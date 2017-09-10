واجهت رفض المجتمع…بالصور: تعرف على السعودية “سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث!
صحيفة المرصد: تمكنت “سوسن القاضي” من تحقيق النجاح في مهنة تنسيق الأزياء بجانب إدارة الأعمال، مع دراستها في ماجستير القيادة وإدارة الأعمال في أحد الجامعات الأميركية، ثم انتقلت لدراسة إدارة وتسويق الأزياء بأميركا كما انتظمت في إعداد مدونة خاصة بها لنشر ثقافة فن تنسيق الأزياء والاهتمام بالمظهر.
ولكن رغبتها الملحة في دراسة تنسيق الأزياء وانعكاساتها على السلوكيات جعلتها تتجه للحصول على وظيفة منسقة مبيعات وتسويق في شركة وطنية مختصة بالأزياء، ولم تكتف بذلك بل افتتحت حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لاستشارات المظهر، لتقدم للسيدات مجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية حول المظهر.
وتقول القاضي بحسب موقع العربية:”منذ الصغر، وأنا أتمعن وأدقق الملاحظة في الأشياء، وبدأت ألاحظ لباس كل شخص، فهناك من أراه رائع الطلة مهندماً، وهناك عكس ذلك. وعليه صرت ألاحظ أيضاً مدى التناسق بين الأشياء وألوانها وأحجامها، ومدى ملاءمة ملابس الشخص له، وكثيراً ما كنت أنتبه لأمور بعيدة عن الملبس وتناسقه، حيث كنت أنتبه للشكل الذي يظهر به الشخص ومدى عكسه لشخصيته وطباعه، مما دفعني إلى دراسة فن المظهر والأزياء”.
وقد واجهت القاضي في بدايتها رفض مجتمعها، ولكنها تقبلت هذا الرفض، إذ تفهمت أن المجتمع السعودي المتحفظ يحترم عاداته وتقاليده ويعمل على الحفاظ عليها دائماً، مضيفة:”بعد فترة وجيزة أصبحت الفكرة أكثر وضوحاً لديهم بأن هدفي هو عرض فن تنسيق المظهر”.
وتمكنت القاضي بدعم عائلتها من اجتياز التحديات التي واجهتها، في سبيل الوصول إلى مراحل الإبداع في عملها ومواكبة الموضة العصرية بلمسة تراثية من خلال إطلاق “خط تصميم” خاص بها “للحفاظ على الموروث السعودي بهويتها العربية في الأزياء والانفتاح على الثقافات الأخرى”.
ووصفت القاضي المرأة السعودية بأنها “أنيقة ورائعة دائماً، وتحرص على تطوير مظهرها الخارجي ومواكبة الجديد في آن واحد”.
ومن جانب آخر، ترى القاضي أن “المظهر لا يختلق ولا يصنع بل يمزج ليتوحد مع شخصية من ترتديه، ويكون جزءاً منها، له حضوره وجاذبيته”.
وقد استطاعت القاضي خلال تواجدها في عديد من الدول الأوروبية نقل انطباع جيد عن السعوديات والابتعاد عن الصورة النمطية للمرأة السعودية في الغرب.
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التعليقات
127 \\\ كلامي ليس موجه لك اختي الكريمة الفاضلة بل لكل سعودية الثقة في النفس هي شعلة النجاح التي بموجبها تكون حريتك منطلق لك تعرفين من خلالها حدودك فيها وبالتالي لايمكن أن تقبلين املاءآت أحد منهم مطلقآ
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الاخوانجي عقله عقل بهيمه
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127 \\\ لاتتأثري بهم كوني حرة منطلقة نحو فضائها الواسع طالما الثقة هي نبراس لك يضيء طريق حياتك. من مشى في ركب هؤلاء فتأكدي سيظل طول عمره لايتقدم خطوة واحدة للأمام الا ليقبل رؤوسهم أو لخدمتهم ويخسون.
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سوسن القاضي مثال يقتدى بها
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في مقاييس الجمال لا و****سوسن قاضي
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انحاشو بني اخوانج منهم لبس عبايه حرمته والخلا
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عالم الاخوانجيه متناقض ماعندهم مبدأ
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مع ذهاب هيئات التنكيد واستبدالها بهيئات الفرح اصبحت المرأة تبدع في جميع المجالات والمستقبل سيشهد انطلاقتها للعالمية في عروض الأزياء والتصاميم لمنافسة اعظم بيوت الأزياء فذوق الفتاة السعودية لا مثيل له
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****السعودي عادي عنده يصير منفتح وماعنده مشكله مع كل نساء الارض لويجلس معهن وهن ****ينسى الحلال والحرام والحجاب بس يجي عند السعوديه يقلب ويصير يحلل ويحرم ويدخل النار على كيفه ويقدح فيها وبعرض
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عندما نتحدث عن القمرالسعودي فاعلمو وتأكدو أننا لم نجافي الحقيقة حينها بل قلنا الصدق وأن الدنيا والحياة بأسرها توجت السعودية ملكة لجمالها وحسنها وكمالها وقدها ودلالاها دون منافس أومنازع لها.فحازت عرشه.
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عباره ممتازه لم نخلق لنُرضي الخلق ولاهو من حق اي انسان ان يفرض افكاره على الناس اما تتقبل كل مافرضه عليك اواستعمل العنصريه والنبزات ضدك ولاوالف لا لكل متغطرس مكابر متسترفي الدين وهم ضد الاسلام
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م 110 كلامك صحيح والله
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نظرتكم بني اخوانج للفتاة السعوديه نظرة سود مثل تفكيرك العقيم فاالي الإمام يابنت الوطن ولا يهمكم بني اخوانج والحاهم **
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م 9 ياترى انت ارضيت خالقك والا من اللي يمدحون وينغزلون بالاجنبيات ويجي عند السعوديات يقلب مطوع على غفله عليك نفسك اصلحها وارضى ربك ولاتدخل بنوايا الناس بجد عالم فاغره
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الله يوفقها .. جميل ان نرى الفتاة السعودية في هذا المجال
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والله الفكرة لحد الآن ما اصبحت اكثر وضوحاً لدينا لأننا ما درينا عنها اصلاً لا هي ولا فكرتها
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عندما تشتم من يدافع عن وطنه ووطنا جميعاً المملكة العربية السعودية قلم الوطن قلم الحقيقه فهوفخر لنا .
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الحين رجال الاعمال الخليجين الي يتزوجون من أمريكيات واوروبيات واجنبيات وينهم عن هالسوسن ؟؟؟ بعض الخليجين اذا كثرت فلوسهم راحو يتزوجون من اجنبيات مثل الي متزوج من الامريكية ريهانا؟؟ طيب هالسوسن اولى !؟
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نعم نعم لابد المحافظة على الموروث وتشقيق الركب ولبس الجنز
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ودى بس يجيبون صورة ***جنبها يعنى صورة البنت لابسة جبنز مقطع فى إطار وصورة ***وربى كان تعطى معنى مرة حلو
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صراحة الحريم يبون يتكشفون بس ينتظرون أحد يشجعهم زى الأخبار هذى بكيفهم ومو غريبة لأنهم أكثرهن حطب جهنم والعلاج (وضربوهن)
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الي يسسئل عن الطقاقة قلم اقوله هي مهيب فاضية لكم جالسة تلطم على 23 حوثي فطسو اليوم صباحا بعملية نوعية للأسود
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لو كانت هالصور لـ حلا الترك او لـ مريم سعيد المغربية كان تحولت التعليقات الى مدح وغزل وتمجيد وكان وصلتوها للسماء من المدح والتطبيل ,, بس عشانها سعودية قلبتوها سخرية ونقد لاذع ,, هذا التناقض وعمايله
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لاوالله ههههههههههه ه يعني هتركب اول طيارة من امريكا وهتجي لك معالش انا ملاحظ حاجة الغربي في بلد الكفر يمكن ربنا يفتح عليه ويترجع ويدخل في اي دين عكس العربي ادا نزلق زلقه لا رجعه فيها ؟؟؟ ليه
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من شافكم كلامكم ***يضحك فاكين حريمكم يتدوجون في الأسواق هذا بتسم هذ بتسم الوحده منهن مثل ***.
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السوسن هاذي حلوة
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داير اسمع شنو رأي الكوافيرة غلم في مكياجها
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(((((يا ((زمن)) وش جاب حلوى ((غلفوها _بالعباة )).....جنب حلوى للمشاة وللغبار وللشتات .....شف بدل ما هي لواحد صارت لجمعٍ لفيف .....كيف أنا اخبرك كيف ....شوفها ((متصورة ))فوق _الرصيف ))))))
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سوسن القاضي” التي لمعت في مجال “الأزياء” وحافظت على الموروث! والمحصلة أنها خالفت أمر ربها وعصت رسولها صل الله عليه وسلم بكشف شعرها ****
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(((((المـــورث في الاحياء...و((الحجاب والستر والعفاف)) ...............والخوف من الله الحي الذي لايموت))))
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واجهت انتقادات المجتمع المحافظ X حافظت على الموروثX عارضة أزياء X لم تخلق لترضي الخق ؟ أحد يفهمني ******
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اللهم لابلاء نعم حلقنا لكي لانرضي الخلق ولكن نرضي الخالق ! اكملي العبارة
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يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
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كاتبه لم نخلق لنرضى الخلق اجل. ترضين الله
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(((اللهم احفظ اعراضنا واعراض المسلمين واسترهن فوق الارض وتحت الارض..اللهم انزع الخير ونعمة الجاه والمال والصحة والعافية من كل ساعي ومروج الي هتك سترهن..ولا حول ولاقوة الا بك ياعظيم الملك والملكوت)))
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مهرها غالي هااه هههههه هههههههه بالدولار ولا ياليورو عسى مهي سبب هبوط البورصة هااليومين 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁
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خلك كذا احسن ## يا زهرة السوسن
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إذا هذه منسقت أزياء ،إنما هذه منسقة ***
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بـ الجينز اختصرت صورها وشخصيتها تبين قصرها وقلة الثقة من طريقة الوقفة ومالها خصر،،،،، ياعمي الوحدة اذا تفكر تنشهر تكون كاملة ولا تهجد وتنثبر أحسن
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الغريب مين*** مين يصفق لصاحب تكسير كمرات ساهر بسيارة الجيب ههههههه هههههه كل واحد حر في تصرافتو قدم النصيحه بشكل مهدب
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ع كذا نحن من عصر ***
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لم تخلق لنرضي الخلق.كلام جميل انتي خلقني لترضي الله وبعملك هذا ترضين مين
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يوم زواجها انشاء الله والله يوفقها ويرزقها لازم ضروري تكون (زفتها مع اغنية ياناعم العودياسيد الملاح انظرك تكتيك انو نظرتي لاءجل الغرام حاكم والله باشتكي) 😂سيدالملاح😃😃😃😂😉😁😅😁😀😂😉😂😈😃😉😂😃
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فعلا لقد حافظت على الموروث
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يارب لاتؤخذنا بما يفعل السفهاء
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حسبي الله ونعم الوكيل *****
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فخر لنا جميعاً
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مرضى نفسيين ونفسيات نسوان غيرانات الله يزيدكن حرررررره وقهر خاصة ام يمن ام شوشه منفوشه منقهوره بشكل غير طبيعي الله يزيدك غبن 🙂
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الصورة رقم ( ١١ ) ليتها كانت لم نخلق الا لنرضي الخالق والله كلها كم سنة ويتقدم بكي العمر ولن ينظر إليك أحد الا الله فأرضي الله يا اختي الان ليرضي عنك في الكبر
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انتو ***فشلتونا لا تلبسون قصير + ذوقها متواضع جداً جداً وينها وين الأزياء والمظهر
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ذي مهرها غالي غالي غالي قوي قوي قوي اصحاب المليارات ثم الملايين أقرب للزواج منها وكله قسمه ونصيب الرازق بالسماء والحاسوالحاسدبالاءرض الله يرزقها.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
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لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ولم نخلق ***أمام الخلق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ايش هالذوق في الصوره الثانيه عند باب قراش مااال اومممها داعي!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بالتوفيق لك ياسوسن وانتي فخر للجميع 🌷
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
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لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ودعتو اليوم اليوم بدمع عيوني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
العلم بحر . و ***محيطططططط .!؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من يدرسن براءابالدول المتقدمه ثقافتهاتتقدم وتصبح امراءته مرستكه وجميله بمظهرهالزوجهاليل نهاريعني تفتح النفس بنشاطهاوجمالهافلايمل زوجهامنها زايدالأخلاق فتصبح جذابه للزوج ولاتهون كل النساء عامه بالعالم،
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
قصدي الله يوفقها 🙏🏼
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
مش حلوه مره
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الله يرفقها حلوووووووه وانيقه هاذي احلى من الخاله ريهانا وتستاهل تعيش ملكه واللي مو عاجبه يشرب من البحر 😊
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
امانه انك خالفت التقاليد حقنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حبيبي تعبت الايام تنادينا نسايرها تعبنا وصحت الأحلام وفرصتنا في حاظرها أحبك يا رشيق القد أحبك في اللقى وصد وأحبك مهما كان 🌹❤️🌹❤️❤️❤️ الرد🌹❤️🌹❤️❤️❤️
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فعلا اتخيلك يام 38 ورينا ابتكاراتك يا ام شوشه منفوشه اتخيلك جالسه يا ام يمن نافشه شوشتك وتخزنين قات ههههههههههههههههه 😂😂😂😂😂😂😂 هذا اللي فالحه فيه😂😂😂 مبتكره بمايخص القات ياام يمن
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
م 36 الله يعينك على نفسك ياام شوشه منفوشه فاشله ماتعرفين. شي بالحياة وبس فاضيه حش وغيره وحقد وحسد على بنات الناس الله لايبلانا ههههههههههههه دائما الفاشاشلات امثالك ياام يمن هاذي اخلاقهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
بعد الجمال هذا نفسي اتزوج سعودية ونخلف صبيان وبنات ونعيش في سبات ونبات والعصفورصو صو
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
فعلا حافظت على الموروث الاجتماعى والقيم خصوصا فى شعرها ومكياجها وبقية ماتظهره صورها.هكذا الموروث والا فلا!!!!كل هذا والباب لم يفتح بعد؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
شي جميل وشرح الصدر ويسر النفس
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الحين اليوم الوطني صار يومين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
**** الله ايعوض الاسلام بغيرك . السنوات القادمه الرجل يستحي ويخجل والمراة مسترجله حريم اخر زمن
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
هو صار موضة السعوديات تخلون عن غطاء الراس ؟ ا***
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
بل خلقنا لنرضي الخالق سبحانه وتعالى ولا نرضي شهواتنا الزائله
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
الصورة النمطية هو الشرف والقيم التي حافظت عليها المرآة السعودية جيل بعد جيل
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
لم نخلق لنرضي الخلق عبارة جميلة لكن الاجمل لم نخلق لنغضب الرب وكل واحد ادرى بمصلحتوا الله يستر على عبيدو.
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
خيطيلك قماشين في بعضها وتصيرين مصممة ازياء واو وش هالاختراع اللي نفع ونقل البشريه نقله نوعيه نروح نتجاهل العلماء والمخترعين والعباقره ونطرد وراء فنان ولاعب كوره ومهرج واستعراضيين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
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لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اهم شيء حافظت الموروث. بعلم جدتي عنها.
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
أهم شي إنها واجهت المجتمع 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
مع نفسها . لكن الستر واجب ........
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذه بنت السعوديه سوسن اللي تشرفنا
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
اي موروث تتكلمون عنه؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
نعم 🏳نقلت للغرب إنطباع جديد عن المرأة السعودية 《المتحررة》. 🏳لكنها لم تستطع ان تنقل للغرب انطباع جيد عن المرأة السعودية 《العفيفة》⁉️
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
هذه السعودية الجميلة احلى من ريهانا الامريكية زوجة السعودي
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
اذا هذي حافظت على الموروث ايش يقولوا المتحجبات اي موروث هذا ههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
اي بس توكلو ع الله قلك موروث
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
توقعت انها عالمة فيزياء والا كيمياء
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
والبعض منه خادش
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ماشاء الله تبارك الله بالتوفيق لك مثال مشرف ويرفع الراس
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
يا مسلمين يا ابناء الاسلام يا قدوة شباب الاسلام يا ابناء الحرمين غضُوا ابصاركم طاعة لله وامتثالا لامر الله في قوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم )
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
لبسها جدا عادي حتى لو كانت مصممه ما اشوف فيه اي ابتكار
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
سمعني حسك اللي بتقول اهل مصر نساءهم زينه ورجالهم جبناء ههههههههههههه اللهم لاشماته
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
اذا ذي محتفظه بالموروث ليش باقي ع الجنادرية دام هذه تمثلكم استغفرالله هي،وموروثها
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
لاتعليق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
دكتورات عندنا ما انشهرو مثلها
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
بالفلوس تدرس برا تشتري شهايد شي طبيعي واشك بعد هالاشكال فاضيه لدراسه واللزياء هذول مال طلعات وأكل ومرعى وقله صنعى وتصوير وشوفو وش عندي واستعراض واستهبال
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
لم نخلق لنرضي الخلق!! الخلق ملزمين بشرائع في المجتمع تمشي عليك وعليهم واضح انها توجه رسالة مستفزة للمجتمع الظاهر انها من طقة لجين والحكوكيات والله اول مره اعرفها الشرهه على الإعلام اللي يشهر مثلك
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
تم العبث في جينات هذا الموروث حتى بات فاقد للهوية التي تأسس وبني عليها كل كريم في وطن وحصن القيم والمورثات الحميدة
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
ومحتشمه ومحتفظه بالموروث واضح
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
الحذر من البدع العباية بدعه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
الملابس ماهي بغلاتها باناقتها
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
حتى لو ملابسها غاليه مع أني اشك ***ماهي حلوه تجيب المرض والله ي اني اعؤف ألبس اطلق منها قلك مصممه ازياء مو كل مصصمه ناجحه حتى ناجحه بدراستها ودارسه برا بفلوسها اكيد بتوضل للقمر لو تبى
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
طيب والشكشوكه تعرف تسويها !!! وكيف عارضه أزياء ***د والا هذي علامة الجودة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا من أكبر نِعَمِ الله علينا...
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
كفو يابنت البلد ومن تطور الي تطور
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
نشكر اهل سوسن على تربيتها افضل تربية وكما لا يفوتني ان اشكر عائلة القاضي على الانتاج المميز بارك الله فيني وحفظني بعينة التي لا تنام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
****ذا يذبح
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
المرأه المسلمه الحقيقيه. العفيفه الشريفه. الطاهره .المصليه الصائمه. المحافظه. على دينها وبيتها واهلها الذاكره. حافظة القران
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
مكياجها أوفر .. هذه هي المشكلة الأزلية لحريمنا .
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
الاخوانجيه رأسه رأس بقره باذني سلوقي وزقم سمكه ولحيته تيس
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
ت1 بنت بلده من حقه يمدح ويمجد فيها ولا حلال على ربعك يمدحون ويمجدون بالاجنبيات الكاسيات وحرام على قلم يمدح في بنت بلده السعودية؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
العقل نعمه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اللي ينتقدونها لانها سعودية تذكرون هاشتاق ايفانكا بنت ترامب وقصائد المدح والغزل اللي قلتوها عن بنت ترامب؟ ليش هنا تناقضون حالكم ؟ طيب اعتبروها ايفانكا وبلاش تناقض واستشراف وازدواجية يا منفصمين
لا يعجبني(4) اعجبني(8)
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لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله العينات هذي سوسن وطقتها يبون يعيشون مثل الغرب ويموتون مثل الصحابة🤔
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
حراج يامن يسوم***جسمي انشوى شوي اللحوم ***اشوف لي تاكسي ***بريلين ولا خصوصي يتعبني .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
القصة وما فيها .. البنت أبوها غني. وقادرة تشتري ملابس غالية الأثمان . فهل هذا إنجاز .؟!
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
الازياء والتبرج وتقليد الغرب من كثرتها راح نستهون فيها ونعتاد عليها وتصبح شي عادي فلن تجد من ينكرها مستقبلا.. حسبنا الله ونعم الوكيل .. اللهم رد ضال المسلمين واهدي شبابهم واستر نسائهم وثبتنا على الحق
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
في مواضيع الاجنبيات يمدحون ويتغزلون ! وفِي مواضيع السعوديات يطلع التناقض اللي فيهم ويبدا السب والشتم ويتكلمون عن الحجاب ! وكأن الحجاب مخصص للسعوديات فقط !
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
مكتوب على ظهرها لم تخلق لترضي الخلق ، وتتصور بكامل زينتها وتبرجها ، شكلها خلقت لترضي الغرب .
لا يعجبني(3) اعجبني(9)
ونعم القدوة لنساء مجتمعنا المنغلق فاليتعلمن منها لينفتحن . المدير عاوز كدا
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
ينقالي كويس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ابصم بالعشرة إن جمالها جمال عدني من أصول يمنية. اليمنيين شينهم شين وزينهم زين 🙋
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
واضح من الصوره بااجنز اامقطع مدا محافظتها علا الموروث اقول الحشمه زينه الله يصلحك ٠٠
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
الا تلاحظون ان جميع السعوديات يستعرضن باجسدهم ، باسم الازياء شكل المخرج عاوز كده.
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
ماشفنا شي . لا مورث شعبي ولاغيره .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
كثرة نشر صور "السعوديات" متبرجات في الصحف هي فقط لكي تستسهلها العين ثم القلب ثم تكون عادي على المجتمع..
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
أول واحد راح يعلق ويمدح ويمجد فيها قلم الخنبقة ؟؟؟؟؟؟ خبير في سواليف المرأة ؟؟؟؟ أما في سواليف الرجال ما له فيها علوم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
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