وزير الاتصالات يكشف عن إجراءات إيجابية..ستسعد الجميع بخصوص “التطبيقات”
صحيفة المرصد:كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، عن إجراءات جديدة فيما يخص التطبيقات خلال الفترة المقبلة، مبرزاً تساؤلات عريضة عمّا إذا كان يقصد رفع الحظر عن المكالمات المرئية التي يقدمها عددٌ من التطبيقات والهواتف الذكية، ومن أبرزها حالياً مكالمات “الواتساب” ومكالمات “الفيس تايم”.
وقال السواحة؛ في لقاءٍ سريعٍ عبر حساب الإعلامي عادل أبو حيمد؛ على منصّة “سناب شات”: “هناك أمور طيبة إن شاء الله قادمة بخصوص التطبيقات، ستكون جداً جداً إيجابية وتسعد الجميع إن شاء الله”.
جاء ذلك رداً على تساؤل أبو حيمد؛ عندما قال “دائماً تختتمون تغريداتكم بـ (العميل أولاً) لذلك نسأل عن الجديد لديكم؟”.
السواحة؛ أجاب بقوله: “أي خطة 100 يوم فيها عنصران: استقراء للوضع الحالي، وبناء الأساس، ونحن في هذه المرحلة نركّز على إطلاق مكاسب سريعة والتحضير لمكاسب كبيرة”.
واضاف “المكاسب السريعة انبثقت من القيم، للقطاع الجديد، والقيم تبدأ بـ (العميل أولاً) ثم ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، والشباب، وأخيراً وليس آخراً تركّز على موضوع العنصر البشري، وهو رأس المال في أيّ نجاح”.
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التعليقات
على اساس بتدفعون من جيوبكم يوم تفكون الحجب
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ما من مصلي الا وطالب مغفره!! هالتباشير والتطبيقات تستهدف جيب المواطن اللي اصلا صار يفصل الثوب بدون جيوب ههههههههه!!
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بكره نشوف
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تطبيقات مفتوحة في كثير من بلدان العالم فلا تتصدق من مال غيرك ،،،،،،،
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الله يجزاهم خير ،، حقيقة رفاهية مابعدها رفاهية ،، الحمد لله حنا كل مواطن يملك فله 1000 متر وسيارة المانية2018 ولا علينا لا دين ولا قرض،، مابقى الا وناسة الواتساب والسناب شات ،،ربي لك الحمد😂😂
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**** . لا خدمة انتر نت زي الناس تتناسب مع المبالغ ويحجبون برامج الاتصال ويحجبون كل وسيلة اتصال مجانية عن طريق البرامج وبعدها يطلع يسوق علينا التصاريح
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العنيد الخبر عن تطبيقات الجوال مو الجيجا والبيانات هههههههه****
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في مدينة العصر الذري والتقدم والترف المادي وجدت نفسي مبهوراً وبصري شاخصاً على الواتس أب وفقدتُ الوعي حيث أنني كنت أرى بعين واحدة وأفتقدت العين الثانية التي تُبصر البعد الروحي للحياة، فقررت إني >>
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تعددت الأسامي الجذابة هذي الأيام مثل رؤية 2030 و خطة 100يوم وساهر و باشر وأبشر ..... إلى أخره وأنت طالع. والغريب في الموضوع بأن كل هذي الأسامي على وزن فاعل والمواطن مفعول به.
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4/ عنوده انت وش عرفك بالنت انت للحين تستخدم نوكيا الجيل الاول الكشاف .. المهم اخبار عموري
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اخر شي تفكرون فيه العميل ...الشركتان التي تم التعاقد معها واقصد زين وموبايلي لاتريد تطوير ابراجها في القرى والمناطق النائية وما زالت اغلب ابراجها تعمل بالجيل الثاتي
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ما دام الشعب سيدفع فلماذا تفكر الشركات فى تحسين النت و الخدمات و انزال الاسعار شعب متعود على هاتف جوال ب10 الالف ريال عادي عند يدفع مقابل اي خدمه حتى السيئه منها
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رغم ان الانترنت عندنا حالته حاله والمكالمات غاليه إلا ان شبابنا مسيطرين سيطره تامه على جميع وسائل التواصل العربي وصرنا نصدر للخارج ونعلق حتى على النقاشات الألمانيه والفرنسيه بس باللغه العربيه
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للاسف دولة غنية ومازال النت فيها دون المستوى ياليت على كثر ما تاخذو فلوس تعطونا خدمة نت جيدة هذا فقط الطلب الوحيد من اغلب عملا شركات الاتصالات
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أنت المسؤول..
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الانطلاق لمكاسب سريعة ونحضر لمكاسب كبيرة مايحتاج خابرين اعلوم ميجا وجيجا
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بس كلمة انبثقت ذي معها حيث ان وبما ان وتكوين لجنة🤗
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مكاسب سريعة والتحضير لمكاسب كبيرة و اخرتها السماح بمكالمات “الواتساب” ومكالمات “الفيس تايم” اقول نصف الشعب الان يستخدمون مكالمات “الواتساب” و ما يحتاجون مكاسبك قال ايه قال مكاسب
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حاجه حلوه
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