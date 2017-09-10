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بالتفاصيل.. وافد عربي يتهجم على ممرضة بمستشفى الملك فهد.. وصحة المدينة تعلق!

بالتفاصيل.. وافد عربي يتهجم على ممرضة بمستشفى الملك فهد.. وصحة المدينة تعلق!
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المرصد 30 1٬879 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تهجم أحد الوافدين على ممرضة تعمل بالعيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد بالمدينة، بالقول وهددها بأنه سيربيها ويفصلها من عملها.
وأكدت الممرضة أنها رفعت شكوى للمديرية العامة للشؤون الصحية، وتم التحقيق فيها وإصدار قرار فصل الوافد من العمل ومنعه من أي عقود تتعلق بصحة المدينة بتاريخ 7/ 7/ 1438 ،وعلى الرغم من ذلك ما زال المعتدي على رأس العمل (يعمل في شركة صيانة بذات المستشفى).
وأوضحت الممرضة أنها رفعت قضيتها للمحكمة الجزائية، وتم الحكم على الوافد بعشر جلدات كحق عام والسجن عشرة أيام كحق خاص برقم 38118495 وتاريخ 3/ 4/ 1438 وإلى الآن لم يطبق أي من الأحكام لا الجلد ولا السجن، وفقًا لـ “المدينة”.
وتفصيلًا قالت الممرضة: حضر الوافد إلى عيادة العظام ومعه مواطنة سعودية ويريد أن يدخلها العيادة قبل المرضى الموجودين في قائمة الانتظار، وكان رقمها 4 وطلبت من المراجعة الانتظار حتى يأتي دورها، ولكن الوافد رفض أن تنتظر حتى يأتي دورها ودفع باب العيادة لكي يدخل مع المراجعة، التي حضرت معه للعيادة.
وأضافت الممرضة: هذا الأمر حفزني لمنعه من الدخول فإذا به يتطاول علي ويهددني أنه سيربيني وذهب وعندما أتى دور المراجعة السعودية، التي أتت مع الوافد ورقمها أربعة ناديت على الرقم أربعة عدة مرات أمام الحضور ورجال الأمن، ولكن صاحبة الرقم 4 لم تكن موجودة فقمت بإدخال صاحبة الرقم 5 حتى وصلنا للرقم 9 فإذا بالمراجعة السعودية، التي كانت ترافق الوافد الوسيط لها وتتهجم على العيادة وتقول رقمي أربعة ولازم أدخل.
وتابعت الممرضة: حاولت أهديها وأشرح لها أنني ناديت على رقمك 4 عدة مرات، ولم تكوني موجودة وشهد معي رجال الأمن، وكان ردها أنها ذهبت لقسم الإشاعة طلبت منها أن تنتظر حتى تخرج المريضة، التي عند الدكتور لكنها رفضت واتصلت على ذلك الوافد وحضر للمرة الثانية، وفتح الباب ودخل للعيادة بقوة غير مكترث بكل التعليمات والأنظمة.
وأكدت الممرضة أنه تهجم عليها للمرة الثانية لولا تدخل رجال الأمن وهددها وخرج أمام مسمع ومرأى من الحضور، وقال: «سوف أفصلك من العمل».
من جانبه علق المتحدث الرسمي لصحة المدينة، حاتم سمان، أن قضية الممرضة محل اهتمام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، وتم مخاطبة
مساعد مدير الشؤون الهندسية بهذا الخصوص وأنهم بصدد التحقق من الأمر، مؤكدًا أنه في حال ثبوت ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية والتعليمات واضحة في مثل هذه القضايا، حيث يتم منع وجود الشخص المبعد من العمل.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 -
2017-09-10 09:31:58
ينفصل من مستشفى يروح يشتغل بمستشفى ثاني
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29 - الكناني
2017-09-10 09:20:51
الموضوع فيه ؟
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28 -
2017-09-10 09:13:17
طبيعي في بلد الاحانب
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27 - فيصل
2017-09-10 09:07:45
يعني وصلنا لدرجة وافد يهدد المواطنين بلفصل الى متى هذي المهزله عندنا والله لا تحدث في دول العالم غيرنى
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26 - عيصو
2017-09-10 09:06:39
ياغريب كن اديب كم تستفزني هذه النوعية من الاخبار
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25 - زائر من الكواكب
2017-09-10 09:04:53
قال أمي ماتت هنا اللَّه لا يسامح من كان السبب هكذا سطرها أمام مستشفى الأمير متعب بالجوف
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24 - الحمد لله
2017-09-10 08:58:19
كل مستشفى أو مستوصف فيه مصري نصيحه لا تقربه
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23 -
2017-09-10 08:57:28
يرحل فورا للصعيد
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22 - بعدي
2017-09-10 08:54:08
ملعوب علينا بمساعدة مسئولي وزارة الصحة الاجانب لاعبين في الدوائر الحكومية لعب بعدين أين أهل الممرضه لم ياخذو حق بنتهم اقسم بالله لو انسجن سنه يمين ان المستشفي لايعرف تفاصيل وجهه ويقلون رجال هزلت
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21 - بدر
2017-09-10 08:46:46
اللوبي المصري قوي جدا في صحة المدينة حتى انه استطاع ايصال طبيب قريب منهم الى مركز قيادي
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20 - زائر من الكواكب
2017-09-10 08:46:20
أنصح كل مريض الإبتعاد عن هذا المستشفى ومن يعمل فيه :
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( عدد التعليقات 2,156 )
19 - ابونواف...
2017-09-10 08:40:33
وافد يتهجم على ممرضة سعودية ويهددها بالفصل لو سعودي مسوي كذا في دولة عربية عندما تقمص وافد شخصية سعودي وادعى أنة كفيل قامت علينا شياطين الانس ولكن باختصار نستاهل انتضرو تسليك الشؤون الصحية بالمدينة
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18 - نايف
2017-09-10 08:39:38
هذا وراه ظهر كبير
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17 - غازي بن شبيب
2017-09-10 08:38:16
تهجم تحقيق ادانه حكم بالفصل ولازال الوافد على راس العمل ، ممكن حد يشرح لنا الموضوع لماذا الوافد لازال على راس العمل لكي يذل الممرضه الملتزمه بالنظام مين اقدك ياعم افرد عضلاتك رغم انف النظام ايوه
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16 - نيدو
2017-09-10 08:32:46
تعليق مخالف
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15 - عموري
2017-09-10 08:25:05
وافد يتهجم على ممرضة من ***
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14 - الكشاف
2017-09-10 08:24:02
ألي يعرف معالي الوزير يسلملي عليه اليوم خبرين عن تجاوزات صحيه في المدينه وفِي رئيي ان الشؤن بحاجه الى من يداويها ويجتث أمراضها المستعصيه
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13 - واحد من الناس
2017-09-10 08:21:35
مافيه سكرتي ولا أي نوع من الأمن ؟؟ لو فيه أمن ونظام ماحصل كل هذا الطاسه ضايعه مافيه نظام شاشه وأرقام أكتروني وش الي تنادين ذي مستشفى يعني مراجعين مرضى الي أذنه والي سنونه والي عيونه والي راسه
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12 - جمعان ابو جلده
2017-09-10 08:16:56
هذا الواقع للاسف أصبح يتطاول علينا بعض الوافدين والسبب بعذ المتنفذين والمستفيدين من الوافد حيث انه يعمل في منشاة طبية يكتسب فيها من خلال عمله ببعض الوساطات التي تتيح له التجبر على أنظمة الدولة
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11 - ابو زهره
2017-09-10 08:15:34
تتذكرون الخليجي ألي في لندن 7 سنين سجن وعندنا 7جلدات وعشرة ايام سجن ويمكن يعطوه شهادة شكر ودرع
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10 - اتوقع الوافد صادق حينما هدد بفصلها
2017-09-10 08:14:07
فهكذا هي الأمور لدينا الوافد له من الصلاحيات ما هو فوق النظام والسبب هو الفساد الإداري المستشري في كل مكان.
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9 - زائر
2017-09-10 08:11:08
عنده تأمين ضد الغير وسيقومون بتهريبه مثل ماهربوا الطبيب وستسمع وترى
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8 - ابو حمدان
2017-09-10 08:10:38
‎%‎100 يعرفله واحد من الكبار في الشؤن الصحيه بالله عليكم واحد مثل هذا اش لزمته وعلى قولت المثل وش خلاك يافرعون تتفرعن قال مالقيت احد يردني تخيل انه في دوله خليجيه ولا في لندن ولا امريكا
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7 - عناد
2017-09-10 08:10:12
الاجانب تمردوا وكل يوم يتعدون حدودهم بلا اي خوف قال من فرعنك قال مالقيت من يردعني ويدعسني
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6 - بو شار
2017-09-10 08:10:10
لو هم متآكدين من كلامها ، مش رح يخلوه بس حرام قطع الارزاق شو بدها فيه
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5 - الحياة حلوة
2017-09-10 08:07:50
دائماً. وأبداً. ربعنا. ما. يطبقون. النظام. إلا. إذا. أنفظحوا. غير. كذا. كل شيئ. في. الأدراج عشان كذا. الوافدين. ما يحترمون النظام. قم. بس. قم. أنقلع.
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4 - سوط الحق
2017-09-10 08:07:00
هذه الفوضى والإهمال في تنفيذ الأحكام وهذه نتائج عمل المرأة في مجال مختلط تكون مهانة وافد يهينها هزلت والله وبلغ من هزالها أن سامها كل مفلس
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3 - عناد
2017-09-10 08:05:12
لا فصلوه ولا جلدوه ولا سجنوه ولازال على رأس العمل لو كان سعودي لعلقوه في المشنقه في نفس اليوم
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2 - المنفلوطي
2017-09-10 08:03:00
الصلح خير والحقد وسواد القلب ليس طيب
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1 - hima
2017-09-10 08:00:17
وتتوالى بطولات الاجانب وعبثهم في البلاد بلطول والعرض,بلا رقيب او حسيب,الله يستر علمواطن الغلبان.
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آخر تعليق
بواسطة : مسمار

ت17 عجييييب امرك ياولد الرجال الحر مايمنعه لامؤخر صداق ولا غيره اذا شاف على زوجت...
بواسطة : ويندز

تعليق مخالف...
بواسطة : العويد

عدم رجل الطفل وسافر 😡...
بواسطة :

ينفصل من مستشفى يروح يشتغل بمستشفى ثاني...
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