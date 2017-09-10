الرئيسية / خلال زيارتها للمملكة.. هكذا علقت متحدثة الخارجية الروسية على ارتدائها ملابس محتشمة وحجاب للرأس!
خلال زيارتها للمملكة.. هكذا علقت متحدثة الخارجية الروسية على ارتدائها ملابس محتشمة وحجاب للرأس!
صحيفة المرصد: وصل، اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى المملكة، على رأس وفد ضم المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ونائب الوزير لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف، وعدد من مسؤولي الخارجية الروسية، وذلك في زيارة تستغرق يومين.
من جهتها، أظهرت ماريا زاخاروفا حرصها على احترام تقاليد المملكة، حيث نشرت صورة لها، السبت (9 سبتمبر 2017)، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهى ترتدي ملابس محتشمة وحجاب للرأس، حيث علقت عليها: “في السعودية سألوني، هل سنلتزم بقواعد الملابس.. بالطبع”.
التعليقات
10 - ويندز2017-09-10 09:33:16
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9 - ●●●●●2017-09-10 09:28:47
تعليق1قريده شوقي والله انتي البدعه ****صارت فرائض الله بدع قال تعالى{المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون}
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8 -2017-09-10 09:25:16
تعليق1 وش دخل الروسية بغطاء الوجه يوم قلتِ بدعة!!! الحمدلله يدورون بس شي يرضي اهواءكم
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7 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-10 09:06:23
انتي أكثر احتراما لنا من بنت ترامب⁉️
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6 - أبو العز الدمشقي2017-09-10 09:02:50
ماريا زاخاروفا سيدة جميلة وعاقلة وشاهدت كيف تعامل الإعلام مع ايفانكا وقالت لنفسها بلا وجعة الرأس؟
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5 - ت12017-09-10 09:00:19
ت 1 بدعة كل شيء بالدين قلتوا بدعة من اسمك غاسل يدي منك
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4 - الهاشمي2017-09-10 08:59:03
حاطة قبعة برد قال حجاب ?'
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3 -2017-09-10 08:49:01
خايفه من عصا الهيئه
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2 - زائر2017-09-10 08:48:24
من يحترم يحترم .
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1 - فريدة شوقي2017-09-10 08:46:21
هذا اكبر دليل ان غطاء الوجه بدعة
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آخر تعليق
بواسطة : ويندز
تعليق مخالف...
بواسطة : العويد
عدم رجل الطفل وسافر 😡...
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