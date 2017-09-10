لهذا السبب: الأحد “الأول” في العام الهجري إجازة للموظفين

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صحيفة المرصد:يحل اليوم الوطني 87 للمملكة بتاريخ 3 محرم 1439هـ الموافق 23 سبتمبر 2017 بحسب تقويم أم القرى “الأول من الميزان”، حيث يصادف يوم السبت وهو من أيام عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقاً للائحة الإجازات الصادرة عن الخدمة المدنية فقد نصت الفقرة (ب) من المادة الرابعة على أن عطلة اليوم الوطني هي اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية، وذلك حسب تقويم أم القرى، وإذا وافق اليوم الوطني يوم الجمعة يعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وإذا وافق يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي يليه”.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخدمة المدنية خلال الأيام القادمة، موعد إجازة اليوم الوطني للموظفين والموظفات، والتي توافق يوم الأحد الرابع من محرم لعام 1439هـ حسب تقويم أم القرى.

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