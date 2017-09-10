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بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”
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المرصد 42 1٬805 1 ساعة

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يظهر لحظة انتزاع سيارة جيب شاص لجهاز ساهر .

وأظهر الفيديو سائق السيارة وقد أحكم ربط الجهاز بسيارته ، ومعه شخص آخر يصوره ، ومن ثم بدأ بسحب الجهاز بقوة ليخلعه من الأرض ، فيما لم يتم التعرف على سبب فعله ذلك .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

42 - كنكت
2017-09-10 03:03:48
لا اشجع على التخريب ولا العنف ولكن والله العظيم اني شفت بعيني إشارة مرور يولع الفلاش حقها كل ما مرت سياره سواءً مسرعه أو على مهلها . من يحاسب ساهر إذا كانت جبايه وسرقه بهذي الطريقه ؟!
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41 - الحقباني
2017-09-10 03:02:33
علم هياط بزران وتخلف درجة اولى ساهر وضع لحماية بعد الله الانفس والممتلكات التي اهدرت بسبب البزرن يحسبون السرعه مرجله وبعدين اذا صار حادث يبكي امشي بالنظام لاساهر ولاغيره يغرمك
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40 - فيصل
2017-09-10 03:01:53
جميع دول العالم تعاقب وبشدة مخالفين نظام السير ، وهنا للاسف إهمال حتى اصبح اغلب الشباب مستهترين بارواح العامة ، فياليت جهاز المرور ينهض ويشدد العقوبه على مخالفين السير
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39 - تصدق عاد
2017-09-10 03:00:09
يا رجل قسم بالله قبل اربع ايا جاي من جده لين تبوك باليل واقابل اكثر من 30 سيارة مغطين الوحة ومشين فوق 120 واكثرمن 15 ساهر صورهم ولا نافع . يعني يأخذ من ناس وناس لا.. مغطيه اللوحات ومشوته .
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38 - قلم الحقيقه
2017-09-10 02:56:08
نحن ليس ضد ساهر لاكن علي الشوارع العامه لان فيه سرعه جنونيه لاكن يكون في شوارع فرعيه اوبعد نفق لكي يصتاد
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37 - علي العمري
2017-09-10 02:53:56
الف تحيه. لهذا الرجل الشجاعه. كم فك من موطن فقير من قسيمه كم افرح من عائله فقيره ما جا رب الأسره قسيمه الف تحيه له
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36 - الشاعر📝
2017-09-10 02:52:43
نتطلع أن ينظر لساهر وأطماع ساهر فإذا كان وجوده لمنع الحوادث فلا أظنه سيمنعها أو حتى يقلل منها بصراحه لا يهم ساهر الحفاظ على حياة السائق ولا من هم معه من النساء والأطفال لقد جاء للمادة فقط ولا غيرها )
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35 - بعدي
2017-09-10 02:51:14
هذة المجنون يتتبع خطوات الشياطين هذة التفكير من الشيطان الرجيم او من ام الخبائث او المخدر تصرف مجنون فاقد عقلة
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34 - كلوز
2017-09-10 02:48:18
والله لو الشعب يعرف مصلحة نفسه ما ابغاها يوما واحدا
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33 - بعدي
2017-09-10 02:47:15
سوف يتم القبض عليه خربه الغبي مصور لوحة السيارة يتم وضع الوحة تحت المكبر و تبين غبي
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32 - ادري
2017-09-10 02:43:11
لإماطة الأذى عن الطريق فضل عظيم كما ورد في السنة النبوية المطهر منها من أسباب دخول الجنة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلمين
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( عدد التعليقات 28,286 )
31 - قلم الحقيقه
2017-09-10 02:40:38
شكل صندوق راسك مكينته مخبطة خليط زيت وماء.كم مرة نعلمك يالأخونجي عاد مانعرف أنت من دواعشهم ولا أخوانهم كل شخص هذه فعايله وأعماله وشجاعته من قطيعكم وفصيلكم . أنت ماتفهم دق في راسك مسمار صلب تستوعب ههه
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30 - مفلح
2017-09-10 02:37:36
أعوذ بالله منك ياقلم الحقد انت 👎🏻👎🏻
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( عدد التعليقات 28,286 )
29 - قلم الحقيقه
2017-09-10 02:34:34
كل اللي يشجعه ويشكره على صنيعه لو تقول لواحد فيهم تعال خذ مكان هذا الأحمق الخبل في أكل السجن والجلد ودفع قيمة الجهاز كان قال لك روح ماأعرفك ذنبه وجريمته.ترميه الحكومة في السجن ماتجد من يمر عليه ويعرفه
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28 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-10 02:32:22
قلم الخنبقه مخك فيه تبن مخلوط مع شوية برسيم عارف ليه ؟ عشان أتهمت هذا الشخص إنه إخواني ومو بس هذا كثير .
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27 - خبير
2017-09-10 02:32:00
تعليق ٢١ يقول توجه بضعة أمتار وتجد جهاز ساهر آخر أمامك !يريد أن يدافع عنهم وفضحهم هذا بدل ما يزرعون أشجار يزرعون كاميرات لانها تدر دخل هائل وتنوع مصادر الدخل .
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26 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕
2017-09-10 02:31:55
راح يصير اقتتال بين ساهر وأصحاب الشاصات😅
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( عدد التعليقات 28,286 )
25 - قلم الحقيقه
2017-09-10 02:29:26
ماذا استفاد هذا الأخونجي أو المتصحر من فعله .يتصور أنه فعل جميل ومعروف لغيره بتحطيم هذا الجهاز لساهر.تراهم مادروعنك ياغبي ولاأحد ماكل السجن والجلد ودفع الغرامة ومصادرة سيارتك والتشهير بك أحد غيرك.
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24 - مفلح
2017-09-10 02:29:21
كفووووووووووو 👍🏻 الله يجزاك خير يا صاحب الشاص
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23 - مع الخيل
2017-09-10 02:29:14
هياط بزران وتخلف درجة اولى ساهر وضع لحماية بعد الله الانفس والممتلكات التي اهدرت بسبب البزرن يحسبون السرعه مرجله وبعدين اذا صار حادث يبكي امشي بالنظام لاساهر ولاغيره يغرمك اما تبون الدنيا فوضى بعيده
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22 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-10 02:24:58
تسلم الأيادي تسلم ياولد بلادي
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( عدد التعليقات 28,286 )
21 - قلم الحقيقه
2017-09-10 02:24:34
متخلف أخونجي عقلية أخوانية أو داعشية .يعني حطمت هذا الجهازلساهرتتصورياقليل العقل والتربية والأخلاق أنك ستوقف نظام ساهر بأكمله بفعلك.توجه بضعت أمتار ستجد آخرفي انتظارك.يجب ملاحقته والقبض عليه وقطع رأسه
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20 - Ahmed
2017-09-10 02:22:18
شوفوا لنا حل في المطعسه ..
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19 -
2017-09-10 02:22:06
ههههههههههه مايعرفون ليش وش السبب لأن الأموال تذهب إلى أمريكا
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18 - خبير
2017-09-10 02:21:54
يزرعون صناديق ساهر ويعطونك قسائم سرعة يفصل بينها دقيقتين أو ثلاث دقائق يعني ما تلحق تقول حسبي الله ونعم الوكيل بعد الأولى إلا وصاكينك بالثانية وتقولون لم يتم التعرف على السبب!
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17 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 02:20:45
سبحان الله لوكان مقيم عمل كدا قامت القيامة طيب انت نفس الحكاية تخرب بلدك بائيدك حرام والله عمل همجي وغريب من المجتمع السعودي بكره هيطلع تاني وثالث ورابع وهتشوف حرام كدا
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16 - مجرد تعليق
2017-09-10 02:20:19
تعليق 1 امثالك لا عقل ولا دين
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15 -
2017-09-10 02:16:16
كان توطيتها افضل يحركونها كل كم يوم مثل اللي طالع لرحلة صيد يبي يوقع فريسته بشتى الطرق ويدعي انه لمصلحتنا وهو يبي ياكلنا استسهل السالفه بكره يحطون ساهر للي يمارس رياضه ويركض لاتستبعد شي فاضين ومطفرين
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14 - علي العمري
2017-09-10 02:16:14
الله يوفقه. عمل جليل له.
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13 - النبهان
2017-09-10 02:10:56
لو كل صاحب شاص بطولي مثل هذا الذيب مابقى ولا صندوق ساهر على الأرض شرح صدورنا الله يشرح صدره
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12 - حمدا
2017-09-10 02:06:24
الخبر يقول ولا نعلم عن سبب فعله هذا
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11 - مجرد تعليق
2017-09-10 02:05:17
صندوق خهاز ساهر شيطان رجيم قاطع طريق يسرق اموال الضعفاء والفقراء ويعطيها ابليس اللعين
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10 - المتنبي
2017-09-10 02:04:00
جزاك الله خيرا
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9 - السلام عليكم
2017-09-10 02:03:15
أأأخ من الفراغ
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8 - Saad
2017-09-10 02:03:08
ولو ان غرامات ساهر مرتفعة بس خففت كثير من بيوت العزا وعويل الأمهات بسبب حوادث السرعة القاتلة ولكن المفسدين لا يتمنون الخير والحياة لابناء البلد ولذلك يجب ان يعاقب أشد عقاب من يعبث بؤجهزة ساهر
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7 - خليف
2017-09-10 01:58:07
اييض وجه حرام .. غرامات ومخالفات وكمان تتدبل ويدسدسونها يعني خديعه ونهب ..
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6 - متبردق بدبي 🤤
2017-09-10 01:57:28
وين بيروح يجيبونه رجالنا البواسل
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5 - مجرد تعليق
2017-09-10 01:56:07
ت 3 اخي عيد . . هههههههههه اختصرت الاجابه جزاك الله خير
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
4 -
2017-09-10 01:55:52
يقطع عنه حساب المواطن
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
3 - عيد
2017-09-10 01:49:27
ولم يعرف السبب ازالة الاذى عن الطريق صدقه حديث لرسول صلى الله عليهم وسلم
لا يعجبني(3) اعجبني(12)
2 - محامي
2017-09-10 01:48:07
ياليت تمر على الباقي وتريحنا منها
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
1 -
2017-09-10 01:45:54
الرجال ناقصين عقل
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