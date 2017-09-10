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محمد آل الشيخ يكشف سبب تراجع “تميم” عن الجلوس على مائدة الحوار رغم طلبه!

محمد آل الشيخ يكشف سبب تراجع “تميم” عن الجلوس على مائدة الحوار رغم طلبه!
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المرصد 20 2٬778 2 ساعتين

صحيفة المرصد: سلط الكاتب السعودي محمد آل الشيخ الضوء على الأنباء التي تم تداولها قبل أمس الجمعة بأن تميم أمير قطر اتصل بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأبدى رغبته بأن يجلس مع الدول الأربع المقاطعة للحوار حول تنفيذ المطالب الثلاث عشرة التي وضعتها الدول الأربع شرطا لإلغاء المقاطعة، وعودة المياه إلى مجاريها.
وقال “آل الشيخ” في مقال له “تميم اللف والدوران” بـ “الجزيرة” انه بمجرد أن بثت وكالة الأنباء السعودية الخبر تفاءلنا خيرا، آملين أن تكون قطر قد ثابت إلى رشدها، وتخلت عن دعم الإرهاب، وتفهمت لماذا اضطرت دول المقاطعة لاتخاذ هذه الخطوات التصعيدية وغير المسبوقة تجاهها.
وأكمل: إلا أن هذا الخبر لم يأخذ إلا ساعة واحدة، حتى جاء الخبر ذاته على وكالة الأنباء القطرية، بصيغة مختلفة ومغلوطة وغير حقيقية، فحواه أن الأمير محمد بن سلمان هو من طلب الحوار وليس أمير قطر”.
ورأى “آل الشيخ” أن هذا الأمر يُظهر نية مبيتة للمماطلة والخداع والمغالطة، وعدم إظهار الحقيقة كما هي للشعب القطري والعالم، مؤكدًا أن هذا ما لا يمكن إطلاقا للمملكة قبوله، فإذا كان القطريون صادقين في رغبتهم للحوار فلماذا يحرفون صياغة الخبر؛ وهو ما يذكرنا بالمقولة الشهيرة للملك عبدالله رحمه الله لتميم نفسه (إنت كذاب مثل ابوك).
وأوضح “آل الشيخ” أن سبب تراجع تميم عن الجلوس على مائدة الحوار هو شعوره بالحرج الشديد أمام القطريين، متابعا: “لقد ظلوا طوال الثلاثة أشهر من عمر الأزمة يرددون أنهم أقوى من أن يستجيبوا لمطالب المقاطعة التي يسمونها (حصارا)، وأن الفرس والأتراك هم من أغاثوهم بكل ما يحتاجون إليه من متطلبات الحياة، كما (ادّعوا) أن أوضاعهم الاقتصادية على ما يرام ولم تتأثر، رغم هروب كثير من المستثمرين إلى دول الخليج الأخرى؛ فالسوق الاستهلاكية القطرية صغيرة وتكاليف الإنتاج باهظة، ولن تُغري الشركات الضخمة التي كانت تعتمد في وجودها في قطر على الأسواق الخليجية الأخرى وبالذات أسواق المملكة. كما أن المستثمر القطري شعر بالخوف وأخرج أمواله إلى أسواق ذات نمو ريعي أفضل.
وأكد “آل الشيخ” أن تغيير صيغة الخبر بشكل يوحي بغير حقيقته، يحتمل احتمالين: الاحتمال الأول تعمد الكذب والغش والاحتيال وعدم الوفاء بالالتزامات فيما لو اضطروا لها كما هي عادتهم. والاحتمال الثاني أن ثمة خلاف بين من يصنعون القرار السياسي في قطر.
ولفت “آل الشيخ” الى أن القرار في تلك الدولة الصغيرة جغرافيا وديموغرافيا يشارك فيه إضافة إلى تميم والده حمد، وحمد بن جاسم، وكذلك القرضاوي رئيس التنظيم الدولي للإخوان.
ونوه “آل الشيخ” الى أن قرار المقاطعة الذي اتخذته الدول الأربع انعكس بشكل متفاوت على كل طرف من أطراف صناعة القرار حسب مصالحه؛ فتميم يقولون إنه يرى التهدئة وعدم التصعيد. أما الحمدين (شخصيا) يدركان أنهما مستهدفان بتمويل الإرهاب، ودعم ما يسمى الربيع العربي، ويعرفان أن أي تراجع يعني أن الاتهامات ستتوالى لتطالهما، خاصة وهما مسؤولان مسؤولية جنائية عن الرياح التي عصفت ببعض الدول العربية، وتسببت في قتل مئات الآلاف فضلا عن الجرحى والمشردين، والخراب والدمار البنيوي والاقتصادي.
واختتم “آل الشيخ” مقاله بقوله: أما التنظيم الدولي للإخوان، الضلع الثالث المشارك في صناعة القرار السياسي القطري، فهو يرى أن قطر هي الملاذ الأخير لهم، خاصة وأن الدول الأربع تستهدف التنظيم ذاته وتسعى إلى اجتثاثه؛ فلسان حالهم يقول: إما أن نبقى قي قطر أو نذهب وتذهب قطر.
ومهما يكن الأمر فالخيارات أمام قطر محدودة، وليس أمامها في نهاية المطاف إلا الانصياع (راغمة) وغير مختارة لتنفيذ المطالب.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - أبو ثامر
2017-09-10 11:20:52
تعليق مخالف
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19 - 72
2017-09-10 11:10:09
لا يختلف اثنان ان قطر اخطات سياسيا و عملت على اثاره الفوضى فى دول اخرى و لكن اعتقد بان القول ان الاقتصاد القطرى تاثر بمواقف الدول الاخرى كلام غير دقيق فاقتصادهم قائم على عملاء لا يمكنهم الانفصال عن قط
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18 - 72
2017-09-10 11:05:55
الاستثمارات الغير النفطيه لا تمثل شى بالنسبه للاقتصاد القطرى و لا الكويتى و لا السعودي اقتصاديات الدول الثلاث قائم على النفط و الغاز و الدول الثلاث لديها خطط تحول الى اقتصاد حر و تنوع فى مصادر الدخل
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17 - 72
2017-09-10 11:03:15
اقتصاد قطر كباقى اقتصادات دول الخليج الاخرى قائم على مبيعات الغاز و البترول و الطلب على الغاز لم ينقص و ما زالت مدن كبرى تعيش على الغاز القطرى و لن يتغير شى الا اذا وجد البديل الرخيص
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16 - ↩ابو شدا↪
2017-09-10 10:56:47
14 - العبيدي 2017-09-10 10:51:30 خلك في قضية قطر ولا تخرج منها تكفى . بنقبل منك أي تعليق يخص إخونجية قطر مثلما سميتهم وقل فيهم ماتريد ↩يحتاج وإن ديلكوا ↪
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15 -
2017-09-10 10:54:47
تعليق مخالف
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14 - العبيدي
2017-09-10 10:51:30
خلك في قضية قطر ولا تخرج منها تكفى . بنقبل منك أي تعليق يخص إخونجية قطر مثلما سميتهم وقل فيهم ماتريد .
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13 - ابو شدا
2017-09-10 10:39:31
خل السياسه لأهلها وانت خليك في تتبع المسلمين ****.
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12 - وماهي قطر
2017-09-10 10:26:05
سوى تلعب على الحبلين بس الوتر الحساس ينقطع عليها. مثل المشتهية ومستحية تريد جس النبض لكنها سرعان ما اكتشفت ان محنتها لن تحل باللف و الدوران مع محمد بن سلمان
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11 - الخالدي
2017-09-10 10:15:55
قل اعوذ برب الفلق
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10 - سوعال محير
2017-09-10 10:12:50
تعليق مخالف
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9 -
2017-09-10 10:02:26
النظام الاخوانجي القطري الخائن لدينه وعروبة يجب أن ينتهي لأنهم يسعون في الأرض فسادا.
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8 - زرهان
2017-09-10 09:57:19
الإخوان انسان مسلم بسيط شيوخهم حاقدين على الأنظمة العربية استلموا الحكم اول شى راحو ايران عند من يشتمون فى عرض الرسول علية السلام وبعدها أخذ الله منهم السلطة وكرة الناس فيهم لهوان عرض الرسول لديهم
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7 - ماهو المطلوب من المواطنين
2017-09-10 09:51:21
ماهو المطلوب من المواطنين السعودي والقطري
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6 - واقعي
2017-09-10 09:48:44
يعني الكاتب هو نفسه قلم الحقيقة و ريما و ناب
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5 -
2017-09-10 09:45:28
عجيب .. ناب يحلل ويكشف
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4 - ماهي المطالب ١٣
2017-09-10 09:43:43
ماهي المطالب ال ١٣ التي يجب على قطر تنفيذها
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3 -
2017-09-10 09:42:34
هههههههههه قلم الحقيقة يكشف سبب التراجع
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2 - الله يصلح الحال
2017-09-10 09:38:32
تعليق مخالف
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1 - قطر الاخوان !! يكذبون كما يتنفسووووون !! ؟
2017-09-10 09:37:59
ولأنهم يكذبون كما يتنفسون !! يخوووونون!!
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آخر تعليق
بواسطة : ❎

معلق علم أمريكا ؟؟ في أول بداية المقطع...
بواسطة : بريال عيش حب

اخي الكاتب الحل عند اوردغان يعتبر هو العمود الفقري لقطر اي قرار لدوله بدون رضي ا...
بواسطة : 🌴🇸🇦🌴

يجب مضاعفة عقاب هؤلاء الهمج السفهاء المتخلفين . واللي في راسه موال تفحيط فليذهب...
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