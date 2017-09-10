تغريدة “الحروف الأبجدية” لعزمي بشارة تشعل مواقع التواصل..وهكذا رد عليه المغردون-صورة

حجم الخط A A A المرصد 14 3٬308 1 ساعة

صحيفة المرصد:رغم قراره اعتزال العمل السياسي منذ فترة ، علق عزمي بشارة النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي المقيم في قطر، على الأزمة الخليجية الحالية والتداعيات التي تجددت خلال اليومين السابقين.

وكتب بشارة على صفحته الرسمية على موقع تويتر : “أ يحاصر ب، أخيراً ج يضغط على أ وب لحل الخلاف بالحوار، ب يقبل عرض ج، أ يصر أن ب قبل شروطه ليبدو منتصراً، ب يؤكد قبول الحوار ليس الشروط، أ غاضب”.

وتابع “اعتبر ب قبول مقترح ج تنازلاً مسؤولاً لأنه قبل الحوار وهو في ظل الحصار من أجل الحل، في حين أراد أ فرض شروطه أو التملص من حوار قبله على مضض”، وأردف “الحل في هذه الحالات تسوية تطلب تواصلاً وتنازلات لصالح التعايش والتعاون، وليس فرض طرف شروطه على الآخر، أ قبل بالحوار، الكرة في ملعب من الآن؟”.

وتسببت تغريدات “بشارة” في استثارة المغردين العرب والقطريين أيضا ، حيث كتب مغرد قطري في رده على التغريدة “والله إن أ وب بخير لو يسلمون منكم”.

وأضاف آخر “أنت اطلع منها بس ومالك شغل في الخليجيين، عيال عمّ، والأمور راح تنحل دون تدخل أي أجنبي مثلك”.

وقال ثالث “بدأت تتخبط أيها الصهيوني، وبدأت تشعر بدنو نهايتك والرحيل من هذه الأرض التي سرقتها ونجستها بأفكارك الحاقدة على الأمة العربية”.

وتابع آخر “الحل تطلع منها أنت وباقي المرتزقة، والخليج سيكون بخير”، وكتب مغرد “الحل في يد عزمي بشارة، يأخذ المرتزقة أبناءه ويمشي من قطر ويتركها لأهلها الأصليين، وهي تعرف تتصالح مع أخواتها”.

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أ يحاصر ب. أخيرا ج يضغط على أ وب لحل الخلاف بالحوار ب يقبل عرض ج. أ يصر أن ب قبل شروطه ليبدو منتصرا. ب يؤكد قبول الحوار ليس الشروط. أ غاضب — عزمي بشارة (@AzmiBishara) ٩ سبتمبر، ٢٠١٧

2. اعتبر ب قبول مقترح ج تنازلا مسؤولا لأنه قبل الحوار وهو في ظل الحصار من أجل الحل، في حين أراد أ فرض شروطه أو التملص من حوار قبله على مضض — عزمي بشارة (@AzmiBishara) ٩ سبتمبر، ٢٠١٧