رسالة سرية تنسف رواية انتحار الزعيم الألماني “هتلر” وهذا ما كشفته

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صحيفة المرصد : أظهرت رسالة سرية صادرة عن وكالة الاستخبارات الأمريكية “CIA” أن الزعيم الألماني أدولف هتلر كان على قيد الحياة في الخميسينيات بعد أن ساد اعتقاد بأنه انتحر.

وتظهر المذكرة رسالة إلى المسؤول عن القسم الغربي في وكالة الاستخبارات الأمريكية نقلا عن صديق موثوق يقول فيها في 29 أيلول/ سبتمبر 1955 إن هتلر لا يزال على قيد الحياة.

وتقول المذكرة إن هتلر انتقل في مطلع عام 1955 من كولومبيا إلى الأرجنتين، أي بعد مرور 10 سنوات على العام الذي قيل إن هتلر انتحر فيه بإطلاق النار على نفسه ، بحسب موقع “عربي21” .

والاعتقاد السائد حتى الآن هو أن هتلر مات منتحرا في 1945، فيما شربت زوجته سم السيانيد.

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