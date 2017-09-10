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سوبر مان في مواجهة تمساح ضخم .. شاهد: من انتصر في النهاية ؟
صحيفة المرصد : أقدم شاب على القفز أعلى ظهر تمساح ضخم، وهو يرتدي زي الشخصية الشهيرة ” سوبرمان” ليثير دهشة الحاضرين من حوله.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو للشاب وهو يقفز بثقة على التمساح لمساعدة الموظفين في مزرعة كولاردو جاتور في جمع بيض التمساح، حيث قام بإلهاء التمساح ببدلته الخارقة وقطعة خشب، لكنه كان حذرا من عدم إلحاق الضرر بأسنانه.
في نهاية الفيديو، أبهرت جرأة الرجل وقوته جمهور الحضور بالمزرعة، وانتهز الرجل الفرصة بالتقاط الصور مع التمساح بعد أن أغلق فمه بيديه.
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التعليقات
6 -2017-09-10 04:41:20
هذا التمساح الاخوانجي *****
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5 - عاشق الوطن2017-09-10 03:56:51
شكلهم مبنجينه حركته بطيئه جدا
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4 - الهاشمي2017-09-10 03:47:28
هذا اللي بائع نفسه
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3 - عبادي2017-09-10 03:41:39
قلم الحقيقه الاخونجي مسوي قوي سوبر مان
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2 - ولوو2017-09-10 03:40:25
القاطور يكون شكل فمه هكذا من الأمام U وهوا يعيش في المياه العذبة وأقل شراسة من التمساح 🐊 اما التمساح يقارب شكل رأسه إلى المثلث
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1 - ولوو2017-09-10 03:35:39
هذا قاطور مو بتمساح
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