تغريدة “الحروف الأبجدية” لعزمي بشارة تشعل مواقع التواصل..وهكذا رد عليه المغردون-صورة
صحيفة المرصد:رغم قراره اعتزال العمل السياسي منذ فترة ، علق عزمي بشارة النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي المقيم في قطر، على الأزمة الخليجية الحالية والتداعيات التي تجددت خلال اليومين السابقين.
وكتب بشارة على صفحته الرسمية على موقع تويتر : “أ يحاصر ب، أخيراً ج يضغط على أ وب لحل الخلاف بالحوار، ب يقبل عرض ج، أ يصر أن ب قبل شروطه ليبدو منتصراً، ب يؤكد قبول الحوار ليس الشروط، أ غاضب”.
وتابع “اعتبر ب قبول مقترح ج تنازلاً مسؤولاً لأنه قبل الحوار وهو في ظل الحصار من أجل الحل، في حين أراد أ فرض شروطه أو التملص من حوار قبله على مضض”، وأردف “الحل في هذه الحالات تسوية تطلب تواصلاً وتنازلات لصالح التعايش والتعاون، وليس فرض طرف شروطه على الآخر، أ قبل بالحوار، الكرة في ملعب من الآن؟”.
وتسببت تغريدات “بشارة” في استثارة المغردين العرب والقطريين أيضا ، حيث كتب مغرد قطري في رده على التغريدة “والله إن أ وب بخير لو يسلمون منكم”.
وأضاف آخر “أنت اطلع منها بس ومالك شغل في الخليجيين، عيال عمّ، والأمور راح تنحل دون تدخل أي أجنبي مثلك”.
وقال ثالث “بدأت تتخبط أيها الصهيوني، وبدأت تشعر بدنو نهايتك والرحيل من هذه الأرض التي سرقتها ونجستها بأفكارك الحاقدة على الأمة العربية”.
وتابع آخر “الحل تطلع منها أنت وباقي المرتزقة، والخليج سيكون بخير”، وكتب مغرد “الحل في يد عزمي بشارة، يأخذ المرتزقة أبناءه ويمشي من قطر ويتركها لأهلها الأصليين، وهي تعرف تتصالح مع أخواتها”.
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أ يحاصر ب. أخيرا ج يضغط على أ وب لحل الخلاف بالحوار ب يقبل عرض ج. أ يصر أن ب قبل شروطه ليبدو منتصرا. ب يؤكد قبول الحوار ليس الشروط. أ غاضب
— عزمي بشارة (@AzmiBishara) ٩ سبتمبر، ٢٠١٧
2. اعتبر ب قبول مقترح ج تنازلا مسؤولا لأنه قبل الحوار وهو في ظل الحصار من أجل الحل، في حين أراد أ فرض شروطه أو التملص من حوار قبله على مضض
— عزمي بشارة (@AzmiBishara) ٩ سبتمبر، ٢٠١٧
3. الحل في هذه الحالات تسوية تطلب تواصلا وتنازلات لصالح التعايش والتعاون وليس فرض طرف شروطه على الآخر. أ قبل بالحوار. الكرة في ملعب من الآن؟
— عزمي بشارة (@AzmiBishara) ٩ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
الجردي عزمي بشاره مادخلت محل الي أفسدته والشره علي الجرادي الاعلاميه والكلاب المالحه اف ي قناه الخنزير المنحطه
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يحاصر علشانك انت واشكالك يا عزمي الصهيوني
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عزمي ليس له ذنب 🏳الذنب ذنب من سمح له التحكم في مفاصل القرار في قطر 🏳ذنب من أعطاه الصلاحيات العبث في مصير الخليج العربي 🏳ذنب من سكت وتغافل عن ما يحدث وسيحدث في قادم الأيام 🏳أعني 《《الشعب القطري》》.
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عزمي هذا أدى القسم في الكنيست الإسرائيلي وكان عضو فيه واليوم ينظر لدولة عربية من اتى به؟ وهل هذا الصهيوني يريد خير بالمسلمين! كيف يسمح لهذا العدو المتربص ان يدخل نفسه في قضايا وهو جزء كبير من المشكلة
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ياعزمي. : أ. اقلب وجهك عن المسلمين.يا اسرائيلي ب. بكم كتبت المقال لعمك ج جلبتو العار والدمار لقطر وللمنطقه
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عزمي بشاره ضيع فلسطين والدور ع الاغبياء اللي ف قطر.
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الله يلعنكم يهود كل الفتن في هذي الدنيا من تحت رؤوسكم الله يعميكم ولايجعل تقوم لكم قائمه ويجعل اوهامكم كلها شراب ويشغلكم في انفسكم قولو آمين بالذي تقدرون التعليق.
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الي زي بشارة وبشار وغيرهم هم سبب ضعف وخذلان الأمة وضياع القضية الفلسطينية
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ياعزمي بشاره لو فيك ذرة رجوله ماتركت فلسطين وجالس بقطر تنبح ياكلب .
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ياحكام الخليج استحلفكم بالله انكم تغتالون عزمي فشاره والله انه عميل انه برتبه عميل للموساد بالخليج الحل بغتياله ودمتم سالمين.
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عزمي بشاره هو اللي بيحقق احلام القطرين هههههههههههههههههههه الله يعين اوردغان عليكم شعب وحاكم ياقلب لا تحزن هههههههههه حاميهم سيدهم اوردغان راح نشوف العيون الخضر ههههههه
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استلم الحكم عزمي بقطر الشقيقه لقد وجد الصهاينه والمجوس موطئ قدم والباقي على الاخوه القطريين ونصيحتى ان ينشئوا رجال للمقاومه لتحريربلادهم وطرد تميم وعائلته لأنهم باعواقطركما باع الاسد الجولان للصهاينه
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أ = الدول المقاطعة،،،،ب = قطر ،،،،ج = أمريكا.
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حزمي بياره ولد الصهيونيه وتميم ***الإخواني يلعبون بالنار التي سوف تحرقهم وتحرق أتباعهم.
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