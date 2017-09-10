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بالفيديو: صحة “المدينة” تفجر مفاجأة بشأن هروب الطبيب المتسبب في بتر قدم الطفل نايف الجابري!

بالفيديو: صحة “المدينة” تفجر مفاجأة بشأن هروب الطبيب المتسبب في بتر قدم الطفل نايف الجابري!
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المرصد 23 2٬654 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أكد المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة حاتم سمان، أن الطبيب المتسبب في بتر قدم الطفل نايف الجابري، لم يهرب خارج المملكة ولكنه سافر بشكل نظامي.
واوضح “سمان” خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “يا هلا” المُذاع على فضائية “روتانا خليجية”، أنه بعد تقديم الشكوى من قبل والد الطفل، تم التحقيق مع الطبيب.
وقال متحدث الصحة أن الطبيب يمتلك تأمينًا طبيًا خاصًا بالأخطاء الطبية، وأنه تم تسجيل افادته وان التحقيقات ما زالت جارية.
وكان عبد الله الجابري (والد الطفل) قد تقدم بشكوى إلى الشؤون الصحية، متهمًا مستشفى الملك فهد بالتسبب في بتر رجل ابنه البالغ من الكمر 13 عامًا، عقب علاجه من كسر في قدمه، وهو ما أدى إلى توقف الدم من الجريان في الرجل المصابة، وبترها في النهاية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

23 - المر
2017-09-10 09:26:25
*** لالن ماعليهم من احد كلها محسوبيه شهادات كقير مزوره الله ياخذ حقك منهم وش يعوض في رجل ربع جزء راح عاهه مستديمه
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22 - ثقافة رأي
2017-09-10 09:12:32
لاطلاع سعادتكم ي وزير الصحة.
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21 - بعدي
2017-09-10 09:00:01
تبرير اي كلام في القضيه ممنوع من السفر و الان المسئول الطبيب سافر نظامي كيف تصير يجب دفع ديه للطفل و والدة عن تعطيل عضو مهم الديه لان تقدم و لان تاجر بيعيش متعقد حسبنا الله و نعم الوكيل
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20 - الحمد لله
2017-09-10 08:57:16
مافيه جديد بالموضوع كل الأطباء اللي عندنا سباكين وكهربائيين والأخطاء من سنين متعودين عليها
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19 - هاني
2017-09-10 08:50:50
ثاني اكبر مستشفى في المدينة المدير الفعلي له طبيب مصري ليس له توقيع ويسافر في الوقت الذي يريده وصحة المدينة وعلى راسها المتحدث باسمهما يعرفون ذلك ولا حراك .
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18 - زائر من الكواكب
2017-09-10 08:28:15
حتى فاتورة الكهرباء لم يسددها..
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17 - زائر من الكواكب
2017-09-10 08:25:54
دور عليه..
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16 - 🌺 ندى 🌺
2017-09-10 08:14:39
المفروض يتم إيقافه عن ممارسة الطب فوراً هذي أرواح ناس ايش ذنبهم . للأسف حصلت لي حاله جد صعبه وماولمه في احد مستشفيات المدينه وفِي الاخير تطلع الطبيبه المتسببة ممنوعة من السفر لكن حقي عند الله مايضيع.
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15 - ابو راشد
2017-09-10 08:13:10
هذا إذا كان فعلا طبيب وشهادته غير ( مزوره ) اول مره أسمع بمثل هذه الحادثه
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14 - loving liberal
2017-09-10 07:59:09
حسب الانظم ان الطبيب مايعطى اجازه الافي كفاله غراميه وفي كل ماتتطلبه القضيه وممكن الطبيب مايرجع السعوديه يسافرلي بلد ويبتعد من المراجعات والغرمات فامن الي يضمن حق المدعي ان غياب القوانين اضاع الحقوق
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13 -
2017-09-10 07:55:49
12 اقصد الطبيب المتعاقد
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12 -
2017-09-10 07:51:22
اللي اعرفه ان الطبيب يتم وضعه على البلاك لست من قبل الشئون الصحية ومنعه من السفر حتى تنتهي القضية تماما بصدور الحكم
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11 - "لم يهرب خارج المملكة ولكنه سافر بشكل نظامي."
2017-09-10 07:49:31
هل حصل على جميع حقوقه وهل تم توديعه في المطار //
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10 - عناد
2017-09-10 07:47:45
يجيك بيطري والا سباك بشهاده مزوره وياخذ التأمين ويبداً يتعلم علينا وعلى عيالنا هزززززلت
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9 - عناد
2017-09-10 07:47:05
وقال متحدث الصحة أن الطبيب يمتلك تأمينًا طبيًا خاصًا بالأخطاء الطبية ( هذا نفس تأمين حقين التريلات استهتار في الطرق وقتل الانفس بلا خوف ولا رادع والسبب التأمين ) خذ حقك بيدك لو تلحقه في بلاده
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8 - "لم يهرب خارج المملكة ولكنه سافر بشكل نظامي."
2017-09-10 07:46:51
ألف مبروك
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( عدد التعليقات 10,646 )
7 - العنيد
2017-09-10 07:40:53
هزلت ومسافر بشكل نظامي بعد ؟؟
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6 - المنفلوطي
2017-09-10 07:40:29
بغض النظر عن القضية لكن فقط للمعلومية دية الاطراف من خمسة الف حتى خمسين الف وتختلف من بلد لاخر يعني في امريكا ممكن تصل تعويض الاطراف لخمسين مليون دولار وهكذا
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( عدد التعليقات 10,646 )
5 - العنيد
2017-09-10 07:39:27
يتهرب يلف يدور يعرفون يختارون أحسن وأحد للتصريف وهذا إللي شجع على قدوم الجزارين ....
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4 - الحياة حلوة
2017-09-10 07:37:50
رقم 1 يقول. لك. الرجال. مأمن. والشغلة كلها في حال الإدانة. غرامة. يتحملها التأمين
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3 - hima
2017-09-10 07:37:25
المفاجاة الحقيقيه,هي ان المسؤولين عن الموضوع لايزالون في مناصبهم.
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( عدد التعليقات 2,156 )
2 - ابونواف...
2017-09-10 07:28:59
اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، قرارا يقضي بإغلاق مستشفى****العام بالكامل، على إثر وفاة الطفل***
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1 - نيدو
2017-09-10 07:24:08
يبقى قابلني اذا رجع ؟؟
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آخر تعليق
بواسطة : مسمار

ت17 عجييييب امرك ياولد الرجال الحر مايمنعه لامؤخر صداق ولا غيره اذا شاف على زوجت...
بواسطة : ويندز

تعليق مخالف...
بواسطة : العويد

عدم رجل الطفل وسافر 😡...
بواسطة :

ينفصل من مستشفى يروح يشتغل بمستشفى ثاني...
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