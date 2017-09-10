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واجهت رفض المجتمع…بالصور: تعرف على السعودية “سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث!

واجهت رفض المجتمع…بالصور: تعرف على السعودية “سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث!
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العربية 139 4٬161 3 ساعات

صحيفة المرصد: تمكنت “سوسن القاضي” من تحقيق النجاح في مهنة تنسيق الأزياء بجانب إدارة الأعمال، مع دراستها في ماجستير القيادة وإدارة الأعمال في أحد الجامعات الأميركية، ثم انتقلت لدراسة إدارة وتسويق الأزياء بأميركا كما انتظمت في إعداد مدونة خاصة بها لنشر ثقافة فن تنسيق الأزياء والاهتمام بالمظهر.

ولكن رغبتها الملحة في دراسة تنسيق الأزياء وانعكاساتها على السلوكيات جعلتها تتجه للحصول على وظيفة منسقة مبيعات وتسويق في شركة وطنية مختصة بالأزياء، ولم تكتف بذلك بل افتتحت حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لاستشارات المظهر، لتقدم للسيدات مجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية حول المظهر.

وتقول القاضي بحسب موقع العربية:”منذ الصغر، وأنا أتمعن وأدقق الملاحظة في الأشياء، وبدأت ألاحظ لباس كل شخص، فهناك من أراه رائع الطلة مهندماً، وهناك عكس ذلك. وعليه صرت ألاحظ أيضاً مدى التناسق بين الأشياء وألوانها وأحجامها، ومدى ملاءمة ملابس الشخص له، وكثيراً ما كنت أنتبه لأمور بعيدة عن الملبس وتناسقه، حيث كنت أنتبه للشكل الذي يظهر به الشخص ومدى عكسه لشخصيته وطباعه، مما دفعني إلى دراسة فن المظهر والأزياء”.

وقد واجهت القاضي في بدايتها رفض مجتمعها، ولكنها تقبلت هذا الرفض، إذ تفهمت أن المجتمع السعودي المتحفظ يحترم عاداته وتقاليده ويعمل على الحفاظ عليها دائماً، مضيفة:”بعد فترة وجيزة أصبحت الفكرة أكثر وضوحاً لديهم بأن هدفي هو عرض فن تنسيق المظهر”.

وتمكنت القاضي بدعم عائلتها من اجتياز التحديات التي واجهتها، في سبيل الوصول إلى مراحل الإبداع في عملها ومواكبة الموضة العصرية بلمسة تراثية من خلال إطلاق “خط تصميم” خاص بها “للحفاظ على الموروث السعودي بهويتها العربية في الأزياء والانفتاح على الثقافات الأخرى”.

ووصفت القاضي المرأة السعودية بأنها “أنيقة ورائعة دائماً، وتحرص على تطوير مظهرها الخارجي ومواكبة الجديد في آن واحد”.

ومن جانب آخر، ترى القاضي أن “المظهر لا يختلق ولا يصنع بل يمزج ليتوحد مع شخصية من ترتديه، ويكون جزءاً منها، له حضوره وجاذبيته”.

وقد استطاعت القاضي خلال تواجدها في عديد من الدول الأوروبية نقل انطباع جيد عن السعوديات والابتعاد عن الصورة النمطية للمرأة السعودية في الغرب.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 28,289 )
139 - قلم الحقيقه
2017-09-10 17:44:44
127 \\\ كلامي ليس موجه لك اختي الكريمة الفاضلة بل لكل سعودية الثقة في النفس هي شعلة النجاح التي بموجبها تكون حريتك منطلق لك تعرفين من خلالها حدودك فيها وبالتالي لايمكن أن تقبلين املاءآت أحد منهم مطلقآ
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138 -
2017-09-10 17:41:34
الاخوانجي عقله عقل بهيمه
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( عدد التعليقات 28,289 )
137 - قلم الحقيقه
2017-09-10 17:40:56
127 \\\ لاتتأثري بهم كوني حرة منطلقة نحو فضائها الواسع طالما الثقة هي نبراس لك يضيء طريق حياتك. من مشى في ركب هؤلاء فتأكدي سيظل طول عمره لايتقدم خطوة واحدة للأمام الا ليقبل رؤوسهم أو لخدمتهم ويخسون.
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136 - مياسه
2017-09-10 17:38:46
سوسن القاضي مثال يقتدى بها
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135 - ما أدري
2017-09-10 17:38:44
تعليق مخالف
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134 - فتى نجد
2017-09-10 17:38:12
في مقاييس الجمال لا و****سوسن قاضي
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133 -
2017-09-10 17:36:59
انحاشو بني اخوانج منهم لبس عبايه حرمته والخلا
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132 - ما أدري
2017-09-10 17:33:04
تعليق مخالف
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131 - مواطنه
2017-09-10 17:32:58
عالم الاخوانجيه متناقض ماعندهم مبدأ
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130 - ما أدري
2017-09-10 17:32:28
تعليق مخالف
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129 - فريدة شوقي
2017-09-10 17:31:51
مع ذهاب هيئات التنكيد واستبدالها بهيئات الفرح اصبحت المرأة تبدع في جميع المجالات والمستقبل سيشهد انطلاقتها للعالمية في عروض الأزياء والتصاميم لمنافسة اعظم بيوت الأزياء فذوق الفتاة السعودية لا مثيل له
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128 - ما أدري
2017-09-10 17:31:47
تعليق مخالف
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127 - مواطنه
2017-09-10 17:30:49
****السعودي عادي عنده يصير منفتح وماعنده مشكله مع كل نساء الارض لويجلس معهن وهن ****ينسى الحلال والحرام والحجاب بس يجي عند السعوديه يقلب ويصير يحلل ويحرم ويدخل النار على كيفه ويقدح فيها وبعرض
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( عدد التعليقات 28,289 )
126 - قلم الحقيقه
2017-09-10 17:29:55
عندما نتحدث عن القمرالسعودي فاعلمو وتأكدو أننا لم نجافي الحقيقة حينها بل قلنا الصدق وأن الدنيا والحياة بأسرها توجت السعودية ملكة لجمالها وحسنها وكمالها وقدها ودلالاها دون منافس أومنازع لها.فحازت عرشه.
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125 - loving liberal
2017-09-10 17:29:16
عباره ممتازه لم نخلق لنُرضي الخلق ولاهو من حق اي انسان ان يفرض افكاره على الناس اما تتقبل كل مافرضه عليك اواستعمل العنصريه والنبزات ضدك ولاوالف لا لكل متغطرس مكابر متسترفي الدين وهم ضد الاسلام
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124 - متابع
2017-09-10 17:29:05
تعليق مخالف
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123 - مواطنه
2017-09-10 17:27:30
م 110 كلامك صحيح والله
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122 -
2017-09-10 17:26:27
نظرتكم بني اخوانج للفتاة السعوديه نظرة سود مثل تفكيرك العقيم فاالي الإمام يابنت الوطن ولا يهمكم بني اخوانج والحاهم **
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121 - مواطنه
2017-09-10 17:24:24
م 9 ياترى انت ارضيت خالقك والا من اللي يمدحون وينغزلون بالاجنبيات ويجي عند السعوديات يقلب مطوع على غفله عليك نفسك اصلحها وارضى ربك ولاتدخل بنوايا الناس بجد عالم فاغره
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120 - فتى نجد
2017-09-10 17:21:27
تعليق مخالف
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119 - زرهان
2017-09-10 17:21:08
تعليق مخالف
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118 - مواطن يحب الهياط
2017-09-10 17:20:21
الله يوفقها .. جميل ان نرى الفتاة السعودية في هذا المجال
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117 - الصويان
2017-09-10 17:18:10
والله الفكرة لحد الآن ما اصبحت اكثر وضوحاً لدينا لأننا ما درينا عنها اصلاً لا هي ولا فكرتها
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116 -
2017-09-10 17:16:59
عندما تشتم من يدافع عن وطنه ووطنا جميعاً المملكة العربية السعودية قلم الوطن قلم الحقيقه فهوفخر لنا .
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115 - ؟؟
2017-09-10 17:16:08
الحين رجال الاعمال الخليجين الي يتزوجون من أمريكيات واوروبيات واجنبيات وينهم عن هالسوسن ؟؟؟ بعض الخليجين اذا كثرت فلوسهم راحو يتزوجون من اجنبيات مثل الي متزوج من الامريكية ريهانا؟؟ طيب هالسوسن اولى !؟
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114 - منتحي
2017-09-10 17:14:28
نعم نعم لابد المحافظة على الموروث وتشقيق الركب ولبس الجنز
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113 - زرهان
2017-09-10 17:14:08
ودى بس يجيبون صورة ***جنبها يعنى صورة البنت لابسة جبنز مقطع فى إطار وصورة ***وربى كان تعطى معنى مرة حلو
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112 - زرهان
2017-09-10 17:10:27
صراحة الحريم يبون يتكشفون بس ينتظرون أحد يشجعهم زى الأخبار هذى بكيفهم ومو غريبة لأنهم أكثرهن حطب جهنم والعلاج (وضربوهن)
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111 - زئير الأسود
2017-09-10 17:10:07
الي يسسئل عن الطقاقة قلم اقوله هي مهيب فاضية لكم جالسة تلطم على 23 حوثي فطسو اليوم صباحا بعملية نوعية للأسود
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110 - بعثرة مشاعر
2017-09-10 17:09:59
لو كانت هالصور لـ حلا الترك او لـ مريم سعيد المغربية كان تحولت التعليقات الى مدح وغزل وتمجيد وكان وصلتوها للسماء من المدح والتطبيل ,, بس عشانها سعودية قلبتوها سخرية ونقد لاذع ,, هذا التناقض وعمايله
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109 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 17:09:05
لاوالله ههههههههههه ه يعني هتركب اول طيارة من امريكا وهتجي لك معالش انا ملاحظ حاجة الغربي في بلد الكفر يمكن ربنا يفتح عليه ويترجع ويدخل في اي دين عكس العربي ادا نزلق زلقه لا رجعه فيها ؟؟؟ ليه
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108 -
2017-09-10 17:07:24
من شافكم كلامكم ***يضحك فاكين حريمكم يتدوجون في الأسواق هذا بتسم هذ بتسم الوحده منهن مثل ***.
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107 - معيض
2017-09-10 17:07:17
السوسن هاذي حلوة
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106 - داير شنــ👵🏾ــــو
2017-09-10 17:05:54
داير اسمع شنو رأي الكوافيرة غلم في مكياجها
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( عدد التعليقات 28,527 )
105 - برق _ الحرم
2017-09-10 17:05:34
(((((يا ((زمن)) وش جاب حلوى ((غلفوها _بالعباة )).....جنب حلوى للمشاة وللغبار وللشتات .....شف بدل ما هي لواحد صارت لجمعٍ لفيف .....كيف أنا اخبرك كيف ....شوفها ((متصورة ))فوق _الرصيف ))))))
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104 - داير شنــــــو
2017-09-10 17:04:47
تعليق مخالف
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103 - المشاكس
2017-09-10 17:04:14
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 1,129 )
102 - رعد الشمال
2017-09-10 17:02:41
سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث! والمحصلة أنها خالفت أمر ربها وعصت رسولها صل الله عليه وسلم بكشف شعرها ****
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( عدد التعليقات 28,527 )
101 - برق _ الحرم
2017-09-10 17:02:09
(((((المـــورث في الاحياء...و((الحجاب والستر والعفاف)) ...............والخوف من الله الحي الذي لايموت))))
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100 - مرّكز
2017-09-10 17:02:01
واجهت انتقادات المجتمع المحافظ X حافظت على الموروثX عارضة أزياء X لم تخلق لترضي الخق ؟ أحد يفهمني ******
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99 - الهاشمي
2017-09-10 17:01:08
اللهم لابلاء نعم حلقنا لكي لانرضي الخلق ولكن نرضي الخالق ! اكملي العبارة
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98 - • ۩..حاجــز الصــمت..۩•
2017-09-10 17:00:16
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
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97 - المتيم
2017-09-10 16:59:13
كاتبه لم نخلق لنرضى الخلق اجل. ترضين الله
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96 -
2017-09-10 16:58:45
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,527 )
95 - برق _ الحرم
2017-09-10 16:58:24
(((اللهم احفظ اعراضنا واعراض المسلمين واسترهن فوق الارض وتحت الارض..اللهم انزع الخير ونعمة الجاه والمال والصحة والعافية من كل ساعي ومروج الي هتك سترهن..ولا حول ولاقوة الا بك ياعظيم الملك والملكوت)))
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94 - القرني[email protected]@
2017-09-10 16:56:44
مهرها غالي هااه هههههه هههههههه بالدولار ولا ياليورو عسى مهي سبب هبوط البورصة هااليومين 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁
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93 - معيض يركض بين الزهور
2017-09-10 16:56:21
خلك كذا احسن ## يا زهرة السوسن
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92 - المشاكس
2017-09-10 16:54:26
تعليق مخالف
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91 -
2017-09-10 16:54:24
إذا هذه منسقت أزياء ،إنما هذه منسقة ***
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90 -
2017-09-10 16:53:41
بـ الجينز اختصرت صورها وشخصيتها تبين قصرها وقلة الثقة من طريقة الوقفة ومالها خصر،،،،، ياعمي الوحدة اذا تفكر تنشهر تكون كاملة ولا تهجد وتنثبر أحسن
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89 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 16:53:32
الغريب مين*** مين يصفق لصاحب تكسير كمرات ساهر بسيارة الجيب ههههههه هههههه كل واحد حر في تصرافتو قدم النصيحه بشكل مهدب
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88 - ام شوشه منفوشه
2017-09-10 16:48:23
ع كذا نحن من عصر ***
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87 - منصور
2017-09-10 16:47:44
لم تخلق لنرضي الخلق.كلام جميل انتي خلقني لترضي الله وبعملك هذا ترضين مين
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86 -
2017-09-10 16:47:14
يوم زواجها انشاء الله والله يوفقها ويرزقها لازم ضروري تكون (زفتها مع اغنية ياناعم العودياسيد الملاح انظرك تكتيك انو نظرتي لاءجل الغرام حاكم والله باشتكي) 😂سيدالملاح😃😃😃😂😉😁😅😁😀😂😉😂😈😃😉😂😃
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85 - جحا
2017-09-10 16:44:19
فعلا لقد حافظت على الموروث
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84 -
2017-09-10 16:43:53
يارب لاتؤخذنا بما يفعل السفهاء
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83 - زائر
2017-09-10 16:43:52
حسبي الله ونعم الوكيل *****
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82 - انتي
2017-09-10 16:41:36
فخر لنا جميعاً
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81 - مواطنه
2017-09-10 16:41:01
مرضى نفسيين ونفسيات نسوان غيرانات الله يزيدكن حرررررره وقهر خاصة ام يمن ام شوشه منفوشه منقهوره بشكل غير طبيعي الله يزيدك غبن 🙂
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80 - هذه الحقيقة
2017-09-10 16:40:46
الصورة رقم ( ١١ ) ليتها كانت لم نخلق الا لنرضي الخالق والله كلها كم سنة ويتقدم بكي العمر ولن ينظر إليك أحد الا الله فأرضي الله يا اختي الان ليرضي عنك في الكبر
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79 - عنيده
2017-09-10 16:38:58
انتو ***فشلتونا لا تلبسون قصير + ذوقها متواضع جداً جداً وينها وين الأزياء والمظهر
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78 -
2017-09-10 16:38:48
ذي مهرها غالي غالي غالي قوي قوي قوي اصحاب المليارات ثم الملايين أقرب للزواج منها وكله قسمه ونصيب الرازق بالسماء والحاسوالحاسدبالاءرض الله يرزقها.
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77 - مواطنه
2017-09-10 16:37:41
**************
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76 - اضافة
2017-09-10 16:37:17
ولم نخلق ***أمام الخلق
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75 - مسمار
2017-09-10 16:35:21
ايش هالذوق في الصوره الثانيه عند باب قراش مااال اومممها داعي!!
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74 - ام بدر
2017-09-10 16:35:09
بالتوفيق لك ياسوسن وانتي فخر للجميع 🌷
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73 - عبادي الهلالي
2017-09-10 16:34:52
*****************
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72 -
2017-09-10 16:34:39
ودعتو اليوم اليوم بدمع عيوني
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71 - ابو محمد
2017-09-10 16:34:32
العلم بحر . و ***محيطططططط .!؟
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70 -
2017-09-10 16:33:37
من يدرسن براءابالدول المتقدمه ثقافتهاتتقدم وتصبح امراءته مرستكه وجميله بمظهرهالزوجهاليل نهاريعني تفتح النفس بنشاطهاوجمالهافلايمل زوجهامنها زايدالأخلاق فتصبح جذابه للزوج ولاتهون كل النساء عامه بالعالم،
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69 - مواطنه
2017-09-10 16:33:07
قصدي الله يوفقها 🙏🏼
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68 -
2017-09-10 16:32:54
مش حلوه مره
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67 - مواطنه
2017-09-10 16:32:24
الله يرفقها حلوووووووه وانيقه هاذي احلى من الخاله ريهانا وتستاهل تعيش ملكه واللي مو عاجبه يشرب من البحر 😊
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66 - يحى ناجي
2017-09-10 16:29:36
امانه انك خالفت التقاليد حقنا
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65 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-10 16:29:30
حبيبي تعبت الايام تنادينا نسايرها تعبنا وصحت الأحلام وفرصتنا في حاظرها أحبك يا رشيق القد أحبك في اللقى وصد وأحبك مهما كان 🌹❤️🌹❤️❤️❤️ الرد🌹❤️🌹❤️❤️❤️
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64 - مواطنه
2017-09-10 16:29:27
فعلا اتخيلك يام 38 ورينا ابتكاراتك يا ام شوشه منفوشه اتخيلك جالسه يا ام يمن نافشه شوشتك وتخزنين قات ههههههههههههههههه 😂😂😂😂😂😂😂 هذا اللي فالحه فيه😂😂😂 مبتكره بمايخص القات ياام يمن
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63 - مواطنه
2017-09-10 16:27:03
م 36 الله يعينك على نفسك ياام شوشه منفوشه فاشله ماتعرفين. شي بالحياة وبس فاضيه حش وغيره وحقد وحسد على بنات الناس الله لايبلانا ههههههههههههه دائما الفاشاشلات امثالك ياام يمن هاذي اخلاقهم
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62 - مكتوب سعودية!!!
2017-09-10 16:22:40
بعد الجمال هذا نفسي اتزوج سعودية ونخلف صبيان وبنات ونعيش في سبات ونبات والعصفورصو صو
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61 - متخصص فى التدريب
2017-09-10 16:22:16
فعلا حافظت على الموروث الاجتماعى والقيم خصوصا فى شعرها ومكياجها وبقية ماتظهره صورها.هكذا الموروث والا فلا!!!!كل هذا والباب لم يفتح بعد؟
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60 - الهمداني
2017-09-10 16:20:44
شي جميل وشرح الصدر ويسر النفس
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59 - المنفلوطي
2017-09-10 16:18:09
الحين اليوم الوطني صار يومين
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58 - محمد الجعيد
2017-09-10 16:16:13
**** الله ايعوض الاسلام بغيرك . السنوات القادمه الرجل يستحي ويخجل والمراة مسترجله حريم اخر زمن
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57 - كنت احبه
2017-09-10 16:16:05
هو صار موضة السعوديات تخلون عن غطاء الراس ؟ ا***
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56 - متابع
2017-09-10 16:15:01
بل خلقنا لنرضي الخالق سبحانه وتعالى ولا نرضي شهواتنا الزائله
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55 - "والابتعاد عن الصورة النمطية للمرأة السعودية"
2017-09-10 16:13:49
الصورة النمطية هو الشرف والقيم التي حافظت عليها المرآة السعودية جيل بعد جيل
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54 - مقيم بالسعودية
2017-09-10 16:11:57
لم نخلق لنرضي الخلق عبارة جميلة لكن الاجمل لم نخلق لنغضب الرب وكل واحد ادرى بمصلحتوا الله يستر على عبيدو.
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53 - حامد
2017-09-10 16:10:18
خيطيلك قماشين في بعضها وتصيرين مصممة ازياء واو وش هالاختراع اللي نفع ونقل البشريه نقله نوعيه نروح نتجاهل العلماء والمخترعين والعباقره ونطرد وراء فنان ولاعب كوره ومهرج واستعراضيين
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52 - يعيبو على الناس والعيب فيهم ٣٧
2017-09-10 16:07:14
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 633 )
51 - فهد
2017-09-10 16:05:55
اهم شيء حافظت الموروث. بعلم جدتي عنها.
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50 - القرني[email protected]@
2017-09-10 16:03:38
أهم شي إنها واجهت المجتمع 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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49 - مفلح
2017-09-10 16:02:35
مع نفسها . لكن الستر واجب ........
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48 - طارق
2017-09-10 16:02:17
هذه بنت السعوديه سوسن اللي تشرفنا
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47 - اجل حافظت على الموروث ؟؟؟
2017-09-10 16:02:10
اي موروث تتكلمون عنه؟؟؟
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46 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-10 15:59:54
نعم 🏳نقلت للغرب إنطباع جديد عن المرأة السعودية 《المتحررة》. 🏳لكنها لم تستطع ان تنقل للغرب انطباع جيد عن المرأة السعودية 《العفيفة》⁉️
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45 - jjj
2017-09-10 15:59:14
هذه السعودية الجميلة احلى من ريهانا الامريكية زوجة السعودي
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44 - محمد
2017-09-10 15:59:07
اذا هذي حافظت على الموروث ايش يقولوا المتحجبات اي موروث هذا ههههههه
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43 - ام شوشه منفوشه
2017-09-10 15:57:53
اي بس توكلو ع الله قلك موروث
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42 - حامد
2017-09-10 15:57:43
توقعت انها عالمة فيزياء والا كيمياء
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41 - ام شوشه منفوشه
2017-09-10 15:57:03
والبعض منه خادش
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40 - ابو سلطان
2017-09-10 15:56:52
ماشاء الله تبارك الله بالتوفيق لك مثال مشرف ويرفع الراس
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39 - رحماك ربي
2017-09-10 15:56:46
يا مسلمين يا ابناء الاسلام يا قدوة شباب الاسلام يا ابناء الحرمين غضُوا ابصاركم طاعة لله وامتثالا لامر الله في قوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم )
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38 - ام شوشه منفوشه
2017-09-10 15:56:38
لبسها جدا عادي حتى لو كانت مصممه ما اشوف فيه اي ابتكار
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37 - مكتوب سعودية!!!
2017-09-10 15:56:14
سمعني حسك اللي بتقول اهل مصر نساءهم زينه ورجالهم جبناء ههههههههههههه اللهم لاشماته
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36 - ام شوشه منفوشه
2017-09-10 15:55:51
اذا ذي محتفظه بالموروث ليش باقي ع الجنادرية دام هذه تمثلكم استغفرالله هي،وموروثها
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35 - ابوصالح سكري
2017-09-10 15:55:20
لاتعليق
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34 - ام شوشه منفوشه
2017-09-10 15:54:16
دكتورات عندنا ما انشهرو مثلها
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33 - ام شوشه منفوشه
2017-09-10 15:53:43
بالفلوس تدرس برا تشتري شهايد شي طبيعي واشك بعد هالاشكال فاضيه لدراسه واللزياء هذول مال طلعات وأكل ومرعى وقله صنعى وتصوير وشوفو وش عندي واستعراض واستهبال
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32 - زائر
2017-09-10 15:52:40
لم نخلق لنرضي الخلق!! الخلق ملزمين بشرائع في المجتمع تمشي عليك وعليهم واضح انها توجه رسالة مستفزة للمجتمع الظاهر انها من طقة لجين والحكوكيات والله اول مره اعرفها الشرهه على الإعلام اللي يشهر مثلك
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31 - الموروثات في وطن التوحيد لاتتشرف بهذا الموروث
2017-09-10 15:52:17
تم العبث في جينات هذا الموروث حتى بات فاقد للهوية التي تأسس وبني عليها كل كريم في وطن وحصن القيم والمورثات الحميدة
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30 - ام شوشه منفوشه
2017-09-10 15:50:48
ومحتشمه ومحتفظه بالموروث واضح
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29 -
2017-09-10 15:49:51
الحذر من البدع العباية بدعه
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28 - ام شوشه منفوشه
2017-09-10 15:49:41
الملابس ماهي بغلاتها باناقتها
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27 - ام شوشه منفوشه
2017-09-10 15:49:02
حتى لو ملابسها غاليه مع أني اشك ***ماهي حلوه تجيب المرض والله ي اني اعؤف ألبس اطلق منها قلك مصممه ازياء مو كل مصصمه ناجحه حتى ناجحه بدراستها ودارسه برا بفلوسها اكيد بتوضل للقمر لو تبى
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26 - العيد
2017-09-10 15:48:21
طيب والشكشوكه تعرف تسويها !!! وكيف عارضه أزياء ***د والا هذي علامة الجودة
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25 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-09-10 15:47:56
هذا من أكبر نِعَمِ الله علينا...
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24 -
2017-09-10 15:47:18
كفو يابنت البلد ومن تطور الي تطور
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23 - صريح العبارة
2017-09-10 15:47:03
نشكر اهل سوسن على تربيتها افضل تربية وكما لا يفوتني ان اشكر عائلة القاضي على الانتاج المميز بارك الله فيني وحفظني بعينة التي لا تنام
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22 - وسام
2017-09-10 15:46:18
****ذا يذبح
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21 - ضب
2017-09-10 15:45:28
المرأه المسلمه الحقيقيه. العفيفه الشريفه. الطاهره .المصليه الصائمه. المحافظه. على دينها وبيتها واهلها الذاكره. حافظة القران
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20 - لادا
2017-09-10 15:45:13
مكياجها أوفر .. هذه هي المشكلة الأزلية لحريمنا .
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19 -
2017-09-10 15:44:50
الاخوانجيه رأسه رأس بقره باذني سلوقي وزقم سمكه ولحيته تيس
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18 - ?
2017-09-10 15:44:37
ت1 بنت بلده من حقه يمدح ويمجد فيها ولا حلال على ربعك يمدحون ويمجدون بالاجنبيات الكاسيات وحرام على قلم يمدح في بنت بلده السعودية؟؟
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17 - ضب
2017-09-10 15:43:24
العقل نعمه
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16 -
2017-09-10 15:40:05
اللي ينتقدونها لانها سعودية تذكرون هاشتاق ايفانكا بنت ترامب وقصائد المدح والغزل اللي قلتوها عن بنت ترامب؟ ليش هنا تناقضون حالكم ؟ طيب اعتبروها ايفانكا وبلاش تناقض واستشراف وازدواجية يا منفصمين
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15 - مغادر
2017-09-10 15:38:43
تعليق مخالف
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14 - القرني[email protected]@
2017-09-10 15:37:56
سبحان الله العينات هذي سوسن وطقتها يبون يعيشون مثل الغرب ويموتون مثل الصحابة🤔
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13 - فهد بن سعيد
2017-09-10 15:34:57
حراج يامن يسوم***جسمي انشوى شوي اللحوم ***اشوف لي تاكسي ***بريلين ولا خصوصي يتعبني .
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12 - ما أدري
2017-09-10 15:34:37
القصة وما فيها .. البنت أبوها غني. وقادرة تشتري ملابس غالية الأثمان . فهل هذا إنجاز .؟!
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11 - بمرتبة مستشار
2017-09-10 15:33:40
الازياء والتبرج وتقليد الغرب من كثرتها راح نستهون فيها ونعتاد عليها وتصبح شي عادي فلن تجد من ينكرها مستقبلا.. حسبنا الله ونعم الوكيل .. اللهم رد ضال المسلمين واهدي شبابهم واستر نسائهم وثبتنا على الحق
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10 -
2017-09-10 15:33:03
في مواضيع الاجنبيات يمدحون ويتغزلون ! وفِي مواضيع السعوديات يطلع التناقض اللي فيهم ويبدا السب والشتم ويتكلمون عن الحجاب ! وكأن الحجاب مخصص للسعوديات فقط !
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9 - على مين ؟
2017-09-10 15:29:49
مكتوب على ظهرها لم تخلق لترضي الخلق ، وتتصور بكامل زينتها وتبرجها ، شكلها خلقت لترضي الغرب .
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8 - Cch8
2017-09-10 15:29:07
ونعم القدوة لنساء مجتمعنا المنغلق فاليتعلمن منها لينفتحن . المدير عاوز كدا
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7 - دافووور
2017-09-10 15:28:24
ينقالي كويس
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6 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-10 15:27:39
ابصم بالعشرة إن جمالها جمال عدني من أصول يمنية. اليمنيين شينهم شين وزينهم زين 🙋
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
5 - )٠)٠)صدى٠مواطن•)•)•
2017-09-10 15:26:07
واضح من الصوره بااجنز اامقطع مدا محافظتها علا الموروث اقول الحشمه زينه الله يصلحك ٠٠
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
4 - ترانيم غربية
2017-09-10 15:25:55
الا تلاحظون ان جميع السعوديات يستعرضن باجسدهم ، باسم الازياء شكل المخرج عاوز كده.
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3 - خيال
2017-09-10 15:23:32
ماشفنا شي . لا مورث شعبي ولاغيره .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
2 - انفتاح العقل يختلف
2017-09-10 15:22:16
كثرة نشر صور "السعوديات" متبرجات في الصحف هي فقط لكي تستسهلها العين ثم القلب ثم تكون عادي على المجتمع..
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
1 -
2017-09-10 15:20:38
أول واحد راح يعلق ويمدح ويمجد فيها قلم الخنبقة ؟؟؟؟؟؟ خبير في سواليف المرأة ؟؟؟؟ أما في سواليف الرجال ما له فيها علوم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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بواسطة : وجهة نظر

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