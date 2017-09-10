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الجبير: قطر تعلم ما هو مطلوب منها..والأزمة مستمرة حتى توقف دعمها للإرهاب

الجبير: قطر تعلم ما هو مطلوب منها..والأزمة مستمرة حتى توقف دعمها للإرهاب
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المرصد 11 1٬557 4 ساعات

صحيفة المرصد:قال وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، إن هناك تنسيق بين المملكة وروسيا لمواجهة الإرهاب على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن المملكة تؤيد إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا وتتطلع لبدء العملية السياسية.

وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن المملكة وروسيا تدعمان جهود الحكومة العراقية لهزيمة داعش.

وقال الجبير، إن قطر تعلم ما هو مطلوب منها ونريد أن نرى رغبة جادة في إيجاد حل للأزمة، مؤكدا أن الأزمة مع قطر مستمرة حتى توقف دعم الإرهاب واستضافة مطلوبين وإطلاقها خطاب التحريض.

فيما أكد لافروف، أن بلاده تبحث عن آفاق جديدة للتعاون مع المملكة، مشيرا إلى دعم موسكو لجهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت لحل أزمة قطر، قائلا : ” نأمل أن تؤتي جهود الوساطة الحالية ثمارها في أزمة الخليج ” .

وأوضح لافروف أن مجلس التعاون الخليجي ألية مهمة لحل العديد من القضايا ويجب الحفاظ عليه، مؤكدا أن خطر الإرهاب في المنطقة سيتلاشى ويجب البدء في عمليات سياسية شاملة.

وشدد على دعم موسكو لجهود المملكة لتوحيد المعارضة السورية في مجموعة واحدة، مشيرا إلى أن السوريون وحدهم سيقررون مصير دولتهم.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 - قلم الحقيقه
2017-09-10 17:17:53
ما تم التعب العمل عليه من سنوات ذهب ولن يعود التوحد الخليجي بأي بأي قطر الكويت عمان العراق
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( عدد التعليقات 28,527 )
10 - برق _ الحرم
2017-09-10 16:16:49
(((((( الخلاف مع الحكومة الارهابية في قطر ......واضح ......ولن يحل .....الا بتطبيق كامل بنود (((اتفاقية الرياض))) لقبول الوساطات )))))
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( عدد التعليقات 28,527 )
9 - برق _ الحرم
2017-09-10 16:10:57
((((هل نتوقع ان تمنع روسيا ......ايران ومليشياتها في اليمن من استهداف المملكة بالصواريخ والسلاح الروسي ))))
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8 - خالد
2017-09-10 16:02:47
اولا لازم نقطع العلاقات مع تركيا وطرد الاتراك من المملكة بعد ماراينا اردوغان يرسل جيشه الى قطر ضد السعودية
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7 -
2017-09-10 15:28:48
يجب علي قطر الرضوخ وتنفيذ جميع مطالب الدول العربية الأربع وطرد الاخوانجيه من بلدهم لأن الاخوانجيه هم دمار الدول
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6 - لله الأمر من قبل ومن بعد
2017-09-10 15:20:49
ماهو سر تدخل تيلرسون في تغيير مناهجنا
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5 - داير شنــ👵🏾ــــو
2017-09-10 15:11:57
داير الكوفيرة قلم تتحدس عن غطر آآآآآي
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4 - بريال عيش حب
2017-09-10 15:08:11
كلام الجبير روعه يسلم فمك يا ذكي هذي السياسه ولا بلاش الشخص المناسب في المكان المناسب
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3 - ابو العتاهية
2017-09-10 14:55:18
تعليق مخالف
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2 - الحلبي
2017-09-10 14:47:11
روسيا دمرة سوريا وكم صرحة يالجبير بسقوط بشار ولم نراء شي
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1 - ابوحرب
2017-09-10 14:21:04
لازم نسوي انقلاب في قطر إلى متى وهي تدعم الثورات اكيد فيه من عيال ثاني من هو اشرف من هذا الأب العاق والابن الضعيف
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آخر تعليق
بواسطة : وجهة نظر

اتمنى اللي يفحط يعاقب في المرة الاولى ويؤخذ تعهد عليه وعلى ابوه واذا عادها المرة...
بواسطة : متوازن

وفيه اكثر من حل لانهاء هذه الظاهره الخبيثه . منها عدم اسعافه بسيارات الهلال الاح...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

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