لهذا السبب: الأحد “الأول” في العام الهجري إجازة للموظفين
صحيفة المرصد:يحل اليوم الوطني 87 للمملكة بتاريخ 3 محرم 1439هـ الموافق 23 سبتمبر 2017 بحسب تقويم أم القرى “الأول من الميزان”، حيث يصادف يوم السبت وهو من أيام عطلة نهاية الأسبوع.
ووفقاً للائحة الإجازات الصادرة عن الخدمة المدنية فقد نصت الفقرة (ب) من المادة الرابعة على أن عطلة اليوم الوطني هي اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية، وذلك حسب تقويم أم القرى، وإذا وافق اليوم الوطني يوم الجمعة يعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وإذا وافق يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي يليه”.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخدمة المدنية خلال الأيام القادمة، موعد إجازة اليوم الوطني للموظفين والموظفات، والتي توافق يوم الأحد الرابع من محرم لعام 1439هـ حسب تقويم أم القرى.
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التعليقات
فيه ناس ساكنين بقريه وقسم بالله انهم يصلحون عيد ميلاد الله لايبلانا
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عطلتوا مصالحنا بالإجازات هالسنة
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بعض موظفي البلديات غائبين اليوم واللي حضر يحتفل بالمعايدة .. ومعاملات الناس في الحفظ والصون ويا قلب لا تحزن
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لبو اليوم الوطني اللي رايح يصير عيد وطني عند الأجيال القادمه تكفى يابوفهد تفكنا منه ومن إجازته
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ههههههههههه وموضوع الرواتب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ما هو وضعها الن ترجع بالهجري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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طول السنه اجازة
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ابراجع النظرية النسبية لانشتاين بعدين ابرجع اقرأ الخبر مرة ثانية
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نبي توزيع فلوس وهدايا وياليت تكون آيفونات 8
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الله يرحم يونس شلبي
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الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان ، ويحفظ ولاة أمرنا . ويعيده أعوامًا وأعومًا عديدة لا نهاية لها ..
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علم المنفلوطي 2017-09-10 15:08:08 انا يوم ميلادي يصادف اليوم الوطني فبأيهم احتفل ؟؟؟ ههههههههه شكر وتقدير لك
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انا يوم ميلادي يصادف اليوم الوطني فبأيهم احتفل ؟؟؟
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حاجه جميله خالص
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مانبغى اجازة نبغى الرواتب بالهجري يانااااااااس بالهجري ياهوووووه بالهجري ياقوم بالهجري
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خلونا في العلوات متي ترجع بب اثر رجعي
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الحمد لله
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