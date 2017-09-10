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شاهد.. فيديو جديد لحظة قذف “ناصر القصبي” في المسبح أثناء حفل زواج ابن أخيه!
صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يُظهر لحظة قذف الفنان السعودي ناصر القصبي في مسبح أثناء مشاركته في احتفال زفاف ابن أخيه. وأظهر مقطع الفيديو ردة فعل “القصبي” بعد قذفه في المسبح على سبيل المزاح معه، حيث بدت علامات الرضا والقبول على وجهه. وأوضح المقطع الجديد “القصبي” وهو يعوم في المسبح، وحوله أصدقاءه، حيث حرص البعض منهم في يشاركه المزاح بقذف أنفسهم في المسبح الى جواره.
وكان “القصبي” قد كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن من عجائب اقامة حفلات الأعراس في عائلته، أنهم يقومون بزج “العريس” في المسبح بكامل حلته وأناقته، ولكنهم لم يفعلوا ذلك في عرس ابن أخيه، وتآمروا على الزج به.
ناصر القصبي 😂😂😂😂😂😂
— UM SAAD (@_SMohG) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
8 - صبحي2017-09-10 07:31:46
ويش ذي العادات شكلها من افريقيا ماهي بعندنا
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7 - احمد سعيد2017-09-10 07:21:07
سلم لي على عبدالله السدحان على الاقل لم يعبث بالصوره التي ارتسمت في اذهان الناس ومن هذا المنبر اقدم له اعظم تحيه واحلا تقدير
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6 - قلم الحقيقه2017-09-10 07:16:46
هذا قدرة عند ربعه ليس غريب
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5 - المنفلوطي2017-09-10 07:15:48
الرجل لم يعد شاب اكيد تعور
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4 - احمد سعيد2017-09-10 07:15:47
الغرور كره الناس فيك كره اصبحو لايستيغون وجودك خير شر حتى انا احس اني تكلفت يوم اكتب التعليق ولكن الذكريات الجميله والمشاهد الممتعه جعلتنا لا نفقد الامل علما انك قمت بمسح ذالك التاريخ بكل جداره
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3 - شمس الشموسه2017-09-10 07:00:35
القذفة ذي شكلها بتتحول إلى ملحمة .
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2 - الازدي2017-09-10 06:41:16
اصبح *** والممثل هم واجهه للبلد
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1 - نجد2017-09-10 06:38:27
ياني اكره هذا الفنان كره ياليته غرق وفك الناس من شره
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