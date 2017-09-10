رعاية فعاليات وهمية..شركة وطنية تستغل أفراح السعوديين للاحتيال وتحقيق مكاسب مالية ضخمة!
صحيفة المرصد:كشفت بعض المصادر عن قيام إحدى الشركات الوطنية التي تدعي أنها تعمل في مجال الإنتاج والتوزيع الإعلامي، المجال خصبا والأجواء مناسبة للاحتيال والتكسب من الإنجازات التي حققتها المملكة على أكثر من صعيد في وقت قياسي، بالإعلان عن رعايتها لفعاليات وهمية بغرض تحقيق مكاسب مالية ودعائية دون وجه حق.
وفي التفاصيل التي نشرتها “عكاظ”، ادعت الشركة أنها بصدد الاحتفال بالإنجازين المتمثلين في نجاح موسم حج 1438 وتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018 بروسيا، عبر عدد من الفعاليات المختلفة، داعية رجال الأعمال للمساهمة في الاحتفالية بتقديم هدايا وأموال للاعبين على طريقة الحق الذي أريد به باطل، ووفق ترتيبات خادعة الهدف منها جر رجال الأعمال ومحبي المنتخب الفرحين بالإنجاز الكروي إلى شراك دفع الأموال والهدايا دون أن تكون هناك مرجعية رسمية لهذه الاحتفالية تضمن وصول ما يتم استلامه من هدايا وأموال وتخفيضات للجهات المقصودة.
الشركة التي وزعت إعلاناتها ودعواتها ذكرت بأن هناك عددا من المفكرين والمثقفين ووجهاء المجتمع سيشاركون في الاحتفالية المزعومة في محاولة كاذبة لجر الجماهير السعودية التي تعيش أفراح تأهل المنتخب ونجاح موسم الحج لإفراغ جيوبها واستنزافها بحجة الاحتفال بالإنجازات الوطنية.
ولم تكشف الصحيفة عن هوية الشركة أو القائمين عليها في التقرير المنشور بتاريخ اليوم الأحد.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
أجهزة الدولة المختلفة قادرة بإذن الله على جر هؤلاء النصابين من خشومهم,هم ومن خطط لهم ومن إبتدع هذه الفكرةالإحتاليه الجشعه الفاقدة للدين والأخلاق.مليون فى الميه خلفهم وافدين محترفى نصب وسعوديين متسترين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نكته بايخه,واوهام اطفال رضع,,مين اللي يشارك؟رجال اعمالنا!وايش المناسبة افراح المجتمع!مستحيل,,كل همهم تعبئة ارصدتهم من المواطنين الغلابه,وبعدين فين الافراح اللي عندنا؟مافي غير مطبات وزحمه ونكديين.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انا متأكد انه في الواجهة شخصية دينية كالعادة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اكيد يوجد بعض الدعاة روجوا لهذه الشركة كما رجوج احدهم قبل ذلك لمكتب استقدام ونصب على المواطنيين فبعد توقف الدعم القطري استحدثوا طرق للنصب على المساكين لجلب المال من اجل مخططاتهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق