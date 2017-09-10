شاهد.. فيديو جديد لحظة قذف “ناصر القصبي” في المسبح أثناء حفل زواج ابن أخيه!

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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يُظهر لحظة قذف الفنان السعودي ناصر القصبي في مسبح أثناء مشاركته في احتفال زفاف ابن أخيه. وأظهر مقطع الفيديو ردة فعل “القصبي” بعد قذفه في المسبح على سبيل المزاح معه، حيث بدت علامات الرضا والقبول على وجهه. وأوضح المقطع الجديد “القصبي” وهو يعوم في المسبح، وحوله أصدقاءه، حيث حرص البعض منهم في يشاركه المزاح بقذف أنفسهم في المسبح الى جواره.

وكان “القصبي” قد كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن من عجائب اقامة حفلات الأعراس في عائلته، أنهم يقومون بزج “العريس” في المسبح بكامل حلته وأناقته، ولكنهم لم يفعلوا ذلك في عرس ابن أخيه، وتآمروا على الزج به.