واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬714 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬221 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬733 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعوديةBBC 9 2٬588 18 ساعة
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!المرصد 33 7٬314 أسبوعين
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 3٬950 يومين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬445 6 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬425 أسبوع واحد
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬589 أسبوع واحد
الاخيرة
الدفاع المدني يكشف تفاصيل مصرع وافد واحتراق 5 صهاريج وقود دفعة واحدة -فيديوالمرصد 2 1٬479 2 ساعتين
بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتهاالعربية 20 6٬447 يومين
قريبا “واتس آب ” بفلوس!المرصد 28 12٬417 3 أيام
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشانالمرصد 47 8٬386 4 أيام
كاريكاتير