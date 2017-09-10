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“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته البشعة في العجوزة

“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته البشعة في العجوزة
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المرصد 19 2٬581 3 ساعات

صحيفة المرصد: أقدم زوج مصري على تهشيم رأس زوجته في منطقة العجوزة بالقاهرة، بعد أن ساورته الشكوك نحوها، مؤكدًا أن شائعة “خلِّي بالك من مراتك وشريكك”، تحولت إلى شك قاتل، دفعته في النهاية إلى تهشيم رأسها بقطعة حديدية حتى فارقت الحياة.
البداية كانت بالعثور على جثة لسيدة في منتصف العقد الثالث من العمر، ملقاة أعلى مقلب قمامة أسفل أحد الكباري، ترتدي ملابسها كاملة، ولا توجد أي أوراق تدل على هويتها ومصابة بعدة طعنات بجميع أجزاء جسدها.

اعترافات تفصيلية

داخل قسم الشرطة جلس المتهم يروي تفاصيل جريمته البشعة قائلا: “الشك هو الذي جعلني قاتلا، على الرغم من حبي الكبير لزوجتي وأم أولادي، لكن كلام الخبثاء عنها، جعلني أنهى حياتها بهذه الطريقة”.

يقول سليمان: “تزوجتها منذ أحد عشر عاما، بعد قصة حب ملتهبة، أثمر الزواج عن طفلين، مرت سنوات العمر، وأنا أسعى لتحسين مستواي، جاءت لي فرصة العمر للعمل بإحدى الدول الخليجية، وبراتب مغرٍ، سافرت للعمل هناك مدة تقرب من عشر سنوات، لكن حدثت مشكلة بيني وبين صاحب العمل، وتم فصلي من عملي بالشركة التي أعمل بها، وعدت إلى القاهرة، بعد أن أضاعت الشركة كل حقوقي”.

ويستطرد الزوج القاتل قائلا: “كنت حزينا على تحويشة العمر، التي ضاعت منى، تعرضت إلى صدمة نفسية، لكني عدت لمصر وشاركت أحد الأصدقاء في محل لبيع الإكسسوارات، وكسبت كثيرًا من هذه المهنة، ولكن بمرور الوقت لاحظت أن شريكي في العمل ينظر إلى زوجتي بشكل غير لائق، لم أستطع أن أنطق بكلمة، فلم يكن لدىّ أي دليل كما أنني خشيت من الطرد، خصوصًا أن شريكي مشارك بنسبة أكبر منى”.

ويواصل الحديث: “أعترف بأن شكوكي لم يكن لها أساس من الصحة، تحليلاتي كلها كانت محصورة في كون شريكي على علاقة بزوجتي، لذا بدأت في مرافقتها في كل تحركاتها، أحيانا كثيرا كنت أضربها، دخلت المصحة النفسية أكثر من مرة من أجل العلاج، لكن في كل مرة كنت أخرج بعد أن تتحسن حالتي، كنت أشعر أن أهالي المنطقة يرمقونني بنظراتهم، كنت أظن أحيانا أخرى أن هناك كاميرات مراقبة، تراقبني وزوجتي”.

ومن الشك ما قتل

تابع المتهم “الشكوك أصبحت جزءا من حياتي اليومية، الغيرة أصابتني في مقتل، ذات ليلة كانت زوجتي تجلس بجانبي، وبينما كانت الأمور تسير بصورة هادئة داخل المنزل صارحت زوجتي بشكوكي التي تدور حولها، فثارت ثورة عارمة.. ولكنها لم تشأ أن تهدم بيتنا، حاولت أن توضح لي أن كل شكوكي ليس لها أي أساس من الصحة ولكن دون جدوى، فالشيطان كان قد تمكن من عقلي تماما، ودون أن أدرى قمت بإحضار قطعة حديدية وانهلت بها على زوجتي ضربًا حتى فارقت الحياة، بعد أن توهمت أنها على علاقة بشريكي في العمل”.

عندما وصل سليمان إلى هذا الجزء من قصته، بكى وصمت قليلا، ثم واصل كلامه قائلًا: “لم أصدق ما اقترفته يداي، فهرولت على الفور وحملتها ووضعتها داخل جوال كبير، وألقيت بجثتها أسفل أحد الكباري”.

 

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - مسمار
2017-09-10 09:35:24
ت17 عجييييب امرك ياولد الرجال الحر مايمنعه لامؤخر صداق ولا غيره اذا شاف على زوجته عيب لاتقلي لو لا مؤخر الصداق منعه كان طلقها مدري ايش صنفك من الرجال اي فئه انت اذا هذي علومك!!!
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( عدد التعليقات 4,170 )
18 - سهم
2017-09-10 08:45:43
اللهم عافنا .
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17 - 👀الحزم
2017-09-10 08:38:56
لو لم يكن هناك مؤخر صداق كان إنفصلوا وكلن راح في طريقه، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وممكن في وقت الإنفصال يستطيعوا يجلسوا مع بعض بكل حريه ومن دون أي ضغوط لوضع الحلول. الحل لشباب مصر إلقاء المؤخر
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16 - 👀الحزم
2017-09-10 08:35:30
المشكله في مؤخر الصداق يقيد الزوج ويجعل لا خيار له إلا قتل زوجته، أفكار يهوديه لهدم الأسر بوضع مؤخر صداق أو جزء من المهر ك مؤخر لتهديد الزوج وتخويفه من الطلاق. والمشكله أن بعض الزوجات تستغله ضد الزوج
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15 - مسمار
2017-09-10 08:26:15
الشي التاني يقول الشركه اكلت حقوقه ونزلتو دعا ع الشركه معقول مصري يترك حقوقه وهل تضيع حقوقهم عندنا!! كبىوو عقلكم الرجل شارك تخر في محل يعني تحويشته معاه لكن الوسوسه اتعبته نسأل الله العافيه
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14 - مسمار
2017-09-10 08:23:09
بعض التعليقات ودك تحذف اصحابها خارج كوكب الارض الرجال يقول شكوكه في غير محلها وانتم تقولون بسبب خروجها واحتكاكها بالرجال واللي يقول الشركه اكلت حقوقه ايش دراكم انه صادق طالما انه نفسيه يعني مريض موسوس
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13 - جاناتي
2017-09-10 08:15:18
كان طلقتها وافتكيت منها
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12 - منصف
2017-09-10 08:13:39
انا لله وانا اليه راجعون .. ولاحول ولاقوة الا بالله .. الله يرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة ويصبر أبناءها وأهلها .. ادعو لها بالرحمة
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11 - الحياة حلوة
2017-09-10 08:12:22
الإنسان. مخلوق. غريب.
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10 -
2017-09-10 08:04:28
لاحول ولا قوة الا بالله يرحمها ويغفر لها ويصبر اطفالها وذويها ويجازي القاتل بما يستحق
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9 - محمد الجعيد
2017-09-10 07:47:09
مدام انت ماتحمل ليش زوجتك تجيك للعمل الشيطان كان حريص . ونساء لهن طرق تخلي الزوج يفقد عقله ويشك خاصه في هذا الزمان .
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8 - المنفلوطي
2017-09-10 07:45:25
7 --- بسبب نزول الانثى واحتكاكها بالرجال وهي متكشفة ومتبرجة القصص كثيره بسبب التماس المباشر اليومي يعني لو قادت الانثى عندنا{{تكلم عن نفسك اذا عندك شك المراة ليست قطة تحبسها بقفص ان جاز حبس القطة}}
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7 -
2017-09-10 07:33:02
بسبب نزول الانثى واحتكاكها بالرجال وهي متكشفة ومتبرجة القصص كثيره بسبب التماس المباشر اليومي يعني لو قادت الانثى عندنا ماراح تحتك بعدد غير محدد من الذكور يوميا وراح يغض بصره وهي بتلتزم ؟ خرطي
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6 - المنفلوطي
2017-09-10 07:22:23
بعض الرجال ليس لهم عقل حسيت ان زوجتك لا تريدك وتفضل غيرك تأكد واذا تأكدت انسحب بهدووووء ولا تكون غبي الحب والعشرة ليست بالغصب
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( عدد التعليقات 2,156 )
5 - ابونواف...
2017-09-10 07:20:37
مريض أزهق نفس معصومة بسب شكوك وربما يفلت من العقاب
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4 - بريال عيش حب
2017-09-10 07:19:23
اعوذبلله من الشيطان الرجيم
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3 - ٩٩
2017-09-10 07:18:13
بداية القتل من الشركة التي اكلت حقوقه وظلمته الله لايوفق صاحبها ان كان ذلك الشخص صادق فيما قاله
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2 - صريح
2017-09-10 07:15:11
هذا مرض نفسي وليست غيره وشك
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1 - يارب عونك
2017-09-10 07:11:12
ام الدنيا يبيه هوا فيه ايه اماااال
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آخر تعليق
بواسطة : مسمار

ت17 عجييييب امرك ياولد الرجال الحر مايمنعه لامؤخر صداق ولا غيره اذا شاف على زوجت...
بواسطة : ويندز

تعليق مخالف...
بواسطة : العويد

عدم رجل الطفل وسافر 😡...
بواسطة :

ينفصل من مستشفى يروح يشتغل بمستشفى ثاني...
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