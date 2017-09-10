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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-ياسر أحمد
مكة-عبد الله جابر
التعليقات
3 - 🃏المهرج 🎪رشيد سليم🃏2017-09-10 11:05:02
الطواقي وقواطي النيفيا🎭السلام عليكم🎭قبل أن أبدأ في الإسقاطات والتجريح في النصر🎭اسمحوا لي أن استفتح بالمنتخب واهنيه على الوصول لروسيا🎭والعقبى للهلال ان يصل العالمية😢 معكم/ المهرج الطاقية رشيد👌🤡.
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( عدد التعليقات 15,190 )2 - ابويوسف
النفسيه اليوم زفت ليه
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( عدد التعليقات 15,190 )1 - ابويوسف
✋️
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