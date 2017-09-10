شاهد صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيس

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صحيفة المرصد – وكالات : دخلت الروسية إيكاتيرينا ليسينا موسوعة غينيس للأرقام القياسية كصاحبة أطول ساقين في العالم.

ووفقا لقياسات موسوعة غينيس، فإن طول الساق الأيسر لإيكاتيرينا يبلغ 132.8 سنتميتر، فيما بلغ طول ساقها الأيمن 132.2 سنتميتر، في حين بلغ طول جسم الفتاة مترين وخمسة سنتميترات.

وكانت إيكاتيرينا البالغة 29 عاما لعبت ضمن المنتخب الروسي لكرة السلة في الفترة بين العامين 2006-2009. وبعد إنهائها المشوار الرياضي عام 2014 أصبحت نجمة على أغلفة مجلات الموضة والجمال.

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