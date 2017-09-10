بالفيديو: الإعلامي عمرو أديب: قطر طُلقت بالثلاثة.. ولن تعود للكيان العربي من جديد!
صحيفة المرصد:شن الإعلامي المصري عمرو أديب هجوما شديد اللهجة على النظام القطري، مؤكدا أن قطر لا تستطيع الحفاظ على عهدها ووعودها لمدة نصف ساعة فقط!.
وأضاف أديب خلال تقديمه لبرنامج “كل يوم ” على فضائية ON E : ” المواطن القطرى يشعر أنه عملاق عندما يسمع وزير خارجيته يقول إنه لا تفاوض إلا بعد سحب الشروط الـ13، وبعدها يقوم الأمير تميم بن حمد أمير قطر بالاتصال بمحمد بن سلمان ولى العهد السعودى وطلب منه المصالحة وإجراء الحوار.. طيب فين العظمة والسيادة والريادة وكافة الشعارات”.
وأكد الإعلامى عمرو أديب، أن قطر لا تريد العودة إلى المحيط العربى، وتابع:”قطر طلقت بالثلاثة..فهل هناك عودة بعد الطلاق؟.. أنتم منتظرين أية منها.. قطر ترفض أن تكون جزءا من كيان.. لا عهد لهم وتريد أن تكون دولة عظمى ودى حالة مرضية”.
وأشار “أديب”، إلى دولة قطر اتفقت مع شركة علاقات عامة إسرائيلية ودفعت مبلغاً مادياً كبيراً من أجل تحسين صورة الدوحة أمام يهود أمريكا، وتابع:” ولذلك هى لن تعود إلى الكيان العربى”.
وتسائل أديب : لاأعرف ما هو شعور المواطن القطرى تجاه تناقضات الأمير تميم والموقف القطرى؟”، مشددا على أن سبب اتصال “تميم” بولى عهد المملكة العربية السعودية هو عدم تحمل الدوحة للإجراءات العربية، فعزمت على تجرع السم، وتابع: “وهذا فهمى أنا للموقف.
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التعليقات
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بعد الطلاق بثلاث تحتاج لقوز آخر لتحليل حسب الشرع .إذا تسأل عن فتوى.
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تبي الصراحة و بدون زعل. قطر أقرب لنا منكم يالمصريين. الحق ينقال.
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هالاصلع ***من قاله يحكي باسم العرب
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اذا صار الكيان العربي ملك ***، من قالك تحكي باسم العرب يابو مصير ***
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كلامه يجيب الضغط هذا الاصلع
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هذا خطأ ( الطلاق) يجب احتواء الازمه لماذا لأن ذلك ليس بصالح الدول العربيه فهو يعطي المجوس موطئ قدم وكذلك الاتراك وهذا مالا نرغبه يجب احتواءها والعمل بسريه لتغيير النظام بهذا البلدنحن نطلق وايران تحتضن
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قطر لم تطلق فقط من كيانها العربي بل من الإنسانية جمعاء التي ترفض إرهابها.
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ايش دخلك حسبناالله ونعم الوكيل مصرايش دخلها في الخليج ***
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ت1 لاتنسى ان ابو صلعه هذا اللي مو عاجبك من دول المقاطعه وين عايش انت!؟
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ستكون نهاية تميم والحمدين. كنهاية. القذافي. وستعود بعدهم بعد. زواجها الخليجي العربي. المسلم
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مين قال ؟! يمكن الرجوع للمطلقة ثلاثاً بمحلل شرعي وليس تيساً مستعاراً و..يبو حور أبك إلزم حطبك ومسجدك اللي عند سوق الغنم وعالج كحتك باللبان اللي عطيتك قبل الاجازة واترك عنك الفلفست ...
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ايش دخل ابو صلعه منوره هذا في قطر ما دخل في موضوع الا افتى فيه
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