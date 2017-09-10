تكتيك جديد لـ”تنظيم داعش” في الهجوم..دسوا السم في طعامهم!

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صحيفة المرصد:كشف موقع “سايت” المتخصص بتتبع الحركات والتنظيمات الإرهابية، قيام تنظيم داعش ببث تعليمات ورسائل لأنصاره عبر قناة ولاية الفرات على تيليغرام، يحثهم فيها على “تسميم المنتجات الغذائية في الأسواق والبقالات”.

وجاء في رسالته “المسممة” تلك ما يلي: “أينما كنتم فالثغور مفتوحة… اضربوا أهل الكفر.”

يذكر أن التنظيم سبق أن أعلن عن أفكار مماثلة في إصدارات سابقة، لا سيما حين روج عام 2015، بحسب ما أوردت مجلة “نيوزويك”، لمقولة: “اطعنه، احرقه، سممه”.

وبحسب ما قاله “موقع العربية.نت”، على الرغم من أنه لم يعتمد سابقاً هذا الأسلوب، إلا أن الشرطة الأميركية أوقفت عام 2016 في سان فرانسيسكو عامر سنان الحجاجي، وهو يمني يبلغ من العمر 22 عاما، للاشتباه بدعمه للتنظيم.

وقد اعترف في جلسة محاكمته التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول 2016، أنه بحث مسألة دس سم الفئران في عقاقير وتوزيعها في الملاهي الليلية. وقد سعى للحصول على معلومات من وكيل سري حول مزج مادة الستريكنين (مبيد آفات) وكوكايين عالي السم.

وبالعودة إلى تعليمات التنظيم الجديدة، فقد عدد أفكاراً وأساليب متنوعة لـ” عمليات تقتل الآلاف من الناس.”.

ووجه من يعمل في المسالخ والمتاجر المشهورة، بوضع سم السيانيد-وهو أسرع أنواع السموم فتكا- في الأكل المكشوف وفي الخضار والفواكه أو اللحوم أو خلطها بالخمور، بحسب تعبيره.

وقال التنظيم في رسائله: ادرسوا أنواع السموم وطريقة تحضيرها، ستقتل المئات في لحظات”. واقترح أيضاً “الإبلاغ عن وجود سموم قاتلة بعد حقن الخضراوات والفواكه والأسماك بها، لنشر الفزع والتسبب في خسائر مالية كبيرة.

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