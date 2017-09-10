الدفاع المدني يكشف تفاصيل مصرع وافد واحتراق 5 صهاريج وقود دفعة واحدة -فيديو

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صحيفة المرصد: لقي مقيم آسيوي مصرعه وتفحمت جثته إثر اندلاع حريق هائل في مدخل إحدى محطات الوقود على طريق الدمام – الجبيل .

وتفصيلاً “قال الناطق الاعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العميد منصور الدوسري، أن غرف العمليات والتحكم بالجبيل تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث حريق طريق الجبيل- الدمام في تمام الساعة 3:48 من عصر هذا اليوم.

وتابع: أن الحادث عبارة عن اصطدام شاحنة لوبد محملة بلدوزر بشاحنة صهريج حمولتها 42 ألف لتر بنزين في مدخل إحدى محطات الوقود على طريق الدمام- الجبيل، قبل الجبيل بـ20 كلم؛ نتج عنه تسرب وقود الصهريج ونشوب حريق في 5 شاحنات، وثلاثة تيادر قلابيات كانت متوقفة على مساحة 400 م٢، واحتراق صراف تابع لأحد البنوك.

وأوضح أنه نتج عن الحريق وفاة وتفحم مقيم من الجنسية الآسيوية كان نائما داخل إحدى الشاحنات المتوقفة، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق ومنعت امتداده لمحطة البنزين.