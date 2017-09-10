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بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة
صحيفة المرصد : رصدت عدسات المصورين رجل الأعمال السعودي حسن جميل في افتتاح خط التجميل الجديد التي أطلقته الفنانة العالمية ريهانا في لندن.
وظهر الملياردير السعودي حسن جميل، في الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي الكاب ويتجول في حفل الافتتاح ليشاهد منتجات التجميل التي تحمل توقيع حبيبته ريهانا.
واعتمدت المغنية الباربادوسية، البالغة 29 عاما، في الحفل إطلالة جريئة مع اللون الأصفر الكناري وحذاء ذهبي واعتمدت ذيل الحصان لشعرها، مع مكياج ناعم وأقراط كبيرة.
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التعليقات
38 -2017-09-10 05:16:43
منفوحه مليانه
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37 - ت 312017-09-10 05:13:12
تعليق مخالف
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36 - \/\/2017-09-10 04:58:44
9 سبقوة عيال القبايل من قديم الزمن زواج بنيه الطلاق وفيه من حلل لهم هذا بحجه انه يدرس وحتى ما ينفتن اما الان ما فكر لا بحلال ولا حرام صار مثلهم وبعضهم اخذها وهي مضروبه ولا زالت معه ثم يتكلم بالتكافئ
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35 - تعليق 312017-09-10 04:57:23
انت تقصد الريحانه والا عندك غيرها
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34 - ↩ابو شدا↪2017-09-10 04:57:05
يا مالك الملك وكلتك امري وستودعتك همي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلبي.اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسل
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33 -2017-09-10 04:56:12
31- اللهم اجعله خير وش العلم يالبناخي
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32 - مقيم بالسعودية2017-09-10 04:55:12
طيب ادن امشي لازم كلنا نصلي لربنا يهدي النفوس
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31 - \/\/2017-09-10 04:51:54
18 ألف مع التنازل منقولة جاهزة راتبها 1000 الف ريال تجيد الطبخ وتحب الاطفال
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30 - الدكتور فاهم2017-09-10 04:50:16
ياهمسات بالعكس القطري فلسها وخلاها ع الجنط والحين هي رافعه عليه قضايا مسكينه جاكسون حتى الحجاب خلعته وجالسة تدور شغل فما بالك بأابن جميل حضرمي يعني بيخليها تفلس خلال يومين بس
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29 - زائر2017-09-10 04:49:16
26- مالك لوا ياخو بدّوه هههههههههههههههههههههه تدري ليه لانك مارابح تسرحّها بالتالية من الغتم الله يسعد وين ماكنت ع خفة دمك
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28 - همسات2017-09-10 04:43:57
يادكتور يافاهم بنت جاكسون الي تزوحها القطري اخذت فلوسه وبنته وهجت !! هذي ما يصحك عليها ولد جميل !! بغينا غنمهم اهذوا ابلنا 😀😀
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27 - مقيم بالسعودية2017-09-10 04:40:48
لا يعم انا اعلق على مزاجي مين انت تقولي علق على هذا ولا هذا الصحيفة للجميع ابدي راي بحترام واقول اللي عاوزه
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26 - ....2017-09-10 04:40:21
تهقون لو البس فروتي وكامل عدتي الصوفية والقطنية واروح لها تقبل انها تتزوجني مع اني مستور الحال والحمد لله بيت دور وددسن غمارة واربع خلفات وقليلا من الضان والمعزا
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25 - مقيم بالسعودية2017-09-10 04:37:33
دي المغنيه مش مرتو يا***** انت وياه ههههههههههههههههه
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24 - هاشم2017-09-10 04:37:04
ت8 اكيد بتمدحها العرق يحن
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23 - الدكتور فاهم2017-09-10 04:33:10
هذه الريحانه تطلع في السنة اللي مايطلعه هو وابوه في عشرين سنه من ظهر المواطن السعودي هذا الاستثمار والا بلاش هذي يسمونها الشيخة ريحانه لانها عندها فلوس واجد والكل يبي يتزوجها
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22 -2017-09-10 04:30:31
مقيم في السعودية لا يكثر خلك في الفايد وجماعته وعشقه لديانا ولا انت ناسي ياباشا مايخصك التعليق في ولدنا
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21 -2017-09-10 04:26:56
بصراحة اثيوبيتنا اجمل منها وابصم بالعشرة تهقون هاالادامي بالع له شئ
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20 - خبير2017-09-10 04:22:41
إسمها ريحانه ولكن لا يعرفون ينطقون حرف الهاء ويمكن تسلم وتصير حجه ريحانه .
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19 - الدكتور فاهم2017-09-10 04:22:39
هذي مصروفها الشهري لايقل عن عشرة ملايين دولارز يعني لو جابها معه السعودية راح تحرك الاقتصاد وراح تصرف فلوسها داخل السعوديه وهذا يسمى استقطاب الثروات يعني شغل بزنس مان هذي تعتبر كنز متحرك
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18 - غبي منه فيه2017-09-10 04:22:37
بيضيع فلوس البابا اللي جمعها وبعدها بيجي يرفع علينا اسعار السيارات والقطع ولايوجد منافسه للاسف احتكار في كل شئ
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17 - الدكتور فاهم2017-09-10 04:16:56
بصراحه هذا استثمار ناجح فثروتها تعادل ثروة عائلتهم مع الجيران وهذا رجل مستثمر يعني يدفع قرش وياخذ عشرة مايهمه الشكل اهم شي المال يعني لعبها صح
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16 -2017-09-10 04:15:46
أنت 👇شبه أفريقي تقليد 😂😂😂
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15 - الساري2017-09-10 04:15:30
لم يرى العالم اسذج من أثرياء الخليج وهذا عينة مننهم
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14 - ابو باسل2017-09-10 04:12:13
واللة من فلوسنا صفوقنا صفق في السيارات الي الحين
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13 - مقيم بالسعودية2017-09-10 04:11:43
ياعمي استر على المخلوقه حتى لو فيها ومافيها ايه الكلام الزفر كان عندها بوي فرند ان اجزم انك ماتعرفها غير اليوم في هذا الموضوع بفلوسوه لو يتزوجها يوم ويطلقها دافع من جبتك ريال ولا مضافه معاك في كرت الع
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12 - همسات2017-09-10 04:08:38
ياجماعه معقول مافي من اهله او اصدقائه رجل صالح يقنعه بأن مايفعله حرام ويسيء اسمعة المسلمين !! الا يوجد من يخاف عليه بصدق ؟؟!! يارب ثبتنا واحسن خاتمتنا
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11 -2017-09-10 04:05:32
استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه
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10 - محمد2017-09-10 03:56:34
تعليق مخالف
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9 - انـــــــــــا2017-09-10 03:55:48
يا الملياردير الفنانة ذي كان عندها اكثر من بوي فريند انت صاحي بتتزوجها ولا هي فله بكل الحالتين انت في علاقة بالنسبة لنا كسعوديين فضيحة - الكاشات امثالك مافي مخ ما يهمهم سمعتهم
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8 - أفريقي2017-09-10 03:52:54
كم أنتي متألقة وجميلة يا ريهانا، هنيئا لك أيها السعودي
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7 - عادل إمام2017-09-10 03:51:16
تعليق مخالف
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6 - الهاشمي2017-09-10 03:48:16
سبحان من موزع الارزاق
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5 - تركي2017-09-10 03:40:40
هذا مثل اللي يصوم ثم يفطر ع بصله
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4 - محمد2017-09-10 03:40:00
فيه وظائف اذا سعوده فري قود
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3 - بوأحمد2017-09-10 03:33:15
********* لو يسدد ديون المتعثرين كان كسب دعوة المسلمين له بزيادة الخير وورزق
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2 - المزيني2017-09-10 03:30:02
خلقة الله ما نقول شي لاكن ما تستاهل كل الحوسة ذي الشهرة مرض
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1 - همسات2017-09-10 03:25:11
والله ان تكارين مكه اجمل منها ليه تعب نفسه وخسر على هالكويحه !! استغفر الله العظيم من مل ذنب عظيم ،، وربما هو من اقام لها المشروع !! تهقون مسحور ؟؟🤔
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