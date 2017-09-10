رعاية فعاليات وهمية..شركة وطنية تستغل أفراح السعوديين للاحتيال وتحقيق مكاسب مالية ضخمة!

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صحيفة المرصد:كشفت بعض المصادر عن قيام إحدى الشركات الوطنية التي تدعي أنها تعمل في مجال الإنتاج والتوزيع الإعلامي، المجال خصبا والأجواء مناسبة للاحتيال والتكسب من الإنجازات التي حققتها المملكة على أكثر من صعيد في وقت قياسي، بالإعلان عن رعايتها لفعاليات وهمية بغرض تحقيق مكاسب مالية ودعائية دون وجه حق.

وفي التفاصيل التي نشرتها “عكاظ”، ادعت الشركة أنها بصدد الاحتفال بالإنجازين المتمثلين في نجاح موسم حج 1438 وتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018 بروسيا، عبر عدد من الفعاليات المختلفة، داعية رجال الأعمال للمساهمة في الاحتفالية بتقديم هدايا وأموال للاعبين على طريقة الحق الذي أريد به باطل، ووفق ترتيبات خادعة الهدف منها جر رجال الأعمال ومحبي المنتخب الفرحين بالإنجاز الكروي إلى شراك دفع الأموال والهدايا دون أن تكون هناك مرجعية رسمية لهذه الاحتفالية تضمن وصول ما يتم استلامه من هدايا وأموال وتخفيضات للجهات المقصودة.

الشركة التي وزعت إعلاناتها ودعواتها ذكرت بأن هناك عددا من المفكرين والمثقفين ووجهاء المجتمع سيشاركون في الاحتفالية المزعومة في محاولة كاذبة لجر الجماهير السعودية التي تعيش أفراح تأهل المنتخب ونجاح موسم الحج لإفراغ جيوبها واستنزافها بحجة الاحتفال بالإنجازات الوطنية.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية الشركة أو القائمين عليها في التقرير المنشور بتاريخ اليوم الأحد.

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