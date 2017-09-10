بالفيديو: صحة “المدينة” تفجر مفاجأة بشأن هروب الطبيب المتسبب في بتر قدم الطفل نايف الجابري!

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صحيفة المرصد: أكد المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة حاتم سمان، أن الطبيب المتسبب في بتر قدم الطفل نايف الجابري، لم يهرب خارج المملكة ولكنه سافر بشكل نظامي.

واوضح “سمان” خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “يا هلا” المُذاع على فضائية “روتانا خليجية”، أنه بعد تقديم الشكوى من قبل والد الطفل، تم التحقيق مع الطبيب.

وقال متحدث الصحة أن الطبيب يمتلك تأمينًا طبيًا خاصًا بالأخطاء الطبية، وأنه تم تسجيل افادته وان التحقيقات ما زالت جارية.

وكان عبد الله الجابري (والد الطفل) قد تقدم بشكوى إلى الشؤون الصحية، متهمًا مستشفى الملك فهد بالتسبب في بتر رجل ابنه البالغ من الكمر 13 عامًا، عقب علاجه من كسر في قدمه، وهو ما أدى إلى توقف الدم من الجريان في الرجل المصابة، وبترها في النهاية.