خلال زيارتها للمملكة.. هكذا علقت متحدثة الخارجية الروسية على ارتدائها ملابس محتشمة وحجاب للرأس!

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صحيفة المرصد: وصل، اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى المملكة، على رأس وفد ضم المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ونائب الوزير لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف، وعدد من مسؤولي الخارجية الروسية، وذلك في زيارة تستغرق يومين.

من جهتها، أظهرت ماريا زاخاروفا حرصها على احترام تقاليد المملكة، حيث نشرت صورة لها، السبت (9 سبتمبر 2017)، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهى ترتدي ملابس محتشمة وحجاب للرأس، حيث علقت عليها: “في السعودية سألوني، هل سنلتزم بقواعد الملابس.. بالطبع”.