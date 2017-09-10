بالفيديو: الإعلامي عمرو أديب: قطر طُلقت بالثلاثة.. ولن تعود للكيان العربي من جديد!

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صحيفة المرصد:شن الإعلامي المصري عمرو أديب هجوما شديد اللهجة على النظام القطري، مؤكدا أن قطر لا تستطيع الحفاظ على عهدها ووعودها لمدة نصف ساعة فقط!.

وأضاف أديب خلال تقديمه لبرنامج “كل يوم ” على فضائية ON E : ” المواطن القطرى يشعر أنه عملاق عندما يسمع وزير خارجيته يقول إنه لا تفاوض إلا بعد سحب الشروط الـ13، وبعدها يقوم الأمير تميم بن حمد أمير قطر بالاتصال بمحمد بن سلمان ولى العهد السعودى وطلب منه المصالحة وإجراء الحوار.. طيب فين العظمة والسيادة والريادة وكافة الشعارات”.

وأكد الإعلامى عمرو أديب، أن قطر لا تريد العودة إلى المحيط العربى، وتابع:”قطر طلقت بالثلاثة..فهل هناك عودة بعد الطلاق؟.. أنتم منتظرين أية منها.. قطر ترفض أن تكون جزءا من كيان.. لا عهد لهم وتريد أن تكون دولة عظمى ودى حالة مرضية”.

وأشار “أديب”، إلى دولة قطر اتفقت مع شركة علاقات عامة إسرائيلية ودفعت مبلغاً مادياً كبيراً من أجل تحسين صورة الدوحة أمام يهود أمريكا، وتابع:” ولذلك هى لن تعود إلى الكيان العربى”.

وتسائل أديب : لاأعرف ما هو شعور المواطن القطرى تجاه تناقضات الأمير تميم والموقف القطرى؟”، مشددا على أن سبب اتصال “تميم” بولى عهد المملكة العربية السعودية هو عدم تحمل الدوحة للإجراءات العربية، فعزمت على تجرع السم، وتابع: “وهذا فهمى أنا للموقف.

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