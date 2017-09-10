تكتيك جديد لـ”تنظيم داعش” في الهجوم..دسوا السم في طعامهم!
صحيفة المرصد:كشف موقع “سايت” المتخصص بتتبع الحركات والتنظيمات الإرهابية، قيام تنظيم داعش ببث تعليمات ورسائل لأنصاره عبر قناة ولاية الفرات على تيليغرام، يحثهم فيها على “تسميم المنتجات الغذائية في الأسواق والبقالات”.
وجاء في رسالته “المسممة” تلك ما يلي: “أينما كنتم فالثغور مفتوحة… اضربوا أهل الكفر.”
يذكر أن التنظيم سبق أن أعلن عن أفكار مماثلة في إصدارات سابقة، لا سيما حين روج عام 2015، بحسب ما أوردت مجلة “نيوزويك”، لمقولة: “اطعنه، احرقه، سممه”.
وبحسب ما قاله “موقع العربية.نت”، على الرغم من أنه لم يعتمد سابقاً هذا الأسلوب، إلا أن الشرطة الأميركية أوقفت عام 2016 في سان فرانسيسكو عامر سنان الحجاجي، وهو يمني يبلغ من العمر 22 عاما، للاشتباه بدعمه للتنظيم.
وقد اعترف في جلسة محاكمته التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول 2016، أنه بحث مسألة دس سم الفئران في عقاقير وتوزيعها في الملاهي الليلية. وقد سعى للحصول على معلومات من وكيل سري حول مزج مادة الستريكنين (مبيد آفات) وكوكايين عالي السم.
وبالعودة إلى تعليمات التنظيم الجديدة، فقد عدد أفكاراً وأساليب متنوعة لـ” عمليات تقتل الآلاف من الناس.”.
ووجه من يعمل في المسالخ والمتاجر المشهورة، بوضع سم السيانيد-وهو أسرع أنواع السموم فتكا- في الأكل المكشوف وفي الخضار والفواكه أو اللحوم أو خلطها بالخمور، بحسب تعبيره.
وقال التنظيم في رسائله: ادرسوا أنواع السموم وطريقة تحضيرها، ستقتل المئات في لحظات”. واقترح أيضاً “الإبلاغ عن وجود سموم قاتلة بعد حقن الخضراوات والفواكه والأسماك بها، لنشر الفزع والتسبب في خسائر مالية كبيرة.
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التعليقات
الله يلعنهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ولاتسلطهم على احد من خلقك اللهم اجعل الذل والهون حليفهم اللهم لاترفع لهم راية
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الآن انهزمت داعش عسكريا .. واتمنى ان ارى هزيمة افكارهم قريبا .. بل دفنها واحراقها
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الكلام واضح إذا تحلل الكلام ولا لا تكتب وانت ما تعرف مقاصد الآخرين. وكلام يخص الكاتب.
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مصدقين هذا تنظيم مطارد يقوم بهذه الأعمال. كلها والله هذا تنظيم دولي والدليل اندماجه مع حزب الشيطان ومباركة الجحش الشعبي. والهدف قتل أهل السننننننه يا مسلمين .
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لعنه الله عليهم شوهو الإسلام والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وين الرحمه هذولي مرضى عقول وهذا دروس المجوس عن طريق كتب البناء وقطب وطقته لعنت الله عليهم
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ماذا تتوقع من اتبع الضالين غير الغدر والخسه ، امثلتهم المخزي كثيره غدر بخال وبولد عم وقتل ام وتفجير المساجد هذه عبادتهم وامجادهم الغدر والخسه عنوان
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خرج تنظيم داعش عن طريق الهداية وسلك طريقا من الطرق التي تغضب الله عز وجل وهوصراط المغضوب عليهم وهم الذين لم يتقوا الله عز وجل في عباده فتركوا صراط الذين أنعم الله عليهم وهو الصراط المستقيم المتقين
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حسبنا الله ونعم الوكيل،، ماهذا الحقد والحسد والكراهية أي دين هذا يتبعونة!؟ اليهود ماسووا سواتهم،، دين الفرس عبدة النار ،، الله يحمي المسلمين ويفضحهم على رؤوس خلقه
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