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شاهد صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيس

شاهد صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيس
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وكالات 29 3٬073 2 ساعتين

صحيفة المرصد – وكالات : دخلت الروسية إيكاتيرينا ليسينا موسوعة غينيس للأرقام القياسية كصاحبة أطول ساقين في العالم.

ووفقا لقياسات موسوعة غينيس، فإن طول الساق الأيسر لإيكاتيرينا يبلغ 132.8 سنتميتر، فيما بلغ طول ساقها الأيمن 132.2 سنتميتر، في حين بلغ طول جسم الفتاة مترين وخمسة سنتميترات.

وكانت إيكاتيرينا البالغة 29 عاما لعبت ضمن المنتخب الروسي لكرة السلة في الفترة بين العامين 2006-2009. وبعد إنهائها المشوار الرياضي عام 2014 أصبحت نجمة على أغلفة مجلات الموضة والجمال.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 - سعد
2017-09-10 03:02:48
يحط لها دعامات حتى ينتهي الشوط
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28 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 02:54:14
وانت مصدق دا طول وراتي كلو عمليات تطويل في المستشفات هههههههههههههههه
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27 - ابو رياض
2017-09-10 02:52:24
ولابسة كعب بعد ..
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26 - بعدي
2017-09-10 02:39:43
هذة يوم كانت طفلة أمها ترضعه وهي حاطة رجل على رجل مايمديها تمدد رجليها بيتعثرون في رجليها ههههههههههه ألطول عز وبس
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25 - أبو العز الدمشقي
2017-09-10 02:39:40
ولك هذا الجمال ماهو جمال البلاستيك الأسود هههههههههههههه
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24 -
2017-09-10 02:38:27
الطول ثلث الجمال بس مترين لا ماهو من الجمال البنت حلاتها ماتتعدى 175 في الطول ولا تقل عن 160 بس خلقت ربي محد يقول فيها شيء
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23 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 02:14:25
ههههههه هههههههههههههههه شايفك يامكوس :-):-):-):-)
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22 -
2017-09-10 02:11:42
ت20 واحد كااااش من بلاد الواق واق
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21 -
2017-09-10 02:09:14
٧ و ١٤ 🤔😁
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20 - معيض
2017-09-10 02:08:23
طويله مره من يتزوجها
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19 - ع الشمري
2017-09-10 02:07:33
الله يعين اللي بيتزوجه
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18 - ٣
2017-09-10 01:56:26
تعليق مخالف
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17 -
2017-09-10 01:54:28
11 - اويلي على الجمال والطول// رح تزوجها او لازم تكون غني حتى تتزوجها ههههههه
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16 -
2017-09-10 01:48:16
تعليق مخالف
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15 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 01:45:21
لاوالله ههههههههههههه رحمة مين يابو رحمه عادي مش معاقه بنتريق طول بس بعض الأحيان بيكون زايد حبتين والناس تحب تهزر قول انك من باب سنفور ياسنفور انتا ههههههههههههه هههههههه
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14 -
2017-09-10 01:44:57
صدقت ي 7 بزر ولقت لها سالفة وقامت ترددها بهبل الناس مالهم علاقة تفكين عقدك عليهم
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13 - ياجوج وماجوج
2017-09-10 01:44:22
اخبار 2030 😁
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12 -
2017-09-10 01:36:15
ت8 عندنا يأخذونها طقطقة ومسخرة وتهكم وتجريح واستخفاف واستهانة وعندهم يأخذونها برحمة ولطافة وإنسانية وإحتواء وتشجيع
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11 -
2017-09-10 01:36:02
اويلي على الجمال والطول
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10 - زائر منفس
2017-09-10 01:34:30
يالربع . والله سيقاني اطول من سيقانها شوي بشوف ........... والله مدري بس كأنها اطول
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9 - زائر
2017-09-10 01:30:16
نشرت صورتها على فيسبوك.. زاخاروفا ترتدي ملابس محتشمة خلال زيارتها للسعودية / وهذي مطلعه سيقانه الله يصلحك
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8 -
2017-09-10 01:29:18
قريبتي تشبهها ونفس السيقان بس جماعتنا ماخذينها طقطقة ومصخرة ههههههههههههههههههههه لو هي عندهم كان دخلت للموسوعة
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7 -
2017-09-10 01:25:33
ت١ الله يأخذك كانك قرفتينا مسكينة مريضة نفسية ومعقدة
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6 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 01:23:42
دي جسمها في غرفة النوم وسيقنها مع البلوكنه في الشارع ههههههههههههههههههههههههههه ههههههه
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5 - بابلو
2017-09-10 01:19:45
هذي تضرب بالسقف
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4 - راشد
2017-09-10 01:18:48
هذه رجل متحول لأنثى
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3 - الحقباني
2017-09-10 01:18:35
علم ان بسال هل هذا ممكن تنجيب حقباني الاني متحج واحد تخرف تمر سبحان يقول ان طويل نحني ظهر قبل القصير علم
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
2 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 01:18:07
دي تنفع لعبدو الحلاق نفس الساقين والشكل هههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههه ههههههههههه الله يدكرك بالخير
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
1 - @
2017-09-10 01:17:12
بكره يتزوجها خليجي ثري .. ويتركون الدرة المصونة الحلوى المغلفة .. هذا التناقض بعينه
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