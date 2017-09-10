بالتفاصيل.. وافد عربي يتهجم على ممرضة بمستشفى الملك فهد.. وصحة المدينة تعلق!

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صحيفة المرصد: تهجم أحد الوافدين على ممرضة تعمل بالعيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد بالمدينة، بالقول وهددها بأنه سيربيها ويفصلها من عملها.

وأكدت الممرضة أنها رفعت شكوى للمديرية العامة للشؤون الصحية، وتم التحقيق فيها وإصدار قرار فصل الوافد من العمل ومنعه من أي عقود تتعلق بصحة المدينة بتاريخ 7/ 7/ 1438 ،وعلى الرغم من ذلك ما زال المعتدي على رأس العمل (يعمل في شركة صيانة بذات المستشفى).

وأوضحت الممرضة أنها رفعت قضيتها للمحكمة الجزائية، وتم الحكم على الوافد بعشر جلدات كحق عام والسجن عشرة أيام كحق خاص برقم 38118495 وتاريخ 3/ 4/ 1438 وإلى الآن لم يطبق أي من الأحكام لا الجلد ولا السجن، وفقًا لـ “المدينة”.

وتفصيلًا قالت الممرضة: حضر الوافد إلى عيادة العظام ومعه مواطنة سعودية ويريد أن يدخلها العيادة قبل المرضى الموجودين في قائمة الانتظار، وكان رقمها 4 وطلبت من المراجعة الانتظار حتى يأتي دورها، ولكن الوافد رفض أن تنتظر حتى يأتي دورها ودفع باب العيادة لكي يدخل مع المراجعة، التي حضرت معه للعيادة.

وأضافت الممرضة: هذا الأمر حفزني لمنعه من الدخول فإذا به يتطاول علي ويهددني أنه سيربيني وذهب وعندما أتى دور المراجعة السعودية، التي أتت مع الوافد ورقمها أربعة ناديت على الرقم أربعة عدة مرات أمام الحضور ورجال الأمن، ولكن صاحبة الرقم 4 لم تكن موجودة فقمت بإدخال صاحبة الرقم 5 حتى وصلنا للرقم 9 فإذا بالمراجعة السعودية، التي كانت ترافق الوافد الوسيط لها وتتهجم على العيادة وتقول رقمي أربعة ولازم أدخل.

وتابعت الممرضة: حاولت أهديها وأشرح لها أنني ناديت على رقمك 4 عدة مرات، ولم تكوني موجودة وشهد معي رجال الأمن، وكان ردها أنها ذهبت لقسم الإشاعة طلبت منها أن تنتظر حتى تخرج المريضة، التي عند الدكتور لكنها رفضت واتصلت على ذلك الوافد وحضر للمرة الثانية، وفتح الباب ودخل للعيادة بقوة غير مكترث بكل التعليمات والأنظمة.

وأكدت الممرضة أنه تهجم عليها للمرة الثانية لولا تدخل رجال الأمن وهددها وخرج أمام مسمع ومرأى من الحضور، وقال: «سوف أفصلك من العمل».

من جانبه علق المتحدث الرسمي لصحة المدينة، حاتم سمان، أن قضية الممرضة محل اهتمام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، وتم مخاطبة

مساعد مدير الشؤون الهندسية بهذا الخصوص وأنهم بصدد التحقق من الأمر، مؤكدًا أنه في حال ثبوت ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية والتعليمات واضحة في مثل هذه القضايا، حيث يتم منع وجود الشخص المبعد من العمل.