الجبير: قطر تعلم ما هو مطلوب منها..والأزمة مستمرة حتى توقف دعمها للإرهاب

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صحيفة المرصد:قال وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، إن هناك تنسيق بين المملكة وروسيا لمواجهة الإرهاب على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن المملكة تؤيد إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا وتتطلع لبدء العملية السياسية.

وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن المملكة وروسيا تدعمان جهود الحكومة العراقية لهزيمة داعش.

وقال الجبير، إن قطر تعلم ما هو مطلوب منها ونريد أن نرى رغبة جادة في إيجاد حل للأزمة، مؤكدا أن الأزمة مع قطر مستمرة حتى توقف دعم الإرهاب واستضافة مطلوبين وإطلاقها خطاب التحريض.

فيما أكد لافروف، أن بلاده تبحث عن آفاق جديدة للتعاون مع المملكة، مشيرا إلى دعم موسكو لجهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت لحل أزمة قطر، قائلا : ” نأمل أن تؤتي جهود الوساطة الحالية ثمارها في أزمة الخليج ” .

وأوضح لافروف أن مجلس التعاون الخليجي ألية مهمة لحل العديد من القضايا ويجب الحفاظ عليه، مؤكدا أن خطر الإرهاب في المنطقة سيتلاشى ويجب البدء في عمليات سياسية شاملة.

وشدد على دعم موسكو لجهود المملكة لتوحيد المعارضة السورية في مجموعة واحدة، مشيرا إلى أن السوريون وحدهم سيقررون مصير دولتهم.

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