بالفيديو .. شاهد لحظة انتزاع جهاز ساهر من الأرض بــ “جيب شاص”

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يظهر لحظة انتزاع سيارة جيب شاص لجهاز ساهر .

وأظهر الفيديو سائق السيارة وقد أحكم ربط الجهاز بسيارته ، ومعه شخص آخر يصوره ، ومن ثم بدأ بسحب الجهاز بقوة ليخلعه من الأرض ، فيما لم يتم التعرف على سبب فعله ذلك .

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