بالصور: الملياردير السعودي “حسن جميل” يشارك في افتتاح مجموعة ريهانا للتجميل الجديدة

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صحيفة المرصد : رصدت عدسات المصورين رجل الأعمال السعودي حسن جميل في افتتاح خط التجميل الجديد التي أطلقته الفنانة العالمية ريهانا في لندن.

وظهر الملياردير السعودي حسن جميل، في الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي الكاب ويتجول في حفل الافتتاح ليشاهد منتجات التجميل التي تحمل توقيع حبيبته ريهانا.

واعتمدت المغنية الباربادوسية، البالغة 29 عاما، في الحفل إطلالة جريئة مع اللون الأصفر الكناري وحذاء ذهبي واعتمدت ذيل الحصان لشعرها، مع مكياج ناعم وأقراط كبيرة.

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