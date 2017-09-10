“خلي بالك من مراتك”.. قصة زوجة مصرية قتلتها «شائعة»…هكذا وصف المتهم تفاصيل جريمته البشعة في العجوزة

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صحيفة المرصد: أقدم زوج مصري على تهشيم رأس زوجته في منطقة العجوزة بالقاهرة، بعد أن ساورته الشكوك نحوها، مؤكدًا أن شائعة “خلِّي بالك من مراتك وشريكك”، تحولت إلى شك قاتل، دفعته في النهاية إلى تهشيم رأسها بقطعة حديدية حتى فارقت الحياة.

البداية كانت بالعثور على جثة لسيدة في منتصف العقد الثالث من العمر، ملقاة أعلى مقلب قمامة أسفل أحد الكباري، ترتدي ملابسها كاملة، ولا توجد أي أوراق تدل على هويتها ومصابة بعدة طعنات بجميع أجزاء جسدها.

اعترافات تفصيلية

داخل قسم الشرطة جلس المتهم يروي تفاصيل جريمته البشعة قائلا: “الشك هو الذي جعلني قاتلا، على الرغم من حبي الكبير لزوجتي وأم أولادي، لكن كلام الخبثاء عنها، جعلني أنهى حياتها بهذه الطريقة”.

يقول سليمان: “تزوجتها منذ أحد عشر عاما، بعد قصة حب ملتهبة، أثمر الزواج عن طفلين، مرت سنوات العمر، وأنا أسعى لتحسين مستواي، جاءت لي فرصة العمر للعمل بإحدى الدول الخليجية، وبراتب مغرٍ، سافرت للعمل هناك مدة تقرب من عشر سنوات، لكن حدثت مشكلة بيني وبين صاحب العمل، وتم فصلي من عملي بالشركة التي أعمل بها، وعدت إلى القاهرة، بعد أن أضاعت الشركة كل حقوقي”.

ويستطرد الزوج القاتل قائلا: “كنت حزينا على تحويشة العمر، التي ضاعت منى، تعرضت إلى صدمة نفسية، لكني عدت لمصر وشاركت أحد الأصدقاء في محل لبيع الإكسسوارات، وكسبت كثيرًا من هذه المهنة، ولكن بمرور الوقت لاحظت أن شريكي في العمل ينظر إلى زوجتي بشكل غير لائق، لم أستطع أن أنطق بكلمة، فلم يكن لدىّ أي دليل كما أنني خشيت من الطرد، خصوصًا أن شريكي مشارك بنسبة أكبر منى”.

ويواصل الحديث: “أعترف بأن شكوكي لم يكن لها أساس من الصحة، تحليلاتي كلها كانت محصورة في كون شريكي على علاقة بزوجتي، لذا بدأت في مرافقتها في كل تحركاتها، أحيانا كثيرا كنت أضربها، دخلت المصحة النفسية أكثر من مرة من أجل العلاج، لكن في كل مرة كنت أخرج بعد أن تتحسن حالتي، كنت أشعر أن أهالي المنطقة يرمقونني بنظراتهم، كنت أظن أحيانا أخرى أن هناك كاميرات مراقبة، تراقبني وزوجتي”.

ومن الشك ما قتل

تابع المتهم “الشكوك أصبحت جزءا من حياتي اليومية، الغيرة أصابتني في مقتل، ذات ليلة كانت زوجتي تجلس بجانبي، وبينما كانت الأمور تسير بصورة هادئة داخل المنزل صارحت زوجتي بشكوكي التي تدور حولها، فثارت ثورة عارمة.. ولكنها لم تشأ أن تهدم بيتنا، حاولت أن توضح لي أن كل شكوكي ليس لها أي أساس من الصحة ولكن دون جدوى، فالشيطان كان قد تمكن من عقلي تماما، ودون أن أدرى قمت بإحضار قطعة حديدية وانهلت بها على زوجتي ضربًا حتى فارقت الحياة، بعد أن توهمت أنها على علاقة بشريكي في العمل”.

عندما وصل سليمان إلى هذا الجزء من قصته، بكى وصمت قليلا، ثم واصل كلامه قائلًا: “لم أصدق ما اقترفته يداي، فهرولت على الفور وحملتها ووضعتها داخل جوال كبير، وألقيت بجثتها أسفل أحد الكباري”.