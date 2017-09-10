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بالفيديو: صحة “المدينة” تفجر مفاجأة بشأن هروب الطبيب المتسبب في بتر قدم الطفل نايف الجابري!
صحيفة المرصد: أكد المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة حاتم سمان، أن الطبيب المتسبب في بتر قدم الطفل نايف الجابري، لم يهرب خارج المملكة ولكنه سافر بشكل نظامي.
واوضح “سمان” خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “يا هلا” المُذاع على فضائية “روتانا خليجية”، أنه بعد تقديم الشكوى من قبل والد الطفل، تم التحقيق مع الطبيب.
وقال متحدث الصحة أن الطبيب يمتلك تأمينًا طبيًا خاصًا بالأخطاء الطبية، وأنه تم تسجيل افادته وان التحقيقات ما زالت جارية.
وكان عبد الله الجابري (والد الطفل) قد تقدم بشكوى إلى الشؤون الصحية، متهمًا مستشفى الملك فهد بالتسبب في بتر رجل ابنه البالغ من الكمر 13 عامًا، عقب علاجه من كسر في قدمه، وهو ما أدى إلى توقف الدم من الجريان في الرجل المصابة، وبترها في النهاية.
التعليقات
23 - المر2017-09-10 09:26:25
*** لالن ماعليهم من احد كلها محسوبيه شهادات كقير مزوره الله ياخذ حقك منهم وش يعوض في رجل ربع جزء راح عاهه مستديمه
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22 - ثقافة رأي2017-09-10 09:12:32
لاطلاع سعادتكم ي وزير الصحة.
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21 - بعدي2017-09-10 09:00:01
تبرير اي كلام في القضيه ممنوع من السفر و الان المسئول الطبيب سافر نظامي كيف تصير يجب دفع ديه للطفل و والدة عن تعطيل عضو مهم الديه لان تقدم و لان تاجر بيعيش متعقد حسبنا الله و نعم الوكيل
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20 - الحمد لله2017-09-10 08:57:16
مافيه جديد بالموضوع كل الأطباء اللي عندنا سباكين وكهربائيين والأخطاء من سنين متعودين عليها
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19 - هاني2017-09-10 08:50:50
ثاني اكبر مستشفى في المدينة المدير الفعلي له طبيب مصري ليس له توقيع ويسافر في الوقت الذي يريده وصحة المدينة وعلى راسها المتحدث باسمهما يعرفون ذلك ولا حراك .
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18 - زائر من الكواكب2017-09-10 08:28:15
حتى فاتورة الكهرباء لم يسددها..
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17 - زائر من الكواكب2017-09-10 08:25:54
دور عليه..
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16 - 🌺 ندى 🌺2017-09-10 08:14:39
المفروض يتم إيقافه عن ممارسة الطب فوراً هذي أرواح ناس ايش ذنبهم . للأسف حصلت لي حاله جد صعبه وماولمه في احد مستشفيات المدينه وفِي الاخير تطلع الطبيبه المتسببة ممنوعة من السفر لكن حقي عند الله مايضيع.
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15 - ابو راشد2017-09-10 08:13:10
هذا إذا كان فعلا طبيب وشهادته غير ( مزوره ) اول مره أسمع بمثل هذه الحادثه
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14 - loving liberal2017-09-10 07:59:09
حسب الانظم ان الطبيب مايعطى اجازه الافي كفاله غراميه وفي كل ماتتطلبه القضيه وممكن الطبيب مايرجع السعوديه يسافرلي بلد ويبتعد من المراجعات والغرمات فامن الي يضمن حق المدعي ان غياب القوانين اضاع الحقوق
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13 -2017-09-10 07:55:49
12 اقصد الطبيب المتعاقد
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12 -2017-09-10 07:51:22
اللي اعرفه ان الطبيب يتم وضعه على البلاك لست من قبل الشئون الصحية ومنعه من السفر حتى تنتهي القضية تماما بصدور الحكم
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11 - "لم يهرب خارج المملكة ولكنه سافر بشكل نظامي."2017-09-10 07:49:31
هل حصل على جميع حقوقه وهل تم توديعه في المطار //
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10 - عناد2017-09-10 07:47:45
يجيك بيطري والا سباك بشهاده مزوره وياخذ التأمين ويبداً يتعلم علينا وعلى عيالنا هزززززلت
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9 - عناد2017-09-10 07:47:05
وقال متحدث الصحة أن الطبيب يمتلك تأمينًا طبيًا خاصًا بالأخطاء الطبية ( هذا نفس تأمين حقين التريلات استهتار في الطرق وقتل الانفس بلا خوف ولا رادع والسبب التأمين ) خذ حقك بيدك لو تلحقه في بلاده
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8 - "لم يهرب خارج المملكة ولكنه سافر بشكل نظامي."2017-09-10 07:46:51
ألف مبروك
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( عدد التعليقات 10,646 )7 - العنيد
هزلت ومسافر بشكل نظامي بعد ؟؟
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6 - المنفلوطي2017-09-10 07:40:29
بغض النظر عن القضية لكن فقط للمعلومية دية الاطراف من خمسة الف حتى خمسين الف وتختلف من بلد لاخر يعني في امريكا ممكن تصل تعويض الاطراف لخمسين مليون دولار وهكذا
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( عدد التعليقات 10,646 )5 - العنيد
يتهرب يلف يدور يعرفون يختارون أحسن وأحد للتصريف وهذا إللي شجع على قدوم الجزارين ....
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4 - الحياة حلوة2017-09-10 07:37:50
رقم 1 يقول. لك. الرجال. مأمن. والشغلة كلها في حال الإدانة. غرامة. يتحملها التأمين
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3 - hima2017-09-10 07:37:25
المفاجاة الحقيقيه,هي ان المسؤولين عن الموضوع لايزالون في مناصبهم.
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( عدد التعليقات 2,156 )2 - ابونواف...
اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، قرارا يقضي بإغلاق مستشفى****العام بالكامل، على إثر وفاة الطفل***
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1 - نيدو2017-09-10 07:24:08
يبقى قابلني اذا رجع ؟؟
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بواسطة : ويندز
تعليق مخالف...
بواسطة : العويد
عدم رجل الطفل وسافر 😡...
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