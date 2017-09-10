محلل طقس يوضح تفاصيل بداية موسم الأمطار والبرد .. وينوه : “الحرارة ستنخفض مع بداية هذا اليوم “!

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صحيفة المرصد : توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني أن مع اقتراب نهاية الصيف فلكيًا لهذا العام 2017 والذي تبقى له 15 يومًا تقريبًا الموافق 5 من شهر محرم 1438 هــ ، ستنخفض درجات الحرارة خصوصًا ليلاً، لتصل حول العشرين درجة في شمال البلاد، وتعتدل نهارًا ولا تتجاوز الثلاثين درجة، وتسجل المنخفضات الممطرة تقدمًا كبيرًا نحو شمال إفريقيا عابرة حوض البحر المتوسط لتصل إلى الجزيرة معلنة بداية موسم الأمطار والخيرات بمشيئة الله.

وأضاف الجهني وفقاً لموقع سبق: “ما تم تداوله عن موجة حارة غير مسبوقة يعد أمرًا مبالغًا فيه نوع ما خصوصًا أننا على أعتاب الخريف، ومن المتوقع أن ينصرف الحر قريبًا وتبدأ الرياح الباردة بالنشاط على منطقتنا، ولا يستبعد أن تبكر المنخفضات الجوية هذا الموسم خصوصًا أن النماذج المناخية تتوقع شتاء مبكرًا وقارسًا .

وأبان “الجهني” أن ظاهرة الاعتدال الخريفي وتساوي الليل والنهار توافق يوم 23 سبتمبر وهي الانطلاقة الفعلية لفصل الخريف، ومن بعد هذا التاريخ يُصبح طول الليل أكبر من طول النهار في القسم الشمالي من الكرة الأرضية ويستمر فرق الزمان تصاعديًا حتى يصبح الليل أطول ما يكون بداية الشتاء في ديسمبر، ويُعد الخريف فترة انتقالية تتغيّر فيها الأجواء ويزداد اضطرابها على العديد من الدول في القسم الشمالي من الكرة الأرضيّة فنجدها تشتد على أوروبا بداية الخريف ثم تنتقل تدريجيًا نحو المنطقة العربية، حيثُ يزداد تعمُق وتوغل الهواء البارد من الشمال نحو الجنوب مما يولّد حالات عدم استقرار جوي يبدأ على إثرها موسم الأمطار ويترافق معها انخفاض واضح في درجات الحرارة من مستوياتها العالية فوق الأربعين نحو مستويات أكثر اعتدالاً حول العشرين وسوف يكون دخول الخريف فعليًا 15 / 12 / 1438هـ وفلكيًا 3 / 1 / 1439هـ بينما الوسم 26 /1 /39هـ ومربعانية الشتاء 19 / 3 /39هـ بداية الشتاء وموجات البرد .